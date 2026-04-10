لدينا أكثر من سبب للاعتقاد بأن التدمير والتقتيل الإسرائيلييْن، منذ صباح أمس الأوّل الأربعاء، في لبنان، يحمل بُعدًا انتقاميًّا واضحًا. ويأتي على خلفيّة فشل مزدوج في الحرب على إيران وعلى جنوب لبنان. في الحالتيْن سقطت كل فرضيّات إسرائيل الرسمية والأمنية، وتعثّرت الخطط، في ضوء انتقال إيران من الردّ والاحتواء إلى الهجوم وإدارة الحرب، وفي ضوء صمود حزب الله في جنوب لبنان ونجاحه في صدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبين هذا وذاك، سقطت الفرضيّات الاستشراقيّة أن في إيران ولبنان كانوا ينتظرون جنود المارينز وطائرات إسرائيل. هذا الفشل يُغذّي النزعة إلى انتقام يليق بماكنة الحرب الإسرائيليّة المعروفة تاريخيًّا بنزوعها إلى عمليّات انتقاميّة، بوصفها علامة "اقتدار" و"سيطرة" واستعادة الهيبة وقوّة الردع. وقد قضمت إيران وحزب الله هذه "القوّة" على مدار شهر وعشرة أيّام.

يُضاف إلى عامل الفشل المزدوج عامل سياسيّ يتجسّد في رغبة الحكومة ورئيسها والمؤسّسة الأمنية في التغطية على الفشل المذكور. فإذ كانت الحرب إلى الآن حرمت نتنياهو من أي صورة نصر، بل هزمت طروحاته، فلا بدّ من تقتيل على جنب وطرَف كي يخلق صورة وهميّة لانتصار وهميّ. لكن علينا أن ننتبه إلى أن الجيش والمؤسّسة الأمنية برمّتها تشعر هي، أيضًا، بانحسار الردع، وهي بحاجة إلى ترميمه بالتقتيل وإلحاق كبير الأذى بلبنان ـ أو حيث تستطيع أن تفعل، بعد تعذّر ذلك في إيران، على الأقلّ بسبب وقف إطلاق النار.

لكن علينا أن ننتبه إلى أن الانتقام كشكل مروّع للعنف الذي تمارسه إسرائيل هو نزعة بنيويّة في عقليّة "الثكنة". الانتقام هو جزء من الـ"دي إن إيه" الإسرائيليّ، من العقيدة الأمنيّة التي تقول بضرورة الحفاظ على قوّة التدمير وتجسيدها من حين إلى آخر لأتفه سبب، كجزء من ظهور الثكنة في "أقوى صور" لها. إضافة إلى ذلك، تتغذّى هذه النزعة من مدوّنة دينيّة في مركزها إله مُنتقم. لكن حتّى لو حيّدنا هذه المسألة، فإن إسرائيل التي تآكلت شرعيتها مع استمرار الاحتلال، وصولًا إلى حرب الإبادة على غزّة، وتداعي صورتها نهائيًّا كـ"ديمقراطية ليبراليّة" تتبع ثقافيًّا للمركز الغربيّ، تجد نفسها أمام خيار تكريس العنف كوسيلة وحيدة لحفظ الوجود أو إعلانه. ومن هنا يُمكننا ملاحظة أمريْن يتكرّران دائمًا في إسرائيل: الأوّل، أن كل عمل عسكريّ، محدودًا كان أم حرب إبادة، عادة ما يحظى بشعبيّة جماهيريّة واسعة، كأن الناس ذاهبة إلى حفلة جنس جماعيّ. بالمقابل، هناك نفور وخوف من أي خطوة باتجاه تفاوض أو تسوية أو سلام ـ لا سمح الله! الأمر الثاني الأعمق هو أن كلّ تغيير في الوضع الذي ينشأ ـ مثلًا الآن ـ يُفهم في إسرائيل على أنه تهديد وجوديّ، يرتدع الجمهور الإسرائيليّ منه ويناهضه (اغتيال رابين، في رأينا، حصل من هذه الزاوية). والتغيير هنا هو تدخّل جهة ثالثة أو رابعة لتهدئة الأمور. لنأخذ مثلًا "المبادرة العربيّة" التي صارت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023 (في عزّ الحرب على غزّة) مبادرةَ الدول الإسلاميّة؛ رُفضت من الإسرائيليين، حكومةً وأحزابًا وجمهورًا، علمًا بأنها الأكرم والأكثر سخاءً تجاه دولة إسرائيل من كلّ مشروع تسوية عُرض عليها في السابق.

يُمكننا القول إن السيرورة التي حكمت السياسة في إسرائيل حكمت المجتمع الإسرائيلي اليهوديّ، أيضًا. كلّما شنّ حربًا كان بحاجة إلى حرب أخرى لترميمها أو لإصلاح ما تعثّر فيها. فإذا كان للحروب في الماضي أهدافها الواضحة وغاياتها، تبدو الحروب المتتالية في السنوات الأخيرة تعبيرًا عن عصبيّة جمعيّة وانسداد الأفق. صحيح أنها حروب تستند إلى فائض قوّة شبه مُطلق، ومع هذا فهي تُعدم كلّ رؤيا عبر ممارسة البطش والغطرسة. أمّا الوزير الفاشيّ بن غفير، فهو في أدائه صورة مصغّرة عن السلوك الإسرائيلي المؤسسيّ والعسكريّ. إنه أداء مؤذٍ بدرجة كبيرة، ومع هذا فهو هوس يُشير إلى خواء القوّة من كلّ معنى سياسيّ. يعزّز قولنا هذا العامل الشخصيّ المتمثّل في بنيامين نتنياهو كشخصيّة وكسياسيّ تلاحقه لوائح اتهام. فإذ بالحرب أو التوتير أو التعبئة أو التصعيد طريقة للهروب إلى الأمام. لكنه ليس هروبه وحده، بل هو هروب إسرائيل من نفسها أو من الحلول الممكنة.

وهذا ما يقودنا إلى السؤال الذي لا إجابة قاطعة عليه هنا، وهو: هل الصهيونية في ذروتها أم في أزمتها؟ والإجابة على هذا السؤال قد تختلف باختلاف زاوية الرؤية، من "فلسطين" أو من "البيت الوطني لليهود في فلسطين"، أو أنها ستختلف باختلاف التوجّه السياسيّ للمُجيب. فقد يُجيبنا اليهودي المناهض للصهيونية أنها "الأزمة"، وسيُجيبنا مستوطن يتمتّع بكل امتيازات المُستعمِر أنها في "ذروتها". إجابة على سؤال كهذا ـ كي تكون مُقنعة ـ عليها أن تكون مفصّلة وتُحيط بالتجربة الإسرائيليّة منذ بدء الـ"ييشوف". لكني أستطيع أن أقول في هذه المرحلة إنها في أزمتها وفي ذروتها معًا. وهي حالة تُربك أصحابها في فلسطين وخلف البحار، أيضًا. ولأنّهم مرتبكون، بمعنى خائفين وقلقين، فإنهم سيُراهنون على حرابهم، وسيعيشون عليها كما يليق بسكان "الثكنة" أو "إسبرطة". لا أستبعد أن تلجأ إلى حروب انتقاميّة، لا يكون فيها أي شيء أكثر من الركون إلى القوّة المتوفّرة لإلحاق أكبر الأذى بالجوار أو بمَن يُمكن أن يزيد من "الارتباك".