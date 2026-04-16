تكشف الحرب على إيران دلالات استراتيجية تتجاوز نتائجها العسكرية المباشرة، لأنها أظهرت بوضوح أكبر حدود الدور الأميركي في إدارة الصراع الإقليمي. فقد انتقلت الولايات المتحدة من موقع الإسناد السياسي والعسكري لإسرائيل إلى موقع القيادة المباشرة للحرب، الأمر الذي جعل طبيعة العلاقة بين الطرفين أكثر انكشافًا. وفي ظل هذا التحول، تبدو إسرائيل جزءًا من إطار استراتيجي أوسع تقوده واشنطن وتؤدي داخله وظيفة ميدانية تخدم رؤية أميركية تتصل بإعادة تشكيل الإقليم وإعادة ضبط موازين القوة فيه.

وفي هذا السياق، جاء الدفع الأميركي نحو مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية باعتباره جزءًا من محاولة أوسع لتنظيم الحرب، لا خطوة منفصلة عن الحرب على إيران. فقد سعت واشنطن إلى فتح مسار تفاوضي يمنحها قدرة على ضبط إيقاع الجبهة الشمالية، مع ترك مساحة واسعة لإسرائيل كي تحدد وظيفة أي اتفاق وحدوده العملية. لكن هذا المسار لم ينجح في فصل الملف اللبناني عن المسار الإيراني، لأن مصير التفاوض ظل مرتبطًا بمآلات المواجهة مع طهران وبمدى قدرة إسرائيل على فرض وقائع ميدانية جديدة في جنوب لبنان.

ويوضح هذا التداخل أن المقاربة الأميركية لا تنطلق من تطابق كامل مع الرؤية الإسرائيلية، لأنها تقوم على منظور أوسع يدمج اعتبارات إقليمية ودولية متعددة، تشمل توازنات القوى في الشرق الأوسط والعلاقة مع شركاء مثل مصر والسعودية وتركيا، إضافة إلى التنافس مع روسيا والصين وأمن الطاقة وتأثيراته على أوروبا. وعليه، يظل التقاطع بين واشنطن وتل أبيب مرحليًّا ومشروطًا، حيث تعمل الولايات المتحدة ضمن شبكة مصالح ممتدة، في حين تحاول إسرائيل تعظيم مكاسبها ضمن القيود التي يفرضها هذا الإطار.

لذلك، تضع إسرائيل معيارًا عمليًّا صارمًا لتقدير قيمة أي تفاهم مع لبنان يبدأ من مدى قدرته على نزع سلاح حزب الله وتقييد حركته وتقليص هامشها ومنع إعادة بناء قوته العسكرية، ويمتد إلى حجم الحرية التي يحتفظ بها الجيش الإسرائيلي للتحرك ميدانيًّا والتدخل عند الحاجة لعرقلة أي تغيير في ميزان القوة على الأرض.

ومن هذا المنظور، لا يكتسب الاتفاق وزنًا حقيقيًّا إلا حين يستند إلى منظومة إنفاذ متماسكة، تشارك فيها إسرائيل بضغط مباشر، وتشارك فيها الدولة اللبنانية بأدوات داخلية فاعلة، وتدعمها أطراف دولية قادرة على المتابعة والتأثير. أما الاتفاق الذي يفتقر إلى هذه العناصر، فتتعامل معه إسرائيل باعتباره صيغة هشة قابلة للتآكل، تخفض مستوى الحرب لبعض الوقت وتمنح حزب الله فرصة إضافية لإعادة التنظيم وترميم قدراته.

منذ وقت مبكر، تعاملت القيادات العسكرية الإسرائيلية مع لبنان على أنه ساحة ضعيفة سياسيًّا وأمنيًّا أكثر من كونها دولة تفرض سيطرة كاملة على أراضيها وحدودها. لذلك، لم تحصر إسرائيل التهديد في حزب الله وحده، وإنما رأت أن المشكلة الأوسع تكمن في البيئة اللبنانية نفسها، أي في الانقسام الطائفي وضعف السلطة المركزية ووجود مجال سياسي وأمني يسمح لقوة مسلحة بأن تتمدد وتختبئ وتعيد بناء قدراتها داخل الدولة أو على أطرافها.

ومن هذا المنظور، لم يبدد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، ولا وقف إطلاق النار بعد حرب 2006، القلق الإسرائيلي. على العكس، رسخت هاتان المحطتان داخل إسرائيل قناعة بأن حزب الله استثمرهما لتثبيت موقعه الداخلي وتوسيع ترسانته وتعزيز حضوره بوصفه قوة عسكرية وسياسية مؤثرة في لبنان.

وكشف الأداء العسكري لحزب الله في الحرب الجارية حدود الرهان الإسرائيلي على اتفاق 2024. فقد دخلت إسرائيل ذلك الاتفاق وهي تعتقد أن الحزب استنزفته الضربات، وأن استهداف قياداته وعناصره الفاعلة لأكثر من 15 شهرًا أضعف قدرته على القتال وقلص فعاليته العملياتية. لكن الحرب أظهرت أن هذه الفرضية لم تصمد بالكامل أمام الاختبار، وأن الحزب احتفظ بقدر مهم من الفاعلية والاستمرار.

في ضوء ذلك، رأت إسرائيل في انخراط حزب الله في الحرب الجارية عام 2026 فرصة سانحة لتوسيع عملياتها في الجنوب اللبناني وإضعاف الحزب عسكريًّا. غير أن التطور الأهم في نظرها لم يقتصر على سلوك الحزب في الميدان، وإنما شمل أيضًا الموقف الداخلي اللبناني.

قرأت إسرائيل اندفاع الحكومة اللبنانية نحو اتفاق لوقف إطلاق النار من دون توافق داخلي بوصفه فرصة لإنتاج صيغة جديدة للاتفاقات، تنطلق من افتراض إسرائيلي مفاده أن لها حق تحديد شكل الاتفاق وإطاره وآليات تنفيذه. ومن هنا، لم تعد إسرائيل ترى أن التفاوض ينبغي أن يجري مع الطرف المقاتل، وإنما مع الطرف المقابل له داخل الساحة اللبنانية نفسها، أي مع جهة قد تقبل باتفاق يلتقي مع مطلب نزع سلاح حزب الله من دون أن تتحمل إسرائيل وحدها كلفة فرض هذا الهدف الذي تعده شديد الصعوبة.

وبهذا المعنى، يحقق هذا المسار لإسرائيل مكسبين متلازمين، أولهما تعميق الانقسام الداخلي اللبناني ودفعه إلى مستويات أكثر حدّة، وثانيهما الإبقاء على وجودها في الجنوب اللبناني تحت ذريعة أن الانسحاب يظل مشروطًا بتحقق نزع السلاح.

لذلك، يجب فهم التعنت الإسرائيلي حيال وقف إطلاق النار في ضوء نقطة أساسية، هي أن إسرائيل ترفض الربط بين المسارين اللبناني والإيراني. فمثل هذا الربط، في نظرها، يعيد إحياء فكرة "وحدة الساحات" التي سعت منذ بداية 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى تفكيكها. ومن هنا يمكن تفسير ذهابها إلى تصعيد أعلى في يوم وقف إطلاق النار نفسه، لأنها أرادت تثبيت رسالة واضحة مفادها أن الساحة اللبنانية يجب أن تبقى منفصلة عن الساحة الإيرانية، وأن لكل منهما مساره السياسي الخاص. وبذلك، تعمل إسرائيل على فصل المسار السياسي بين لبنان وإيران إلى أقصى حد ممكن، في حين أنها ربطت بينهما عسكريًّا خلال الحرب نفسها، واستخدمت هذا الربط بوصفه جزءًا من شرعية عملياتها وتوسيع نطاقها.

ومن زاوية أوسع، تربط إسرائيل هذا كله بالسؤال الإيراني، فهي تفترض أن أي اتفاق مع لبنان سيفقد جزءًا كبيرًا من جدواه ما دامت طهران تحتفظ بقدرتها على تمويل حزب الله وتعويض خسائره وإعادة بناء شبكاته القتالية واللوجستية. ومن هنا، تنظر إسرائيل إلى الحصار البحري الأميركي على إيران بوصفه مسارًا يمكن أن ينعكس على الساحة اللبنانية، لأن إضعاف القدرة الإيرانية على التمويل والإمداد قد يحد من قدرة الحزب على استعادة قوته.

وفي الرؤية الإسرائيلية، قد يتحول الاتفاق مع الحكومة اللبنانية إلى منصة لجدول أعمال أوسع من مجرد وقف النار. فإسرائيل قد تسعى إلى استثماره في دفع مسار سياسي يمتد إلى اتفاق سلام واستكمال ترسيم الحدود وإعادة فتح ملف اللاجئين الفلسطينيين ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية وإنهاء قدرتها على العمل من داخل لبنان. لذلك يظهر الاتفاق، في هذا التصور، كمدخل لإعادة تشكيل التوازنات الداخلية اللبنانية، لا كترتيب أمني محدود المدى.

التوصل إلى اتفاق قد يكون أقل تعقيدًا من مسألة تنفيذه؛ لأن التنفيذ يحتاج إلى بيئة داخلية مستقرة وآليات متابعة واضحة وقدرة فعلية لدى الحكومة اللبنانية على فرض الالتزامات المترتبة عليه. لذلك، لا يكفي إنتاج تفاهم سياسي أو أمني على الورق، إذ يتطلب المسار كله دعمًا ماليًّا وسياسيًّا للحكومة اللبنانية وتعزيزًا لموقعها الداخلي حتى تتمكن من تحمل كلفة التنفيذ ومواجهة الضغوط التي سترافقه.

في المحصلة، تحاول إسرائيل توظيف هذه الحرب في اتجاه أوسع يهدف إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق تصور يقوم على السلام بالقوة. غير أن قدرة هذا المشروع على التبلور لا تتوقف على الرغبة الإسرائيلية وحدها، لأن نتائج الحرب الأميركية على إيران ستبقى العامل الحاسم في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه المنطقة.