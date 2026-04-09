كثيرًا ما يُعاد اختزال مشروع القائمة المشتركة باعتباره مجرد أداة داخلية في السياسة الإسرائيلية، هدفها إسقاط حكومات يمينية أو مواجهة شخصيات بعينها. غير أن هذا الطرح يتجاهل السياق الأعمق الذي نشأ فيه المشروع، كما يُغفل التحولات التي طرأت عليه مع الزمن.

صحيح أن ولادة القائمة المشتركة جاءت في سياق رفع نسبة الحسم، كإجراء مؤسسي هدد بإقصاء الأحزاب العربية من التمثيل البرلماني. غير أن ما بدأ كاستجابة تكتيكية ظرفية يمكن أن يتحوّل - بلغة ماكس فيبر - إلى "نتيجة غير مقصودة": أي إلى مشروع سياسي فلسطيني يتجاوز شروط نشأته المباشرة، ويتحوّل إلى إطار يسعى لتنظيم وحدة الصف، وبناء قوة جماعية، وصياغة أفق سياسي يتجاوز مجرد البقاء داخل اللعبة البرلمانية.

هذا التحوّل المحتمل لا يلغي حقيقة أن الأحزاب المختلفة تعاملت مع المشتركة بطرق متباينة، تعكس اختلافًا أعمق في الرؤى السياسية والاستراتيجيات. فبينما رأى بعض في المشتركة إطارًا داخليًا لتنظيم المجتمع الفلسطيني في الداخل وتعزيز وحدته، تعاملت أطراف أخرى معها كأداة للتأثير في الحقل السياسي الإسرائيلي والتفاعل معه بشروط مختلفة. وقد تجلّت هذه التباينات في مواقف وممارسات الجبهة، والتجمع، والقائمة الموحدة والعربية للتغيير، كلٌّ بحسب قراءته لدور العمل البرلماني وحدوده، ولطبيعة العلاقة مع الدولة ومؤسساتها.

ومع ذلك، فإن هذه الاختلافات لا تنفي الإمكانية الكامنة في المشتركة كمشروع سياسي يتجاوز كونه ردّ فعل مؤسسي، ليصبح فضاءً للصراع والتفاوض الداخلي حول تعريف المصلحة الجماعية، وحدود العمل السياسي، وأشكال التمثيل والتنظيم في هذه المرحلة التاريخية.

اليوم، وفي ظل التحولات العميقة داخل إسرائيل، لا نملك ترف الوقوف مكتوفي الأيدي. نحن أمام واقع سياسي يهدد وجودنا، ويعيد تشكيل شروط حياتنا بشكل جذري. صحيح أن مواجهة اليمين الفاشي الكولونيالي الاستيطاني، والعمل على إزاحته، هي مسألة بالغة الأهمية - ولا يمكن التقليل من شأنها- لكن هذا الهدف يجب أن يُفهم كجزء من مشروع أوسع.

هذا المشروع الأوسع يتمثّل في إعادة التفكير الجذري في أشكال التنظيم السياسي للفلسطينيين في الداخل، وفي إعادة تعريف موقعهم ودورهم ضمن المشروع الوطني الفلسطيني ككل، في ضوء التحولات العميقة التي يعيشها شعبنا في القدس، وغزة، والضفة، والشتات. نحن أمام لحظة تاريخية مفصلية، لا تسمح بإعادة إنتاج الأطر القديمة كما هي، بل تدفع نحو مساءلتها وإعادة بنائها بما يتلاءم مع واقع متحوّل ومتشظٍ.

وتزداد إلحاحية هذا المشروع في ظل السياق الإقليمي المتفجّر، بما في ذلك الحرب مع إيران وتداعياتها، التي لا تقتصر على البعد العسكري، بل تعيد تشكيل موازين القوى، وتفتح المجال أمام مزيد من التصعيد، وعدم الاستقرار، وتوظيف الصراعات الإقليمية على حساب قضيتنا. هذه التحولات تضع الفلسطينيين في الداخل في موقع أكثر تعقيدًا، حيث تتداخل الاعتبارات المحلية مع الإقليمية، وتُعاد صياغة حدود الفعل السياسي وإمكاناته.

إنها رؤية تُحمّلنا مسؤولية كبيرة، لكنها في الوقت ذاته تستدعي قدرًا عاليًا من التواضع في تقدير دورنا وحدود تأثيرنا. فنحن لسنا مركز المشروع الوطني، لكننا أيضًا لسنا هامشًا فيه. موقعنا يفرض علينا التفكير بأدوات سياسية جديدة، وبأشكال تنظيم قادرة على الاستجابة لهذه اللحظة التاريخية، من دون الوقوع في وهم القدرة على الحسم، أو في شلل العجز.

من هنا، لا تعود إعادة التفكير في التنظيم السياسي ترفًا فكريًا، بل تتحوّل إلى ضرورة سياسية وأخلاقية. وهي مهمة لا تخصّ النخب فحسب، بل تعنينا جميعًا - كناشطين وناشطات سياسيين، وكمعنيين بقضايا الشأن العام، وبمسألة وجودنا في الوطن. إنها دعوة للبحث المشترك عن صيغ تمثيل وتنظيم أكثر قدرة على الاستجابة لتعقيدات المرحلة، صيغ تربط بين اليومي والوطني، بين المحلي والإقليمي، وبين الصمود والتحرر، في واقع يتّسم بالإبادة، والجريمة، والحرب، والعنف، وعدم اليقين.

وفي هذا السياق، ورغم كل التحفّظات المشروعة على العمل البرلماني وحدوده، فإننا ما زلنا نفتقر إلى بدائل تنظيمية واضحة وفاعلة لانتخاب قيادتنا الجماعية وتمثيلنا السياسي. لذلك، يبقى العمل عبر البرلمان الإسرائيلي - بكل ما ينطوي عليه من تناقضات - أداة قائمة، ينبغي التعامل معها ضمن استراتيجية أوسع، لا بوصفها خيارًا نهائيًا أو مكتملًا. وقد استدعت القائمة المشتركة، بوصفها نموذجًا وحدويًا، اهتمامًا غير مسبوق فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، سواء على المستوى الإعلامي أو على مستوى دوائر صنع القرار، بما يعكس إمكانيات كامنة في العمل الجماعي المنظّم، رغم تعقيداته. وفي الوقت نفسه، من المهم التأكيد أن الإطار الجامع الأوسع لتمثيل الفلسطينيين في الداخل يبقى لجنة المتابعة العليا، رغم الإشكاليات البنيوية والسياسية التي تعاني منها. فرغم محدودياتها، تظل لجنة المتابعة فضاءً مركزيًا جامعًا، يشمل أيضًا أولئك المقاطعين لانتخابات الكنيست، ويمكن البناء عليه ويجب تطويره بما يعزّز إمكانيات العمل الجماعي، ويُسهم في إعادة التفكير في أشكال التنظيم والتمثيل على مستوى وطني أوسع.

وفي إطار النقاش الداخلي، من المهم التوقف عند الخلاف مع خطاب رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، الذي يمثّل شريحة وازنة من مجتمعنا، وليس هامشًا فيه. يعكس هذا الخطاب توجّهًا سياسيًا مختلفًا في مقاربة العلاقة مع الدولة ومؤسساتها، وما يترتب على ذلك من استراتيجيات عمل وتموضع سياسي.

ورغم صخب الخلافات الواسعة التي يثيرها هذا التوجّه، فإن التعامل معه لا ينبغي أن ينزلق إلى التخوين أو الإقصاء، بل أن يُدار ضمن نقاش نقدي جاد ومسؤول. فوجود هذا الاختلاف الحقيقي ليس ضعفًا بحد ذاته، بل يمكن أن يشكّل مدخلًا لتفكير جماعي أعمق في شروط الفعل السياسي وحدوده.

من هنا، تبرز الحاجة إلى إدارة هذا التعدد ضمن أفق وطني جامع، يسعى - قدر الإمكان - إلى بناء مساحات من التوافق العملي، من دون إنكار الخلافات أو تذويبها، بل عبر تنظيمها وتوجيهها بما يخدم مصلحة جماعية أوسع.

في السياق ذاته، تبرز أيضًا مقولة شائعة تختزل المشهد السياسي بالقول إنه "لا فرق بين اليسار الصهيوني واليمين الفاشي". من منظور سوسيولوجي، هذه المقولة تعكس ما يمكن تسميته بتسطيح الحقل السياسي، أي إلغاء الفروقات الداخلية داخل بنية السلطة. صحيح أن هناك استمرارية بنيوية في المشروع الصهيوني بوصفه مشروعًا كولونياليًا استيطانيًا تحوله إلى مشروع إبادي، لكن هذا لا ينفي وجود اختلافات داخلية ذات دلالة.

تُظهر نظريات الدولة والهيمنة أن الأنظمة لا تعمل فقط عبر القسر، بل أيضًا عبر أشكال متحوّلة تاريخيًا من الهيمنة تُنتج القبول وتعيد تنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية. كما تُبيّن الأدبيات حول الحالات الكولونيالية الاستيطانية أن المشاريع الاستعمارية ليست كتلة صلبة واحدة، بل تتسم بالدينامية والتحوّل في أنماط الحكم، من صيغ "إدماجية - ليبرالية" إلى صيغ أكثر إقصاءً وعنفيّة، قد تصل إلى الإبادة المباشرة، كما نشهده في غزة، أو إلى ما أسميه بـ"السوسيوبوليستايد" (الإبادة الاجتماعية - السياسية)، أي محاولة تفكيك مقوّمات الوجود الجماعي للفلسطينيين في إسرائيل وإعادة تشكيله ضمن الشرط الاستعماري.

في الحالة الفلسطينية، لا يقتصر هذا الفرق على مستوى نظري، بل يتجلّى بصورة مادية وملموسة. صحيح أن أوضاعنا لم تكن مثالية في ظل حكومات ما يسمى "اليسار الصهيوني" - ويكفي التذكير بمقتل 13 مواطنًا فلسطينيًا في الداخل خلال هبّة أكتوبر 2000 - إلا أننا نشهد اليوم تحوّلًا نحو يمين فاشي حاكم وشعبي ذي نزعات ترانسفيرية وإبادية أكثر صراحة وممارسة. هذا التحول مدعوم بإسناد أميركي غير مسبوق، ويتجلى في سياسات أشد عنفًا ووضوحًا في التهجير والإقصاء، وصولًا إلى الإبادة، سواء في القدس والضفة وغزة، أو في التعامل مع الفلسطينيين في الداخل.

هذا التحول يتطلب قراءة سياسية وسوسيولوجية دقيقة لا تقع في فخ التماثل التام، ولا في وهم الاختلاف الجوهري. فالمطلوب هو فهم التدرجات داخل بنية السيطرة، لأنها تنعكس مباشرة على شروط حياتنا وإمكانات فعلنا السياسي.

وفي هذا الإطار، من المهم أيضًا الحذر من منطق يرى في "الخراب" طريقًا للخلاص. هذا المنطق، الذي يجد صداه أحيانًا في بعض القراءات الراديكالية، يفترض أن تعميق الأزمة سيؤدي بالضرورة إلى تحرر. لكن من منظور سوسيولوجي وأخلاقي، هذا الطرح يتجاهل الأثمان البشرية الفادحة التي تُدفع في الواقع، ويتعامل مع حياة الناس وكأنها مجرد وسيط تاريخي.

إن أي مشروع تحرري لا يمكن أن يقوم على تجاهل الكلفة الإنسانية، بل يجب أن يسعى إلى تقليلها، وأن يوازن بين الأفق السياسي والتحمّل الاجتماعي. فالتحرر ليس حدثًا يأتي بعد الدمار، بل عملية تاريخية معقدة تُبنى من خلال التنظيم، والتراكم، والعمل السياسي المسؤول.

في المقابل، تبرز ضرورة ملحّة لتطوير خطاب سياسي جديد موجّه إلى المجتمع اليهودي في إسرائيل. خطاب لا يقوم على مناشدة الليبرالية الإسرائيلية لإنقاذ نفسها، ولا يختزل العلاقة بدعوة تكتيكية للتصويت للقائمة المشتركة من أجل إسقاط بنيامين نتنياهو، بل يتجاوز ذلك نحو مساءلة منطق الهيمنة ذاته الذي يقوم عليه النظام.

هذا الخطاب ينبغي ألا يعود إلى الأطر المحدودة التي تجلّت في الاحتجاجات ضد التحولات القضائية، والتي كشفت حدود الليبرالية الإسرائيلية عندما تزامنت مع استمرار حرب الإبادة. بل المطلوب هو طرح رؤية سياسية وأخلاقية مختلفة، تُخاطب المجتمع اليهودي من موقع نقدي، وتدعو إلى تفكيك بنى الامتياز والتفوق، لا إلى إعادة إنتاجها بصيغ أكثر "اعتدالًا".

ومع ذلك، من المهم الاعتراف بأن هذا التوجّه ليس سهلًا، بل هو بالغ الصعوبة، خصوصًا في لحظة يعيش فيها شعبنا في غزة تحت الإبادة، بينما نجد أنفسنا نخاطب مجتمعًا إسرائيليًا تؤيّد غالبيته الساحقة حرب الإبادة على غزة، وكذلك التصعيد الإقليمي بما يشمله من حرب على إيران ولبنان، وتُبدي فيه قطاعات واسعة تأييدًا لسياسات الترانسفير تجاه الفلسطينيين في الداخل.

هذه مفارقة ثقيلة أخلاقيًا وسياسيًا: أن تطرح مشروعًا سياسيًا موجّهًا إلى مجتمع ذي بنية كولونيالية تتجه نحو الفاشية والإبادة، وقد تشكّل منذ الأساس على أنقاضك.

ومع ذلك، وتحديدًا في ظل هذه الظروف، تفرض علينا موقعيتنا السياسية والأخلاقية ألا نتخلى عن هذا المسار، بل أن نُصرّ على تطويره بوعي نقدي ومسؤول، دون أوهام، ولكن أيضًا دون استسلام، وبما يضع أمامهم.ن مسؤوليتهم.ن عن النكبة والإبادة وعن تحويلنا إلى مجتمع مهدَّد وجوديًا.

إنه خطاب يفتح أفقًا لمشروع ديمقراطي حقيقي، قائم على المساواة الجوهرية، وعلى شراكة سياسية لا تقوم على الهيمنة أو الامتياز، بل على الاعتراف المتبادل والعدالة. مشروع يتجاوز منطق إدارة الأزمة داخل النظام القائم، نحو إعادة التفكير في أسسه، بما يتيح إمكانية العيش المشترك دون تفوق عرقي أو سيادة حصرية.

وعليه، ورغم محاولات اختزال فكرة القائمة المشتركة أو توظيفها ضمن أطر ليبرالية ضيقة، فإن إمكاناتها السياسية تتجاوز ذلك بكثير. هي محاولة - غير مكتملة - لبناء أفق سياسي فلسطيني في الداخل، يربط بين التنظيم، والتمثيل، والتحرر.

في هذه اللحظة التاريخية، نحن بحاجة إلى تنظيم، وإلى خيال سياسي، وإلى شجاعة في طرح البدائل، ولكن أيضًا إلى إدراك أن البدائل لا تُبنى من الفراغ، بل من داخل واقعنا، بكل ما يحمله من تعقيد وتناقض.

* بروفيسور أريج صباغ - خوري؛ محاضرة في قسم علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا في بيركلي والجامعة العبرية في القدس، ومديرة مشاركة لمنتدى الكرمل - منصة حوار للعمل السياسي والمجتمعي.