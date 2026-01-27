لا يزال معظمنا، نحن العرب الفلسطينيّين، مسكونين بوعي أن فلسطين التاريخيّة ستقسّم بين الشعبين كما نصّ قرار التقسيم من العام 1947. ولا يزال مُعظمنا يبدأ السياسة من هذه الفرضية عِلمًا بأنها صارت إرثًا ثقيلًا وأمنية بعيدة المنال في ضوء ما تراكم من أحداث وتطورات منذ ذلك التاريخ، لا سيّما حرب الإبادة على غزّة. وممّا يزيد من حضور هذه الفرضيّة رغم استحالتها تقريبًا هو اتفاقيّات أوسلو والمسار التفاوضيّ الذي انفتح منذ ذلك الحين وإن كان أغلق فيما بعد وتراجعت إسرائيل عن كل الاتفاقيّات ـ ما عدا التنسيق الأمنيّ! بمعنى أن الأمنيّة والرغبة هما اللتان تُبقيان على الفرضية حيّة بينما هي تلاشت واضمحلّت في واقع الأمر، خاصة وأن الطرف الإسرائيليّ انبرى يحرق "الملفات" تمهيدًا لتصريف المسألة الفلسطينيّة ضمن تحولات الإقليم والعالم وضمن الصراع الكونيّ على الموارد وخطوط التوريد ويتموضع هناك كفاعل وإن على حساب فلسطين وشعبها.

ومما يزيد من عناد هذه الفرضية أن السلطة الوطنيّة الفلسطينية التي قامت على أساس اتفاقيّات أوسلو لا تزال تقول بها. كذلك "اللغة السياسيّة الدوليّة" تقول بها، لا سيّما دول وازنة في الاتحاد الأوروبيّ ودول وازنة في الإقليم العربيّ. بل لا يزال "العالم الرسمي" يحكي لغتها وإن كانت تقادمت وتجاوزتها الأحداث.

في هذه الأثناء شرّعت النُخب الإسرائيليّة قانون القوميّة الذي يجعل من إسرائيل، وبشكل دستوريّ، دولة أبرتهايد فعليّة في المدى المنظور. فهو ينتقص بشكل واضح من مواطنة العرب الفلسطينيين في إسرائيل ويُمهّد إلى تغيير مكانتهم دستوريًّا ويحصر حقّ تقرير المصير على الأرض في الشعب اليهوديّ. وجاءت الإدارة الأميركية بصفقة القرن التي تشير إلى أين سنصل إذا ما استمرّ الدفع اليمينيّ العقائديّ في إسرائيل. ثمّ طوّرت تصورها وانتقلت من "صفقة القرن" إلى "السلام الإبراهيميّ"، وهي مقاربة تحيّد المطلب الفلسطيني القومي بجغرافيا وسيادة ويستبدله بترتيبات على الأرض في صلبها الاقتلاع والتهجير والترانسفير والإبادة كما رأينا خلال السنتيْن الأخيرتيْن بوجه خاص بحجّة هجمة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

هذه التطوّرات تجعل من فرضية الحلّ السلميّ ضمن خيار "دولتان لشعبين" ورثة ماضٍ لا يُمكن التأسيس عليها في تطوير السياسة العربيّة الفلسطينية داخل إسرائيل أو خارجها. علينا أن نقول لأنفسنا بوضوح تام: من المرجّح أن مكانتنا ستتساوى في المدى المنظور بمكانة الإخوة في الضفة الغربيّة. هذا يعني أننا سنكون تحت السيادة الإسرائيليّة دون أن نتحوّل إلى مواطنين وقد نفقد حقّنا في الانتخاب كجزء من منظومة الأبرتهايد المتشكّلة أمامنا.

في هذه الحالات تأخذ السياسة معاني جديدة واستراتيجيات جديدة وفرضيات عمل جديدة. الجولات الانتخابية التي نشارك فيها قد تحرف نظرنا عن الجوهر وعن الصراع الأساس. قد نحسب أننا في ترف ولدينا متّسع كي نختلف ونحترب على مسائل داخليّة مجتمعية، بينما المواجهة الأساس هي في جبهة أخرى لا يُفرّق عدونا فيها بين أيمن عودة ومنصور عباس وبين ضفّة غربية ونقب وجليل ومثلّث. وهنا لا بدّ من أن أرمي إلى فضاء النقاش سيناريو واحدًا فقط كي أوضّح ما أقصده من حديث عن مستقبل قريب مغاير كليًا. لنتصوّر أن المؤسّسة الإسرائيليّة قرّرت العمل بمنظومة قلنديا ـ الحاجز ـ في منطقة الناصرة أو أم الفحم أو سخنين! المسألة تقنيّة تمامًا في تطبيقاتها والاستعداد الذهنيّ الإسرائيلي موجود ومتطوّر. ماذا سيقول النائب منصور عباس ساعتها كلّما وصل إلى حاجز في طريقه إلى الناصرة أو في طريقه إلى سخنين؟ أقول هذا للتدليل على تفاهة أحاديثه وظهوره بالعبريّة مهزوز الهويّة خالص التاريخ!

من هنا، عندما نتحدث عن الوحدة ـ فهو ليس شعارًا. وعندما نتحدّث عن وجوب تقوية المجتمع العربيّ الفلسطينيّ هنا وتعزيز تمثيله وعنفوانه ـ فهذا ليس شعارًا بل هو مطلبنا من القوى الفاعلة. هو شرط وجودنا هنا وشرط انتقالنا إلى الاقتدار والفعل المقصود والمحسوب. فالمسألة تتعدّى بكثير الجولة الانتخابيّة أو "قائمة مشتركة" وتتجاوز ضآلة أحاديث مُقاطعة الانتخابات أو السجال بين القوى الفاعلة ـ هناك لحظات في السياسة أو في وجود شعب ينبغي فيها فعل كل شيء بشكل مغاير وثوريّ. هناك لحظات لا يبقى فيها من السياسة ولا من الأطر السياسيّة الصغيرة أو الكبيرة سوى التفاني والشجاعة والكرم والنبل تجاه ركّاب السيارة الآخرين الذين أوقفهم الحاجز في عزّ الحرّ.

مجتمع مثلنا في الهامش، عرضة للتحريض أو للاستغلال والقمع والتفكيك وخطر نزع مواطنته، يتعرّض للاقتلاع في النقب ولسياسات اضطهاد يومية بسبب جوهر المؤسّسة وفلسفة وجودها وغاياتها وليس بسبب أيمن عودة أو "التجمّع" كما يحرّض البعض. مجتمع مثلنا، يحتاج إلى نوع من الإرادة الجامعة قبل الانتخابات وفيها وبعدها. والويل لنا إذا ناقشنا بعضنا بادعاءات اليمين العنصريّ السمج أو بمقولات المُستعمر اليهودي المستعلي والمستهتر وإعلامه ومنصّاته كما يفعل منصور عباس. الويل لو استطاع أن يكوي وعينا بمصالحه ولغته ويجرّنا إلى حروب داخليّة كي يسهل عليه تحقيق غايته من نظام أبرتهايد يبنيه حجرًا حجرًا.