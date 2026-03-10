لم تعد مسوغات وسرديات حروب التحالف الأميركي–الصهيوني الاستعمارية، في فلسطين والمنطقة العربية والإسلامية، تتوقف عند مبررات الدفاع عن النفس، أو الأمن، أو الجيوبوليتيك. ففي السنوات الأخيرة دخل عنصر جديد شديد الخطورة إلى مخططات التوسع الإمبريالي: تحويل النبوءات الدينية إلى برنامج سياسي لهذه الحروب الإمبريالية. نحن أمام منعطف بالغ الخطورة.

حين تصبح النصوص التوراتية وتأويلات العهد الجديد المنحرفة مرجعًا لقرارات استراتيجية، وحين تتحول الأساطير الدينية إلى مبرر لسياسات هذا التحالف الشرير، فإن العالم يدخل مرحلة أكثر ظلمة من مجرد صراع جيوسياسي. عندها لا تعود الحروب صراعًا على النفوذ والمصالح فحسب، بل تتحول إلى محاولة لتحقيق خطة إلهية مزعومة.

في هذه اللحظة يصبح "الشرق الأوسط"، أو غرب آسيا، من فلسطين مرورًا بالمنطقة العربية وصولًا إلى إيران، ساحة لاختبار أحد أخطر التحالفات في التاريخ الحديث: تحالف القوة العسكرية والمال مع العقيدة المسيانية التي ترى في الحروب تحقيقًا لنبوءات توراتية عن نهاية العالم.

في قلب هذا التحالف تقف حركة تُعرف باسم الصهيونية المسيحية، وهي تيار ديني واسع النفوذ في الولايات المتحدة يؤمن بأن قيام دولة إسرائيل وتوسعها ليس مجرد حدث سياسي، بل خطوة في تحقيق نبوءات توراتية تقود في النهاية إلى معركة كونية تُعرف باسم "هرمجدون"، أي الحرب الأخيرة قبل عودة المسيح.

بالنسبة إلى ملايين المؤمنين بهذه العقيدة، فإن الحروب في "الشرق الأوسط" ليست مأساة يجب منعها، بل مرحلة ضرورية في تحقيق الخطة الإلهية. وكلما اقتربت المنطقة من الانفجار، اقترب العالم، في تصورهم، من النهاية المقدسة للتاريخ.

تعود جذور فكرة الصهيونية المسيحية إلى القرن السادس عشر، لكنها ظهرت كحركة منظمة في بريطانيا في القرن التاسع عشر، ثم انتقلت بقوة إلى الولايات المتحدة، حيث تطورت ضمن تيارات البروتستانتية الإنجيلية. وتقوم عقيدتها على قراءة حرفية لنبوءات الكتاب المقدس، تعتبر أن عودة اليهود إلى فلسطين وقيام دولة إسرائيل شرط أساسي لعودة المسيح. وقد باتت هذه الظاهرة معروفة على نطاق واسع، خاصة بعد حرب الإبادة على غزة وانكشاف دعمها الفاضح وغير الأخلاقي وغير الديني لهذه الحرب الإبادية.

خلال العقود الماضية تحولت هذه العقيدة إلى قوة سياسية مؤثرة داخل الولايات المتحدة. فملايين الإنجيليين الأميركيين يدعمون إسرائيل بلا شروط، ليس فقط لأسباب سياسية، بل لأنهم يرون في دعمها واجبًا دينيًا. ويشكّل هذا التيار القاعدة الأساسية التي أوصلت دونالد ترامب، رجل الأعمال الفاسد وعديم الأخلاق، للمرة الثانية إلى سدة الحكم في الإمبراطورية الأميركية المتوحشة.

وقد انعكس هذا النفوذ بوضوح في السياسات الأميركية الإمبريالية منذ فوز ترامب بالرئاسة، عندما نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس واعترفت بها عاصمة لإسرائيل، في خطوة احتفى بها قادة الصهيونية المسيحية باعتبارها إنجازًا تاريخيًا في طريق تحقيق النبوءات.

لكن المفارقة الكبرى أن هذه العقيدة التي تدّعي الدفاع عن إسرائيل، وتبرر الإبادة في غزة وفلسطين وتدمير إيران ودول عربية، لا ترى في اليهود سوى أدوات في سيناريو ديني أكبر ينتهي، وفقًا لتفسيراتها، بتحول اليهود إلى المسيحية أو هلاكهم في معركة النهاية. وليس هذا خافيًا على نظام الحكم في كيان الأبرتهايد، وعلى رئيسه بنيامين نتنياهو غير المتدين. وهنا تتجلى ذروة الانتهازية التي ميّزت الصهيونية على طول تاريخها، من خلال تحالفها مع قوى غربية كولونيالية، بل حتى مع قوى معادية للسامية واليهود، من أجل تحقيق أهدافها الاستعمارية في فلسطين، والتخادم المتبادل.

هذه القراءة اللاهوتية تحوّل مأساة الفلسطينيين وفلسطين إلى مجرد تفصيل في قصة دينية أكبر. فمعاناة شعب كامل، وتدمير مدن بكاملها، وتهجير الملايين، تصبح، بموجب هذا المنطق، أحداثًا ضرورية في الطريق نحو النهاية الموعودة.

اللاهوت المسيحي الفلسطيني: معركة الوعي

لكن هذه القراءة للدين لم تمر دون تحدٍّ. فمن قلب فلسطين نفسها ظهر صوت لاهوتي مسيحي جريء يرفض استخدام الدين لتبرير الظلم والاستعمار، ويخوض معركة فكرية وأخلاقية في مواجهة الرواية الدينية المسيحية الصهيونية التي تشرعن الاستعمار الاستيطاني.

يمثل هذا الصوت ما يُعرف بلاهوت التحرير الفلسطيني، وهو تيار فكري وروحي تحرري ظهر بداية في أميركا اللاتينية في خمسينيات القرن الماضي ضمن قوى التحرر الاشتراكية، في مواجهة الأنظمة العميلة للإمبريالية الأميركية، ويسعى إلى استعادة الرسالة الأخلاقية للمسيحية بوصفها رسالة عدالة وحرية وتحرر، لا أداة لتبرير الهيمنة والاقتلاع والتوسع الكولونيالي.

ومن أبرز الأصوات في هذا التيار القس الفلسطيني منذر إسحاق، ابن بيت لحم، الذي يرى أن استخدام الكتاب المقدس لتبرير الاحتلال هو "تشويه عميق للإيمان المسيحي". كما يرى اللاهوتي الفلسطيني متري الراهب أن القراءة الصهيونية للنصوص الدينية تحوّل الإيمان إلى أداة سياسية تخدم مشروعًا استعماريًا.

لكن أهمية هذا اللاهوت لا تكمن فقط في نقده الأخلاقي للمشروع الصهيوني الكولونيالي، بل أيضًا في دوره المتزايد في معركة الوعي العالمية، وخاصة على الساحة الأميركية حيث تواجه رواية المسيحيين الصهاينة تصدعات جدية. فمواجهة الصهيونية المسيحية لا تحدث فقط في ساحات السياسة، بل أيضًا داخل المجال الديني والفكري، وخاصة في الولايات المتحدة حيث يتمتع التيار الإنجيلي المؤيد لإسرائيل بنفوذ واسع.

وفي ظل التوحش الإمبريالي الصهيوني ومضيه الحثيث في ابتلاع فلسطين ومحاولة محو أهلها، يكتسب اللاهوت المسيحي الفلسطيني أهمية خاصة، لأنه يقدّم قراءة دينية بديلة من قلب الأرض التي يدّعي الخطاب الصهيوني التحدث باسمها، ولأنه يواجه القاعدة الإنجيلية الواسعة التي يستند إليها اليوم حزب ترامب. ومن خلال هذا الخطاب يجري كشف التناقض بين رسالة المسيحية القائمة على العدالة والمحبة، وبين استخدام الدين لتبرير الاحتلال والنهب والاستعمار، مما يساهم في تعميق الانقسام داخل هذه القاعدة ويولّد أصواتًا مثقفة وإعلامية قوية من تيار المحافظين ضد التحالف الصهيوني الأميركي الإمبريالي.

الحروب والإمبراطوريات: العامل الطبقي والرأسمالي

طبعًا، من أجل فهم الحروب المعاصرة في المنطقة لا يكفي النظر إلى البعد الديني وحده. فالحروب الكبرى في التاريخ غالبًا ما كانت نتاجًا لتداخل المصالح الاقتصادية والطبقية مع الصراعات السياسية.

النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة يقوم على تحالف بين الرأسمالية المعولمة والشركات الكبرى والقوة العسكرية. وتشكل المنطقة العربية وغرب آسيا، بثرواتهما النفطية وموقعهما الجيوسياسي، أحد أهم ساحات هذا النظام، الذي يسعى إلى إعادة تشكيلها بما يضمن تسويد إسرائيل فيها، وبذلك يتفرغ لمواجهة أكبر قوة دولية تنافسه على الريادة في الاقتصاد والقوة العسكرية، وهي الصين.

إن الجمع بين الرأسمالية الإمبريالية والقوة العسكرية والخرافة الدينية يخلق خليطًا شديد الخطورة. فالحروب التي تُخاض بدافع المصالح يمكن أن تتوقف عندما تتغير المصالح، أما الحروب التي تُقدَّم بوصفها تحقيقًا لنبوءة دينية فإنها تصبح أقرب إلى صراع بلا نهاية. لكن التاريخ يعلّمنا أن الإمبراطوريات لا تسقط لأنها ضعيفة عسكريًا، بل عندما تفقد شرعيتها السياسية والأخلاقية، وعندما تستخدم فائض قوتها بوحشية أكبر، وعندما تعجز عن فرض الاستسلام على الشعوب التي تمتلك قوة الإرادة والعزيمة رغم أهوال الدمار.

في هذه المعركة يبرز دور اللاهوت المسيحي الفلسطيني، الذي يواجه الرواية الدينية المسيحية الصهيونية من داخل الإيمان نفسه، ويكشف التلاعب بالنصوص المقدسة الذي حوّل الدين إلى أداة لتبرير الاستعمار والحرب. ومن خلال هذا الخطاب يتسع الشرخ تدريجيًا داخل الوعي الديني في الغرب، وخاصة داخل المجتمعات المسيحية التي بدأت تطرح أسئلة أخلاقية عميقة حول العلاقة بين الإيمان والعدالة.