لا تبدو الحرب، في حصيلتها حتى الآن ومع الإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت برعاية باكستانية، قابلة للقراءة بوصفها انتصارًا إيرانيًا مكتملًا، كما لا تمنح الولايات المتحدة وإسرائيل فرصة مريحة لتسويقها بوصفها حربًا حاسمة انتهت إلى تحقيق أهدافها. فالذي حدث حتى الساعة هو أن إيران منعت الانهيار واحتوت الضربات ودفعت خصومها إلى مواجهة أعلى كلفة وأكثر تعقيدًا مما أرادوا. لكن القيمة الفعلية لهذا المكسب لا تُقاس بما تحقق في الميدان فقط، وإنما بقدرة طهران على تثبيت نتائجه سياسيًا وتحويله إلى معادلة ردع ثابتة، وحرمان خصومها من قلب المشهد أو استعادة المبادرة، بما ينقلها من وقف نار هش إلى موقع أقوى في الردع والتفاوض.

جوهر المسألة يكمن هنا تحديدًا. فالمكسب الإيراني لا يكتمل ما لم يتحول من صمود عسكري إلى موقع سياسي أوضح. وهذا يتطلب تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهياره السريع وحرمان واشنطن وتل أبيب من إعلان النصر وفرض ضمانات تقلص فرص تكرار الاستهداف، إلى جانب ترسيخ معادلة ردع جديدة ترفع كلفة أي حرب مقبلة. كما يتطلب الحفاظ على تماسك الداخل الإيراني، لأن أي اهتزاز داخلي واسع قد يبدد جزءًا كبيرًا من القيمة السياسية لما تحقق ميدانيًا. وفي الوقت نفسه، تحتاج طهران إلى منع إسرائيل من نقل ثقل المعركة إلى جبهات أخرى، بحيث لا يتحول عجزها عن الحسم في المواجهة المباشرة إلى تعويض في ساحات الإقليم.

أما إذا لم تنجح إيران في إبرام اتفاق نهائي يغلق باب الحرب ويمنع تكرار الهجمات، فإن ذلك سيكشف حدود ما حققته حتى الآن. لأن الفشل في تثبيت تسوية واضحة لا يعني فقط بقاء التهديد قائمًا، وإنما يعني أيضًا أن الحرب لم تنتهِ فعليًا، وأن ما جرى لا يعدو كونه استراحة بين جولتين. وعندها ستجد طهران نفسها أمام واقع يقول إن خصومها ما زالوا يحتفظون بخيار الضربة التالية، وإن عليها أن تتعامل مع المرحلة المقبلة بوصفها مرحلة إعداد للحرب القادمة لا مرحلة انتقال إلى استقرار مضمون.

في المقابل، دفعت الولايات المتحدة كلفة ملموسة في هذه الحرب. فقد استُنزف جزء من مقدراتها العسكرية في المنطقة، وارتفعت أسعار الطاقة عالميًا بما ينعكس على الداخل الأميركي وعلى الحسابات الاقتصادية والسياسية للإدارة. لكن هذه الكلفة لن تدفع واشنطن إلى تقليص حضورها الخليجي، لأنها سترجح الاتجاه المعاكس، أي تعزيز ارتباط الخليج بالمظلة الأميركية وإعادة توظيف التهديد الإيراني لتوسيع النفوذ السياسي والعسكري في المنطقة. وبهذا المعنى، ستحاول الولايات المتحدة تقليل أثر الخسارة عبر تحويلها إلى فرصة لإعادة تثبيت دورها الأمني في الإقليم.

أما إسرائيل، فقد خرجت من الحرب بأكثر من عبء في وقت واحد. فهي تكبدت أضرارًا مادية وأمنية، لكنها واجهت أيضًا مشكلة أشد حساسية تتعلق بصورة الحسم نفسها. فالحرب التي لا تنتهي إلى إسقاط الخصم أو منعه من الرد تفتح تلقائيًا باب المراجعة للسردية الإسرائيلية التي تكرست خلال العام الماضي، والقائمة على الإنجاز والتفوق الحاسم وترميم الردع. وهذه الفجوة بين الخطاب المسبق والنتيجة الفعلية ستتحول إلى مادة إضافية في الخلافات الداخلية الإسرائيلية، حتى لو لم تصل إلى مستوى إحداث تصدع جوهري في العلاقة مع الولايات المتحدة. فأسس هذا التحالف ما زالت ثابتة، لكن الحرب ستُستخدم في الداخل الإسرائيلي لتغذية السجال حول جدوى الخيارات العسكرية وحدود القوة وكلفة الارتهان المستمر للدعم الأميركي.

وفي هذا السياق، يبرز لبنان بوصفه واحدة من أكثر ساحات ما بعد الحرب حساسية. فإسرائيل لا تستطيع القبول بسهولة بأن يشمل وقف إطلاق النار الذي جرى بين الولايات المتحدة وإيران الجبهة اللبنانية أيضًا. ذلك أن شمول لبنان في هذا المسار لا يعني بالنسبة إليها مجرد تهدئة موضعية، وإنما يحمل دلالة استراتيجية أوسع تتمثل في إقرار أميركي بنفوذ إيران الإقليمي واعتراف ضمني بوحدة الساحات المرتبطة بها. وهذا يتعارض مباشرة مع الاستراتيجية الإسرائيلية التي تبلورت بعد السابع من أكتوبر، والقائمة على تفكيك هذا المحور وتجزئة ساحاته ومنعها من العمل في إطار عام مترابط.

لهذا تنظر إسرائيل إلى الجبهة اللبنانية بوصفها ساحة تحتاج إلى استمرار الضغط لا إلى التجميد. فهي ترى أن تحييد قدرات حزب الله جزء مركزي من مقاربتها الأمنية الجديدة، إلى جانب ما تفعله في غزة. ومن هذا المنظور، تبدو التهدئة في لبنان قيدًا استراتيجيًا، لأنها تمنح الحزب فرصة لكسر الموجة الهجومية الحالية وإعادة تثبيت قواعد اشتباك أقرب إلى ما كان قائمًا قبل السابع من أكتوبر، مع فارق أنه يكون قد فعل ذلك بعد أشهر طويلة من الاستنزاف والصمود. وهذا ما يجعل إسرائيل أكثر ميلًا إلى مواصلة التصعيد، لأنها تعتبر أن قبول تهدئة شاملة يعني تثبيت وضع لم يُحسم بعد.

هذا التباين بين واشنطن وتل أبيب يعكس اختلافًا أعمق في مقاربة الإقليم. فالولايات المتحدة تميل إلى التعامل مع التهدئة بوصفها مدخلًا إلى خفض التوتر وإنتاج هدوء أوسع، حتى إن جاءت هذه المقاربة سريعة ومحدودة في تفاصيلها. أما إسرائيل، فتنظر إلى التهدئة من زاوية أكثر التصاقًا بهدفها المباشر، أي منع خصومها من استعادة القدرة على التهديد على حدودها. لذلك، يصعب عليها قبول مسار يربط الجبهات ويمنح لبنان هدوءًا من دون تغيير واضح في ميزان القوة.

وعلى هذا الأساس، لا يبدو التصعيد في لبنان مرشحًا للانتهاء قريبًا. فإسرائيل تحتاج إلى منع خصومها من تحويل وقف النار الأميركي الإيراني إلى مكسب إقليمي متماسك، بينما تسعى القوى المرتبطة بإيران إلى كسر الموجة الهجومية ووقف الاستنزاف وإعادة ضبط قواعد الاشتباك. وهذا ما يجعل لبنان ساحة مركزية في اختبار نتائج الحرب لا هامشًا لها، لأنه قد يتحول إلى المجال الذي تحاول فيه إسرائيل تعويض محدودية ما حققته في المواجهة المباشرة مع إيران.

في المحصلة، لا يبدو المشهد مشهد انتصار كامل لأي طرف بقدر ما يبدو لحظة دقيقة لإعادة فرز النتائج وحدود القوة. إيران منعت الهزيمة ورفعت كلفة الحرب على خصومها، لكنها ما زالت بحاجة إلى تثبيت هذا المكسب سياسيًا وإقليميًا. الولايات المتحدة تحملت كلفة عسكرية واقتصادية، لكنها ستسعى إلى تحويلها إلى فرصة لتعزيز نفوذها. أما إسرائيل، فقد أخفقت في إنتاج الحسم الذي أرادته، ولهذا ستواصل العمل لمنع خصومها من جني ثمار الصمود، سواء عبر الضغط المباشر أو عبر توسيع التصعيد في جبهات أخرى. ومن هنا، فإن القيمة الفعلية لما جرى لن تتحدد في أيام الحرب وحدها، وإنما في ما إذا كانت نتائجها ستتحول إلى توازن جديد في المنطقة.