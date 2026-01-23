يتجدّد النقاش حول العصيان المدني في المجتمع الفلسطيني في الداخل كلّما تفاقم الإحساس بالعجز إزاء العنف المستشري، وكلّما اتّسعت الهوّة بين حجم الخسارة الإنسانية اليومية وبين مستوى الاستجابة الرسمية، الأمنية والسياسية، من قِبل الدولة. غير أنّ استدعاء العصيان المدني بوصفه أداة نضالية، أو مخرجًا أخلاقيًا، لا يمكن فصله عن السياق البنيوي الذي يتحرّك داخله الفلسطينيون في الداخل، ولا عن علاقات القوّة غير المتكافئة التي تحكم هذا الحيّز السياسي. فالعصيان، في حالتنا، ليس مسألة مبدئية مجرّدة، بل فعل سياسي باهظ الكلفة، مشروط بحدود واضحة، ومعرّض لمخاطر فعلية، ولا يصحّ التعامل معه كخيار "نقي" أو كاختبار للكرامة الجمعية.

في الأدبيات الكلاسيكية، يُعرَّف العصيان المدني بوصفه خرقًا سلميًا وواعيًا للقانون، يهدف إلى كشف الظلم البنيوي ودفع السلطة إلى مراجعة سياساتها، عبر خلق كلفة أخلاقية أو سياسية يصعب تجاهلها. غير أنّ هذا التعريف يفترض، ضمنيًا، وجود فضاء عمومي قابل للتأثّر بالضغط الأخلاقي، وسلطة سياسية حسّاسة لصورتها العامة ولمصادر شرعيتها.

هذه الافتراضات تصبح إشكالية حين نتحدث عن الفلسطينيين في الداخل، بوصفهم أقلية قومية تعيش داخل دولة تُعرّف نفسها على أساس قومي-إثني، وتدير علاقتها بهذه الأقلية بمنطق الضبط الأمني، وسياسات إدارة تفريقية تمييزية، وتقنين الحقوق. في هذا السياق، لا يُقرأ العصيان المدني السلميّ بالضرورة بوصفه فعل احتجاج مشروع، بل قد يُعاد تأطيره سريعًا كتهديد للنظام العام أو كاختلال أمني، بما يفتح المجال أمام ممارسات قمعية تُسوَّق للرأي العام اليهودي بوصفها إجراءات “وقائية”. ولا ينبع هذا الخطر من طبيعة الدولة فحسب، بل من المناخ السياسي والاجتماعي الأوسع، الذي شهد، ولا سيما بعد السابع من تشرين الأول، تصاعدًا ملحوظًا في الخطاب العنصري وفي ممارسات نزع الإنسانية عن الفلسطينيين، بمن فيهم المواطنون في الداخل. في هذا المناخ، بات العنف داخل المجتمع العربي يُستثمر سياسيًا ورمزيًا لا بوصفه فشلًا مؤسسيًا للدولة في أداء واجبها في الحماية والتحقيق وتفكيك شبكات السلاح، بل بوصفه دليل إدانة جماعي يبرّر التقاعس الرسمي، ويعيد إنتاج خطاب لوم الضحية.

من هنا، تبرز إشكالية مركزية في التفكير في العصيان المدني، وهي سؤال المتلقّي: إلى مَن تُوجَّه رسالة العصيان؟ فإذا كان الرأي العام الإسرائيلي السائد لا يرى في نزف الدم الفلسطيني مدعاة لقلق أخلاقي، بل يجد فيه، في كثير من الحالات، فرصة لترسيخ سرديات جاهزة عن "عنف متأصّل" أو مبررًا للانسحاب من المسؤولية، أو حتى مجالًا للشماتة الصريحة، فإن التعويل على "إيقاظ الضمير العام" يبدو رهانًا سياسيًا هشًّا. وهذا لا يعني استحالة الفعل أو عبثيّته، بل يفرض إعادة تعريف وظيفة العصيان: ليس كوسيلة لاستدرار التعاطف، بل كأداة لتوليد كلفة مؤسسية وقانونية وسياسية، تتجاوز مزاج الرأي العام، وتعمل على مستوى البُنى لا الانطباعات. غير أنّ هذه الإمكانية تصطدم مباشرة بمسألة الكلفة غير المتكافئة. فالمجتمع العربي هو الطرف الأضعف في معادلة القوّة، وهو أوّل من يدفع ثمن أي تعطيل أو تصعيد، سواء على مستوى الخدمات، أو الموارد، أو الاستقرار الحياتي اليومي. ومن هنا، لا يمكن تجاهل الخوف المشروع من أن يتحوّل العصيان، إذا لم يُصمَّم بعناية فائقة، إلى عبء إضافي على مجتمع مُنهك أصلًا، يعيش تحت ضغط اقتصادي وأمني متواصل، ويعاني تآكلًا في شبكات الأمان الاجتماعي. أيّ عصيان يمسّ بالخدمات الحيوية، أو يُلقي بالكلفة على الفئات الأضعف، أو يُمارَس من موقع رمزي أو نخبوي منفصل عن الواقع اليومي للناس، يفقد شرعيته الأخلاقية قبل أن يحقق أثرًا سياسيًا يذكر.

وعليه، فإن التفكير في العصيان المدني في سياق الفلسطينيين في الداخل يستدعي نقاشًا جديًا حول حدوده. فالعصيان ليس قيمة في ذاته، بل أداة مشروطة. وتتحدّد حدوده بمدى قدرته على حماية المجتمع لا استنزافه، وبقدر ما ينجح في تحويل المسؤولية من "خلل ثقافي" مزعوم داخل المجتمع العربي إلى تقصير بنيوي تتحمّله مؤسسات الدولة. كما تتحدّد بمدى اندماجه في استراتيجية أوسع وأعمق، تجمع بين الفعل الاحتجاجي السلمي والعمل القانوني المنهجي، والتوثيق الدقيق لتقاعس أجهزة إنفاذ القانون، وبناء ملف عام متراكم يصعب شطبه أو الالتفاف عليه.

في المقابل، لا ينبغي أن يُفهم هذا الحذر بوصفه دعوة إلى الامتناع عن العصيان أو القبول بالأمر الواقع. فإغلاق الباب أمام العصيان بالكامل يعني القبول بتطبيع القتل بوصفه شأنًا داخليًا ويعيد إنتاج الخطاب الذي يحمّل المجتمع مسؤولية نزف دمه، وهو خطاب يخدم الدولة أكثر مما يخدم الضحايا. المطلوب، إذًا، ليس نفي العصيان، بل نزع هالته الرومانسية، وإخضاعه لمعيار المسؤولية السياسية: عصيانٌ تدريجي، محسوب، محدود الوعود، واضح الخطوط الحمراء، وقابل لإعادة التقييم وفق ميزان الكلفة والأثر. يبقى الخطر الأبرز متمثلًا في تحويل الانضمام إلى العصيان المدني لمعيار أخلاقي داخلي يُقاس به "الالتزام" أو "الوطنية"، هذا المنطق لا يُنتج فعلًا جماعيًا، بل يعمّق الانقسامات داخل المجتمع الواحد، ويتجاهل الفوارق الطبقية والموقعية بين من يملكون القدرة على تحمّل الكلفة ومن لا يملكونها. وفي سياق غير متكافئ بنيويًا، تصبح المسؤولية السياسية الحقيقية في الاعتراف بحدود القوّة، وبناء أدوات ضغط تراكمية وطويلة النفس، لا انفجارات رمزية قصيرة العمر.

خلاصة القول إن العصيان المدني، في حالة الفلسطينيين في الداخل، ليس خيارًا أخلاقيًا خالصًا ولا وصفة جاهزة للتغيير. إنّه سؤال سياسي مركّب، تتقاطع فيه اعتبارات الحماية المجتمعية، والشرعية الأخلاقية، والجدوى العملية. قد يصبح ضرورة حين تُغلَق قنوات التأثير التقليدية، لكنه لا يكون مشروعًا إلا بقدر ما ينجح في تحويل الألم إلى مساءلة سياسية، من دون أن يترك المجتمع وحيدًا في مواجهة كلفة إضافية. في هذا السياق، لا يكمن التحدّي في الجرأة على العصيان، بل في القدرة على تصميم فعل جماعي واعٍ، لا عنفي، مدروس ومسؤول، يعيد توجيه الصراع إلى مكانه الصحيح: بين مجتمع يطالب بالحياة، ودولة تمتنع عن القيام بواجبها البنيوي في حمايته.

