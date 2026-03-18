مع دخول الأسبوع الثالث من الحرب، يبرز غياب شبه كامل للأصوات المعارضة داخل إسرائيل تجاه الحرب ضد إيران. يعكس هذا المشهد نمطًا متكررًا في السلوك السياسي خلال فترات الحروب، حيث تتقدم الاعتبارات الأمنية على التنافس الحزبي، وتتقلص مساحة النقد العلني لصالح خطاب تعبوي موحّد. ضمن هذا السياق يتشكل ما يمكن توصيفه بـ"الإجماع المضلل"، إذ يبدو الموقف الداخلي متماسكًا على السطح، في حين يحتفظ في عمقه بتوترات مؤجلة لا تجد طريقها إلى العلن في ظل ظروف الحرب.

تُظهر التجربة أن المعركة السياسية الفعلية لا تتبلور في بدايات الحروب أو أثناء العمليات العسكرية، إذ يجري تأجيلها إلى ما بعد انتهاء القتال حين تُفتح ملفات الأداء، وتُطرح أسئلة الإخفاق، وتبدأ عملية توزيع المسؤولية والاتهامات على صناع القرار. وقد تكرر هذا المسار بوضوح في أعقاب حرب لبنان الثانية (2006) التي أعقبتها لجنة فينوغراد. وكذلك بعد الحرب على غزة (2023)، حيث تعالت الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق مهنية ومستقلة، وأدى ذلك إلى انكشاف واسع للصدوع الداخلية بعد مرحلة الإجماع الأولي.

ضمن هذا الإطار، وعلى المستوى السياسي، تعتمد الأحزاب سلوكًا يقوم على تجنب المواجهة العلنية في المراحل الأولى من الحرب، انطلاقًا من تقدير مفاده أن إثارة الخلافات في هذا التوقيت قد تُفسَّر بوصفها إضعافًا للجبهة الداخلية. نتيجة لذلك، تنتقل التباينات إلى قنوات مغلقة، ويجري تأجيل التنافس السياسي إلى ما بعد وقف إطلاق النار. يتضح هذا النمط بصورة أكبر في الحرب الجارية، لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، حيث يميل الفاعلون السياسيون إلى تأجيل كشف مواقفهم وتقييماتهم، والاحتفاظ بها لاستخدامها لاحقًا ضمن سياق الدعاية الانتخابية وإعادة تشكيل الاصطفافات.

أما في المجال الإعلامي، فيسهم نمط التغطية في ترسيخ الانطباع بوجود إجماع واسع. تلتزم وسائل الإعلام بدرجة كبيرة بالرواية الرسمية، خاصة في ظل القيود المفروضة على النشر خلال الحروب. يفرض هذا الالتزام إطارًا تفسيريًا ضيقًا، حيث تتكرر السردية الأمنية عبر منصات متعددة، ويتراجع التنوع في التحليل. نتيجة لذلك، يتشكل خطاب إعلامي متقارب في مضمونه واتجاهه، يعزز الشعور بوحدة الموقف ويحد من فرص بروز سرديات بديلة في المرحلة الأولى من الحرب.

رغم ذلك، لا تختفي الأصوات النقدية بشكل كامل، إذ تستمر بعض الشخصيات الأكاديمية والإعلامية في طرح تساؤلات حول إدارة الحرب وأهدافها. يظل تأثير هذه الأصوات محدودًا. يتغير موقع هذه الأصوات تدريجيًا مع مرور الوقت، خاصة إذا ظهرت مؤشرات على تعثر العمليات أو ارتفاع الكلفة. عند هذه النقطة تبدأ هذه الأصوات في اكتساب حضور أوسع، وتتحول من موقع هامشي إلى عنصر مؤثر في النقاش العام.

تشير البيانات المبكرة المرتبطة بالحرب على إيران (2026) إلى مستوى مرتفع من التأييد الشعبي داخل إسرائيل. أظهرت استطلاعات صادرة عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية ومعهد دراسات الأمن القومي أن أكثر من 90% من اليهود الإسرائيليين دعموا الحرب في أسبوعها الأول. تعكس هذه النسبة تعبئة سريعة، وتكشف عن استعداد اجتماعي لتبني قرار الحرب عندما يقدم ضمن إطار تهديد وجودي مباشر. يعتمد هذا التأييد على بنية إدراكية راسخة تشكلت على مدار سنوات، حيث يُنظر إلى إيران بوصفها تهديدًا استراتيجيًا. يتداخل هذا الإدراك مع خطاب سياسي وإعلامي يربط التهديدات الراهنة بسياقات تاريخية أوسع، ما يعزز القبول الجماهيري بالحرب والاستعداد لدفع أثمانها.

كذلك، يرتبط التأييد الشعبي بدرجة الإحساس بالتهديد وبحجم الكلفة البشرية والاقتصادية. في المراحل الأولى، يسود تصور بأن الحرب ضرورة لا يمكن تجنبها، ما يدفع الجمهور إلى دعمها دون الدخول في نقاش معمق حول بدائلها. يتحول النقاش الداخلي إلى مسألة تتعلق بكيفية إدارة العمليات بدل مناقشة مبدأ الحرب ذاته. يستمر هذا النمط طالما بقيت الخسائر ضمن مستويات يمكن استيعابها، وطالما ظل الإحساس بالخطر مرتفعًا. يبدأ هذا التوازن في الاختلال مع تزايد الخسائر أو مع امتداد أمد الحرب دون تحقيق نتائج واضحة.

يبرز عامل مؤثر يتمثل في دور الولايات المتحدة في هذه الحرب، إذ تعتمد إسرائيل على الدعم الأميركي بأشكاله المختلفة، إلى جانب الإسناد السياسي الدولي. وعند تقديم الحرب ضمن إطار تنسيق وثيق مع واشنطن، تزداد حساسية أي نقد داخلي، إذ قد يُفهم على أنه موجه إلى الإدارة الأميركية. يدرك الفاعلون السياسيون هذه المعادلة، فيتجنبون هذا المسار خشية تأثيره على موقعهم السياسي، حيث إن هناك فرضية راسخة مفادها أن متانة العلاقة مع الإدارة الأميركية تنعكس مباشرة على موقع الفاعل السياسي داخليًا.

في السياق نفسه، تسهم التوقعات المرتبطة بالمكاسب الاستراتيجية في تعزيز هذا الإجماع المؤقت. تُقدَّم الحرب داخل إسرائيل بوصفها فرصة لإعادة تشكيل البيئة الإقليمية من خلال إضعاف خصم رئيسي وتعزيز التعاون مع أطراف ترى في إيران تهديدًا مشتركًا. يرتبط هذا التصور بحسابات تتصل بالمكانة الإقليمية وبإمكانيات تحقيق مكاسب سياسية وأمنية. يبقى استمرار هذا التصور مرهونًا بمدى تحقق هذه النتائج، إذ يتحول إلى مصدر ضغط داخلي في حال عدم تحققها، مع انتقال النقاش من دعم الحرب إلى تقييم عوائدها.

عند تغير هذه الشروط، تبدأ بنية التماسك في التفكك بشكل تدريجي ومنظم، إذ تنتقل المعارضة من حالة الكمون إلى الفعل، وتعود الأحزاب إلى الانخراط في التناحر السياسي وطرح الانتقادات العلنية. يتزامن ذلك مع تحول في الخطاب الإعلامي، حيث تتسع مساحة الاتهام، وتتراجع السردية الموحدة، ويزداد حضور التفسيرات المتعارضة، كما ينتقل من تأييد قرار الحرب إلى مساءلة الجهات التي اتخذته.

تكشف هذه القراءة أن ما يظهر في بداية الحرب بوصفه إجماعًا لا يمثل حالة مستقرة، إذ يعبر عن حالة مؤقتة تفرضها ظروف استثنائية، وتتشكّل تحت تأثير إدراك التهديد وضغط الحرب. يقوم هذا التماسك على أساس هش، ويظل قابلًا للتراجع مع تغير المعطيات. عند هذه النقطة تعود السياسة إلى طبيعتها الصراعية، وتتصاعد الحرب الداخلية في إسرائيل بصورة أكثر حدة بعد أن تراجع حضورها مؤقتًا تحت وطأة الحرب الخارجية.