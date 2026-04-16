في قلب الأحداث غير المسبوقة بين الخليجين بفعل الحرب الأميركية على إيران، وفي خضم مسار التفاوض المتعثر والتوترات الدولية والإقليمية المعقّدة، خصوصًا مع فرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على إيران، يقف مضيق هرمز كمرآة عاكسة لحقيقة النظام العالمي، إذ يتعاظم الجدل حول قانونية تعطيل الملاحة أو حق إيران في إغلاق شريان هام ورئيسي للطاقة والتجارة العالمية تحت مدافع ومقاتلات العدوان، كسلاح سياسي ودبلوماسي جديد يُعتبر مصدر نجاة من هذه الحرب وأداة ضغط وحسم.

ويذهب كثير من المختصين والخبراء في القانون الدولي وبعض المحللين إلى مهاجمة إيران واتهامها بخرق قانون البحار. يستند المعظم في تأويلاته للقانون على بنوده النصية الجافة، دون التعمق في أصل القانون ومكوناته وحتى بنوده، متجاهلين البعد الاستراتيجي والأحداث الاستثنائية. فنحن لسنا أمام صراع قانوني بحت، بل أمام صراع على من يملك تعريف القانون ذاته.

الحديث عن "إغلاق المضيق" لا يمكن اختزاله في نصوص قانونية، لأن البحر، تاريخيًا وحاضرًا، لم يكن يومًا فضاءً محايدًا، بل ساحة هيمنة وصراع بين إمبراطوريات ودول واحتلال مساحات ونهب موارد، حيث تُكتب القواعد بمداد القوة قبل أن تُدوّن في المعاهدات.

القانون البحري… نتاج القوة لا نقيضها

قبل ظهور اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تأسس النظام البحري على أعراف تراكمت منذ القرن السابع عشر، أبرزها مبدأ "حرية البحار" الذي صاغه الفقيه الهولندي هوغو غروتيوس، الذي أقرّ بأن البحر فضاء مفتوح لا يخضع لسيادة دولة واحدة. لكن مع تصاعد أهمية البحار اقتصاديًا واستراتيجيًا، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت الدول، وفي مقدمتها القوى البحرية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، في صياغة إطار قانوني ينظم الحدود البحرية واستغلال الموارد والملاحة الدولية وتسوية النزاعات.

وجاءت اتفاقية مونتيغو باي (جامايكا 1982) لتكون بمثابة "دستور البحار"، ودخلت الاتفاقية حيّز النفاذ عام 1994، لكن الحقيقة الأعمق أن هذا "الدستور" صيغ في ظل ميزان قوى واضح قادته الدول البحرية الكبرى، التي سعت إلى تثبيت حرية الملاحة بما يخدم تجارتها وتأمين تدفق الطاقة وضمان حركة أساطيلها العسكرية عالميًا. بمعنى أدق: اتفاقية "قانون البحار"، التي صيغت بعد أكثر من 14 سنة من المفاوضات، وقد شاركت في صياغتها غالبية دول العالم، ووقّعت عليها أكثر من 160 دولة، لم تنشأ لتقييد القوة، بل لتنظيمها بما يخدم أصحابها. فمن يملك البحر يكتب قواعده.

حرية الملاحة… مبدأ أم أداة؟

ينص القانون على حق "المرور العابر" في المضائق الدولية، لكن هذا المبدأ لم يكن يومًا مجرد قيمة قانونية مجردة، بل أداة استراتيجية بيد القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة. فحرية الملاحة تعني عمليًا: حرية انتشار الأساطيل، وحرية الوصول إلى مناطق النفوذ، وحرية التدخل عند الحاجة. وقد شهدنا التدخل المتمثل في إرسال الأساطيل الأميركية إلى بحر العرب والبحر المتوسط والأحمر وغيرها. ولهذا، فإن الدفاع المستميت عن هذا المبدأ لا ينفصل عن كونه ركيزة للهيمنة البحرية العالمية. وهذا المبدأ الذي يحاجج به أتباع الإدارة الأميركية يسقط ضمنًا في ظل الحرب ودفاع إيران عن شواطئها وشعبها وسيادتها.

مفارقة الشرعية… من يخرق القانون يحرسه

هنا تتجلى المفارقة الأكثر وضوحًا في النظام البحري: الولايات المتحدة، الراعي الأول لقانون البحار ومن وضع بنوده الأساسية، لم تصادق رسميًا على اتفاقية قانون البحار ولم توقّع الاتفاقية، إذ تحتفظ لنفسها بهامش واسع من حرية الحركة. هي ذاتها التي تقود عمليات "حماية الملاحة" وتدين أي تهديد للمضائق وتقدم نفسها كحارس للنظام القانوني الدولي. هذه الازدواجية ليست استثناءً، بل هي "قاعدة سلوك" في النظام الدولي: القوى العظمى تتعامل مع القانون كأداة مرنة، تُفعّله حين يخدمها وتسحقه حين يقيّدها.

في حالات النزاع، تتراجع النصوص أمام الضرورات الاستراتيجية، والبراهين والأحداث على ذلك عديدة. فالحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة هذه الأيام على سواحل إيران يُسقط القناع القانوني الذي تتشدق به هي وحليفاتها في الخليج العربي.

الحصار البحري نظريًا يخضع لشروط قانونية صارمة، لكن في الواقع يتم توسيع مفهومه ويتم الالتفاف على قيوده، وتُبرَّر آثاره الإنسانية تحت ذرائع عسكرية. والأخطر من ذلك أن القوى الكبرى تمنح نفسها عمليًا حق تعليق القواعد التي تدعو الآخرين للالتزام بها. ففي لحظة الصراع، يتحول القانون إلى أداة خطابية سياسية، بينما تتحكم القوة في مسار الأحداث.

برهان إضافي: عندما قيّدت تركيا مرور السفن الحربية خلال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، استندت إلى إطار قانوني خاص (اتفاقية مونترو)، رغم أنها لن تتعرض للهجوم أو لقيود وعقوبات. لكن الفرق الجوهري أن هذا التقييد كان انتقائيًا ومحدودًا وخاضعًا لحسابات سياسية دقيقة، ما يؤكد أن القانون في البحر ليس قاعدة صلبة، بل مساحة تأويل تتحكم بها المصالح والسياسات.

مضيق هرمز… بين الردع والاختبار

في حالة إيران، لا يكمن التهديد الحقيقي في القدرة القانونية على إغلاق المضيق، فهي محدودة باستثناء المادة (14) من قانون البحار المتعلقة بتحديد الحدود البحرية للدولة الساحلية والمشاطئة. هذه المادة تمنحها حق تفعيل سيادتها في المياه الإقليمية والاقتصادية، لكن هذا الحق، من جهة ثانية، يتصادم مع المادة المتعلقة بالمضائق والمرور العابر. ولذلك تتحفظ إيران حتى اليوم من التوقيع على اتفاقية جامايكا، وبصدق، لا سيما وأن القانون يخضع ليس فقط للتأويلات، بل للقدرة العملية على تسخيره في عرض البحر أو تعطيله.

وهنا تكمن معادلة القوة: القانون يمنع الإغلاق، لكن القدرة العسكرية تتيح التهديد به. ومن حق إيران، كما دول أخرى، استخدام المضيق كأداة دفاعية استراتيجية وهي تحت النيران والحصار. منذ بدء الحرب عليها، تعتمد إيران على استراتيجية التعطيل والعرقلة وتجيز مرور سفن من جنسيات محددة. وهذه استراتيجية أربكت الولايات المتحدة، التي بالمقابل تعتمد على تفوقها البحري لضمان بقاء المضيق مفتوحًا، ليس دفاعًا عن القانون فقط، بل عن بنية النظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده، وعن هيمنتها وغطرستها الإقليمية.

البحار… ساحة الصراع الحقيقي

كما بيّنت في مقالي الأخير حول "حرب المضائق" المنشور في عرب 48، فإن العالم يتجه نحو مرحلة تتصاعد فيها المنافسة على الممرات البحرية والطاقة والأمن الغذائي والموارد الطبيعية وسلاسل الإمداد والبنى التحتية لشبكة الاتصال. وفي هذا السياق، يصبح البحر ليس فقط فضاءً جغرافيًا، بل مسرحًا للصراع على النفوذ العالمي الجيوسياسي. وهذا الصراع لا يقتصر على الخليج، بل يمتد إلى بحر الصين الجنوبي والبحر الأحمر والقطب الشمالي، في مواجهة متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

من يملك الأسطول الأقوى… يملك القانون

الحقيقة التي يكشفها الجدل حول مضيق هرمز ليست قانونية بحتة، بل بنيوية. القانون البحري الدولي، رغم طابعه العالمي، تشكّل في ظل هيمنة استعمارية وبحرية وتفوق السلاح البحري والتكنولوجي للنظام الكولونيالي، وما زال يُدار وفق مصالح القوى الكبرى.

والأكثر وضوحًا أن هذه القوى تدافع عن القانون عندما يخدم مصالحها، وتخرقه أو تعيد تأويله عندما يقيّد حركتها، بل وتذهب أبعد من ذلك حين تمنح نفسها في فترات الحرب حق إعادة تعريف القواعد، بل وتجاوزها بالكامل، بينما تُدين الآخرين عند فعل الشيء ذاته. وفي هذا السياق، فإن عدم تصديق الولايات المتحدة على اتفاقية قانون البحار ليس تفصيلًا قانونيًا، بل خيارًا استراتيجيًا واعيًا يتيح لها التحرك خارج القيود، ونشر أساطيلها عالميًا للاستيلاء على الموارد والمساحات في أعالي البحار ونهب مقدرات شعوب ودول وفرض واقع بحري يتجاوز النصوص.

إن الجدل حول مضيق هرمز لا يُفهم فقط من زاوية الصدام الإيراني-الأميركي، بل من زاوية أعمق: من يملك سلطة تعريف وتقسيم البحر نفسه؟ اتفاقية مونتيغو باي في جامايكا حاولت أن تجعل البحار حيزًا منظمًا بالقانون، لا ميدانًا مفتوحًا لإرادة القوة وحدها. لكنها لم تُلغِ حقيقة أن القانون البحري الدولي ظل، منذ نشأته، رهينًا بميزان القوى الاستعمارية البحرية الكبرى، وبمصالحها في إبقاء المضائق مفتوحة للتجارة والطاقة والأساطيل العسكرية الحربية. وبين النص الذي يمنع عرقلة المرور العابر، والواقع الذي يسمح بالتهديد أو التعطيل أو فرض الوقائع بالقوة، يبقى مضيق هرمز اختبارًا حيًا للفجوة الدائمة بين الشرعية القانونية الدولية والقدرة الاستراتيجية. ففي عالم البحار، لا تُكتب القواعد بالحبر القانوني وحده، بل تُرسم بظلّ الأساطيل.