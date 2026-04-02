لم يحمل خطاب الرئيس الأميركي أي جديد ينعش الآمال التي عُلِّقت حوله بوقف الحرب والنزول عن الشجرة العالية التي اعتلاها، بالتراجع عن الأهداف المستحيلة التي وضعها لعمليته العسكرية المحدودة، كما اعتُقد سابقًا، والتي حوّلها إلى معركة مفتوحة متعددة الجبهات، وتنذر بتحويلها إلى حرب استنزاف طويلة تهدد استقرار المنطقة وترهق الاقتصاد العالمي.

وإذا كان واضحًا منذ البداية بأن هذه الحرب هي حرب إسرائيلية بامتياز، تم جرّ ترامب، الذي لا تقل إدارته والفواعل المؤثرة فيها صهيونية وتطرفًا دينيًا عن حكومة نتنياهو الاستيطانية المتطرفة، إليها، وذلك لتحقيق أهداف "إسرائيل الجديدة" المتمثلة بتوسيع حدود كيانها الاستعماري وبسط هيمنتها الكاملة على المنطقة العربية تحت غطاء أيديولوجي ديني توراتي تتشاركه الإدارتان الإسرائيلية والأميركية.

إذا كانت هذه الأهداف واضحة منذ البداية، وترافقت مع أساليب وأنماط عملياتية تحمل بصمات إسرائيلية، مثل اغتيال القيادات السياسية والعسكرية وعدم التورع عن ضرب وتدمير المنشآت المدنية، والتي تميز، بمجموعها، العقلية العسكرية الإسرائيلية التي طبعت بروح العصابات المرتبطة بنشأة الجيش الإسرائيلي كامتداد للعصابات الصهيونية مثل "الهاغاناة" و"البلماح"، التي امتازت بمثل هذه العمليات وارتكبت العديد من المجازر ضد الفلسطينيين خلال نكبة 48 وقبلها.

ولا شك بأن انجرار الجيش الأميركي إلى هذا النمط من الحرب، واستخدام مثل هذه الأساليب التي ما زالت تطغى على الأداء العسكري الأميركي- الإسرائيلي وعملياته الميدانية، وتحوله إلى خطاب معلن على لسان الرئيس ترامب، يلقى ترجماته بالمفاخرة بعمليات الاغتيال القذرة للقادة الإيرانيين، وبالتهديد المتكرر بتدمير مصادر ومنشآت الطاقة الإيرانية، والتي تُوّجت، في خطابه الأخير، بالتوعد بإعادة إيران إلى العصر الحجري، والذي يُعتبر "اجترارًا كريهًا" لتهديدات نتنياهو ووزير حربه التي سبق وأطلقاها وترجماها على الأرض في غزة. وهو تهديد لا يضع ترامب، كمجرم حرب، إلى جانب مجرم الحرب نتنياهو الملاحق من محكمة الجنايات الدولية فقط، بل يدلل على تذيّل أميركا، ويؤكد حقيقة أن إسرائيل هي من تقود هذه الحرب وليس العكس.

خطاب ترامب المذكور، والذي يترافق مع استهتاره بالحلفاء الأوروبيين والعرب، يشير بوضوح إلى أنه ما زال واقعًا بالكامل تحت التأثير الإسرائيلي الصهيوني داخليًا وخارجيًا، بعد نجاح نتنياهو واللوبي الصهيوني في إحاطته بدائرة مغلقة من المساعدين والمستشارين والوزراء الصهاينة واليهود والإنجيليين، أمثال ويتكوف وكوشنير وروبيو وهيغسيث، وتحييد أي تأثير موازٍ آخر، وأن المراهنة على قيادة نائب الرئيس جي دي فانس (غير المؤيد للحرب) لمفاوضات مأمولة مع إيران سابقة لأوانها.

كما يشير أيضًا إلى أن التحرك العربي- الإسلامي الذي تقوده باكستان بمشاركة مصر وتركيا، هو أضعف من أن يكون أداة ضغط فاعلة على الموقف الأميركي باتجاه إحداث تحول في موقف الرئيس ترامب وإدارته نحو التوصل إلى تسوية تحفظ مصالح وكرامة طرفي الصراع، وتثنيه عن التعامل مع إيران بلغة التهديد والوعيد والإصرار على فرض الاستسلام عليها.

وإذا كان من استنتاج مستفاد بالنسبة إلى الدول العربية والإسلامية في المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج التي تحولت أراضيها إلى ميدان لهذه الحرب، ويهدد استمرارها وتصاعدها الاستقرار السياسي لهذه الدول ومقدراتها الاقتصادية المتمثلة بمصادر النفط والغاز، دون أن يتم استشارتها وأخذ رأيها مسبقًا أو توفير الحماية الكافية لأجوائها، إذا كان من استنتاج، فهو أن العلاقة مع أميركا ليست أنها لا ترقى إلى علاقة الأخيرة بـ"المحظية" إسرائيل التي ترتبط بها بأواصر تحالف استراتيجي، بل هي من نوع علاقة التابع الخاضع الذي لا حول له ولا قوة.

بمعنى أن المقدرات الهائلة لهذه الدول (الخليج) لم تؤهلها، أو أنها لم تستغل لنسج علاقة تقوم على التكافؤ وتبادل المصالح التي عادة ما تميز العلاقات الدولية الطبيعية، كما أن الدول الوازنة الأخرى مثل تركيا ومصر وحتى باكستان، التي جاء تحركها نتيجة للتوجس من تداعيات هذه الحرب على مكانتها ومصالحها وخشيتها من هيمنة إسرائيلية مطلقة في المنطقة، لم تفلح أيضًا في تشكيل مكابس ضغط كافية لتغيير الموقف الأميركي، وهو ما يشير إلى هشاشة موقفها وموقعها في معادلة العلاقة المتبادلة.