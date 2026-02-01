من الاحتجاج للتنظيم المستدام (2): المظاهرة بتل أبيب واستدامة الفعل الجماعي بمواجهة التفوق العرقي

مظاهرتا سخنين (27.1.2026)، وتل أبيب (31.1.2026)، وما بينهما، لم تكونا حدثَين منفصلَين، أو ردَّي فعل ظرفيَّين، بل شكّلتا لحظة سياسية متصلة فتحت أمام القيادة، وأمام المجتمع الفلسطيني في الداخل ككل، فرصة جديدة للعمل الجدي على تنظيم مجتمعنا من الداخل. تأتي هذه اللحظة في سياق متصل شديد القسوة على شعبنا، منذ بدء حرب الإبادة على غزة، وما رافقها من حالات خوف، وانكماش، وشلل نسبي داخل مجتمعنا؛ تحت وطأة مشاهدة الإبادة، والملاحقات، والاعتقالات، والترهيب السياسي، ومحاولات خنق أي فعل جماعي، أو تعبير سياسي.

ما أعادت هذه اللحظة التذكير به هو حقيقة أساسية: أنّ النضال ليس ضربة هنا وضربة هناك، ولا فعلًا موسميًّا يُستدعى عند كل جريمة، أو ملاحقة، أو تصعيد سياسي ضدنا. النضال، في جوهره، هو عمل متراكم، وطويل النفَس. يبدأ من الحقل الاجتماعي نفسه؛ من تنظيم الفعل الجماعي، وبناء أدواته، وتطوير بنيته، وتثبيت استمراريته في مواجهة محاولات التفكيك، والإرهاق. ما جرى، كشف أنّ القدرة على الفعل لم تُستنزف، ولم تُكسر، لكنها تبقى قدرة كامنة؛ ما لم تُترجم إلى مسار تغيير واعٍ، ينتقل من منطق ردّ الفعل إلى منطق البناء، والتنظيم المستدام.

في هذا السياق، تُنبّه نظريات الاحتجاج السياسي إلى ما يُعرف بــ"إنهاك الاحتجاج"، أي حالة الاستنزاف التدريجي، المادي، والعاطفي، والسياسي، التي تتكوّن عندما يُستَنفَر الناس مرارًا لأشكال احتجاجية متشابهة، من دون أن تُترجم إلى تغيير بنيوي ملموس. في مثل هذه الحالات، يفقد الاحتجاج قدرته على التعبئة، والتحفيز، ويتحوّل من أداة للتمكين، وبناء الفاعلية الجماعية إلى عبء روتيني يولّد الإحباط، ويؤدي الى تراجع المشاركة الفعالة.

سوسيولوجيًّا، لا يعكس هذا الإنهاك لامبالاة، أو ضعف وعي سياسي، بل استجابة عقلانية لكلفة مرتفعة ومستدامة تشمل القمع، والملاحقات، والخسائر الاقتصادية، والاستنزاف النفسي تقابلها عوائد سياسية محدودة، أو معدومة. وعندما ينفصل الاحتجاج عن مسارات التنظيم طويل الأمد، وبناء الأدوات والمؤسسات، أو التصعيد الإستراتيجي المتراكم، يصبح قابلًا للاحتواء من قِبَل النظام القائم. يُدار، ويُتوقَّع، ويُفرَّغ من مضمونه، ما يسرّع حالة الإنهاك بدل أن يُنتج أدوات ضغط حقيقية. من هنا، لا تكمن المعضلة في الاحتجاج ذاته، بل في تحويله إلى غاية قائمة بذاتها بدل كونه جزءًا من مشروع تنظيمي مستدام.

في هذا الإطار تحديدًا، شكّلت المظاهرة الكبرى في تل أبيب حدثًا سياسيًّا مفصليًّا، ليس فقط من حيث حجم المشاركة، بل من حيث دلالتها البنيوية العميقة. فهي، لربما، أكبر فعل احتجاجي بادر له الفلسطينيون في الداخل في قلب المجتمع الإسرائيلي، وفي الحيز السياسي الإسرائيلي، وتمثّل قفزة نوعية في الحضور السياسي، والمكاني، وتعبّر عن لحظة يمكن توصيفها بـ"انتفاضة مجتمعية" بالمعنى الواسع، أظهرت تظافرًا داخليًّا واسعًا داخل المجتمع الفلسطيني، أعاد إنتاج الفعل الجماعي بوصفه فعلًا علنيًّا ومرئيًّا، ومقرونًا بتضامن ملحوظ، ولربما غير مسبوق، من قطاعات في المجتمع اليهودي – الإسرائيلي.

غير أنّ هذا التضامن على أهميته، لا يمكن فهمه خارج سياق علاقات القوة غير المتكافئة، في ظل نظام فصل عنصري (أبارتهايد)، ولا بمعزل عن الخلافات المركزية البنيوية والسياسية التي لا يمكن القفز فوقها، أو تذويبها بخطاب "حقنا أن نعيش". قوة هذه اللحظة لا تكمن في وهم التماثل، بل في القدرة على توظيفها لبناء فعل سياسي أكثر وعيًا بذاته، وأكثر رسوخًا في مجتمعه، وأكثر قدرة على تحويل الاحتجاج إلى تنظيم، والتنظيم إلى مسار مستدام يواجه منظومة التفوق العرقي، وسياسات التفكيك الممنهجة بدل الاكتفاء بإدارة الأزمات.

هذا التحوّل لم يكن عفويًّا أو لحظيًّا، بل جاء نتيجة خطر وجودي متراكم، وضغط اجتماعي طويل. الشرارة انطلقت من "سخنين يوم الأرض"، في سياق ضائقة متفاقمة في جميع قرانا ومدننا، وعنف، وجريمة مستشريَين، لكنها تحولت سريعًا إلى فعل جماعي محلي، ثم قُطري. هذا الانتقال يؤكد أنّ المجتمع الفلسطيني في الداخل ما زال يمتلك القدرة، على الأقل، على خلق حالة تضامن، وتكاثف شعبي في مواجهة تحدٍّ مركزي يهدد حياته اليومية. هذا النجاح هو ثمرة تجنّد المجتمع بكل قطاعاته: من لجان شعبية، وناشطات وناشطين في مجال المجتمع المدني إلى أحزاب، وقيادات محلية، وقُطرية، ونسوية، إضافة إلى تضامن عابر للمناطق، والحدود الجغرافية المفروضة.

ما فرضته المظاهرة هو فعل جماعي من القاعدة، ورسالة واضحة بأنّ الناس مصمّمة على الاستمرار، غير أنّ توجيه الرسالة إلى دولة الأبارتهايد، رغم أهميته الإعلامية والسياسية، لا يكفي إستراتيجيًّا. فالدولة تمتلك الأدوات، والموارد لمعالجة الجريمة، لكنها، كما أثبتت التجربة خلال العقدين الأخيرين، غير معنية بذلك. في ظل ائتلاف فاشي، ونظام تفوق عرقي استعماري، يصبح من غير الواقعي التعويل على استجابة جوهرية دون ضغط متواصل، ومتعدد المستويات، مثل: احتجاجات، وتشويشات، وتجنيد حلفاء داخل الشارع اليهودي - الإسرائيلي، وضغط مباشر من هذا الشارع على مؤسسات الدولة، وتفعيل قنوات الضغط الدولي.

الأهمية الخاصة لهذه المظاهرة لا تكمن فقط في كونها احتجاجًا على العنف، والجريمة، بل في كونها كسرت، ولو جزئيًّا، منطق العزل السياسي الذي فُرض على الفلسطينيين في الداخل، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة على غزة. لقد أعادت هذه اللحظة إدخال الفلسطينيين في الداخل بوصفهم فاعلًا مركزيًّا في حيز الصراع مع الحركة الصهيونية في قلب المجتمع اليهودي - الإسرائيلي نفسه. كما أنّ الحضور اليهودي الواسع والجاد، وغير المسبوق نسبيًّا، لا يمكن قراءته فقط كتعبير عن تعاطف مع "قضية مدنية"، بل أيضًا كمؤشر على أزمة داخلية عميقة في المجتمع اليهودي - الإسرائيلي، وربما كحاجة متزايدة إلى "نضالات" مشتركة. ومع ذلك، فإنّ هذا التضامن لا يمكن أن يُبنى على وهم التماثل أو التناظر، بل يتطلب وعيًا نقديًّا بعلاقات القوة غير المتكافئة، وقيادة فلسطينية واعية، ومُصرّة على الثوابت الوطنية الفلسطينية، قادرة على نقل هذا الحضور من موقع التضامن الرمزي إلى تجنيد فعلي في مسار نضالي أوسع، قائم على شراكة يهودية - عربية ندّيّة تستهدف نزع نظام التفوق العرقي نفسه، لا الاكتفاء بتخفيف مظاهره.

لذلك هناك ضرورة قصوى للانتقال من منطق الاحتجاج بوصفه ردّ فعل على الجريمة في قرانا ومدننا إلى بناء رابط عضوي بين الاحتجاج، وتنظيم المجتمع الفلسطيني في نضاله لزعزعة البنية العنيفة للدولة الكولونيالية. فالعنف، والجريمة ليسا ظاهرتَين معزولتَين، أو خللَين داخليَّين، بل هما نتاج بنيوي لنظام التفوق العرقي، والاستعمار الاستيطاني، الذي أنتج: حضور الدولة عبر الإهمال، وتفكيك البنى المجتمعية، والتساهل الممنهج مع شبكات الجريمة، بما يضعف القدرة على التنظيم الجماعي، ويحوّل المجتمع إلى فضاء مُفكك، ومشغول بذاته. من هنا، عدم التركيز على أنّ النضال ضد الجريمة عن قضايا الاحتلال، والأبارتهايد، ونزع الاستعمار، يعني الوقوع في فخ التفتيت الذي يسعى إليه النظام نفسه.

التركيز على مسؤولية الدولة مهم، ومفيد في قلب المدينة اليهودية، وفي الإعلام، وفي مخاطبة المجتمع الدولي، والمؤسسات الرسمية، لكنه لا يفي بالغرض؛ إذا لم يترافق مع تحمّل مسؤولية جماعية عن تنظيم المجتمع من الداخل. التجربة الأخيرة أثبتت أنّ المجتمع قادر على الفعل. هنا تتجلى أهمية الصمود الفعّال، والمستدام بوصفه رأس مالٍ اجتماعي، وسياسي، وأخلاقي، وثقافي متراكم، يتيح تحويل المواطنة الكولونيالية الاستيطانية إلى أداة سياسية، وبناء حصانة مجتمعية في وجه التفكك، والعنف.

استدامة هذا المسار تتطلب التزامًا بالحراك المحلي، والشعبي الذي يجمع الناس ضد العنف، والجريمة عمومًا، وضد عصابات الجريمة خصوصًا، مع إعادة الاعتبار لدور الناس، والمؤسسات الأهلية، والتجار، والعمال، والهيئات الشعبية. مسؤولية الاستمرارية في نشاط السلطات المحلية هنا مركزية، ومنها: المبادرة إلى لجان أهلية، وأطر حراسة مجتمعية، وشبكات تعاضد، والأهم، تشكيل هيئات محلية جامعة تعمل بشكل منظّم، تجمع بين الفاعلين الرسميين، والشعبيين، وتبني مشاريع عمل، وملاحقة إستراتيجية طويلة النفَس.

باختصار، عمل الدولة أساسي، وضروري في لمّ السلاح، ومحاسبة المجرمين، لكنه غير كافٍ. العمل الجماعي، بما يشمل الاحتجاج، والتنظيم، وتحمّل المسؤولية عن جوانب مركزية من الحياة اليومية هو الأساس الذي لا غنى عنه. التضامن المجتمعي يفرض استمرار الفعل الجماعي، بما في ذلك العمل السياسي المشترك. الربط بين النضال السياسي الجماعي، ومكافحة العنف، والجريمة ليس خيارًا، بل ضرورة وجودية.

في النهاية، المجتمع من الحقل هو الأساس، لكن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق دون فعل قيادي محلي، وقُطري، ودون عمل مهني دؤوب، ومثابر. ألف تحية لكل من ساهمت وساهم، والتحية لكل الجهود والطاقات. ما بعد المظاهرة هو الامتحان الحقيقي: إمّا تحويل هذه اللحظة التاريخية إلى مسار مستدام يزعزع نظام التفوق العرقي، وإمّا تركها تُستنزف كحدث عابر. الآن، الآن تحديدًا، وقت البناء، والتنظيم، والاستمرار.

معًا سنوقف الجريمة، ونزعزع البنية "الأبارتهايدية" التي وصلت في غزة، كما نعلم جميعًا، إلى السياسة "الإبادية" لدولة إسرائيل.