وعلى ماذا يمكن أن يتفق الإيرانيون مع الأميركيين؟! تفشل المفاوضات مجددًا، ولنتذكّر أن إيران قد تعرّضت لعدوان إسرائيلي-أميركي في أقل من عامين، وفي ظل سياق تفاوضي كانت تنقلب فيه الولايات المتحدة الأميركية على طاولة التفاوض بدعم العدوان الإسرائيلي على إيران أول مرة في 13 حزيران/يونيو 2025، ثم قيادتها حملة عسكرية بالمشاركة مع إسرائيل ضد طهران مرة ثانية يوم 28 شباط/فبراير الماضي.

مما يعني ولادة المسار التفاوضي مهزوزًا من أصله، وذلك طالما تصرّ الولايات المتحدة الأميركية على تماهيها السياسي والعسكري مع إسرائيل بنسختها اليمينية الحالية التي يقودها نتنياهو. وهذا الأخير، الذي ارتبطت به كل حملة التحريض على ضرب إيران منذ نحو عقدين، لن يقبل بحلول نصفية مع طهران بعد أن شقّت الحرب طريقها.

لقد أعاق نتنياهو المسار التفاوضي الأخير برعاية باكستانية، في الوقت الذي لم يستطع فيه منع وقف إطلاق النار المؤقت لأسبوعين. إذ أصرّ على إخراج لبنان من قرار وقف إطلاق النار على إيران، بعد أن أكدت هذه الأخيرة على شمل لبنان بالاتفاق، وقد وافقت الولايات المتحدة الأميركية في البداية. لم يردّ نتنياهو على بند شمل لبنان باتفاق وقف إطلاق النار مساء الثلاثاء، لا بخطاب ولا بتغريدة على شبكات التواصل، إنما بمجزرة الأربعاء الأسود الماضي، في العاصمة اللبنانية بيروت، في أكبر مجزرة ارتُكبت في ظل الحرب الإسرائيلية على لبنان، راح ضحيتها نحو 300 شهيد، معظمهم مدنيون، ردًّا منه. ليعلن بعد المجزرة، بخطاب رسمي، أن لبنان كله، وليس حزب الله فقط، باقٍ في دائرة النار.

كانت مجزرة الأربعاء بمثابة بريد رسائل؛ أولها للولايات المتحدة نفسها بأن لإسرائيل صوتها في الحرب ورأيها في قرار وقفها، خصوصًا فيما يتعلق بلبنان، الملف الذي أوكلت الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل به منذ سنتين. ورسالة للإيرانيين ثانيًا، بأن "لا شرط لكم على الحرب في وقفها إلا عليكم ومؤقتًا"، أراد نتنياهو أن يقول. ورسالة أخرى لحزب الله وحاضنته، بالأخص التي عوّلت على قرار وقف إطلاق النار، مفادها أن "إيران التي ورّطكم حزب الله بحرب من أجلها لن ينجيكم وقف إطلاق النار مع طهران منها"، في محاولة أراد نتنياهو منها تأليب حاضنة المقاومة اللبنانية واللبنانيين عمومًا على المقاومة، باستهداف أماكن النزوح التي يُفترض أنها آمنة.

إضافة إلى أن الحكومة الإسرائيلية وجيش احتلالها تعمّدا رفع وتيرة العنف على لبنان في نهار اليوم التالي على ليل إعلان وقف إطلاق النار مع طهران، بهذا المستوى من الوحشية، تحسبًا للضغوط التي كان يعرف نتنياهو بأنها ستمارس عليه من الأميركيين وأطراف وساطة وقف إطلاق النار. بالتالي رفع نتنياهو من سقف دمويته على بيروت، ليعود في اليوم التالي على المجزرة إلى وتيرة أبطأ من الحرب على لبنان، وليس لإيقافها. وهذا ما حصل فعلًا، إذ ضغط الأميركيون على الإسرائيليين خفض التصعيد على لبنان وتحييد بيروت، بينما استمرت العمليات العسكرية في مناطق جنوب نهر الليطاني.

تراجعت الولايات المتحدة الأميركية بعد مجزرة الأربعاء، مؤكدة أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان. ومرد ذلك ليس لإصرار إسرائيل على إبقاء لبنان داخل دائرة النار فحسب، إنما لإصرار الحكومة اللبنانية أيضًا على أن "لا تفاوض بشأن لبنان إلا مع الدولة اللبنانية". مما ألزم ذلك طهران المضي إلى طاولة التفاوض في إسلام آباد ولبنان خارجها، لا بل ذهب لبنان إلى مسار تفاوض منفرد مع إسرائيل بالتوازي، لينجح نتنياهو بذلك في فصل الملف اللبناني عن الإيراني، وهو الذي عُرف عنه فن سياسة فرز اللحم عن العظم في الملف الفلسطيني منذ سنوات، ما بين غزة ورام الله.

لا أفق لتسوية في الملف الإيراني، كما ثبت أن لا أفق للحرب بتحقيق أغراضها، خصوصًا الأغراض الإسرائيلية منها، إذ تبدو الولايات المتحدة الأميركية أقل تصلبًا من الإسرائيليين تجاه الإيرانيين، لناحية الموقف من النظام في طهران من جانب، وتداعيات الحرب على دول الجوار الإيراني في الخليج العربي، التي غدت تحت مرمى نار الإيرانيين من جانب آخر. وهذا ما أراده نتنياهو أصلًا، توريط دول مجلس التعاون الخليجي في الحرب بما يخدم إسرائيل في توسيع الهوة ما بين العرب وإيران. هذا فضلًا عن تداعيات الحرب على خطوط إمداد الطاقة البحرية، بعد تحول ممر هرمز إلى سؤال الحرب الأساس.

صمدت إيران على مدار 40 يومًا من الحرب، مما جعل ثقتها بإمكانياتها أكبر مما كانت عليه قبل الحرب، وذلك لأن الجغرافيا الإيرانية باتت تعمل لصالح إيران أكثر مما فعلت الأيديولوجيا والتعبئة والتنظيم، على أهمية هذا الأخير، وهذا ما لم يكن في حساب أميركا وإسرائيل. بينما الجغرافيا في لبنان تضيق على المقاومة أكثر، خصوصًا بعد أن غيّر تغيير النظام السياسي في سورية الجغرافيا فيها. كما لم يحدث أن كان حزب الله، كتنظيم عسكري، مكشوفًا سياسيًا كما هو اليوم، في ظل تجنّد الطبقة السياسية في لبنان على سلاحه، وليس عليه بالضرورة، ضمن مسار حصرية "القرار والسلاح" بيد الدولة اللبنانية، الذي باتت تجمع عليه معظم القوى السياسية في لبنان.

وهذا في الوقت الذي تريد فيه إسرائيل للحرب مع لبنان أن تكون الأخيرة، مما يعني أن تعثّر المفاوضات في إسلام آباد يبدو تحصيل حاصل لتعثرها من قبل في عُمان، ولطبيعة الحرب التي بدت ورطتها أكبر مما ظنه الأميركيون والإسرائيليون مع إيران. ومع ذلك، لم تعد الحرب طارئة ولا حدثًا، إنما باتت تأخذ شكلها كمسار وبنية تريدهما إسرائيل على القوى المناهضة لها في المنطقة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.