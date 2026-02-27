أتّفق مع ادّعاء النائب منصور عبّاس أنه مختلف في شخصه وفي نهجه عن زملائه من التيّارات السياسيّة الأخرى. فالنهج الذي يعتمده نهج مغاير حقًّا، تمّ اعتماده في السابق مرّات على مرّات (مرّة على الأقلّ في كل جيل سياسيّ)، ولم يأتِ ثماره. على المستوى الشخصيّ تابعنا النائب عبّاس ووجدنا أنه سبق القيادات الحاليّة من نوّاب وغير نوّاب، لكن من جهة اليمين ومن الجوانب المُحافظة والنكوصيّة لمجتمعنا. من هذه الزوايا يواصل النائب عبّاس الانقضاض عليهم وعلى مجتمعنا ومستقبله. لقد أثبت قولًا وفعلًا أنه مختلف عن مُعظم قيادات مجتمعنا بأنّه يُموضع نفسه في يمين السياسة والحياة والاجتماع. ومن هنا سيره الدائم بجوار خطوط اليمين الإسرائيليّ بعيدًا عن مجتمعه وشعبه.

علاوة على ذلك، يتّسم خطاب عبّاس بلغة اعتذاريّة أمام السلطة والآخَر، مقرونة بلغة تقرّب ومسايرة زائدة يمقتها الناس. بمعنى أنه دائم الاعتذار لكونه فلسطينيًّا وعربيًّا ومسلمًا مؤمنًا ومن حركة إسلاميّة، ودائم التأكيد على أنه مستعدّ لكلّ شيء مقابل رضا الإسرائيليّ عنه، كلّ إسرائيليّ، من أقصى اليمين المُستوطن إلى الإعلاميّة في أقصاه الآخر. يحدث أن أستمع إليه يُجيب على أسئلة المذيعين العنصريّين، وأعجب من "قائد" هذه هي إجاباته: الاعتذار على كونه هو، والاستعداد لفعل أيّ شيء ـ أيّ شيء ـ يجعل الإسرائيليّ راضيًا ومطمئنًّا غير خائف. فهو غير مهتمّ بتاتًا بما يقول عنه ابن أو ابنة شعبه؛ كلّ اهتمامه مصبوب في كسب رضا "السيّد" اليهوديّ. يشقى كي يحصل على إطراء ويُشرق عندما يحصل عليه. ليس غريبًا أن يكون "محبوب الجماهير" اليهوديّة، لأنه يمثّل صورة العربيّ الذي يبحثون عنه، العربيّ الودود، اللطيف، الذي يحبّ إسرائيل ويخرج من رواية شعبه ليصطفّ ضدّها. وهو مُستعدّ أن يكون عربيًّا من حين لآخر، ليكوّع بعدها ويخرج ضدّ انتمائه كما يفعل في الأشهر الأخيرة، أو كما برز الأمر بشكل خاص في حادثة سخنين عندما وقّع على تعهّد بإعادة بناء "المُشتركة" من جديد لينكث العهد بعد يومين ويمارس كلّ ما هو ضدّ هذا التعهّد. فكلّ حملته من ألفها إلى يائها مبنيّة على مهاجمة القيادات العربيّة المنافسة والتقرّب من كلّ الفاعلين الإسرائيليّين في السياسة. الواضح الوحيد بالنسبة له هو أنه لن يخوض الانتخابات إلى جانب شعبه ومجتمعه بل ضدّهما. وغير الواضح بالنسبة له مع أيّ القوافل اليمينيّة سيسير، إذا قبلت به إحداها. وأظنّه أقرب إلى أن يبقى وحده، لا هنا ولا هناك.

في علاقات القوّة بين مجتمع مُستعمِر ومجتمع مُستعمَر يُنتج "المُستعمِرون" النماذج المقبولة لديهم من المقهورين، ويحوّلونهم إلى رموز يُقتدى بها أو يتمّ تقليدها أو السير على نهجها. من هنا هذا الاشتغال الإعلاميّ بمنصور عبّاس؛ انتقال خاطف من قناة إلى قناة ومن إذاعة إلى أخرى. هناك مَن يسوّقه ويبنيه رمزًا و"قائدًا" ويسوّقه "نهجًا" ويبني حوله "أسطورة" عابرة ينخرط في ورشتها بعض الفصيحين من أبناء العمومة وبعض الإعلاميّين العرب. هؤلاء مستقتلون في تعويمه كي يمنع قائمة عربيّة وحدويّة تقلّل من احتمالات المعسكر المعارض لنتنياهو من تحصيل أغلبيّة ائتلافيّة، ولعلّه يكون "شريكًا" احتماليًّا في ائتلاف قادم، علمًا بأنّ معارضي نتنياهو أعلنوا عدم رغبتهم في الاستناد إلى أصوات تأتي من ناحيته.

وما هي إنجازاته التي يحكي عنها؟ لعلّ أوّلها تفكيك "المُشتركة" وضرب فكرة الاصطفاف الوحدويّ وبناء إرادة جامعة تتجاوز الانتخابات، لمجرّد همسة من نتنياهو. همسة واحدة كانت كافية كي ينعطف من يمين اليمين. وهذا إنجاز فعلًا قدّمه لنتنياهو الذي همس له، نتنياهو صاحب قانون القوميّة والمدّ اليمينيّ وسياسات تصفية فلسطين وشعبها. همسة واحدة كانت كافية كي يهجر عبّاس أهله ويذهب إلى لا مكان.

قبل ذلك، تنازل النائب عبّاس عن فلسطينيّته كجزء من التبعيّة لسلطة الآخر كي يكسب رضاه. تنازل عن رواية شعبه وحقّه بحجّة أن اهتمامه محصور في مجتمعه هنا. لكنه أبدى استعداده للتنازل عن هويّته الإسلاميّة أيضًا، وعن حركته كلّها كي يظلّ ضيفًا في استوديوهات التلفزيون لمجرّد أن نتنياهو همس مرّة أخرى مهدّدًا. كان مستعدًّا أن يمرّ ـ ومن خلاله "الموحّدة" وجمهورها ـ امتحان المستوطنين واستجوابهم/إذلالهم قبل ثلاث سنوات (اللقاء بالراب دروكمان)، وأن يزحف كي يقبله عرّابو سموتريتش على أمل أن يجلس معهم في ائتلاف واحد. كان مستعدًّا أن يتفاهم مع الذين يبطشون بشعبه كلّ يوم كي يتفاخر بعدها بأنه صاحب نهج مغاير وأنه براغماتي على طريقة الصفر! كان مستعدًّا أن يبيع "حركته الإسلاميّة الجنوبيّة" بالكامل كي يجلس إلى قاتلي شعبه!

يُخصّص النائب عبّاس 95% من كلامه في كلّ مقابلاته الإذاعيّة والمبثوثة بعد الانشقاق عن "المُشتركة" ضدّ قيادات شعبه وزملائه من النوّاب العرب، ويُسهم بذلك عن وعي في الحرب على شرعيّة شعبه هنا وقياداته. وهي حرب يشنّها اليمين والمؤسّسة منذ اغتيال رابين في العام 1995. وهكذا هي حملات حركته الانتخابيّة؛ فهي في جلّها، إن لم يكن كلّها، ضدّ الأطر العربيّة، ولا شيء عن احتلال أو مستوطنين أو حرب أو إبادة!

يطيب للنائب عبّاس أن يتفاخر باستقدام ميزانيّات للمجتمع العربيّ. لكن علينا أن نسجّل للمرّة المليون أن خطّة 922 جاءت أيّام "القائمة المشتركة"، وأن التفاوض عليها بدأ قبل ذلك، وأنها جاءت بتراكم عوامل أهمّها بروز صوت عربيّ موحّد واقتناع صنّاع القرار الاقتصاديّ أن دمج العرب في الاقتصاد شرط من شروط التنمية، ومطالبة منظّمة OECD إسرائيل بضرورة تحقيق مساواة وسدّ فجوات بين المجتمعات في البلاد. وكانت وزارة الماليّة بمسؤوليها المهنيّين قد قرّرت استكمال هذه الخطّة بخطّة مكمّلة ـ وهي خطّة 550 ـ قبل أن تُقام حكومة بنيت التي كان عبّاس عضوًا فيها. وبينما هو يتفاخر بهذه الخطّة المقرّرة من قبل جلوسه في حكومة بنيت، كانت حكومة اليمين قد قرّرت سحب التمويل في بعض بنود هذه الخطّة واستثماره في الحرب والاستيطان. للقول إن المراهنة على الاقتراب من الصحن لا يضمن الأكل منه، خاصّة إن كان اقترابًا فرديًّا أو واضحًا منذ البداية أنه سيظلّ قريبًا ولو حرموه من كلّ شيء!

في نهاية المطاف، وسّع النائب منصور عبّاس لنفسه مكانًا أقرب إلى اليمين الإسرائيليّ منه إلى شعبه. وكلّ ما فعله في هذا الإطار أنه ألصق بالسياسة العربيّة سمعة سيّئة، ولشعبه سمعة أسوأ؛ فهو الثغرة التي تُضرب منها المؤسّسة السياسة العربيّة وتهجم من خلالها على القيادات والنُخب وعلى الحقوق والكرامة، فهو الذي يُغطّيها. وهو الذي صنع لشعبنا صورة المتسوّل: أعطه ميزانيّات وسيرضى وينسى أنه شعب وأن له كرامة وحقوقًا وقضيّة! وهذه نتيجة طبيعيّة لـ"قائد" يقوم على نظرة استشراقيّة إلى نفسه وإلى شعبه. فهو في نظر نفسه عاجز سوى عن التبعيّة للسيّد اليهوديّ وتلبية احتياجاته في المنزل وفي الحقل، وأن جلّ ما يستحقّه هو أن يأكل وينام! لقد صعد نجم علي سلّام من نقطة تهجّمه و"طرده" أيمن عودة من سفح المدينة ببثّ مباشر، ومن ثمّ أنشأ خطابًا كخطاب منصور عبّاس واستقتل في الاقتراب من السلطة ومن أبو يئير الذي دعاه سلّام إلى الناصرة بشكل استفزازيّ وكال له ولوزرائه المديح ـ أييلت شكيد مثلًا ـ لكننا نعرف أين هو علي سلّام الآن. لا أقولها شامتًا ـ فالشماتة تركتها لغيري ـ بل لأثبّت الدرس أمام عينيّ منصور عبّاس وأمام شعبنا. الذين يُتاجرون بكرامتهم الشخصيّة وكرامة الناس لا يلقون احترام قاهريهم ولا ينجون من القهر!