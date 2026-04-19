حيثما تذهب تسمع هذا السؤال: هل ستعود الحرب؟ ولكن، هل توقفت الحرب أصلًا؟

إنها هدنة متوترة أشبه بسطح ماء يبدو هادئًا، فيما التيارات العميقة تحته تتحرك بعنف.

في إسرائيل تعود الحياة تدريجيًا إلى إيقاعها اليومي. لكن هذه العودة، مهما بدت طبيعية، تحمل في داخلها قلقًا واضحًا، لأن الجميع يدرك أن ما توقف لم يُحسم بعد.

يتنامى شعور لدى قطاعات واسعة في إسرائيل بأن الجولة الأخيرة لم تحقق أهدافها التي أُعلنت، والمهم أنه لا توجد معارضة في إسرائيل تدعو إلى وقف الحرب، سوى قلة هامشية، فالمعارضة تحرض على حكومة "اليمين يمين" وتزايد عليها من باب العدوانية بدعوى أن هنالك ما يجب إتمامه.

هذا المزيج، بين الإحباط والرغبة في استعادة الردع وتحقيق النصر الحاسم وفرض الاستسلام على لبنان و"حزب الله" وإيران، يخلق ضغطًا داخليًا على الحكومة لاستئناف الحرب بصيغتها الموسعة، وبانتظار انهيار الهدنة المؤقتة بين أميركا وإيران، بل والتحريض لإشعال الحرب بصيغتها الموسعة.

الهدنة في الواقع أتت كاستراحة قسرية احتاجتها جميع الأطراف، بعد حوالي 40 يومًا من تكسير العظام.

أميركا تحتاج إلى تعويض ذخائر تناقصت، وإعادة رسم التخطيط، وإلى سيطرة على سوق الطاقة، وهنالك محاولة من ترامب لإيجاد ذريعة للحلفاء التقليديين بأن يدخلوا معه الحرب بحجة فتح المضيق.

إسرائيل احتاجت إلى تعزيز دفاعاتها الجوية في مواجهة صواريخ إيران التي ارتفعت نسبة وصولها إلى أهدافها أو سقوطها على الأرض إلى 27% مقارنة بـ5% في بداية الحرب. كذلك ضغط سكان القرى الحدودية الذين صاروا يطلبون النزوح نتيجة هجمات "حزب الله".

إضافة إلى وجود تذمر داخل قطاعات من الجيش بسبب الانتقال من حرب إلى حرب، من غزة إلى لبنان وإيران، هنالك تآكل ونقص في الدافعية والقوى البشرية.

إيران، من ناحيتها، أحوج ما يكون إلى استراحة لترميم الكثير من قدراتها التي دُمّرت، وتكسب وقتًا ربما للحصول على أسلحة نوعية من جهة ما مثل الصين، ولتعويض خسائرها من الصناعة المحلية، وهي ترى بأن طول أمد المواجهة يلعب لصالحها، وفي الوقت ذاته ترفض ما يعلنه ترامب عن تنازلاتها وتعلن تمسكها بشروطها.

وفي الوقت ذاته، هي معنية إلى حد كبير بفتح طريق الملاحة كي تستطيع بيع نفطها، وهو المصدر الأساسي في اقتصادها.

"حزب الله" يريد استراحة بعد 40 يومًا من قتال شرس وسماء مفتوحة للطيران الإسرائيلي، ولكنه في الوقت ذاته يرفض سياسة فرض الأمر الواقع ويرد على الهجمات الإسرائيلية.

قد تبادر إسرائيل إلى اغتيال شخصية قيادية مثل الشيخ نعيم قاسم، إذا ما سنحت لها الفرصة وتفجّر الموقف كله.

الحرب لم تتوقف، بل إن لهيبها خفت قليلًا، وهو مرشح للارتفاع في ظل صراع ناقلات النفط، وعمليات الاغتيال ونسف القرى في لبنان.

عودة الحرب تتسلل عبر تراكمات، عملية هنا، رد هناك، خطأ في الحساب، أو رغبة في تعديل ميزان الردع، ويكفي خطأ واحد، أو تقدير خاطئ، ليتحول الرد المحدود إلى مواجهة شاملة من جديد.

في الخلفية، تجري محاولات لتمديد هذه الهدنة الهشة، تقودها أطراف دولية وإقليمية، من بينها باكستان وفرنسا ومصر وقطر. وهي تبدي تفاؤلًا حذرًا لا يلبث أن يتحول إلى تشاؤم.

الهدنة تُدار يومًا بيوم، وقد تستمر أو تُمدد طالما لم يقع الحدث الذي يُسقطها، والسؤال هو: متى ستفشل؟

ما يجري في الميدان لا ينفصل عما يتغير في الخارج. في الولايات المتحدة، لم يعد الدعم لإسرائيل كما كان إجماعًا بسيطًا، بل بات موضوع نقاش، وخصوصًا داخل الحزب الديمقراطي، حيث تتنامى أصوات منذ حرب الإبادة في قطاع غزة تنتقد الدعم غير المشروط، وتدعو إلى إعادة النظر في حدوده. هذا التحول لا يغير بالضرورة قرارات دونالد ترامب، المتهم بالانجرار وراء نتنياهو إلى هذه الحرب، والذي يبقى في موقع الداعم الواضح لإسرائيل، لكنه يغير البيئة التي يتحرك فيها. فالدعم لم يعد قرارًا سهلًا كما كان، بل أصبح محاطًا بحسابات داخلية وصورة خارجية.

وبينما تتصاعد الضغوط الداخلية في إسرائيل باتجاه استئناف الحرب، تتعقد البيئة الدولية أمام إسرائيل، وحتى أمام الولايات المتحدة.

عودة الحياة الطبيعية خلال هذه الأيام القليلة لا تعني انتهاء الحرب، بل الأصح أنه جزء من إدارتها.

الجميع يتحركون داخل مساحة ضيقة بين الرغبة في تجنب الانفجار، والحاجة إلى إثبات القوة. وبين ضغط الداخل في إسرائيل واحتكاك الميدان في جنوب لبنان، وتهور ترامب وتبدل المزاج في الولايات المتحدة، تبقى الهدنة معلقة وقابلة للتمديد أو للانكسار في أي لحظة.