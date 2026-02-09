عبور الحدود الجغرافية والرمزية: الاحتجاج ضد الجريمة وتحدي الهرمية الاجتماعية والسياسية

تشكل الاحتجاجات ضد العنف والجريمة المنظمة وامتدادها إلى الحيز اليهودي، مثل المظاهرة الكبيرة في مدينة تل أبيب ومسيرات السيارات التي انطلقت من المدن العربية مرورًا بالبلدات اليهودية، ظاهرة اجتماعية وسياسية متعددة الدلالات. فهذه الاحتجاجات لا تعكس فقط رفض تفشي العنف داخل المجتمع الفلسطيني، بل تمثل أيضًا فعل عبور لحدود متعددة أنتجتها بنية اجتماعية وسياسية كولونيالية قائمة على الفصل والتراتبية، الأمر الذي جعل عملية العبور نفسها معقدة ومحمّلة بدلالات الهيمنة والتهميش. وقد أشار عالم الاجتماع فريدريك بارت إلى أن الحدود الاجتماعية لا تُبنى فقط على الاختلافات الثقافية أو الإثنية، بل تُنتج وتُحافَظ عليها من خلال التفاعلات الاجتماعية وأنماط توزيع القوة بين الجماعات. وفق هذا المنظور، فإن الفصل بين الفضاءات العربية واليهودية يمثل آلية لتنظيم العلاقات الهرمية وتحديد ليس فقط من يملك الوصول إلى الموارد بل أيضًا إلى الفضاء العام.

تاريخيًا، عملت الدولة منذ قيامها على تنظيم الحيز المكاني من خلال رسم حدود جغرافية واضحة بين البلدات الفلسطينية والمدن اليهودية، بعيدًا عن مجرد توزيع جغرافي للسكان نتج عن مسار تاريخي طبيعي. وتم ذلك عبر سياسات التخطيط والإسكان وتوزيع الموارد، وعلى رأسها الاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وإقامة بلدات يهودية جديدة، إلى جانب تجاهل الحاجة المتزايدة لتوسيع الحيز العمراني للفلسطينيين، بالإضافة إلى الفصل المطلق بجهاز التربية والتعليم مع إبقائه تحت آليات السيطرة المؤسسية على مضامين التعليم وتوزيع الموارد. وقد جرى تنظيم الحيز بطريقة وضعت الفلسطينيين المواطنين في بلدات تعاني غالبًا من نقص في البنى التحتية وفرص العمل والموارد الاقتصادية، في مقابل تركز مراكز القوة الاقتصادية والسياسية في المدن اليهودية الكبرى، مع العمل على الحفاظ على التراتبية الاجتماعية وحتى تعميقها في بعض الحالات. ومن منظور سوسيولوجي، فإن هذا الفصل الجغرافي يهدف ويشكّل آلية بنيوية لإنتاج الهرمية الاجتماعية وتقليص مساحات الالتقاء والتبادل الاجتماعي والسياسي بين الجماعات الإثنية المختلفة، بما يعمّق الفجوات الاجتماعية ويعيد إنتاج علاقات عدم المساواة بين المركز والهامش، ويعزز أنماط تفاعل تراتبية تستند إلى تصورات وأفكار نمطية كرستها الجماعة المهيمنة.

يمكن تحليل ظاهرة العبور من خلال التمييز بين نوعين من الحدود: الحدود الجغرافية والحدود الرمزية، إذ يحمل عبور كل منهما دلالات سوسيولوجية تتجاوز البعد المكاني، ليعكس تحديًا لآليات إعادة إنتاج الهرمية الاجتماعية، ويكشف عن المنطق الكولونيالي الذي ينظّم توزيع الفضاء والموارد والمكانة السياسية والاجتماعية في إسرائيل.

في هذا السياق، يمثل انتقال المحتجين الفلسطينيين إلى تل أبيب والقدس اختراقًا لبنية مكانية صُممت تاريخيًا لتحديد من يملك الحق في الوصول إلى المركز ومن يبقى في الأطراف. إن اللقاء في هذا الفضاء، بالإضافة لكونه حركة جغرافية عابرة للحدود، فهو يحمل معنى رمزيًا قويًا: إنه يضع الفلسطينيين مباشرة في قلب المركز السياسي والاجتماعي للدولة، ويمنحهم القدرة على طرح مطالبهم علنًا، أمام جمهور لا يهتم عادة بالقضايا التي تخص المجتمع الفلسطيني. إن وجود الفلسطينيين في مركز حضري يهودي للاحتجاج يعيد صياغة العلاقة مع الفضاء العام ويعيد طرح سؤال الشرعية: من يملك الحق في استخدام الفضاء العام لإيصال صوته ومطالبه؟

إلى جانب الحدود الجغرافية، وفقًا للمنظور السوسيولوجي، توجد أيضًا حدود رمزية تحدد من يُعتبر جزءًا شرعيًا من المجال العام ومن يُنظر إليه باعتباره "آخرًا" أو هامشيًا أو دخيلًا على هذا الفضاء. هذه الحدود تُبنى من خلال الخطاب السياسي والإعلامي والتمثيلات الثقافية التي تعيد إنتاج تصورات حول الانتماء والمواطنة والشرعية. ولا تمثل تل أبيب مجرد مركز جغرافي، بل تُعد رمزًا للحداثة الإسرائيلية وللمركز السياسي والثقافي والقومي للدولة. لذلك، فإن التظاهر الفلسطيني داخل هذا الفضاء يشكل عبورًا لحدود رمزية تتعلق بإعادة تعريف موقع الفلسطينيين المواطنين داخل الحيز العام وعلاقتهم به. إضافة إلى ذلك، عندما يطالب المحتجون بالأمن الشخصي وبحماية الدولة داخل فضاء يُنظر إليه تاريخيًا باعتباره مركز الهوية القومية اليهودية، فإنهم يتحدون التصورات التي تُؤطر العنف والجريمة باعتبارهما قضية محلية أو مجتمعية منفصلة عن مسؤولية الدولة. لذا يرتبط هذا العبور بمحاولة تفكيك أنماط التصنيف السياسي والاجتماعي التي تضع الفلسطينيين في مرتبة أدنى ضمن الهرمية الإثنية-القومية من خلال توسيع تعريف المجال العام ليشمل قضاياهم بوصفها جزءًا من النقاش المجتمعي العام.

لا يمكن فصل الحدود الجغرافية عن الحدود الرمزية، إذ يعمل كلاهما معًا في علاقة جدلية تُعيد إنتاج النظام الهرمي في المجتمع. فالفصل المكاني يعزز التباعد الاجتماعي والثقافي، بينما تعمل الحدود الرمزية على تبرير هذا الفصل من خلال خطاب يُعيد إنتاج الفوارق في الانتماء والشرعية السياسية، ويكرس موقع المجموعات المختلفة ضمن الهيكل الاجتماعي. وهنا تكمن أهمية ما يكشفه هذا العبور من تحولات في أنماط الفعل السياسي لدى الفلسطينيين المواطنين في الشهر الأخير، حيث لم يعد الاحتجاج مقتصرًا على المطالبة بالحقوق داخل الحيز المحلي في البلدات العربية، بل أصبح يشمل السعي إلى إعادة تشكيل موقعهم داخل المجال العام للدولة وخلق احتكاك مباشر مع مؤسساتها والرأي العام، الأمر الذي قد يعزز الضغط السياسي ويزيد من إمكانية مساءلة الدولة حول سياساتها. ويشير هذا التحول إلى وعي متزايد بأن قضايا العنف والجريمة لا يمكن فهمها بوصفها ظواهر اجتماعية منفصلة، بل ترتبط جذريًا بالعلاقات الكولونيالية التاريخية مع الدولة وبالاختلالات البنيوية في منظومة المواطنة وممارساتها.

في الوقت ذاته، يكشف تنظيم الاحتجاجات في الفضاء اليهودي عن تعقيدات ومخاطر كامنة في مسار النضال. فمن جهة، يمنح هذا الحضور المحتجين قدرة على تحدي الهرمية المكانية التي تضع المجتمع الفلسطيني في موقع الهامش، ويتيح لهم إعادة صياغة حضورهم في المجال العام المركزي. غير أنّ هذا العبور قد يفتح المجال أمام توترات سياسية واجتماعية، نظرًا لتجاوزه حدودًا تحدد من يُنظر إليه باعتباره صاحب الشرعية في استخدام الفضاء العام ومن يُعامل كجسم غريب أو مهدِّد للنظام القائم. كما قد يعرّض هذا الاحتكاك المباشر المحتجين لردود فعل رافضة أو محاولات لإعادة ضبط الحدود الرمزية وتعميقها لتنظّم مجددًا العلاقات بين اليهود والفلسطينيين. وهكذا، فإن الفصل الجغرافي قد يشكّل طبيعة الحراك الاجتماعي ضد الجريمة والعنف وحدوده، حيث يصبح عبور الفصل الجغرافي استراتيجية سياسية مزدوجة تحمل في طياتها إمكانات لتوسيع الحضور والتأثير، وفي الوقت ذاته مخاطر إعادة إنتاج التوترات وعدم المساواة داخل المجال العام.

تبقى الجغرافيا إطارًا يحدد إمكانيات الحشد السياسي وأنماط المطالبة بالحقوق وحدود الوصول إلى مراكز صنع القرار. والأهم من ذلك، تكشف الحدود ومرونتها/صلابتها أن مواجهة العنف لا تنفصل عن تفكيك أنماط الفصل الجغرافي والتراتبية الاجتماعية التي تشكلت تاريخيًا داخل الدولة ونظامها الكولونيالي.

* د. مها كركبي - صبّاح: محاضرة في قسم علم الاجتماع وعلم الإنسان في جامعة "بن غوريون".