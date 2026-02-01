لم تكن مظاهرة تل أبيب ضد الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني وسياسات الدولة المتواطئة معها حدثًا عابرًا، كما ولا يمكن اختزالها بما قيل أو لم يُقَل على المنصّة. كانت، قبل أي شيء، صرخة جماعية، كسرًا لحاجز الخوف، وإعلانًا واضحًا بأن مجتمعًا نازفًا ومقهورًا قرّر أن يقول: كفى.

بداية هذه الهبّة لم تكن في تل أبيب، بل في سخنين. في لحظة شجاعة وبسيطة، خرج العم أبو إبراهيم من الخاص إلى العام، من الوجع الفردي إلى الفعل الجماعي. قصته مع ظاهرة "الخاوة"، التي تشبه قصص آلاف الأهالي، حرّكت ما هو أعمق من الغضب: أيقظت روح "الفزعة" التي نعرفها في ثقافتنا، تلك التي لا تُبنى بخطاب سياسي جاهز بل بالفعل المشترك. سخنين، بإضرابها الجماعي واحتضانها لهذه الخطوة، قدّمت نموذجًا لحاضنة شعبية حقيقية، تدحرجت ككرة ثلج إلى بلدات أخرى مثقلة بالدم والخوف، وصولًا إلى إضراب شامل ومظاهرات محلية ومناطقية، ثم إلى مظاهرة ضخمة في تل أبيب.

من المهم أن نكون صريحين مع أنفسنا: هذه الهبّة، على الأرجح، لن تُنهي الجريمة المنظمة خلال أسابيع أو حتى أشهر. نحن نواجه منظومة دولة ترى فينا خطرًا أمنيًا أكثر مما ترى في منظّمات الإجرام تهديدًا فعليًا، وتتعامل معنا بسياسات قمع وإهمال متواطئة. رفع سقف التوقعات بشكل غير واقعي قد يقود إلى خيبة جديدة، وعودة إلى مربع اليأس. لكن قياس الهبّة فقط بنتائج فورية هو خطأ سياسي. أهميتها الحقيقية تكمن في قدرتها على التحوّل من انفجار غضب إلى تنظيم مجتمعي مستدام: تنظيم يخلق بدائل للشبيبة، يعزّز الحصانة المجتمعية، ويعيد بناء قدرتنا على الفعل كجسم واحد.

في هذا السياق، برزت بعد مظاهرة تل أبيب انتقادات واسعة حول ضعف أو تمييع الخطاب السياسي على المنصّة. هذه الانتقادات مفهومة وشرعية، خصوصًا في ظل غضب متراكم وخيبات طويلة. لكن الخطورة تكمن في اختزال حدث شارك فيه عشرات الآلاف من أبناء شعبنا بما قيل على المنصّة فقط، وكأن الناس خرجت لتستمع لا لتُسمِع صوتها. كثيرون خرجوا ليكسروا الصمت، ليقولوا إنهم موجودون، وإنهم لم يعودوا مستعدين للعيش تحت الخوف. أحيانًا تكفي كلمة أم ثكلى، أو مجرد الحضور الكثيف في الشارع، لتصل الرسالة أوضح من أي خطاب "مُتقن".

مع ذلك، لا يمكن تجاهل النقاش الأعمق حول طبيعة الخطاب نفسه؛ الخطاب الذي يحصر نضالنا في كونه نضالًا مدنيًا لمواطنين يطالبون بحقوقهم هو خطاب قاصر. فالدولة، أصلًا، لا تنظر إلينا كمواطنين متساوي الحقوق، وهذه حقيقة بنيوية لا ترتبط بالحكومة الحالية فقط. الصراع بيننا وبين هذه الدولة صراع تاريخي لم ينتهِ، ولا يزال يتجدّد بأشكال مختلفة.

في العامين الأخيرين نشهد إبادة مستمرة بحق أبناء شعبنا في غزة، وتطهيرًا عرقيًا بحقّ أهالينا في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه تُقابل أي تعبير عن التضامن أو الاعتراض من فلسطينيي الداخل بالقمع، والملاحقة، وتجريم الموقف والهوية. هذه اللحمة بين أجزاء الشعب الفلسطيني ليست تفصيلًا عاطفيًا، بل جزء من واقع سياسي تحاول الدولة كسره بالقوة.

نحن فلسطينيون، أصحاب الأرض الأصليون، وعلى هذا الأساس صيغت سياسات التمييز والإفقار والتضييق. لذلك، فإن نضالنا ضد الجريمة هو أيضًا نضال وطني وقومي، وهويتنا الفلسطينية يجب أن تكون في صلبه لا على هامشه. بعد كل هذا المحو المفروض علينا، لا يمكن أن نقبل بمحونا الذاتي باسم البراغماتية أو "الخطاب المقبول".

غير أنه وفي خضم هذا كله، تبقى لجنة المتابعة العليا العنوان الجامع الذي لا يمكن القفز عنه في هذه المرحلة. الالتفاف حولها لا يعني تعليق النقد أو تبييض الأخطاء، بل ممارسة ضغط واع ومسؤول من الداخل لتصويب المسار وتطوير الأداء. وفي الوقت ذاته، لا يمكن تأجيل الحاجة إلى إصلاح داخلي حقيقي وشفاف، يشمل تمثيلًا فعليًا للنساء والشباب والفئات التي طالما هُمِّشت. الالتفاف بلا نقد تواطؤ، والنقد بلا التفاف تفكك؛ وما نحتاجه اليوم هو الجمع بين الاثنين.

الأمل الحقيقي لا يكمن فقط في المظاهرات الكبرى، بل فيما بينها: في التنظيم المحلي والقطاعي، في اللجان الشعبية، وفي التشبيك بين البلدات والقطاعات المختلفة. هناك، في هذا العمل التراكمي اليومي، يُبنى "النَفَس الطويل" فعلًا، لا كشعار بل كممارسة.

لهذا كلّه، فإن السؤال اليوم ليس فقط ماذا قيل على المنصّة، بل ماذا سنفعل نحن بهذه اللحظة لئلّا تُفرَّغ من معناها وتُفصل عن سياق القمع والإبادة والمحو المستمر. هل نتركها تُستنزف في نقاشات داخلية عقيمة، أم نحوّلها إلى مسار نضالي وتنظيمي طويل النفس، متراكم، يوسّع المشاركة، يكسر الخوف، ويعيد تعريف نضالنا - لا فقط كمطالبة بحقوق، بل كفعل جماعيّ واع لموقعه في صراع تاريخي، وبشروطنا وروايتنا نحن؟

ختامًا لنتذكّر أن الهبة لم تبدأ ولم تنتهِ في تل أبيب؛ ومن هنا - لا عودة إلى الوراء.