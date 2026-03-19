بعد 20 يومًا من الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران، نستطيع الإشارة إلى عدة حقائق، أولها هو صمود إيران شعبًا ودولة، وثبات نظامها بعد فشل ما أسموها بعملية "قطع الرأس" التي أودت بقيادتها السياسية والعسكرية، وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي. ثانيها نجاحها في جر أميركا وإسرائيل إلى حرب استنزاف طويلة لا تلوح نهايتها في الأفق بعد ما يناهز الثلاثة أسابيع على انطلاقها. وثالثها التمكن من استعمال سلاح النفط وتوظيفه في المعركة إدراكًا لتمسك ترامب بما "يؤلمه" وتطبيقه على عنق الاقتصاد العالمي.

من الواضح أن هذه الحرب ليست هي المواجهة التي أرادتها وأعدت لها إيران مع إسرائيل، والتي لطالما تخوفت منها الأخيرة، بل يمكن القول بأنها المواجهة التي أرادتها وخططت لها إسرائيل مع إيران، بمعنى ضرب "رأس الأخطبوط" بتعبيرهم بعد إضعافه وتقطيع أذرعه المتمثلة بحزب الله والنظام السوري السابق وسائر أطراف محور المقاومة التي شكلت المقاومة في غزة أحد أركانه، من جهة، وعدم خوضها منفردة بل بالشراكة مع أميركا بما تمثله من قوة عسكرية مهولة وسطوة سياسية في الساحتين الإقليمية والعالمية.

لقد نجحت إسرائيل بقيادة نتنياهو أخيرًا في تحقيق هاتين الغايتين، حيث تمكنت بعد أكثر من سنتين من حرب الإبادة على غزة من توجيه ضربة مميتة لحركة المقاومة الفلسطينية، وضربات مؤلمة لحزب الله الذي فقد، بسقوط النظام السوري، شريان حياة رئيسيًا كان يغذيه بالسلاح والعتاد ويوفر له الدعم والغطاء السياسي محليًا وإقليميًا. ثم نجحت في جر الولايات المتحدة الأميركية بداية إلى منح الشرعية للحرب الأولى على إيران التي عُرفت بحرب الـ"يوما"، وتتويجها بضرب طائراتها العملاقة لمنشآتها النووية، ولاحقًا في توريطها في الحرب الحالية التي يجمع المراقبون على أنها حرب إسرائيلية بامتياز.

ويبدو أن التأثير الإسرائيلي لا يقتصر على قرار الحرب الأميركي فقط، بل يمتد نحو ماهيتها وأنماط عملياتها وصيرورة تطورها، حيث نرى كيف تحرك الأصابع الإسرائيلية خطوط سيرها وتترك بصمات شديدة الوضوح على طبيعة العمليات العسكرية وأشكالها. وبدا ذلك واضحًا في الضربة الافتتاحية التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية واستهدفت القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية، وفي عمليات الاغتيال اللاحقة التي تعتبر نمطًا إسرائيليًا سائدًا استعملته دولة الاحتلال في غزة وفي لبنان وفي إيران سابقًا، مثلما يتجلى في ضرب وتدمير البنى التحتية والعمرانية للبلد بما يشي باستهداف الدولة والشعب والتاريخ وليس النظام فقط.

وإن كانت هذه العمليات القذرة والخارجة عن القانون تُنفذ بأيدٍ إسرائيلية، إلا أنها تتم بتنسيق ومباركة الإدارة الأميركية ورئيسها شخصيًا، الذي يخرج ليفاخر بها أمام الإعلام دون إقامة أدنى اعتبار للقانون الإنساني الدولي ولأدنى أخلاقيات الحرب وقواعدها التي تحظر استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والمنشآت العمرانية والتاريخية، مثلما تحظر المس بمقدرات البلاد ومواردها الحيوية مثل المياه والغاز والنفط وغيرها.

البصمة الإسرائيلية والتحكم الإسرائيلي في إيقاع الحرب يظهر جليًا أيضًا في النجاح بمد أجل الحرب وجر رجل ترامب إلى مغامرة طويلة الأمد، بعد أن تم إقناعه بعملية على غرار نموذج اختطاف مادورو في فنزويلا ستستغرق بضعة أيام على الأكثر، وفي ضرب منشآت النفط الإيرانية في العاصمة طهران وحقل بارس الجنوبي في إيران الذي يمثل امتدادًا لحقل بارس الشمالي في قطر، والتي أكدت إسرائيل أنها جرت بالتنسيق مع الإدارة الأميركية ومع ترامب شخصيًا.

ولن يفيد ترامب نفيه الأخير لهذا التنسيق والموافقة، فقد سبق وكذب عندما نفى علمه بالضربة الإسرائيلية لقيادة حماس في الدوحة، وهو يكذب جهارًا نهارًا بشأن تشكيل إيران خطرًا على الولايات المتحدة، ويكذب بشأن النووي الإيراني، مثلما كذب أسلافه في موضوع النووي العراقي الذي اتُّخذ ذريعة لاجتياح وتدمير العراق.

وإن كان استهداف المنشآت النفطية، مثله كمثل إغلاق مضيق هرمز، يضر بالمصالح الأميركية وبالاقتصاد العالمي، لذلك يبدو من المستغرب أن يحظى بمباركة ترامب، إلا إذا كان الأخير أسيرًا للموقف الإسرائيلي بشكل كامل، أو أنه من السذاجة بحيث يقتنع بالتسويغ الإسرائيلي بأن تلك الضربة المحدودة ستضغط على النظام الإيراني وتدفعه إلى الاستسلام، بعد أن استنفد جميع الوسائل الأخرى، وهو ما يعكس المأزق الذي وجد نفسه فيه بعد أن فشلت جميع خططه الأخرى في تحقيق هذا الغرض.

لكن يبدو أن ترامب بهذه الضربة قد لعب في ملعب إيران وأدخل موضوع الطاقة في صلب هذه المعركة، التي تسعى إيران من خلال إغلاق مضيق هرمز وتعطيل ضخ النفط والغاز من الدول المحيطة، إلى تحويلها إلى أزمة عالمية تضغط على الاقتصاد الدولي كوسيلة لوقف العدوان الإسرائيلي الأميركي عليها.