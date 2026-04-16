المُستهلك لا يُنتج المعاني والقيَم... بل يستهلكها!

كثيرون من العرب منّا وحولنا يقرأون إسرائيل قراءة متقادمة. بل إنّ قسمًا من هؤلاء معجب بـ"النموذج الإسرائيليّ" أيّما إعجاب، وتأتي قراءته من هناك. وهذا أسهل ما في هذه القضيّة، لأن قسمًا آخر يبدو مستبطنًا إسرائيل كتابع أو خاضع لحكمها، علمًا بأنّه يعيش في دولته، في لبنان أو الخليج، فهم يتحدّثون عنها بنوع من رهبة أو خنوع أو ذلّ. نعرف أنّ قسمًا من "المؤثّرين" الذين اشترتهم المخابرات الإسرائيليّة يسهمون بقسطهم في إشاعة هذه النزعة وتعميقها، لكنها قائمة من قبل ظهورهم. على أيّة حال، هناك شيء مقيت في أن ترى عربيًّا أو عربيّة يحفظان سرديّة إسرائيل الرسميّة ويتداولانها دون أن يرفّ لهما جفن. صحيح أنّ "الشعوب المغلوبة" تميل إلى ترديد "أقوال الغالبين" وتبنّي "تصوّراتهم" للعالم، ومع هذا فإنّ الظاهرة تحتاج إلى أكثر من وقفة لتفكيكها، وأكثر من جهد لإماطة اللثام عن عوامل نشوئها.

نتوقّف بداية عند المحور الأوّل المتّصل بالقراءة المتقادمة لإسرائيل، وسنمثّل على ذلك بموقف الحكومة اللبنانيّة من المفاوضات مع إسرائيل. هنا، تبدو الحكومة والدائرون في فلكها غير معنيّين بأيّ حديث عن الوضع الداخليّ في إسرائيل وعن تحوّلها نهائيًّا إلى فاشيّة لليهود وكولونياليّة للفلسطينيين والعرب في الجوار. سيرفضون الإصغاء إلى الحديث عن كونها دولة إبادة وجرائم حرب ضد فلسطين وضد لبنان على السواء في الحاضر والماضي. وهم يرفضون الخوض في تاريخها كمشروع استحواذ وهيمنة لأنّهم لا يريدون تعطيل قراءتهم لها كـ"نموذج ناجح" استطاع أن يفرض هيمنته وحضوره. لا يهمّهم كيف وبأيّ طريقة حصل ذلك، وكم عدد الضحايا الذين حصدت أرواحهم، وكم عدد البلدات التي دُمّرت على الطريق. المهم بالنسبة لهم أنّها حاضرة بقوّة، "كيان في الشرق الأوسط"، كما قال لي أحد اللبنانيّين.

وممّا يزيد الاستعصاء في الحالة اللبنانيّة حقيقة أنّ لموقفهم هذا سقفًا يضغط عليه كي يدور في موضوعه، وهو سقف "المقاومة". لقسم من اللبنانيّين حساب عسير مع حزب الله وسياساته داخل لبنان وخارجه، وهو حساب له ما يبرّره، وهو عامل ضاغط باتجاه عَقْلَنة "النموذج الإسرائيليّ" وتبرير شرعنته والتفاوض معه. من هنا، نراهم يضفون الشرعيّة على "إسرائيل" ويُسقطونها عن حزب الله. يتوقّعون الفرج من إسرائيل كي تخلّصهم من حزب الله، بمعنى أنّ الإعجاب بـ"النموذج" يصير في لحظة معيّنة رهانًا عليه واتكاءً على "هيمنته" المُفترضة.

نقول مُفترضة لأنّ هذا النموذج لم يعد "مهيمنًا" كما تروّج له الشبكات الإعلاميّة، ولا متحكّمًا كما يبدو، خاصّة وأنّه يشهد سيرورة تآكل من الداخل (لو أنّهم رأوا وسمعوا مثلًا ما حصل في أروقة المحكمة العليا في القدس اليوم؟). لا في غزّة ولا في الضفّة ولا في لبنان. يكفي أن نرى ما يحصل من معارك تصدٍّ وردّ في جنوب لبنان لنعرف أنّه ليس كما يروّج لنفسه وكما يفهمه بعض اللبنانيّين.

وفي فلسطين نفسها من يفكّر كما يفكّر مسؤولو الحكومة في لبنان، ولنبدأ بتيار "الموحّدة"، وأكثر برئيسها النائب منصور عبّاس، الذي أثبت بالتجربة أنّه يتيه إعجابًا بـ"النموذج" ومستعدّ أن يكون الحصى التي تثبت عليها قدره. وللحقيقة نقول إنّ عبّاس ليس وحده، بل يعبّر عن مزاج لدى وسط من الناس هنا يهلّلون للقوّة والبطش ويهنّئون أنفسهم كتابعين لـ"النموذج". ومن هؤلاء من يكرّر السرديّة الإسرائيليّة كما يكرّرها البعض في لبنان أو غيره من أنحاء عربيّة. وفي كلّ حالات السجود للقوّة هناك شقّ مقابل للمعادلة، وهو التصوّر الذاتي المتدنّي للهويّة وفقدان الثقة بالنفس وبأيّ شيء. هي حالة من الصفريّة التامّة أمام الذي يحتلّ ويبطش. في بعض الأحيان يتبنّى هؤلاء سرديّات استعلائيّة استعماريّة عن أنفسهم تفوق كثيرًا ما يقوله ممثّلو الـ"نموذج".

وهنا أصل إلى النقطة الأخيرة في معالجتي هذه، وتتّصل بما نسمّيه "الهويّة الثقافيّة" وتباريحها؛ فالعالم الافتراضيّ الاستهلاكيّ القائم على سيول من الصور والرموز والتمثيلات خفّف من أثر الهويّة السياسيّة والتاريخيّة الجماعيّة، وعزّز "الهويّات الثقافيّة". فالانتماء لفريق ريال مدريد عند البعض أقوى من الانتماء لأسرته أو بلدته أو قوميّته، والالتصاق بنجم أو نجمة غنائيّة أقوى من الالتصاق بالأرض والوطن، والتطلّع إلى السفر كلّ صيف إلى إيطاليا وكلّ شتاء إلى دبيّ أقوى من التطلّع الذي كان عند أهالينا لتعليمنا وإكسابنا دراسات عليا. بمعنى أنّ أولويّات الفرد قد لا تكون مشتقّة من انتمائه السياسيّ أو الجمعيّ، بل من ميوله إلى "الثقافات" التي توفّر له متعه واحتياجاته كما يفهمها. للقول إنّ القوّة الهائلة للثقافة المعولمة، التي حوّلتنا على العموم إلى مستهلكين للسلع والخدمات والمتع والمعايير والقيَم التي تنبع من السوق وأفكارها، جعلت قطاعات من الناس تهجر مكوّنات وجودها الثقافي الأصليّ والتاريخي والوطني، وتعتمد مكوّنات سائلة كما تسيل السوق وتُنتج. ومن هنا اختيار بعضنا "الثقافة الغربيّة" أو "النموذج"، وكلاهما أكثر بريقًا ووهجًا في هذا المستوى من الأوطان ومتطلّباتها. أمّا ما ساعد على هذه التحوّلات فهو فشل الدولة العربيّة وإخفاقات العقائد والسرديّات الكبرى في إنتاج الفرج والرفاه والمواطنة والمؤسّسات وسلطة القانون والأمان. نعمّم مدركين وجود تفاوت جدّي من موقع عربيّ لآخر، ومدركين أيضًا أنّ التجارب الحياتيّة تخلق وعيًا. لكن ما لا نقاش فيه أنّ ما أشرنا إليه من تحوّلات عميقة في المزاج وفي الوضع الوجودي في المجتمعات العربيّة يُنتج "سياسة" بهذه المضامين وهذه المعاني، بائسة وقاصرة عن قراءة ما يحصل لأنّها مشغولة بالاستهلاك لا بالإنتاج، إنتاج المعاني والقيَم والمشاريع والرؤى.