حرب المضائق: كيف تحولت الحرب على إيران إلى صراع على البحر؟

في ظل التصعيد العسكري القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران ومحورها من جهة أخرى، تتجه المواجهة بشكل متزايد نحو المجال البحري، وتحديدًا مضيقي هرمز وباب المندب.

لم تعد هذه الحرب تقتصر على الضربات العسكرية المباشرة، بل امتدت إلى محاولة السيطرة على تدفق التجارة العالمية. وكما تشير التقارير الدولية، فإن "الممرات البحرية الاستراتيجية تمثل نقاط اختناق قادرة على إحداث اضطرابات عالمية واسعة".

في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تعود المضائق البحرية إلى واجهة الصراع الدولي. فالتلويح بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب لا يعكس مجرد تصعيد عسكري، بل يكشف تحولًا أعمق في طبيعة الصراع: من السيطرة على الأرض إلى السيطرة على تدفق التجارة العالمية.

تشير التقديرات الدولية إلى أن نحو خُمس النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز، فيما يشكل باب المندب شريانًا رئيسيًا يربط آسيا بأوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس. أي اضطراب في هذين الممرين لا يبقى محليًا، بل يمتد أثره فورًا إلى أسعار الطاقة، وتكاليف النقل، واستقرار الأسواق العالمية (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، 2024). وبالتالي، سيدفع المستهلك الفاتورة الأكبر.

لكن الأخطر من الإغلاق الكامل هو ما نشهده اليوم: تعطيل جزئي مدروس. فبدل إغلاق المضيق، يكفي خلق حالة من عدم اليقين، عبر الطائرات المسيّرة، أو التهديد بالألغام، أو استهداف السفن، لرفع تكاليف التأمين وتعطيل حركة الملاحة. هذا النوع من "الضغط البحري" الذي تمارسه إيران أثبت فعاليته كأداة استراتيجية منخفضة الكلفة وعالية التأثير، حسب الإدارة البحرية الأميركية.

في هذا السياق، لم تعد القوة البحرية مجرد أداة عسكرية، بل تحولت إلى ركيزة أساسية في إدارة الاقتصاد العالمي. فالدول التي تستطيع حماية خطوط الملاحة، وتأمين السفن، وضمان تدفق التجارة، هي التي تمتلك القدرة الحقيقية على التأثير في موازين القوى، حسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تعتبر حرية الملاحة مصلحة استراتيجية عليا، وتسعى إلى حمايتها من خلال تحالفات بحرية وانتشار عسكري واسع. وفي المقابل، تعتمد إسرائيل بشكل شبه كامل على البحر في تجارتها الخارجية، كونها "جزيرة اقتصادية" تعتمد على الإمداد البحري، ما يجعل أي تهديد للممرات البحرية تهديدًا مباشرًا لأمنها الاقتصادي، حسب معهد دراسات الأمن القومي.

كما يشير المعهد الإسرائيلي لدراسة السياسات والاستراتيجية البحرية إلى أن البحر لم يعد مجرد فضاء جغرافي، بل أصبح مجالًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد، يجمع بين الأمن والطاقة والاقتصاد والبيئة والبنية التحتية الحيوية.

ورغم أن القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يضمن حرية الملاحة في المضائق الدولية، إلا أن الواقع يثبت أن هذه القواعد تبقى رهينة ميزان القوى. فالقانون يوفر الشرعية، لكن القوة البحرية هي التي تفرض التطبيق.

ما نشهده اليوم هو إعادة تعريف لمفهوم السيطرة: لم تعد السيطرة تعني احتلال الأرض، بل القدرة على تعطيل أو ضمان تدفق التجارة والطاقة. وفي هذا السياق، تصبح المضائق البحرية أدوات ضغط جيوسياسي بامتياز.

الخلاصة واضحة: في عالم يعتمد على سلاسل إمداد مترابطة، فإن من يسيطر على البحر لا يسيطر فقط على التجارة، بل على الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي بأكمله.

دلالات وسيناريوهات

أولًا: البحر كساحة حرب موازية

تشهد المنطقة تحولًا في طبيعة الصراع من الجغرافيا إلى الجيوسياسة، حيث أصبحت المضائق البحرية جزءًا من المعركة. فإيران تسعى إلى استخدام موقعها الجغرافي كأداة ضغط، بينما تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على ضمان استمرار حرية الملاحة.

تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن "نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط يمر عبر مضيق هرمز"، ما يجعل أي تهديد له ذا تأثير عالمي مباشر. وهنا تتحول الحرب من مواجهة عسكرية إلى معركة على الاقتصاد العالمي. بينما يمثل باب المندب حلقة وصل حيوية بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.

وتؤكد تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن هذه الممرات تُعد نقاط ضعف استراتيجية يمكن استغلالها في الصراعات الجيوسياسية.

ثانيًا: "التعطيل الذكي" كاستراتيجية إيرانية

بدلًا من إغلاق المضائق بشكل كامل، تعتمد إيران ومحورها على ما يمكن وصفه بـ"التعطيل الذكي".

تشير تحذيرات الإدارة البحرية الأميركية إلى أن "السفن التجارية تواجه تهديدات مستمرة تشمل الطائرات المسيّرة والصواريخ والهجمات غير التقليدية".

هذا النمط من العمليات لا يهدف إلى وقف الملاحة، بل إلى جعلها مكلفة وخطيرة.

كما تشير تقارير إعلامية إلى تصاعد محاولات "فرض السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز"، إلى جانب هجمات متزايدة في باب المندب.

هذا النمط من التهديد لا يهدف إلى إغلاق المضيق بالكامل، بل إلى خلق حالة عدم يقين مستمرة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وعرقلة الإمدادات الدولية.

ثالثًا: الاختناق المزدوج - أخطر سيناريو في الحرب

في حال تزامن الضغط على مضيقي هرمز وباب المندب، فإن العالم يواجه سيناريو "الاختناق المزدوج".

وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن "أي اضطراب وخلل كبيرين في تدفقات النفط سيؤديان إلى تقلبات حادة في الأسواق العالمية".

كما يشير البنك الدولي إلى أن "تعطل سلاسل التوريد يمكن أن يخلق تأثيرات اقتصادية متسلسلة على مستوى العالم".

هذا السيناريو لا يهدد فقط الأطراف المتحاربة أو دول الخليج والإقليم، بل النظام الاقتصادي العالمي بأكمله.

رابعًا: الولايات المتحدة - حماية النظام البحري العالمي

ترى الولايات المتحدة أن هذه الحرب لا تتعلق فقط بالمنطقة، بل بالنظام الدولي. فقد جاء في استراتيجية الأمن القومي الأميركية أن: "حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة يمثلان حجر الأساس للازدهار العالمي".

كما ذكرت خطة البحرية الأميركية استعداد الأسطول الأميركي للعمل في ظروف غير مستقرة ومتوترة أمنيًا: "يجب أن تكون القوات البحرية مستعدة للعمل في بيئة بحرية متنازع عليها وشديدة التهديد".

بالتالي، فإن تدخل الولايات المتحدة يهدف إلى الحفاظ على النظام البحري العالمي، وليس فقط دعم حلفائها، إلى جانب مسوغات الحرب التي سوّقتها للعالم، وعلى رأسها تدمير قدرات إيران النووية وإسقاط النظام.

خامسًا: إسرائيل - الأمن البحري كضرورة وجودية

في سياق هذه الحرب، تواجه إسرائيل تهديدًا مباشرًا لممراتها البحرية. إذ تشير دراسات معهد الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن "الاعتماد الإسرائيلي على البحر يجعل أي تعطيل للملاحة تهديدًا استراتيجيًا مباشرًا".

كما يوضح المعهد لدراسة السياسات والاستراتيجية البحرية في جامعة حيفا (MPS) أن "البحر أصبح مجالًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد يشمل الأمن والطاقة والبنية التحتية الحيوية".

رغم أن إسرائيل ليست معتمدة مباشرة على مضيق هرمز، إلا أن قيادتها السياسية تتعامل معه كتهديد استراتيجي، ليس بسبب تأثيره المباشر، بل بسبب تأثيره على النظام الاقتصادي العالمي الذي تعتمد عليه إسرائيل بشكل غير مباشر.

هذا يعني أن المعركة البحرية بالنسبة لإسرائيل ليست هامشية، بل جزء من أمنها القومي والوجودي الاقتصادي.

سادسًا: القانون الدولي - شرعية بلا مخالب

تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن "المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب أن تبقى مفتوحة أمام المرور العابر".

لكن الواقع يختلف، إذ تشير تحليلات تشاتام هاوس إلى أن "القانون الدولي يوفر إطارًا معياريًا، لكنه يعتمد على القوة لتنفيذه". وهنا يظهر التناقض بين الشرعية القانونية والواقع العسكري.

سابعًا: السيناريوهات المحتملة في سياق الحرب

- احتواء الصراع البحري: أي استمرار التهديد دون إغلاق فعلي، وإدارة دولية للأزمة.

- تصعيد منخفض الكثافة: هجمات متكررة على السفن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية.

- إغلاق جزئي للمضائق: تعطيل مؤقت للملاحة، مما يخلق صدمة في الأسواق، وهو السيناريو الأخطر والأقرب للواقع.

- مواجهة بحرية مباشرة: تدخل عسكري واسع، والانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة.

ثامنًا: الاستنتاجات

- الحرب الحالية لم تعد برية أو جوية فقط، بل بحرية جيوسياسية أيضًا.

- المضائق تحولت إلى أدوات ضغط استراتيجية.

- الاقتصاد العالمي أصبح جزءًا من ساحة المعركة.

- السيطرة على البحر تعني القدرة على التأثير العالمي والرأي العام الدولي.

خاتمة

ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري إقليمي، بل تحول في طبيعة الحروب. فحرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران لم تعد تدور فقط حول النفوذ في المنطقة، والقضاء على برنامج إيران النووي والصاروخي، بل حول من يملك القدرة على التحكم في الملاحة، والتجارة، والإمدادات الدولية وتدفقها إلى العالم.

في هذه الحرب، البحر ليس مجرد مسرح… بل هو ساحة الحسم.