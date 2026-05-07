الصهيونية الدينية والسيطرة على مفاصل الدولة

التحوّلات الجارية في إسرائيل نحو هيمنة الصهيونيّة الدينيّة على مفاصل الدولة وأجهزتها المدنيّة والأمنيّة، بما فيها الجيش و"الشاباك" وغيرها، وإن كانت لا تغيّر من حقيقة أنّ الصهيونيّة، بغضّ النظر عن تمظهرها، هي حركة استعمار استيطانيّ عنصريّة وتوسعيّة بطبيعتها، لكنّها دفعت إلى مواقع القيادة السياسيّة والعسكريّة الأماميّة فئات اجتماعيّة جديدة اغمط دورها سابقًا، أو هكذا تشعر، وتمتلك أكثر من غيرها حافز استكمال المشروع الصهيونيّ المتعثر، وإيصاله إلى كامل الأهداف التي قام من أجلها، المتمثّلة ببسط السيادة الكاملة على فلسطين التاريخيّة وتوسيع حدودها والهيمنة على المنطقة العربيّة برمّتها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

قائد منطقة المركز في الجيش الإسرائيليّ، آفي بلوط، وهو مستوطن خرّيج الكليّة الدينيّة العسكريّة في مستوطنة "عالي" في الضفة الغربيّة، هو أحد أعمدة هذا التحوّل وتعبيراته، اشتهر في الأيام الأخيرة بعد أن صكّ تعبير "نصوب عرجاء"، عندما كشف عن تسهيل سياسة إطلاق النار أسفل الركبة على الفلسطينيّين من الضفة، الذين يحاولون تجاوز الجدار الفاصل بحثًا عن العمل في إسرائيل، والتي خلقت، على حدّ وصف سالف الذكر، العديد من "النصوب العرجاء" في القرى الفلسطينيّة.

بلوط تفاخر بازدياد أعداد قتل الفلسطينيّين من قِبَل جنود الاحتلال، بالقول إنّ جيشه ينفّذ عمليّات قتل ضد الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة بأعداد لم تشهدها هذه المنطقة منذ عام 1967، مشيرًا في هذا السياق إلى قتل 1500 فلسطينيّ في السنوات الثلاث الماضية، وصفهم بالمخرّبين، وعن قتل 25 شخصًا من راشقي الحجارة يرجّح أن يكون معظمهم من الأطفال في السنة الأخيرة فقط، فيما كشف في وقت سابق عن إقامة 150 مزرعة استيطانيّة، أُنشئت مؤخّرًا بالتنسيق مع الجيش الإسرائيليّ بهدف فرملة البناء الفلسطينيّ في "مناطق ج".

الباحث الإسرائيلي في الشؤون العسكريّة، يجيل ليفي، أشار في مقال نشرته "هآرتس" إلى أنّ من قام بتعيين بلوط في هذا المنصب نجح في مسعاه لمحو الفوارق بين غزّة والضفة الغربيّة، منوّهًا بأنّ ما يصدر عن الأخير من تصريحات ليس له رصيد على الأرض، ضدّ اعتداءات المستوطنين، إنّما يُراد القول بواسطتها، بلغتنا، إنّه مع قائد عسكريّ من هذا الطراز ( تتمثّل من خلاله سيطرة المستوطنين على الجيش) تصبح عمليّات وانتهاكات عصابات المستوطنين فائضة عن الحاجة، ولهذا السبب لا يثير وصفه لانتهاكات المستوطنين ب"الإرهاب اليهوديّ" أي ردود فعل.

البُعد الدينيّ الذي طبع الجيش الإسرائيليّ بطابعه ظهر بوضوح في غزّة أيضًا، من خلال الصلوات والطقوس الدينيّة وتبرير عمليّات المحو والانتقام بتخريجات دينيّة تلموديّة، أو كما يصفه المؤرّخ الإسرائيليّ الأميركيّ المنشأ، عومر بار طوف، الذي خدم في غزّة في أعوام 1974-1975، بأنّه ميليشيات داخل الجيش تعمل وفق تعليمات القائد المحليّ، الذي يعطيها أوامر "مسيحانيّة"، وهم يصلّون قبل المعركة، في حين أنّ صلواتهم ليست إنسانيّة بشكل خاصّ، محو عماليق، كما يقول، وهو لا يعزو ذلك إلى تغيير في القيادة فقط، بل إلى تتغيير عميق حدث في المجتمع الإسرائيليّ، الذي مرّ بعمليّة "ردكلة" دينيّة عميقة اخترقت "الشاباك" والشرطة أيضًا.

بار طوف، الذي شخّص بعد تردّد ما حدث في غزّة بأنّه "إبادة جماعيّة"، لم يشأ الخوض في كتابه، الذي صدر مؤخّرًا بثماني لغات لا تتضمّن العبرية، بعد أن رفضت دور النشر الإسرائيليّة تبنّيه، لم يشأ الخوض في التحوّلات التي طرأت على الحركة الصهيونيّة وتطبيقها العمليّ - إسرائيل، واكتفى بالتقرير أنّ خللًا ما حدث، ومن المفارقة أنّ الحركة التي ابتدأت كمحاولة لتحرير اليهود من الملاحقة وتوفير مكان خاصّ بهم، تُنهي طريقها كحركة عنصريّة وعنيفة، وهو يسوقه إلى استنتاج أنّ الأيديولوجيّة التي قادت إلى حرب إبادة جماعيّة لم تعد قادرة على البقاء، مستأنسًا بحقيقة اختفاء أيديولوجيّات أخرى سبق أن برّرت إبادة شعب عن المسرح العالمي.

بار طوف يقول إنّه من غير المعقول أن يكون الردّ على الإبادة الجماعيّة بإبادة جماعيّة أخرى، مشيرًا إلى أنّه عندما يجري الحديث عن تحوّل إسرائيل إلى دولة منبوذة، فإنّ ذلك لا يحدث بسبب اللا ساميّة، بل هو نتاج أعمالها، التي تضرب الأساس الذي تبني عليه ادّعاءاتها الوجوديّة.

ومن الجدير التنويه بأنّه بهذا الادّعاء لا يميّز بين الصهيونيّة التي كانت وصهيونيّة اليوم، التي لم يعد لها مبرّر للوجود، بل يفصل أيضًا بين الصهيونيّة اليوم والدولة التي تقودها، ويطبّق مقولة فقدان مبرّر الوجود على الأيديولوجيّة فقط، وليس على دولتها.