مجدّدًا، منذ يومين، وفي ظل العدوان الصهيو-أميركي الجاري على إيران، تواردت أنباء عن تحرك كردي مسلح بإيعاز صهيوني – أميركي في شمالي غرب إيران على الحدود العراقية، خصوصًا أن هجمات بصواريخ ومسيّرات كانت قد نفذتها طهران خلال أيام الحرب ضد ما تعتبرهم معارضين أكرادًا ينتمون لأحزاب انفصالية يقيمون في أربيل ومناطق كردستان العراق. هذا مع أن طهران كانت قد نفت صحة ما يُشاع عن تحرك كردي عسكري – بري على الحدود مع كردستان العراق ضدها.

على أي حال، فإن الصحيح هو أنه "ليس من منعطف مرت فيه إيران على مدار تاريخها الحديث إلا واستيقظ فيه سؤال كردستانها مطلًّا برأسه في وجه طهران مجددًا". لذا ليس مستبعدًا ولا مستغربًا أن يتحرك أكراد كردستانها في ظل حرب على طهران تعتبرها هذه الأخيرة "حربًا وجودية" عليها، كما ليس مخفيًا بأن للإسرائيليين والأميركيين نشاطًا استخباراتيًا وعسكريًا في إقليم كردستان العراق منذ عقود.

للمسألة الإيرانية – الكردية سياقان متداخلان: إقليمي ومحلي. الأول متصل بتمدد الجسد الكردي الممزق على أربع دول إقليمية: تركيا وإيران والعراق وسورية، لأن موطن الأكراد التاريخي كان يمتد جغرافيًا على أجزاء من غرب وشمال غرب إيران، وشرق وجنوب شرق تركيا، وشمال وشمال شرق العراق وسورية، وغرب القوقاز. أي في فضاء ممتد بين جبل أرارات في الجنوب وصولًا إلى أرومية، وسنندج وكرمنشاه في إيران، ومن ثم إلى الغرب حتى مندلي ثم الموصل في العراق، وصولًا إلى غرب القامشلي في سورية وشرق الإسكندرون في تركيا، ثم شرقًا إلى أرارات.

من هنا فإن الكرد أول من يحضر عادة مع كل ريح تعصف بواحدة من تلك الدول. ففي تركيا ما يزال شريان الدم مفتوحًا بين الدولة وأكرادها منذ انهيار السلطنة العثمانية وقيام تركيا الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى. وعندما غزت الولايات المتحدة الأميركية العراق عام 2003 كان أكراد كردستان العراق من أوائل من دخلوا ببنادقهم بغداد معلنين سقوط نظام بعث صدام حسين فيها. ولما اشتعلت سورية بثورتها الشعبية على نظام الأسد عام 2011، التي تحولت إلى احتراب أهلي، صار الكرد فيها، ممثلين بـ"قسد"، أحد أبرز ملفاتها الجيوسياسية في سورية. وكذلك في إيران التي قلما سُلّط فيها الكشاف على ملف كردها وكردستانها مقارنة بباقي دول الإقليم الثلاث.

للأكراد سرديتهم التاريخية، مفادها "شعب على أرضه حُرم من تقرير مصيره بإقامة دولة وطنية مستقلة عليها". هذه حقيقة، لكنها حقيقة فرّخت مع الوقت حقائق أخرى، منها جهوزية الأكراد في العقود الأخيرة للعب دور وظيفي في خدمة قوى أجنبية غازية لدول أقاليمهم أملًا منهم في "انعتاق وطني" نسميه انفصالًا.

ولم يبدأ تقسيم موطن الأكراد "كردستان" وفق مسطرة استعمارية إطلاقًا. كان أول تقاسم لكردستان، "موطن الأكراد"، بين كل من السلطنة العثمانية زمن السلطان مراد الرابع والشاه الصفوي صفي الدين في معاهدة زهاب سنة 1639. قسمت بموجبها بلاد الكرد إلى الأبد بين الإمبراطوريتين العثمانية والفارسية، وذلك بعد أن كانت كردستان مسرحًا للنزاع العثماني – الصفوي، ظل الأكراد وقودًا له على مدار ثلاثة قرون من النزاع. ومن هنا كانت ثورة الشيخ عبد الله النهري الكردي على الحدود الإيرانية – العثمانية سنة 1880-1881 بمثابة لحظة كردية مؤسسة للحركة القومية الكردية وأول محاولة لإيجاد كيان كردي قومي مستقل في تاريخ كردستان الحديث. لاحقًا قسّم الاستعمار الأجنبي – الأوروبي ما تبقى من بلاد الكرد في مطلع القرن العشرين على أربع دول.

أما المحلي، عما صار يُعرف بكردستان إيران، في الجزء الشرقي من كردستان، الموطن التاريخي للأكراد، الذي تبلغ مساحته في إيران 125 ألف كم، ويضم أربع محافظات كردية أساسية تقع غربي إيران هي: أذربيجان الغربي، مهاباد، كرمانشاه (كرماشان)، وعيلام.

فإن علاقة طهران بكردستانها ظل يحكمها التوتر إلى حد العداء والدماء منذ مطلع القرن العشرين. هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ليس التمايز الجغرافي والقومي لأكراد إيران فيها فحسب، إنما المذهبي كذلك، لكون معظمهم على المذهب السنّي. وقد فاقم ذلك من حدة الهوة مع طهران بعد انتصار الثورة الشعبية سنة 1979 وقيام الجمهورية الإسلامية التي جعلت المذهب الجعفري دينًا رسميًا للدولة.

لقد أفشلت الحكومات الإيرانية على مدار القرن العشرين كل محاولة استقلالية – انفصالية للأكراد عن طهران، منها إفشال محاولتين لقيام كيان كردي في مناطق كردستان إيران، وتحديدًا مشروع "جمهورية الحرية" التي أسسها الزعيم الكردي الشهير إسماعيل آغا شكاك "سمكو" في عشرينيات القرن العشرين، وكذلك مشروع "جمهورية مهاباد" الكردية على يد القاضي محمد سنة 1946. مما يعني تحول كردستان إيران إلى محل سؤال في وجه طهران بعد كل منعطف عصف بالبلاد.

فجمهورية سمكو كانت نتاج تحولات امتدت ما بين الثورة الدستورية الإيرانية سنة 1906 والحرب العالمية الأولى 1914 – 1918، وقد خضعت إيران القاجارية وقتئذ للاحتلالين الروسي في الشمال والشمال الغربي من إيران، والبريطاني في الجنوب والجنوب الشرقي. وقد ظل كردستان إيران موطئًا لأقدام روسيا القيصرية ثم السوفياتية وأجندتهما السياسية.

أما عن جمهورية "مهاباد" الكردية في إيران فقامت على أثر الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، أيضًا في ظل الغزو السوفياتي والبريطاني مجددًا لكامل التراب الإيراني سنة 1941، السوفياتي في الشمال والبريطاني في الجنوب، لكن في ظل حكم الأسرة البهلوية هذه المرة. فمع إجبار كل من الاتحاد السوفياتي وبريطانيا رضا شاه على التنازل عن عرشه الشاهاني لابنه محمد رضا بهلوي سنة 1941، ثم الفراغ السياسي في ظل الحرب، الذي جعل من محافظة مهاباد الكردية منطقة خارج سلطة النظام البهلوي في طهران والنفوذين السوفياتي والبريطاني في الوقت نفسه، الأمر الذي منح القاضي محمد، قاضي مدينة مهاباد الكردية وابن إحدى أهم وأشهر العائلات المحلية في المدينة، التحرك وتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني سنة 1945، ثم الإعلان عن جمهورية كردية مستقلة عن طهران عاصمتها مهاباد – حكم ذاتي للأكراد في إطار الدولة الإيرانية – سنة 1946. وقد تمكن الجيش الإيراني من القضاء عليها في عملية عسكرية دموية في كانون الأول/ديسمبر من نفس العام.

ثم كانت سنة 1953، عام الإطاحة بحكومة مصدق بمؤامرة بريطانية – أميركية. في حينه تحولت إقليم كردستان إيران ما بين السنوات 1953 – 1979 مرتعًا للنشاط العسكري السري ضد نظام الشاه في طهران، قامت عليه القوى اليسارية الكردية، وقد تحولت كردستان إلى ملاذ للمعارضين اليساريين الإيرانيين عمومًا.

ولما اندلعت الثورة الشعبية في الأعوام 1978 – 1979 التحق أكراد إيران بها ضد الشاه على أمل انتزاع حكم ذاتي لكردستان إيران. وقد زار في نفس عام الثورة وفد كردي، على رأسه الزعيم الكردي عبد الرحمن قاسملو، الخميني في باريس. ورفض هذا الأخير اجتماعه بالوفد الكردي منفردًا كي لا يمنح الأكراد اعترافًا مسبقًا بالانفصال الذي رفضه الخميني بعد انتصار الثورة وإعلانه الجمهورية الإسلامية.

ليدخل أكراد إيران طورًا آخر من الصراع مع طهران امتد على مدار عقود الجمهورية الإسلامية ما بين جزر ومد، ما بين مواجهات عسكرية في ثمانينيات القرن الماضي، وسياسات احتواء بعد وفاة الخميني في ظل إصلاحات الرئيس الإيراني محمد خاتمي في التسعينيات، حيث اعترفت طهران بمظلومية كردية متصلة بتهميشهم سياسيًا واقتصاديًا.

ليتحول الملف الكردي الإيراني بنظر طهران منذ مطلع الألفية الحالية إلى "تهديد ناعم دائم". وقد عزز الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، الذي منح بدوره حكمًا ذاتيًا لكردستان العراق، من نزعة استقلالية – انفصالية لدى أكراد كردستان إيران. ليتأسس في عام 2004 حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK) كحركة كردية قومية – يسارية مناهضة لنظام الحكم في طهران.

تحول حزب الحياة الحرة الكردستاني إلى منظمة مسلحة معارضة لطهران، نفذت عمليات عسكرية ضد الحرس الثوري الإيراني في مواجهات تصاعدت ما بين السنوات 2013 – 2018 من إقليمي كردستان العراق وإيران، راح ضحيتها عشرات القتلى من الحرس الثوري. وقد شاركت فصائل مسلحة كردية غير مقاتلي حزب الحياة الحرة في تلك العمليات، وذلك في سياق حملة صهيو-أميركية ضد النظام في طهران على مدار السنوات الماضية، دفعت بتجدد العمل العسكري المسلح ضد طهران في السنوات الثلاث الأخيرة.

بالتالي فإن الدفع بأكراد كردستان إيران انطلاقًا من كردستان العراق في ظل الحرب الصهيو-أميركية الجارية على إيران وارد، بل مؤكد، بصرف النظر عما قد تسفر عنه نتائج الحرب في الأيام القادمة. وذلك لطالما ظل الملف الكردستاني – الإيراني متنطعًا لطهران في كل منعطف شهدته الدولة الإيرانية على مدار القرن العشرين ومطلع القرن الحالي. ولم يفوت أكراد كردستان إيران، على مدار أكثر من مئة عام، فرصة للالتحاق والاندفاع إلى واجهة الأحداث في إيران على طريق تقويض طهران في محاولة لفك الارتباط بها.