ممكن للمشاورات المتّصلة بقائمة وحدويّة ـ وأفضّل هذه التسمية على "المُشتركة" لأنها تمنح القائمة معنى ومضمونًا بعيدًا عن الشكليّة والتقنيّة ـ أن تواصل المراوحة في مكانها. وهذا نابع من الخلاف حول تقاسم "كعكة" صغيرة تفترض الأطراف وجودها. وهي فرضيّة تتّصل، في رأينا، بتقديرات مرحلة سبقت وباعتبارات انتخابيّة سقفها منخفض. وفيما يلي طرح يقوم على فرضيّة أن "الكعكة" أكبر بكثير مما يفترضه الإخوة في دائرة الاتّصالات.

لقد رأينا مثالًا على زاوية الرؤية الضيّقة في سير ونتائج انتخابات قائمة "الجبهة" يوم السبت الأخير. فعندما تنظر إلى نفسك على أن المكوّنات في الهيئة أهمّ من المجموع، وأن نتيجتك في المكوّن أهمّ من النتائج التي يُمكن للإطار أن يحقّقها، فستكون الأمور على هذا النحو: التواضع غير المبرّر في تقدير القوّة، وإعاقة الحسابات الداخليّة للحساب الأهمّ مقابل المؤسسة وفي واقع سياسيّ نعرف طبيعته. فلو نظرت "الجبهة"، هيئات وقيادة ومندوبين، إلى الغاية العليا ـ وهي هنا القائمة الأفضل والأكثر تمثيلًا وقوة في مواجهة الظرف السياسيّ المصيريّ ـ لتمّ انتخاب امرأة دون عناء في مكان مضمون. أو لكانت القائمة مختلفة بعض الشيء. ولو أنها فكّرت من منطلق الثقة والاقتدار والإمكانيّة الفعليّة لزيادة أعداد المصوّتين، لاعتبرت أن المكانين السادس والسابع مكانان مضمونان. ولو أنها ـ القيادة أساسًا ـ اعتبرت جولات الانتخابات علمًا وفعلًا منهجيًّا مدروسًا، لافترضت أن نسبة الاقتراع بين الفلسطينيين قابلة للتعديل إلى أعلى وبشكل ملموس، وأن الأمور ليست رهن "الاعتقاد" و"الصورة" و"الأجواء" التي يُنتجها إعلام المؤسّسة والنخب الإسرائيليّة التي لا تريد ـ لأسبابها ـ نسبة اقتراع عالية بين الفلسطينيين. أمر آخر حصل، وهو أن التفكير في هذه الحالات يعدم أي محاولة للتحدّث مع الممتنعين عن الاقتراع. كأن قيادة "الجبهة" تنازلت عنهم تمامًا. ولو كانت تفكّر فيهم، لأدخلت مندوبًا من خارج الجبهة في القائمة.

الأمر ذاته يحصل في الاتّصالات لتشكيل قائمة وحدويّة. ففرضيّة العمل هي أن القائمة ستحقّق الحدّ الأدنى من المقاعد للأطر المشاركة. لا أحد يُفكّر في أن يتجاوز عدد المقاعد لقائمة من هذا النوع ما رسّخته المؤسّسة في الوعي والقلوب والفعل السياسيّ من خلال صناعة الاستطلاعات والإعلام وتصريحات المسؤولين والخطاب العام. بمعنى أن المشتغلين في هذا المضمار يتبنون فرضية المؤسسة عن "قوتنا" واحتمالاتها ويكتفون. وهو أمر يتكرّر من جولة إلى جولة. فالجهد المبذول في تشكيل القوائم وتشكيل القائمة الوحدوية ينطلق من هذه الحدود والأرقام والنسب المئويّة والفرضيّة. فإذا به يظلّ في مكانه رغم أن الاحتمالات هي ضعف ما يتمّ تداوله. نظريًّا، يُمكن لقائمة عربيّة واحدة أن تصل إلى 22 نائبًا في حال كانت نسبة الاقتراع كاملة. وعمليًا، يُمكن الوصول إلى 18 مقعدًا، بعمل صحيح يشمل تشكيل قائمة "صحيحة" ـ كما أفترض. وفيما يلي بعض الإشارات إلى ما أقصده:

ـ عمليّة تشكيل قائمة وحدويّة ينبغي أن تتجاوز مثل هذه الفرضيات. ينبغي الافتراض أنه بالإمكان الوصول إلى نسبة اقتراع حتى 70%، على أساس الاعتقاد بأن تثمير القوى السياسيّة للنُخب الفاعلة كلّها يُحدث حالة اقتدار وإنجاز عالٍ للأهداف الانتخابيّة. وهي عكس الاعتقاد بوجود مزاج وحالة وحظ ونفسيّات هي قدر وليست متحوّلة قابلة للتغيير بالعمل المدروس (انظر ما فعله معهد قضايا ـ في المركز العربي للتخطيط البديل مرّتين، من قبل).

ـ حملة إعلاميّة جادة وشاملة مبنيّة على منهجيّة علمية ـ لقد صارت الجولات الانتخابيّة علمًا بمساعدة علم الإحصاء وتكنولوجيا التواصل مع الناخبين وتحريكهم ـ معرفة بالتفاصيل ستضيف اقتدارًا إلى ما سبق، فتصل إلى جمهور أوسع، لا سيّما في أوساط الممتنعين أو الذين خاب ظنّهم بالأحزاب والتجارب السابقة، أو الذين لا يتسنّى لهم الوصول إلى صناديق الاقتراع ـ نخصم منهم الممتنعين والمقاطعين المبدئيين.

ـ تشكيل القائمة وبناؤها ينبغي أن ينطلقا من سؤال: أي قائمة تحقق أفضل نتائج، وليس من كم مقعد لكلّ حزب. أعرف أن في الأمر قلبًا للعادة السيّئة المعمول بها. لا بدّ من ذلك في ظلّ ظرف سياسيّ حرِج بكل المعاني، لا يطيق "تدلّل" الأحزاب على بعضها أو "ابتزازها" لبعضها. كلّنا أمام الحقيقة وظهرنا إلى الجدار. فلنتصرّف على هذا النحو. لا ترف لنا بما اعتدناه في السابق من حسابات أي حزب يقود وأي حزب في المكان الثالث. في ظرفنا تُعتبر هذه الديناميكيات ضربًا من البؤس الجمعيّ.

ـ البند السابق يقودنا إلى فكرة أخرى، وهي ضرورة الأخذ بالاعتبار الذين لا يقترعون عادة. ليس في الحملة الانتخابيّة بل في تركيبة القائمة الوحدويّة. فكي نصل إلى شرائح أوسع، علينا أن نضمن لها تمثيلها في القائمة ـ وما أغنى شعبنا بنساء ورجال يُشغلون هذا الدور. وهنا أيضًا ينبغي الخروج في مسألة التمثيل عن فرضية تقادمت، أن الأحزاب وحدها تمثّل شعبنا. هذا صحيح بنسبة 50% فقط. من تجربتي ومن مشاهداتي ـ بين ظهرانينا آلاف من الرجال والنساء الفلسطينيين يحملون الرسالة ويمثّلوننا في مواقعهم ويمثلون الرواية بتفوّق. ومثل هؤلاء جديرون بأن يفطن لهم المشتغلون بتشكيل قائمة وحدويّة.

ـ حتى تكبر الكعكة، على المشتغلين بتشكيل القائمة الوحدويّة أن ينتبهوا إلى ضرورة أن يُبنى معها طاقم إداريّ: شبكة من اللجان الاستشاريّة، ولكل لجنة رئيس/ة، ناطق/ة بلسان له/ا مكتب وطاقم، مدير/ة عام/ة للقائمة، مركز معلومات له رئيس/ة. بمعنى أن القائمة هي حوالي مئة شخص، وليس 12 نائبًا في البرلمان. وهذا ليس أمرًا شكليًّا، بل قضيّة جوهريّة تُسهم في بناء القوّة وتمكين الجماعة وفتح فرص أكبر لتفاهم الأحزاب على شكل خوض الانتخابات.