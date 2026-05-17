مسألة علاقة الفن بالسياسة قديمة، منذ أفلاطون وأرسطو؛ إذ رأى الأول في الشعر والمسرح مادة مؤثرة في السلطة والدولة، بينما رأى الثاني أن الفن وسيلة للتطهير النفسي، أما ماركس فقد رأى أن الفن يعكس الصراعات الطبقية والاجتماعية.

عندما يطلب نظام ما من الفنانين ألّا يتدخلوا في السياسة، وأن يبقوا منشغلين بالموسيقى والألوان المحايدة، ويدعم هذا التوجه، فهو يقصد جعل هذه القوة الناعمة في موقع محايد في صراع بين ظالم ومظلوم، بهدف تعزيز سيطرته وظلمه. في الصراع بين ظالم ومظلوم، يكفي أن تكون محايدًا لتكون قد قدمت بحيادك المصطنع خدمة كبيرة للظالم.

من وجهة نظر نقدية، هل نستطيع الحكم على عمل فني دون أن نتأثر بخلفية الفنان السياسية، أو القوى الداعمة له في فنه، أو الظرف المكاني والزماني الذي مارس فيه فنّه، سواء كان هذا لوحة فنية، أو أغنية شعبية، أو مسرحية، أو فيلمًا سينمائيًا، وغيرها من الفنون؟

هل نستطيع أن نكون موضوعيين في الحكم على عملين روائيين مثلًا، أحدهما كتبه سجين أمني يقضي محكومية طويلة في السجن، كتب عن علاقته بالقضية التي دفع سني عمره لأجلها، وبين روائي آخر كتب روايته عن القضية نفسها، ولكنه مقيم في منتجع خمس نجوم في تركيا أو شرم الشيخ؟ هل نكون موضوعيين أم نتعاطف مع الكاتب الذي صنع من علب السجائر أوراقًا لكتابته؟

يدعي بعض النقاد أن أعمالًا فلسطينية اكتسبت قيمتها من القضية الكبرى، وليس من الأداء الفني نفسه. ويدعي البعض الآخر أن الفن الذي يتجاهل القضايا الكبيرة والأساسية إنما يدير ظهره لآلام الناس، فلا يستحق الوقوف عنده مهما كان عمله متقنًا. أما غسان كنفاني فوصف الالتزام بأن تكتب جيدًا؛ فهذا يعني أنك ملتزم. فالكتابة الرديئة تسيء للقضية.

سؤال الفن والسياسة يعود على نفسه في كل عام في مسابقة "ييوروفيجن" الغنائية. وهذا يظهر عندما تدخل إسرائيل إلى النهائيات؛ حينئذ ترتدي الأغنية والفن رداء الموقف السياسي... معنا أم ضدنا؟ يحبوننا أم يكرهوننا؟ ويبدو تأثير السياسة واضحًا عندما تمنح دولة ما العلامة الكاملة للأغنية، بينما تمنحها دول أخرى صفرًا. كيف يمكن أن يكون هذا الفارق في التذوق الفني من 12 إلى صفر؟

هذا يعني أن التحكيم متأثر جدًا نتيجة موقف لا يتعلق بمستوى الأغنية فقط.

كل منصة مهمة لأصحاب القضايا السياسية؛ إذ يحاولون جعلها مادة إعلامية تخدم السياسة أو الصورة التي يريدون تسويقها.

الأغنية الإسرائيلية التي حصلت على المكان الثاني الليلة الماضية، قُدمت بثلاث لغات: العبرية والفرنسية والإنكليزية، وكأنها فُصلت تفصيلًا للجمهور الأوروبي، تقول: بهذا نحن أوروبيون مثلكم، نغني بلغتكم، نحن جزء من فضائكم، نحن لسنا شرق أوسطيين، والدليل اللغة وكذلك الرقص بالمياه، فهذا لا يفعله غيرنا في الشرق الأوسط. نحن نمثل الحضارة والثقافة الأوروبيتين، فلا تخذلونا.

منذ الإعلان عن المشاركة في "الأورفيزيون"، تصاعدت دعوات المقاطعة في عدد من الدول الأوروبية، وخرج فنانون ونشطاء يطالبون باستبعاد إسرائيل بسبب حرب الإبادة على غزة، وتحولت مشاركة إسرائيل إلى قضية رأي عام أوروبي، وحتى دولي.

السياسة ليست جديدة في "الأورفيزيون"، رغم كل الشعارات؛ فقد ظهرت دائمًا تحالفات وانقسامات على خلفيات سياسية.

دول تصوّت لجيرانها، وجاليات في هذا البلد أو ذاك تؤثر في النتائج، ومشاهد من الحروب تنعكس مباشرة على مزاج الجمهور. لذلك يبدو الحديث عن عزل الفن أقرب إلى أسطورة رومانسية منه إلى حقيقة.

المشهد لا يتوقف عند المسرح الغنائي الأوروبي.

ففي الوقت ذاته تقريبًا، كان صدى صورة اللاعب يامين لامال، وهو يحتفل بفوز برشلونة رافعًا علم فلسطين، ينتشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل في العالم، الأمر الذي دفع وزير الحرب الإسرائيلي، كاتس، إلى التدخل ومطالبة فريق برشلونة بالتبرؤ من لاعبه، واعتبر رفع علم فلسطين تحريضًا على الكراهية ضد إسرائيل.

اللاعب والمغني وأي فنان لا يمثل نفسه فقط، بل يحمل صورة بلده وروايته وموقعه وموقفه في العالم. وحين يهتف الجمهور مع هذا أو ضد ذاك، فإن الأمر لا يبقى مجرد تشجيع أو تصويت، بل يصبح انحيازًا سياسيًا وعاطفيًا وثقافيًا في آن واحد.

لا يمكن فصل الفن والرياضة عن السياسة، وكذلك الأدب بكل ألوانه. الأغنية التي تُغنى بثلاث لغات على مسرح أوروبي، والعلم الذي يُرفع في ملعب مكتظ ويشاهده الملايين، والتصويت الجماهيري، والاحتجاجات خارج القاعات، كلها تؤكد أننا نعيش زمن الفرجة السياسية حتى العظم، حيث تتحول الموسيقى وكرة القدم والفيلم واللوحة والمسرحية ولحظات الاحتفال الجماعي إلى ساحات صراع على الرواية والهوية والذاكرة والصورة.