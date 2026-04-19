كشفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة الكثير من زيف ادّعاءات الليبرالية الغربية وخطاب القانون الدولي والإنساني عندما يتعلق الأمر بخارج حدود هذه الدول، خصوصًا القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر، على صعيد مواقف الحكومات ومؤسسات الدولة والعديد من النخب والمجتمع المدني، وانحياز وسائل إعلام مركزية.

لكن، وفي مقابل هذا الانحياز الرسمي، وُلد من رحم الشارع الغربي حراك تضامني تاريخي غير مسبوق مع الشعب الفلسطيني، لم يكسر حاجز الصمت فحسب، بل جمع بين حركات مناهضة الحروب المخضرمة في هذه الدول، وحركات العدالة الاجتماعية، والاتحادات الطلابية، وصولًا إلى أصوات يهودية شجاعة مناهضة للصهيونية، للنضال ضد تواطؤ حكوماتهم في الإبادة الجماعية وتحويلها إلى قضية رأي عام داخلية.

وفي خضم هذه المعركة على الرأي العام - وهي ساحة لم تتمكن فيها الحركة الصهيونية من الانتصار رغم الهاسبارا الإسرائيلية الممولة وحملات التحريض والابتزاز - تعرّض العديد من الناشطين والأكاديميين والصحافيين في الدول الغربية لملاحقة أو فصل من العمل، وجُرّمت حركات ناشطة بسبب المواقف المنحازة لرفض الإبادة ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والتخلص من الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي.

المحاكم الألمانية تكسر "فيتو" السلطة

في ألمانيا، التي تُعد الداعم الثاني لإسرائيل عالميًا، حاول النظام السياسي فرض حصار مطبق على الرواية الفلسطينية والتضامن معها، لكن القضاء الألماني كانت له كلمة أخرى في الكثير من القضايا. ففي أيار/مايو 2025، حاولت سلطات برلين حظر مسيرة "ذكرى النكبة" استباقيًا بدعوى "خطر التحريض"، إلا أن المحكمة الإدارية ألغت القرار في استئناف عاجل، معلنة أن الحق في التجمع لا يُقيَّد بالظنون والافتراضات السياسية.

ولم تكن معركة البروفيسور اللبناني غسان حاج أقل شأنًا؛ فبعد فصله التعسفي من معهد "ماكس بلانك" العريق بتهمة "معاداة السامية" بسبب مواقفه السياسية، انتهى المسار القضائي بتسوية أكدت أن منشوراته تندرج تحت "النقد السياسي" المشروع، وأُجبر المعهد على دفع تعويضات لرد اعتباره.

أما في دوسلدورف، فقد وجّهت المحكمة الإدارية العليا صدمة لسلطات المدينة التي حاولت حظر شعار "فلسطين 48"، حيث حكمت في أواخر 2025 بأن نقد تأسيس دولة إسرائيل والمطالبة بتغيير الأوضاع سياسيًا هما أمران محميان دستوريًا. وبالمثل، استعاد الطبيب غسان أبو ستة حقه في التنقل بعد إلغاء حظر دخوله دول "الشنغن"، بينما وصفت المحكمة الإدارية في برلين فض "مؤتمر فلسطين" عام 2024 بأنه إجراء "غير قانوني وغير متناسب".

انتصارات قانونية في بريطانيا

لا يختلف المشهد في لندن وباريس كثيرًا، حيث حاولت الحكومات استخدام قوانين "مكافحة الإرهاب" و"السكينة العامة" لترهيب المتضامنين، لكن القضاء ظلّ حائط صدّ منيعًا.

لعل أبرز القضايا التي شغلت المملكة المتحدة، وما زالت تتفاعل في الإعلام وأروقة المؤسسات السياسية، هي قضية تجريم حركة "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب، الأمر الذي نتج عنه أكبر عصيان مدني في تاريخ بريطانيا ضد قانون خرج من داونينغ ستريت، اعتُقل على أثره أكثر من 2500 مواطن بسبب رفعهم لافتات، فيما نجح المعترضون على القانون أمام المحكمة العليا بانتزاع حكم لصالحهم في سابقة تاريخية، ما زالت تتداول قضائيًا بعد استئناف الحكومة على القرار.

لم تكن قضية "بالستاين أكشن" بحظرها فقط، بل شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الأحكام القضائية التي برأت عشرات الناشطين الذين أغلقوا وخرّبوا مصانع سلاح تابعة لشركة "إلبيت" الإسرائيلية. واعتبرت هيئات المحلفين في عدة حالات أن التصرف كان "ضروريًا ومنطقيًا" لمنع جريمة أكبر، وهي الإبادة الجماعية، مما شكّل صدمة قانونية للحكومة التي كانت تصفهم بـ"المخربين".

أمّا في حالات الفصل من العمل للأكاديميين بسبب منشورات لهم، فتعددت الأمثلة، نذكر منها قضية البروفيسور ديفيد ميلر، الذي فُصل من جامعة بريستول بسبب آرائه المناهضة للصهيونية. لكن للمحكمة كان قول مختلف عام 2024، إذ حكمت بأن "الاعتقادات المناهضة للصهيونية" هي معتقدات فلسفية محمية بموجب قانون المساواة، وهو ما يمنع أرباب العمل من فصل الموظفين بناءً على هذا الموقف.

إسقاط قرارات الحظر الفرنسية

فرنسا، التي شهدت محاولات محمومة من وزير الداخلية لفرض حظر شامل على المظاهرات المؤيدة لغزة في بداية حرب الإبادة، واجهت انكسارات قانونية متتالية، منها قرار "مجلس الدولة"، وهو أعلى سلطة قضائية إدارية، الذي ألغى التوجيهات الحكومية التي تدعو لحظر جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. أكد المجلس أن الحظر لا يمكن أن يكون "تلقائيًا أو عامًا"، بل يجب أن تُدرس كل حالة على حدة بناءً على تهديد حقيقي للأمن العام، مما فتح شوارع باريس مجددًا أمام مئات الآلاف المؤيدين للفلسطينيين.

وتكررت عمليات استدعاء العديد من السياسيين (مثل نواب حزب "فرنسا الأبية") والناشطين والنقابيين للتحقيق بتهمة "تمجيد الإرهاب" بسبب بيانات تضامنية، إلا أن الكثير من هذه القضايا انتهت بالحفظ أو البراءة، حيث اعتبر القضاء أن التضامن السياسي مع شعب تحت الاحتلال لا يشكل دعمًا للإرهاب، طالما لم يتضمن دعوة مباشرة للعنف.

وفي هولندا وسويسرا وإسبانيا..

نجحت منظمات حقوقية، منها "Oxfam Novib"، في انتزاع قرار "تاريخي" من محكمة الاستئناف في لاهاي عام 2024، يأمر الحكومة الهولندية بوقف تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" إلى إسرائيل. استندت المحكمة إلى وجود "خطر واضح" من استخدام هذه الطائرات في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة، متجاوزة بذلك رغبة الحكومة السياسية في الحفاظ على علاقاتها العسكرية مع إسرائيل.

وفي جنيف، أصدرت المحكمة الجنائية قرارًا هامًا في يونيو/حزيران 2024، برّأ ناشطًا من تهمة "التمييز والعنصرية" لاستخدامه شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر". وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشعار يُعتبر "نداءً سياسيًا للمساواة والحرية" ولا يمكن تفسيره آليًا كدعوة للعنف أو تدمير طرف آخر، مما وضع حدًا لمحاولات السلطات السويسرية حظر هذا التعبير.

وخاضت حركة المقاطعة (BDS) في إسبانيا معارك قضائية طويلة قبل بدء حرب الإبادة، ضد ضغوط من جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل حاولت إلغاء فعاليات ثقافية وأكاديمية متضامنة مع فلسطين في البلديات الإسبانية. وأصدرت المحكمة العليا الإسبانية في يوليو/تموز 2023 قرارات أكدت فيها أن الدعوة للمقاطعة السياسية هي حق مكفول يندرج تحت "حرية التعبير والاجتماع"، وأبطلت قرارات إدارية كانت تهدف لتجريم النشطاء أو منعهم من استخدام القاعات العامة، الأمر الذي ساهم في تعزيز حراك المقاطعة والتضامن لاحقًا.

القضاء والحراك الشعبي

يمكن أن نجد عشرات الأمثلة الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة في هذا السياق، وهذا ما يدعونا إلى القول بأن النقد الموجّه للنظام الليبرالي الغربي وزيفه فيما يتعلق بغزة، يجب أن يكون على تعطيل مبادئ النظام الليبرالي عندما يتعلق الأمر بالمصالح الجيوسياسية الخارجية، والانتقائية في التضامن مقارنة مع حروب أخرى مثل أوكرانيا، وخذلان دعوات نزع الاستعمار، لكن ليس للنظام والمبادئ نفسها، التي أتاحت للمواطنين استقلالية القضاء والعمل السياسي والتظاهر والاحتجاج بشكل لا تتيحه أنظمة أخرى تدّعي الصداقة مع الشعب الفلسطيني (روسيا والصين مثلًا)، ولا تتيحه دول عربية حيث قُمع الحراك التضامني في معظم الدول العربية، ومنها من مارس الإخفاء القسري.

إن كانت معظم المؤسسات الحاكمة الغربية انحازت لإسرائيل بأشكال مختلفة بسبب مصالح وابتزازات، وتواطأت في حرب الإبادة من خلال استمرار تدفّق السلاح والتجارة، ولاحقت المحتجين من مواطنيها، كان الجهاز القضائي في هذه الدول - وهو نتاج النظام الليبرالي الغربي - بالنسبة للكثيرين "الخيمة" التي حمت المُلاحقين، حتى أولئك الذين أقدموا على احتجاجات أكثر راديكالية لم نكن نتخيل أن تخرج من أوروبا من أجل القضية الفلسطينية.

لكن هذه الحماية القضائية لم تكن لتنجح لولا وجود رأي عام وتأثير الحراك الشعبي في الشارع على الخطاب العام وطرحه للمساءلة الأخلاقية للقيم التي تدّعي هذه الدول والقوانين الدولية حمايتها. ولعبت العديد من القضايا القانونية دورًا في تغذية الحراك الشعبي نفسه، مثلما حصل في قضية "بالستاين أكشن"، وجرى تحويل قضايا الملاحقة حول النشاط من أجل غزة وفلسطين إلى قضايا داخلية تتعلق بالحريات والعمل السياسي وأسس ومبادئ النظام الليبرالي، حيث حاول القضاء حماية هذه الأسس من تسلط المؤسسة السياسية، ونجح الحراك الشعبي في تحويل قضية فلسطين إلى شأن داخلي وقضية رأي عام تأخذها المؤسسة القضائية في الحسبان.