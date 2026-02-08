ليس قطاع غزة ساحة حرب فحسب، بل عقدة جغرافية-سياسية محكمة، تُدار فيها حياة أكثر من مليوني إنسان داخل حصار كامل من البر والبحر والجو، باسم الأمن الإسرائيلي والسيادة المصرية.

من جهة الشمال والشرق، تقف إسرائيل بوصفها قوة احتلال ترى في غزة كيانًا معاديًا يجب إخضاعه عسكريًا وأمنيًا بعد تدميره، لا شريكًا سياسيًا ولا حتى كيانًا إنسانيًا.

ومن جهة الجنوب، تقف مصر وتنظر إلى غزة من زاوية الأمن القومي المصري، لا من زاوية القضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر تحتاج إلى حل جذري. وبين هذين المنظورين، تُحاصر غزة بالنار من جهة، وبالسياسة والحسابات الإقليمية من جهة أخرى.

أما من الجهة الغربية، فالبحر الذي يُفترض أن يكون منفذًا طبيعيًا للتجارة والسفر والصيد، فقد صار جدارًا مائيًا وشريكًا في الحصار.

في هذا الحصار الدائري، يحتل معبر رفح مكانة رمزية خاصة، يُفترض أن يكون بوابة حياة ومتنفّسًا، لكنه تحوّل إلى مساحة معلّقة، ليست فلسطينية خالصة، ولا إسرائيلية مباشرة، ولا مصرية حرّة القرار. يُفتح ويُغلق وفق توازنات إقليمية ودولية، لا وفق حاجات المحاصرين الإنسانية الملحّة.

في كل مرة يُفتح فيها تبدو كأنها استثناء مؤقت، وفي كل مرة يُغلق يُقدَّم الإغلاق بوصفه قرارًا سياديًا غير قابل للنقاش.

آلاف القصص تُروى عن معاناة الغزّيين على المعابر وفي البحر وتحت القصف، مع اختلاف الأدوات وتباين الخطابات، قبل وبعد الحرب.

إسرائيل تمارس القتل المباشر، بينما تمارس السياسة المحاصِرة دورها عبر المنع والضبط والإدارة. النتيجة واحدة: إنسان محاصر برًا وبحرًا وجوًا.

إسرائيل، في خطابها وممارساتها، تتعامل مع جنوب غزة ورفح تحديدًا بوصفها منطقة عمليات. لا تتعامل معها كمدينة مكتظة بالبشر، بل كهدف عسكري وورقة ضغط.

في المقابل، لا تنظر مصر إلى رفح بوصفها هدفًا عسكريًا، بل بوصفها خط تماس حساس. القاهرة لا ترى غزة ساحة حرب بعيدة، بل امتدادًا مباشرًا لسيناء، لذلك فإن الهاجس الأساسي ليس القصف بحد ذاته، بل خطر التهجير وتحوّل غزة إلى ملف نزوح دائم.

لا يمكن فصل هذا الموقف عن حقيقة أن قطاع غزة كان خاضعًا للسيادة المصرية بين عامي 1948 و1967، قبل أن تفقده مصر في الحرب. هذا المعطى التاريخي لا يزال يلقي بظلاله على القرار، حتى إن لم يُذكر صراحة.

الخوف المصري الحقيقي ليس من الفلسطيني بوصفه إنسانًا، بل من التهجير بوصفه سياسة قد تتحول إلى واقع دائم. التهجير يعني نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى سيناء ومنها إلى مصر، أو محاصرتهم في منطقة واحدة، ثم تتحول إلى قضية توطين، أو لا توطين، وإلى ملف دولي مزمن، كما حدث في تجارب لجوء فلسطينية سابقة في أكثر من بلد عربي.

لذلك تفضّل القاهرة بقاء غزة في مكانها، حتى وهي تُقصف وتُباد، على أن تتحول إلى عبء مفتوح بلا أفق.

هكذا، تضغط إسرائيل من الشمال والشرق والبحر، وتشدّ مصر من الجنوب، ويُترك الغزّي محشورًا في الوسط، داخل حصار دائري، بلا قدرة على الاعتراض أو الاختيار.

يلتقي الخطابان الإسرائيلي والمصري، رغم تناقضهما الظاهر، في نقطة واحدة؛ كلاهما يتحدث بلغة الأمن القومي. إسرائيل تتحدث عن أمنها، ومصر عن أمنها، وغزة تُختزل في الحالتين إلى عامل خطر يجب ضبطه. الفارق أن إسرائيل تستخدم القوة العسكرية المباشرة، بينما تستخدم مصر أدوات المنع والإدارة. لكن بالنسبة للمدني الذي يريد السفر للعلاج أو العمل أو الدراسة أو لقاء أقاربه، أو التجول في العالم مثل أي إنسان على الكرة الأرضية، النتيجة واحدة وهي انسداد الأفق.

لا يعني هذا تساوي المسؤوليات بين الاحتلال ومصر، ولا يهدف إلى توزيع المسؤولية بالتساوي. إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمّل المسؤولية الأساسية عن الحرب والدمار والحصار. لكن الاكتفاء بهذا التوصيف لا يفسّر لماذا يُسمح للحصار أن يكتمل عربيًا، ولماذا تُدار غزة بوصفها مساحة محشورة بين سيادتين وبحر مغلق! وهل هذا هو الدور المتوخّى من مصر بوصفها أكبر دولة عربية وأكثرها ثقلًا سياسيًا؟ أم أن ما نراه هو حدود قدرتها، أم هو غياب الإرادة، أم مزيج معقّد منهما؟ مصر ليست دولة هامشية في معادلة غزة، وهي ليست مجرد وسيط محايد. صحيح أنها محكومة بضغوط إقليمية ودولية، لكن السياسة ليست فقط ما يُفرض، بل ما يُختار ضمن هامش الممكن.

ما تفعله مصر اليوم هو إدارة الحد الأدنى من الانفراج الإنساني ومنع الانفجار الشامل، لكنها لا تستخدم ثقلها السياسي لتغييره جذريًا. هي لا تريد تهجير غزة إلى سيناء، لكنها تقبل ببقاء غزة محاصرة في مكانها. لا تريد كارثة إنسانية كبرى، لكنها تقبل بإدارة مأساة مستمرة. بذلك، يصبح دورها دور الضبط لا التغيير، ودور إدارة الملف لا حلّه.

غزة اليوم محاصرة من عدو، ومقيّدة بحسابات شقيق، ومتروكة لعالم يتعامل معها كملف طارئ، وكموقع للاستثمار العقاري، لا كقضية شعب مستمرة منذ عقود، تحتاج إلى حل، وليس إلى إدارة أزمة.