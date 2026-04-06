يتعذر على الإنسان العادي، بل ربما على الكثيرين من متوسطي التعليم، فهم كيفية اشتغال الإمبراطورية الأميركية، والأسباب والحوافز وراء اندفاعها نحو الحروب العدوانية التدميرية المتكررة. وتساهم غالبية شاشات الفضائيات الرسمية وشبه الرسمية، وحتى بعض التحليلات العميقة، بما فيها المعارضة أو المتحفظة على العدوان، في تغييب هذا الوعي، بدل تلبية الحاجة إلى تحليلات تفكك البنية الاقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية التي تدير آلة القتل والتوسع. ويتركز جلّ التعليقات والتحليلات على الجيوبوليتيك والاستحواذ على مناطق النفوذ، مما يُبقي المشاهد في إطار التأمل الأخلاقي، بدل تزويده بأدوات التحليل المادي والفهم لما يجري.

إن أي قراءة جادة لما يحدث تقتضي أن نخرج من سطح الأحداث إلى عمقها البنيوي، وأن نطرح السؤال الأساسي: كيف يُدار العالم اليوم، ومن يملك القرار فيه؟ فالعالم، كما بيّن كبار المفكرين والمثقفين التقدميين، منذ ماركس، وحتى الذين أعادوا قراءته وجددوا الفكر في القرنين العشرين والواحد والعشرين، لا يُحكم فقط عبر الجيوش والتحالفات، بل عبر شبكات رأس المال، والمؤسسات المالية الكبرى، والشركات العابرة للقوميات، والتحالف العضوي بين الدولة والاحتكارات.

في هذا الإطار، يظل التحليل الماركسي للرأسمالية، رغم قصوراته، أداة ضرورية لفهم ديناميات الحرب. فالرأسمالية، كما بيّن كارل ماركس، ليست مجرد نظام اقتصادي، بل منظومة تاريخية تقوم على التراكم المستمر لرأس المال، وعلى التوسع الدائم بحثًا عن أسواق جديدة وموارد إضافية وقوى عمل أرخص. وهذا التوسع لا يتم دائمًا بوسائل سلمية، بل غالبًا ما يتخذ شكل السيطرة العسكرية أو الإكراه السياسي. وقد طوّر لاحقًا مفكرو الماركسية مفهوم الإمبريالية بوصفها المرحلة العليا للرأسمالية، حيث تندمج الدولة مع رأس المال الاحتكاري، وتتحول السياسة الخارجية إلى أداة مباشرة لخدمة مصالحه. وقد جرت ردة عن هذه المقاربة لفترة قصيرة، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، حين شاع وهم "نهاية التاريخ"، أي انتصار النظام الرأسمالي الأبدي والدفع نحو اعتناق البشرية كلها السوق كديانة جديدة. ولم تمر سنوات قليلة حتى تكشف هذا الوهم وخطورته، ونشأت أجيال جديدة من التقدميين، ومنابر فكرية، وحركات شعبية، تتصدى للنظام النيوليبرالي الظالم، وتطلق حراكات شعبية واسعة وعارمة ضد التوحش الإمبريالي الرأسمالي الممارس داخليًا وخارجيًا.

من هذه الزاوية، يمكن فهم التصعيد تجاه إيران، وقبلها في غزة وفلسطين ككل، كجزء من محاولة إعادة إنتاج الهيمنة الإمبريالية الأميركية في ظل أزمة عالمية متفاقمة، ومن محاولة إعادة تأهيل نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ليكون قوة هيمنة وحيدة في المنطقة. فالنظام الرأسمالي العالمي يعيش منذ سنوات حالة من التباطؤ والتوترات البنيوية، تتجلى في أزمات مالية متكررة، وتزايد التفاوت الطبقي، واشتداد المنافسة بين القوى الكبرى. وفي مثل هذه اللحظات، تميل الإمبراطوريات إلى اللجوء إلى القوة لإعادة ترتيب موازين القوى، وضمان السيطرة على مصادر الطاقة، وخطوط الإمداد، والأسواق الحيوية. فالحرب، بهذا المعنى، ليست انحرافًا عن منطق النظام، بل إحدى أدواته الجوهرية.

نظام الأبارتهايد الكولونيالي ودوره الوظيفي والتوسعي

هذه الحرب لا يمكن فهمها بمعزل عن الدور الوظيفي الذي تلعبه إسرائيل داخل هذا البناء الإمبريالي. فقد انتقل هذا النظام الصهيوني الكولونيالي، وهو وليد النظام الاستعماري الغربي، خلال العقود الأخيرة، إلى مرحلة جديدة في العلاقة العضوية مع النظام الرأسمالي النيوليبرالي العالمي؛ أي إنه لم يعد فقط حليفًا سياسيًا للولايات المتحدة، بل امتدادًا وظيفيًا لمصالحها في المنطقة. وهو، في الوقت نفسه، يشهد تحولات داخلية عميقة باتجاه صعود نظام يميني ديني متطرف، تتقاطع فيه النزعة الفاشية مع الأيديولوجيا الدينية. ويمكن، لاستكمال فهم هذا النظام، التذكير بدور اللوبي اليهودي في الدفع نحو مزيد من الحروب ضد العرب ومنطقة غرب آسيا، بما فيها إيران وأفغانستان.

هذا التحول ليس تفصيلًا ثانويًا، بل بات عنصرًا حاسمًا في فهم ديناميات الصراع. فالقوى الفاشية، العلمانية والدينية، التي استحوذت على الحكم في نظام الأبارتهايد الكولونيالي، لم تعد تكتفي بخطاب أمني تقليدي مموّه، بل باتت تستند إلى تصورات لاهوتية ترى في الصراع تحقيقًا لنبوءات نهاية الزمان، وترتبط بمشروع "إسرائيل الكبرى" بوصفه قدرًا تاريخيًا. إن هذا التداخل بين النيوليبرالية الاقتصادية، التي تعمّق التفاوت الطبقي وتفكك المجتمع، وبين الأيديولوجيا الدينية المتطرفة، التي تضفي طابعًا مقدسًا على العنف، يخلق مزيجًا شديد الخطورة يدفع نحو مزيد من التصعيد والانفجار.

في هذا السياق، تصبح الحرب على إيران وعلى المنطقة ككل جزءًا من مشهد أوسع، تتقاطع فيه مصالح الإمبريالية الأميركية مع مشروع إقليمي تقوده إسرائيل، يستهدف إعادة تشكيل المنطقة بما يضمن تفوقها الاستراتيجي، ويقوّض أي إمكانية لنشوء قوى إقليمية مستقلة. لكن هذا المشهد لا يكتمل دون النظر إلى موقع الأنظمة العربية، وخاصة دول الخليج، التي تتخذ غالبيتها موقفًا يبدو ظاهريًا حياديًا أو مترددًا، لكنها تستضيف قواعد أميركية عدوانية، وبعضها متحالف تحالفًا مباشرًا مع نظام الأبارتهايد الإبادي، ويظهر عدائية صريحة ووقحة ضد الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة، في تناقض صارخ مع شعوبها المناصرة للحق الفلسطيني.

هذا الحياد ليس تعبيرًا عن استقلال، بل هو نتاج تبعية بنيوية عميقة؛ فاقتصادات هذه الدول قائمة على تصدير الطاقة ضمن نظام عالمي تهيمن عليه المؤسسات المالية الغربية، ونخبها الحاكمة مرتبطة عضويًا بمنظومة رأس المال العالمي من خلال الاستثمارات والأسواق والتحالفات الأمنية. لذلك، فإن هامش حركتها السياسية محدود، ومواقفها محكومة بالحفاظ على استقرار هذا الاندماج، حتى وإن جاء ذلك على حساب مصالح شعوب المنطقة.

من منظور طبقي، يمكن القول إن هذه الأنظمة تمثل حلقة وسيطة في النظام الإمبريالي، حيث تتقاطع مصالحها مع استمرار الوضع القائم، بينما تتحمل الشعوب كلفة الحروب والتبعية والتهميش. إن غياب موقف عربي مستقل ليس مجرد خلل سياسي، بل انعكاس لبنية اقتصادية-اجتماعية تعيد إنتاج التبعية وتمنع تشكل إرادة سيادية حقيقية. وفي ظل إقدام الإمبراطورية على شن الحرب على إيران واستخفافها بحكام الخليج ومصالح الشعوب، يعتقد محللون كثر أن انكشاف التوحش الإسرائيلي وهشاشة الحماية الأميركية سيدفع بعض هذه الدول إلى التعجيل في البحث عن التحرر من التبعية، واختيار تحالفات عربية وإسلامية تعيد بعضًا من الاستقلالية والكرامة المفقودة.

إلى جانب هذا البعد الاقتصادي والسياسي، يبرز تطور خطير يتمثل في تصاعد دور الأيديولوجيا الدينية في تأطير الصراع. فليس فقط في إسرائيل، بل أيضًا داخل بعض التيارات اليمينية في الولايات المتحدة، حيث تُستحضر "النبوءات" كجزء من الخطاب السياسي، ويُنظَر إلى الشرق الأوسط كساحة لتحقيق مسارات قدرية. وهذا الاستخدام السياسي للدين لا يقتصر على التعبئة، بل يمتد إلى التأثير على مراكز القرار، بما يحوّل الصراع إلى ما يشبه "حربًا مقدسة" تتجاوز الحسابات العقلانية. ويصبح الأمر أكثر خطورة بوجود شخصية غير متزنة، نرجسية، مصابة بجنون العظمة، على رأس قيادة أكبر قوة عسكرية في العالم، لا تعير القانون الدولي أو أي قيمة أخلاقية أو إنسانية اهتمامًا، إضافة إلى شخصية مشابهة في السمات على رأس قيادة إسرائيل، يحيط بهما فريق مهووس بالغيبيات وبحرب نهاية الزمان.

إن تسييس الخرافات الغيبية على هذا النحو يحمل مخاطر جسيمة، لأنه يرفع الصراع إلى مستوى وجودي مطلق، ويغلق أبواب التسوية، ويفتح المجال أمام تبرير العنف والتوحش بلا حدود. وعندما يتقاطع هذا البعد مع مصالح اقتصادية هائلة ومع بنى سلطوية، يصبح العالم أمام مزيج قابل للانفجار في أي لحظة.

ورغم هذا المشهد القاتم، فإن التاريخ يعلمنا أن الإمبراطوريات ليست أبدية. فالإمبراطورية الأميركية، رغم قوتها الهائلة، تواجه اليوم تحديات بنيوية متزايدة: تراجع نسبي في الهيمنة الاقتصادية، وصعود قوى دولية منافسة، وأزمات داخلية عميقة، وانقسامات اجتماعية حادة. إن الإفراط في استخدام القوة، كما تشير تجارب سابقة، قد يتحول من أداة للهيمنة إلى عامل استنزاف وتسريع للتراجع.

لا يعني ذلك أن انهيار هذه الإمبراطورية وشيك أو حتمي، لكنه يفتح أفقًا تاريخيًا لإعادة تشكيل النظام العالمي. والسؤال هنا ليس فقط عن نهاية هيمنة، بل عن طبيعة البديل الممكن: هل نحن أمام انتقال إلى نظام متعدد الأقطاب يعيد إنتاج أشكال جديدة من الهيمنة؟ أم أن هناك إمكانية لنشوء نظام عالمي أكثر عدالة، يقوم على احترام سيادة الشعوب، وتوزيع أكثر إنصافًا للثروة، وتعاون دولي حقيقي؟

إن الإجابة على هذا السؤال لا تُحسم في مراكز القرار الكبرى وحدها، بل أيضًا في نضالات الشعوب، وفي قدرتها على بناء مشاريع تحررية ديمقراطية تربط بين العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني. وفي قلب هذه المعادلة، تظل القضية الفلسطينية معيارًا أخلاقيًا وسياسيًا لاختبار أي نظام عالمي قادم.

في المحصلة، فإن الحرب على إيران ليست حدثًا معزولًا، بل تعبير مكثف عن أزمة نظام عالمي قائم على الهيمنة والتفاوت. وهي، في الوقت ذاته، مؤشر على مرحلة انتقالية مفتوحة، تتصارع فيها قوى متعددة، وتتقاطع فيها المصالح الاقتصادية مع الأيديولوجيات الدينية، ومع تطلعات الشعوب إلى الحرية والعدالة. وبين هذه التناقضات يتحدد مستقبل المنطقة، وربما مستقبل العالم بأسره. وهنا تكمن الحاجة إلى إعادة ترتيب وبناء القوى العربية التقدمية والقومية الديمقراطية والدينية المستنيرة على أساس هذا الفهم، بحيث تتبنى فكرة التحرر الوطني من سطوة الخارج، ومبدأ العدالة في توزيع الثروة، دون الاستخفاف بقضايا الحريات وحقوق المواطن، التي لا يمكن صونها دون التخلص من الحكم الأوليغاركي والسلطوي في العالم العربي، وتحقيق الديمقراطية الجذرية.