جرى في إيران في العام 1953 انقلاب على رئيس الوزراء، المنتخب ديمقراطيًّا في حينه، محمد مصدّق. وكان مصدّق حقوقيًّا ونائبًا في البرلمان ثم وزيرًا ورئيس حزب الجبهة الوطنيّة. جرى ذلك بتدبير وتخطيط مُشتركين من المخابرات البريطانيّة والمخابرات الأميركيّة. أطلقت المخابرات البريطانيّة على العمليّة يومها اسم عمليّة التمهيد ("Operation Boot")، بينما أطلقت المخابرات الأميركيّة على العمليّة اسم مشروع أياكس/أجاكس ("TPAJAX Project"). وبعد مرور 60 عامًا، اعترفت الحكومة الأميركيّة رسميًّا بالدور الأميركي في الانقلاب، بنشر معظم الوثائق الحكوميّة التي كانت سرّيّة في السابق، وأظهرت أنها كانت مسؤولة عن التخطيط للانقلاب وتنفيذه، بما في ذلك رشوة الساسة الإيرانيّين وكبار المسؤولين الأمنيّين والجيش، فضلًا عن التحريض المؤيّد للانقلاب.

سبق الانقلابَ سعيُ مصدّق إلى مراقبة مستندات وتقارير شركة النفط الأنجلو-إيرانيّة، وهي شركة بريطانيّة، والحدّ من سيطرتها على احتياطيّ النفط الإيراني وأسعاره وريعه. رفضت الشركة التعاون مع الحكومة الإيرانيّة، فلجأ مصدّق إلى البرلمان لاتخاذ قرار بتأميم قطاع النفط الإيرانيّ وطرد ممثّلي الشركات الأجنبيّة التي نهبت خيرات البلاد ومواردها. بعد هذا التصويت، حرّضت بريطانيا على مقاطعة عالميّة للنفط الإيراني للضغط على إيران اقتصاديًّا. في بادئ الأمر، حشدت قوّاتها العسكريّة للسيطرة على مصفاة عبدان النفطيّة، الأكبر في العالم آنذاك. وبدأوا على الفور بتجنيد عملاء إيرانيّين لزعزعة حكومة مصدّق، وقد وجدوا. وقرر رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرشل، وإدارة أيزنهاور الإطاحة بحكومة إيران الديمقراطيّة. في 21 كانون الأول/ديسمبر 1953، حُكم على مصدّق بالسجن ثلاث سنوات، ثم وُضع قيد الإقامة الجبريّة بتهمة "الخيانة" إلى أن توفّي في العام 1967. وقد سُجن أنصار آخرون لمصدّق، وأُعدم قسم منهم.

عقب الانقلاب في العام 1953، شُكِّلت حكومة بقيادة الجنرال فضل الله زاهدي، مما مكّن محمد رضا بهلوي، آخر شاه في إيران، من الحكم بمزيد من الحزم والاستقواء بالمخابرات الأميركيّة والبريطانيّة، والإسرائيليّة لاحقًا. دام حكم الشاه، الذي عُرف بالقمع والاستبداد وتسليم خيرات البلاد للشركات الأجنبيّة، 26 عامًا إلى أن فرّ من البلاد في العام 1979 بضغط من ثورة الشعب الإيراني.

نعود إلى التاريخ بقصد أن استحضاره لعلّه يُضيف أمرًا أو اثنين إلى النقاشات المستفيضة حول الحرب في إيران، ولتجاوز حصره فيما هو عليه من فرضيّات بائدة أو قصر نظر يرى الصاروخ ويشرح مداه ومسار طيرانه، لكنّه ينكفئ عن رؤية الأصبع التي كبست الزرّ وغاياتها ومقاصدها التي تتعدّى الحرب. يُمكننا القول إن ما يحدث الآن من حرب على إيران هو صيغة متوحّشة للانقلاب في حينه، مع خصوصيات الزمن في حينه والآن. يومها كانت الدبلوماسية تقوم على المخابرات أساسًا وضمن إطار الشرعيّة الدوليّة التي تشكّلت للتو عبر سلسلة من قوانين ومعاهدات ومواثيق. أما اليوم فإن الأمر يتمّ من خلال القوة التدميرية والتوحّش والجيوش والتكنولوجيا، في تجاوز واضح لكلّ ما اعتبرناه شرعيّة دوليّة أو قانونًا أو عُرفًا. في حينه، كانت الأمور تتمّ من خلال الحفاظ على عامل الاستقرار وحدود الدول الوطنيّة. بينما لا تُرعى هذه الأمور الآن بتاتًا، مع ميل واضح إلى تفتيت الدول وتكسير بُنيتها وتذريرها، كجزء من سيرورات عولمة لا تحتاج العالم متماسكًا بل سائلًا تمامًا على شاكلة انتقال البضائع والرأسمال من بورصة إلى بورصة، وخطوط الإنتاج من دولة إلى دولة، والأيدي العاملة والمعلومات والمعايير. وهي في أساسها مُنتجات من المراكز إلى الأطراف أو من الشمال الغنيّ إلى الجنوب أو من الغرب إلى الشرق أو من المركز الأبيض إلى الأطراف السمراء.

هنا، أيضًا، الهدف هو ثروات إيران ومواردها من نفط وغاز. ولا يقلّ عن ذلك موقعها على خطّ ملاحة وإمداد رئيسي للعالم بأسره. علاوة على ذلك، هناك الرغبة في وضع اليد على المصدر الأساسيّ للطاقة التي تحتاجها الصين في مشروع نهوضها والحلول بديلًا لأميركا والمركز الغربيّ على المستويات كافّة. من هنا بالذات، يُمكننا أن نطوّر سيناريو الحرب وغاياتها عبر إيران ليشمل كل الخليج العربي/الفارسي، حيث أكثر من 60% من مصادر الطاقة التقليدية، وصولًا إلى شرق المتوسّط مرورًا بالعراق وسورية. في حالة كهذه فإن الحرب تستهدف، فيما تستهدفه، نفط العرب أيضًا. صحيح أن هناك الآن شكلًا من أشكال استفادة الغرب وأميركا منه، لكن قد يتغيّر هذا الشكل من التقاسم، والحصص غير عادلة بحقّ العرب الآن، إلى شكل من استحواذ كلّي للغرب وأميركا وإسرائيل على هذا النفط. وهذا يعني، فيما يعنيه، تغييب دول أو دمجها بدول أخرى وتفكيك دول، إيران، ونشوء كيانات هشّة هي مناطق نفوذ واستخراج للنفط دون أن يكون لها أي معنى سياسيّ غير ذلك. وهو ما يحصل في أفريقيا وأميركا اللاتينية حيث تسيطر مجمّعات تجارية محميّة بأساطيل وجيوش خاصة، سيطرة تامة، على مناطق شاسعة، الكونغو ونيجيريا وليبيا مثلًا، لاستخراج ثرواتها والاتجار بها دون أن يكون للحكومات المحليّة أيّ مردود في بعض الحالات.

للقول إن أشكال انتظام العالم تتحوّل باتجاه السيولة ونشوء كيانات غير دولانيّة في مناطق واسعة من الكرة الأرضيّة، هي مناطق موارد تتبع مباشرة للمجمّعات والاحتكارات الغلوباليّة. وأخشى أننا ذاهبون في الخليج إلى مثل هذا الشكل من الوجود البشريّ في إطار الصراع المفتوح على الموارد والثروات وبغياب تام لأيّ نظام كبح أو ضبط. فالقوّة الاقتصاديّة المقرونة بقوّة سياسيّة وعسكرية وتكنولوجية وإعلامية هي وصفة لاندفاع العالم نحو وضعية كهذه، خاصة في المناطق الرخوة كالمشرق المغموس بالنفط والغاز والمقطّع بخطوط إمداد وملاحة، ويتوسّط أربع قارات ومراكز. في هذا الإطار بالتحديد أقترح أن ننظر إلى إسرائيل ودورها لنفهم سياساتها وقدراتها واستراتيجتها. إنها جزء من الانقضاض على المشرق وموارده ضمن مجموعة من المراكز والمجمعات التجارية الغلوباليّة، وهي شريكة تامة وقوة تنفيذ لرؤيا هذه الجهات، وقد رأينا في العقود الأخيرة تحوّلها إلى دولة مُنتجة ومصدّرة للغاز، لمصر مثلًا. أقترح أن نقرأ إسرائيل وحربها على إيران ضمن هذه العدسة الواسعة من التقاطعات والعلاقات، وليس فقط في إطار مسؤوليّتها عن "المسألة الفلسطينيّة"!