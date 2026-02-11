منذ أيام عرض النائب أيمن عودة في فيديو خاص قائمة قارن فيها معدل هبوط وارتفاع الجريمة في المجتمعين اليهودي والعربي في البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي. وقد بيّن عودة فيها، وبالأرقام، نسبة الجريمة المرتفعة في الأوساط اليهودية خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات بنسبة أربعة أضعاف تقريبًا مما كانت عليه في المجتمع العربي في حينه. ليبدأ منسوب جرائم القتل في المجتمع العربي بالارتفاع منذ مطلع الألفية الحالية حتى عام 2010، حيث بات معدلها منذ ذلك العام في المجتمع العربي يعلو على معدلها في الأوساط اليهودية، إلى أن صارت الجريمة في السنوات الأخيرة مسألة عربية تستنزف المجتمع العربي في البلاد دون سواه.

كانت مقارنة عودة أوضح في رسالتها من دقة أرقامها، رسالة مفادها أن لا صلة لأسئلة الهوية في سؤال العنف والجريمة، خصوصًا إذا ما أصبح القتل منظمًا. "القتل سياسة وليس ثقافة" أي مردها لسياسات دولة، وليست لثقافة مجتمع، يقول عودة ردًا على الخطاب الصهيوني المدوام في مؤسساته السياسية والإعلامية والأكاديمية على ترحيل سؤال الجريمة المنظمة في المجتمع العربي إلى الثقافي والتربوي فيه.

في ظلّ جريمة منظمة تستشري لأن المُفترض به مسؤولًا عن مكافحتها يتعمّد غض النظر عنها، فإن كل عربي هو ضحية محتملة، هذا ما يؤكده واقع الحال. بينما الخطاب الصهيوني - الاستشراقي الذي يرد الجريمة إلى تربية العرب وثقافتهم، يسعى للتأكيد على أن "كل عربي هو مجرم محتمل". بهذا لا يتواطأ الخطاب الثقافي الصهيوني مع الخطاب الأمني للشرطة فقط، بل كلاهما خطابان يمتان لجهازٍ واحد، أو جهازان (ثقافي وأمني) يداومان على إنتاج الخطاب إياه "العرب أعداء محتملين لنا، ومجرمين محتملين على بعضهم".

غير أن للجريمة المنظمة في البلاد تاريخًا سابقًا على آفتها بنسختها العربية مؤخرًا. فقد وُلدت الجريمة منظمة، نظّمتها عصابات إجرامية أول ما وُلدت في المجتمع اليهودي - الإسرائيلي نفسه في ستينيات القرن الماضي، وقد استشرت في سبعينيات وثمانينيات القرن. ولم تكن الحكومات الإسرائيلية وقتها لتعترف بحقيقة وجود جريمة منظمة في إسرائيل، في محاولة أرادت فيها نفي تهمة تورّط ضباط أجهزة أمنها وتحديدًا من الشرطة وساسة يهود في أعمال الجريمة.

كانت صحيفة "هآرتس" العبرية هي من أخذت على عاتقها منذ مطلع السبعينيات مسؤولية إثبات الجريمة في الوسط اليهودي على أنها منظمة. وذلك عبر سلسلة تقارير صحفية - استقصائية نشرتها الصحيفة على شكل ملفات تناولت فيها الجريمة بمجرميها وضحاياها وبالأسماء. وقد وثق الكاتب الإسرائيلي "آفي ديفوديفيتش" في دراسته بالعبرية "إجرام منظم في إسرائيل والعالم: نظريات ونتائج" مجمل عناوين التقارير التي كانت تنشرها "هآرتس" تباعًا عن الجريمة.

على أثر ملفات تقارير "هآرتس" وقتها، بدأ سنة 1971 ما عُرف إسرائيليًا بـ"الجدل على حقيقة أن الجريمة منظمة" على المستوى السياسي تحديدًا. وامتد هذا الجدل على مدار النصف الأول من عقد السبعينيات، في ظل حملة "هآرتس" التقريرية عن تنظيم الجريمة. وهذا في الوقت الذي كانت الشرطة الإسرائيلية على لسان وزيرها "شلومي هيلل" تدافع فيه عن نفسها وقتها، نفيًا للتهم الموجهة إليها في تقارير "هآرتس" عن تورط بعض كبار ضباطها مع عصابات الإجرام.

كانت أول عصابة أُعترف سياسيًا بحقيقة وجودها كمنظمة إجرامية هي "كيرم هتيمنيم" نسبة لحي كيرم الذي كان يقطنه يهود يمنيون في تل أبيب. نشطت "كيرم هتيمنيم" إجراميًا في ستينيات القرن الماضي، وبها اتصلت أصول الخطاب الصهيوني عن رد الجريمة وتنظيمها للعامل الثقافي والتربوي، لطالما اُعتبروا يهود اليمن شرقيين عرب في حينه.

إذًا، ليست هذه المرة الأولى التي تُنظّم فيها الجريمة، ولا المرة الأولى التي يتواطأ فيها ضباط شرطة وأجهزة أمنية معها، وكذلك ليست المرة الأولى التي يرد فيها الخطاب الثقافي الصهيوني الجريمة للثقافي المتصل بالهوية والأصول، والذي لم يقف عند حدود الجريمة المنظمة في وسط اليهود الشرقيين. إنما امتد خيط هذا الخطاب إلى مراحل متأخرة من مطلع الألفية الثالثة ليطاول كذلك مظاهر العنف الإجرامي - الشبابي في بيئة المهاجرين الأفارقة مثل اليهود الأثيوبيين، إذ ردّ على سبيل المثال "أرنون أدلشتاين" فيما كتب العنف الإجرامي في أوساط الشباب الأثيوبيين المهاجرين إلى أصولهم الثقافية الإفريقية.

ومع ذلك، فثمة فوارق لدى الخطاب الثقافي الصهيوني عن الجريمة المنظمة، لا تطابق فلسطينيي الداخل باليهود الشرقيين، وذلك لأن هؤلاء الأخيرين هم يهود مهاجرون صهاينة أولًا وأخيرًا، فيما فلسطينيو الداخل ليسوا كذلك، فهم سكان البلاد الأصليون "هنود حمر الدولة العبرية". كما وجد الخطاب الثقافي الصهيوني الجريمة في أوساط اليهود الشرقيين والمهاجرين الأفارقة بالرغم من ردّها إلى العامل الثقافي - التربوي المتصل بأصولهم، وجد بها مشكلة إسرائيلية أولًا وأخيرًا، مشكلة كل الإسرائيليين لطالما سعت الدولة العبرية إلى صهينة كل مهاجر إلى البلاد بصرف النظر عن أصل منبته. فيما الجريمة المتفشية في مجتمعنا العربي يزال يرى الخطاب الثقافي الصهيوني بها مشكلة العرب لا الدولة.

من هنا، لم تظلّ أطر تفسير الجريمة بنسختها اليهودية - الشرقية لدى الخطاب الثقافي الصهيوني تقتصر على ردّها للثقافي والتربوي، إنما رُبطت كذلك بالعوامل المادية المعيشية، خصوصًا على أثر ما عُرف إسرائيليًا بـ"سنوات التقشف" في خمسينيات القرن العشرين وأثرها في إرساء أسس الجريمة المنظمة في البلاد، وكُتبت كتب وأبحاث بالعبرية عن ذلك. فضلًا عن العامل النفسي المتصل بالقطيعة والاغتراب لدى الشباب في ظل مجتمع مهاجرين. هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الجريمة المنظمة التي بدأت في وسط اليهود اليمنيين في الستينيات امتدت لاحقًا إلى كبرى مدن الساحل وطاولت بيئات صهيونية - محلية محسوبة على بناة الدولة العبرية وأشكنازها، مما دفع بالخطاب الثقافي عن الجريمة في مؤسسات صهيونية مختلفة مثل، التربية، الإعلام، والأكاديميا ومراكز البحث إلى إعادة صياغة أسئلة الجريمة المنظمة في الوسط اليهودي للإجابة عليها وحلّها، وليس للتنصل منها كما هو جارٍ اليوم تجاه مقتل العرب يوميًا في ظل نزوع الثقافي في إسرائيل إسوة بالسياسي نحو يمين اليمين.

