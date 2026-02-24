ليس العنوان حكمًا منحازًا ضد إيران، بل توصيف يردّده عدد من المحللين والمفكرين الأميركيين في مجال العلاقات الدولية، وكثير منهم لا يُحسبون على اليسار المناهض للرأسمالية أو الإمبريالية. هؤلاء، القلقون على مكانة بلدهم ودوره العالمي، ومن بينهم من تجرّأ مبكرًا على فضح تأثير اللوبيات المؤيدة لـ«إيباك» في رسم السياسات الخارجية الأميركية، والدفع نحو حروب وتخريب وتدمير دول عربية، يعيدون جذور الأزمة إلى الانقلاب الذي خططت له كلٌّ من الإمبراطورية البريطانية الآفلة والإمبراطورية الأميركية الصاعدة ضد رئيس الحكومة الإيرانية المنتخب محمد مصدق عام 1953، لتنصيب محمد رضا بهلوي بديلًا مطيعًا.

منذ ذلك الحدث المفصلي، تكرّست علاقة عدائية بين الولايات المتحدة وإيران، بلغت ذروتها بعد الثورة الإيرانية عام 1979. فالحصار والعقوبات والتهديدات العسكرية، إلى جانب التحالف العضوي مع إسرائيل، أسهمت جميعها في إعادة تشكيل إيران كقوة إقليمية عسكرية مناهِضة للهيمنة الأميركية في المنطقة. ويعترف بعض هؤلاء الباحثين بأن السياسات الأميركية المتعاقبة لم تُضعف إيران، بل ساهمت في إعادة رَدْكَلَتِها وتعزيز نزعتها الدفاعية والهجومية في آنٍ معًا.

ليس جوهر هذا العداء مرتبطًا بإقصاء القوى اليسارية عن مسار الثورة، أو بعدم تطور النظام السياسي من صيغة دينية إلى دولة مدنية علمانية، ولا حتى بما تعتبره بعض الأنظمة العربية تدخلًا إيرانيًا في شؤونها الداخلية أو تأجيجًا للانقسام السني–الشيعي، ولا بدورها في إجهاض الثورات العربية. في العمق، يتعلق الأمر بكون إيران تشكل تهديدًا لاحتكار إسرائيل للهيمنة الإقليمية، ولمعادلة القوة التي أرادتها الإمبراطورية والغرب ثابتة ومضمونة.

يدرك العديد من الباحثين الموضوعيين أن أحد الأسباب المركزية للعداء لإيران هو ارتباطها بقضية فلسطين، بصرف النظر عن دوافع هذا الارتباط؛ أكانت أخلاقية أو أيديولوجية أم دينية أم جيوسياسية. هذا التموضع يضعها في مواجهة مباشرة مع الاستراتيجية التوسعية الكولونيالية الصهيونية والغربية في المنطقة. وقد أعادت حرب الإبادة في غزة، والتصعيد المستمر في الضفة الغربية، إلى الواجهة حقيقة هذا المشروع التوسعي، وكشفت من جديد طبيعته البنيوية. واليوم تلتقي الولايات المتحدة وإسرائيل بصورة سافرة على محاولة محو قضية فلسطين. وبعد أن تعذّر المحو الجسدي أو لم يتحقق التهجير الشامل، تنتقلان إلى استراتيجيات المحو السياسي والمعنوي، وهي استراتيجيات ستبوء بالفشل.

الأخطر من ذلك أن السياسات الأميركية والإسرائيلية الحالية تدفع المنطقة، وربما العالم بأسره، نحو لحظة تاريخية شديدة الخطورة. فالنظام الرأسمالي الكولونيالي العالمي يشهد صعود نزعات سلطوية وفاشية، وتتركز السلطة في أيدي قيادات مستعدة للمغامرة بمصير شعوب بأكملها. وفي ظل هذا المشهد، يتساءل كثيرون: من يملك القدرة أو الإرادة على كبح هذا التوحش؟

الصين وروسيا، وهما القوتان الأكبر المعارضتان للهيمنة الأميركية، تبدوان منشغلتين بتثبيت مكانتهما كقوتين عظميين وتقاسم مناطق النفوذ، أكثر من انشغالهما بطرح نموذج كوني بديل قائم على الديمقراطية والحريات الفردية والعدالة الاجتماعية. فالأولى تركّز على الاقتصاد، والثانية على القوة العسكرية، من دون مشروع تحرري عالمي واضح المعالم. وتدرك الصين، التي لها حساباتها الخاصة، أن أحد الدوافع وراء الخطة ضد إيران هو استهداف صعودها هي ذاتها، وتحولها تدريجيًا إلى قوة تضاهي الولايات المتحدة الأميركية. غير أن لها طريقتها الخاصة في التفكير وإدارة الصراع.

لهذا، ينظر بعض المراقبين، لا من موقع الاصطفاف الأيديولوجي بل من زاوية موازين القوى، إلى إيران بوصفها الدولة التي تتحدى مباشرة الهيمنة الأميركية في المنطقة. دولة بلا تحالفات كبرى راسخة، استطاعت، رغم العقوبات والعزلة، أن تتحول إلى لاعب إقليمي يُحسب له حساب. هذه الصورة، سواء اتفقنا معها أم اختلفنا، تفسر جانبًا من الاهتمام العالمي بالتجربة الإيرانية، بل وحتى شيئًا من الإعجاب بقدرتها على الصمود.

في المقابل، تبدو دول عربية وغير عربية كثيرة قد قيّدت نفسها بالكامل بالمظلة الأميركية، من دون أن تملك هامشًا فعليًا للاستقلال في القرار. وبعض هذه الدول قد ينظر إلى التحدي الإيراني بشيء من الغيرة أو الحرج، لأنه يعكس تباينًا صارخًا في القدرة على المناورة السياسية وفرض الإرادة.

مع ذلك، لا يوجد منطق قانوني أو أخلاقي يبرر شن حرب على إيران. فهي لم تغزُ الولايات المتحدة. وهي جزء من المنطقة وحضارتها وثقافتها وتاريخها. تعيش إيران أزمات اقتصادية عميقة، وتواجه تحديات داخلية جدية تتعلق بالديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الأفراد. غير أن هذه القضايا، على أهميتها، هي شأن داخلي، والادعاء الأميركي بالاهتمام بها ليس سوى ذريعة مكشوفة تُستخدم لتبرير سياسات الهيمنة والاحتواء، بل هو كذب مفضوح.

إن العالم لا يحتاج إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط، بل إلى إعادة نظر جذرية في منطق السيطرة الذي أنتج هذه الدوامة من العنف، وهو المنطق ذاته الذي أنتج قضية فلسطين وجلب إليها استعمارًا استيطانيًا متوحشًا. فاستمرار السياسات القائمة، وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق شعوب المنطقة، لن يقود إلا إلى مزيد من التطرف وإعادة الاصطفاف، وربما إلى مواجهة تتجاوز حدود الإقليم.

غير أن المسألة أعمق من مجرد حرب محتملة. إنها تتعلق بمستقبل النظام الدولي نفسه: هل يبقى خاضعًا لمنطق القوة واحتكار التفوق العسكري، أم تنجح شعوب المنطقة، ومعها قوى التحرر في العالم، في فرض معادلة جديدة تقوم على العدالة والحق وتكافؤ السيادة؟ إن كبح الاندفاع نحو حرب ضد إيران لا ينفصل عن كبح مشروع الهيمنة برمته، ولا عن إعادة الاعتبار لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

وأي مواجهة كبرى في المنطقة لن تكون مجرد صراع بين دول، بل اختبارًا لإرادة الشعوب في التحرر من نظام دولي مختلّ. فإما أن يستمر منطق التفوق والاستثناء والهيمنة، وإما أن تتبلور لحظة تاريخية تفتح الباب أمام إعادة صياغة العلاقة بين الشرق والغرب، على أساس الندية والعدالة لا الإخضاع. في هذا المعنى، يصبح منع الحرب ليس موقفًا أخلاقيًا فحسب، بل خطوة في معركة أوسع ضد بنية الهيمنة التي تهدد المنطقة والعالم معًا.