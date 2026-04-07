"تخلت الدول عن عقوبة الإعدام لأنها طقس بدائي..."

ألبير كامو – المقصلة

هذه هي إسرائيل، بأوضح من وضح نهارها الذي مررت فيه قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءتين الثانية والثالثة وبأغلبية برلمانية كذلك. وبالعودة إلى مقولة ألبير كامو السابقة، فإن كل من شاهد وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير، ومعه ثلة من النواب الفاشيين مثله، يقرعون كؤوس الشامبانيا في الكنيست احتفالًا بتمرير القانون، يصدّق كامو في مقولته، ويعي جوهر الصهيونية بنسختها الحالية الفاشية والعصابية، طالما أن قوننة قتل الفلسطينيين الأسرى بالإعدام شنقًا لم تعد مبعث حرج، بل فرح وابتهاج بدائي بكل ما للعصبية البدائية من معنى.

إن إعدام الفلسطينيين قائم أساسًا كممارسة ميدانية خارج السياق القضائي الإسرائيلي، طالما داومت أجهزة أمن وجيش الاحتلال على أخذ زمام الأمور بيديها في الضفة والقطاع، وسجل الإعدام الميداني الإسرائيلي حافل بقتل مئات، لا بل آلاف الفلسطينيين، منذ عام 1967. ومع ذلك، ظلت أصوات صهيونية تطالب تاريخيًا بتفعيل عقوبة الإعدام قضائيًا، لأنها عقوبة منصوص عليها في القانون الإسرائيلي منذ قيام الدولة في خمسينيات القرن الماضي مع إقرار قانون "الإبادة لعام 1950"، وهو قانون متصل بجرائم النازية كجرائم ضد الإنسانية، ووفقه جرت في القدس محاكمة القيادي النازي أدولف أيخمان وإعدامه شنقًا عام 1962. ومن ثم عمل القضاء العسكري – الإسرائيلي على تثبيت هذا الاتجاه عام 1955، لتصبح عقوبة الإعدام تشمل تهمًا مثل "الخيانة العظمى" و"التعاون مع العدو" أو "ترك المواقع العسكرية أمام قوات معادية". وقد نشر موقع "مدار" مؤخرًا تقريرًا للكاتب الفلسطيني وليد حباس حول عقوبة الإعدام وسياقها التاريخي في إسرائيل.

كانت القضية الأشهر لتنفيذ عقوبة الإعدام في إسرائيل هي تلك المتصلة بالقيادي النازي أيخمان عام 1962، وقد كتبت الكاتبة الأميركية المعروفة حنة آرنت كتابًا حول محاكمة وإعدام أيخمان بعنوان "أيخمان في القدس: تقرير حول تفاهة الشر". وقد حضرت آرنت جلسات محاكمة أيخمان في القدس، لتكتشف تفاهة الشر المرعبة التي تمثلت بأقوال أيخمان حين برر قتل وحرب مئات آلاف الضحايا اليهود بأقل ما يمكن من كلفة تأنيب الضمير التي سوغتها بيروقراطية أوامر القتل في ألمانيا النازية في أربعينيات القرن الماضي. بينما السابقة التي سبقت إعدام أيخمان في إسرائيل كانت في عام 1948، عندما اتُّهم الضابط في الجيش الإسرائيلي مئير توبيانسكي من قبل محكمة عسكرية بالتجسس، وأُعدم رميًا بالرصاص، ثم بُرئ بعد إعدامه لاحقًا. أي أن تنفيذ عقوبة الإعدام في إسرائيل بقرار قضائي إسرائيلي لم يتصل بالفلسطينيين تاريخيًا.

إلا أن الإعدام في فلسطين بقرار قضائي استعماري يعود إلى العهد "الانتدابي" مع الاستعمار البريطاني لفلسطين بعد الحرب العالمية الأولى (1917-1947). إذ أصدرت السلطات القضائية – العسكرية البريطانية أحكامًا تقضي بعقوبة إعدام عشرات الفلسطينيين. كان أشدها وطأة على الوجدان الفلسطيني هي تلك المتصلة بإعدام كل من الثلاثي محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير شنقًا في سجن عكا، في ما عُرف بالثلاثاء الحمراء يوم 17 حزيران/يونيو 1930، على خلفية أحداث البراق عام 1929.

يعتبر إعدام كل من جمجوم وحجازي وعطا على يد سلطات الانتداب البريطاني حدثًا مؤسسًا في ذاكرة الشعب الفلسطيني، ليس لعقوبة الإعدام نفسها فقط، إنما مؤسسًا للوعي الفلسطيني وتشكل هويته الوطنية – النضالية ضد الاستعمار البريطاني والمشروع الصهيوني معًا. تمامًا مثلما مثّل إعدام بعض القوميين العرب على يد السلطات التركية بقرار من جمال باشا السفاح عامي 1915-1916 في دمشق وبيروت بعثًا للذاكرة العربية القومية المناهضة لسياسات التتريك في مطلع القرن الماضي.

كان سجن عكا، وما زال في المخيلة الفلسطينية والمشرقية، هو القلعة المشدودة حبالها، أعواد مشانقها برقاب الفلسطينيين التي استرخت في ذاكرتهم إلى يومنا. وقد ظلت قلعة عكا السجن الذي يُحيل سكان فلسطين وجبل لبنان إلى أعواد مشانق عقوبة الإعدام فيه من أيام الوالي أحمد باشا الجزار (1775-1804) أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. ففي جبل لبنان أغانٍ ومراثٍ شعرية يرددها أهالي الشوف إلى يومهم هذا، متصلة بإعدام بشير جنبلاط في سجن عكا في مطلع القرن التاسع عشر. تمامًا مثلما اتصل الشعر الغنائي - الثوري الفلسطيني بسجن قلعة عكا مع ثلاثينيات القرن الماضي، منه ما نظمه الشاعر نوح إبراهيم في مرثيته الشهيرة والتي غنتها فرقة العاشقين لاحقًا:

كانوا ثلاثة رجال

تسابقوا ع الموت

أقدامهم عليت فوق رقبة الجلاد

وصاروا مثل يا خال... وصاروا مثل يا خال

بطول وعرض لبلاد

"من سجن عكا طلعت جنازة" ردة على وزن الدلعونة ما تزال تغص بحلوق الفلسطينيين في الأفراح والأتراح والمناسبات الوطنية، معبرة عن صلابة شعب وإرادة بقائه على أرضه رغم حبال شانقيه. امتدت سيرة الحبل المشدود برقاب الفلسطينيين إلى ثلاثينيات القرن العشرين مع الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939). كان الإعدام الأشهر في وطأته على الوجدان الثوري الفلسطيني هو ذلك الذي نُفذ برقبة الشيخ المسن المجاهد فرحان السعدي، ابن قرية المزار في منطقة جنين، بعد تسليمه لسلطات الاستعمار البريطاني في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1937، ومحاكمته في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم شنقه بعد ثلاثة أيام على محاكمته، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1937، وهو صائم في شهر رمضان وقد تجاوز الشهيد السعدي عند إعدامه سن الثمانين.

وقد أفرد صاحب كتاب "الاستعمار البريطاني: وإجهاض الثورة العربية الكبرى في فلسطين 1936-1939" ماثيو هيوز صفحات تناول فيها دعاوى أحكام عقوبة الإعدام التي أقامتها المحاكم العسكرية البريطانية بحق الفلسطينيين في ظل الثورة كمحاولة لإجهاضها. كما للكاتب الفلسطيني محمد عقل كتاب بعنوان "سجل المحكومين بالإعدام في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني"، تناول فيه عقل أول الشهداء السياسيين المعدومين شنقًا على يد السلطات الاستعمارية البريطانية في فلسطين، ثم سجل بأسماء جميع الفلسطينيين المحكومين بعقوبة الإعدام في محاكم إنجليزية نظامية وعسكرية في مرحلة الثورة.

يعود الكنيست، وبأغلبية برلمانية، إلى تفعيل قانون الإعدام بحق الفلسطينيين الأسرى الذين لم يحاكموا بعد، خصوصًا وأن الحكومة اليمينية الفاشية الحالية تشن حربها على الأسرى الفلسطينيين في سجونها في سياق حربها على الشعب الفلسطيني وإبادتها لقطاع غزة، ومن حربها ما يأتي ردًا على حدث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي كانت أحد أهم دوافعه ملف الأسرى الفلسطينيين المنسيين في سجون الاحتلال.