يفتح النقاش المتكرر حول إمكانية نقل أو نشر أو دمج مقاتلات "رافال"، المقاتلة فرنسية الصنع، بين مصر والإمارات العربيّة المتّحدة نافذة واسعة على التحوّلات التي تُعيد تشكيل النظام الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط، بما يشمله ذلك من سعي متزايد نحو الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن، وظهور شراكات أمنيّة عربيّة أكثر مرونة، وتصاعد أهميّة القوّة الجويّة المتقدّمة في معادلات الردع الإقليمي، واستمرار القيود الهيكليّة التي تفرضها الدول الغربيّة المورّدة للسلاح على السيادة العسكريّة لحلفائها، لا سيّما مع ضمان التفوّق العسكري والامتياز الإسرائيلي. ويتجاوز نقاش "رافال"، في هذا السياق، حدود الحديث عن المقاتلات أو عقود التوريد، ليصل إلى مناقشة المعنى السياسي للتكنولوجيا العسكريّة، وطبيعة هرميّة القوى الإقليميّة، والسقف الفعلي للاستقلال الذي تستطيع القوى المتوسطة (مثل دول الشرق الأوسط) بلوغه داخل النظام الدولي المعاصر.

تنبع أهميّة هذه القضيّة من المكانة الرمزيّة والاستراتيجيّة التي تحتلّها طائرة "رافال" نفسها داخل سوق السلاح العالمي، إذ تجسّد الطائرة الطموح الفرنسي للحفاظ على هويّة صناعيّة واستراتيجيّة مستقلّة نسبيًّا عن الهيمنة الأميركيّة الكاملة على الصناعات العسكريّة الغربيّة. وتحولت "رافال" بالنسبة إلى دول مثل مصر والإمارات إلى أكثر من مجرد منصة قتاليّة، بعدما اكتسبت وظيفة سياسيّة تعكس رغبة هذه الدول في تنويع شراكاتها الاستراتيجيّة، والحصول على هامش أوسع من المرونة يتجاوز القيود التقليديّة المرتبطة بمنظومات التسليح الأميركيّة وحقوق التشغيل والصيانة والتدريب، بما لا يسمح بأي تفوّق عسكري أو أمان مستدام في المنطقة.

عمومًا، يعدّ اقتناء القاهرة لمقاتلات "رافال" توجّهًا مصريًّا أوسع لتنويع مصادر السلاح بعد سنوات طويلة من الاعتماد على واشنطن، خصوصا في ظل التوترات المتعلقة بالمساعدات العسكرية وشروط حقوق الإنسان والقيود المرتبطة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. وعكست صفقة الإمارات مع فرنسا توجّهًا إماراتيًّا مشابهًا نحو توسيع هامش الحركة الاستراتيجية، في ظل التعقيدات التي أحاطت بصفقة مقاتلات "إف 35" الأميركيّة، وتزايد القناعة الخليجيّة بأن الوصول إلى التكنولوجيا العسكريّة الغربيّة المتقدّمة يرتبط بصورة متزايدة بالحسابات السياسيّة الأميركيّة.

يمثل النقاش حول نقل أو دمج أو تشغيل مقاتلات "رافال" التابعة للقوات الجوية المصرية ضمن بيئة عملياتية إماراتية امتدادًا لتحول إقليمي أوسع تسعى من خلاله القوى العربية المؤثرة إلى بناء منظومات عسكرية شبه مستقلة وأكثر قدرة على التكيف مع التقلبات السياسية الدولية. ويعكس هذا التوجه تطورًا مهمًا في الفكر الأمني الخليجي والعربي بعد عقود طويلة عملت خلالها الجيوش العربية داخل أطر وطنية مجزأة اتسمت بضعف التوافق العملياتي، وتباين العقائد العسكرية، والاعتماد المكثف على قوى خارجية في القيادة والتنسيق الاستراتيجي. ويؤسس تشغيل مصر والإمارات لمقاتلات "رافال"، ولو نظريًّا، لإمكانية بناء عقيدة عملياتية مشتركة، وهياكل تدريب متقاربة، وشبكات صيانة وإسناد لوجستي متكاملة، بما يسمح بظهور مستويات أعمق من التكامل العسكري العربي. ويكتسب هذا البعد أهمية إضافية في ظل التحولات المتسارعة في طبيعة التهديدات الإقليمية، حيث تفرض الحروب الصاروخية بعيدة المدى، وانتشار المقاتلات المسيّرة، وتزايد التهديدات البحرية، وتصاعد أنماط الصراعات الهجينة واقعًا أمنيًّا جديدًا يعيد تعريف معايير القوة العسكرية، بحيث تتراجع أهمية الحجم التقليدي للجيوش لصالح سرعة الاستجابة الجوية، وقدرات الحرب الشبكية، وتكامل أنظمة الرصد والاستطلاع والاتصال، ومنظومات الضربات الدقيقة بعيدة المدى، وهو ما يمنح طائرة "رافال" موقعًا متقدمًا ضمن معادلات الردع الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرًا لما تمتلكه من مرونة عملياتية متعددة المهام، وأنظمة حرب إلكترونية متطورة، وقدرة على تنفيذ ضربات جوية وبحرية بعيدة المدى، إضافة إلى توافقها مع البنى الاستخباراتية وشبكات القيادة الغربية، الأمر الذي يفسر تزايد اهتمام المحللين بملف التعاون المصري الإماراتي بوصفه جزءًا من نقاش أوسع يتعلق بإمكانية تشكل كتلة إقليمية عربية للقوة الجوية قادرة على التأثير النسبي في توازنات الأمن في الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط وبعض الساحات الإفريقية.

يعكس نشر سرب من مقاتلات "رافال" داخل الإمارات مستوى متقدمًا من التعاون العملياتي بين القاهرة وأبو ظبي، يتجسد في نموذج تكامل جوي إقليمي يقوم على الجاهزية الفعلية وتبادل القدرات في بيئات تهديد عالية الحساسية، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر تمتلك أسطولًا يُقدَّر بنحو 54 مقاتلة "رافال" من طراز "رافال إي إم" و"رافال دي إم"، موزعة على السرب 34 والسرب 36 ضمن الجناح التكتيكي المقاتل 203، والمتمركز في قاعدة "جبل باصور" الجوية شمال غرب القاهرة، حيث تعمل هذه المنظومة كأحد الأعمدة الرئيسية للقوة الجوية المصرية الحديثة متعددة المهام، القادرة على تنفيذ عمليات سيادة جوية متكاملة وضربات دقيقة بعيدة المدى باستخدام صواريخ "ميكا آر آي"، و"ميكا آر إف"، وصواريخ "كروز سكالب إي جي"، إضافة إلى قنابل "إيه إيه إس هامر" الموجهة بدقة عالية، بما يعكس مستوى متقدمًا من الجاهزية القتالية والمرونة العملياتية.

ويمتد هذا البعد العملياتي إلى مستوى صناعي استراتيجي متصاعد، في ظل إدماج مصر ضمن سلاسل الإمداد العالمية لشركة "داسو للطيران"، من خلال اعتماد مصنع المقاتلات بحلوان كمركز إنتاج لمكونات "رافال" ومقاتلات "فالكون إكس 6" و"إكس 8"، إلى جانب إدماج مصنع المحركات في تصنيع قطع الغيار والوحدات الحساسة، وتخصيص مركز التصنيع الرقمي لدعم إنتاج الهياكل الدقيقة والخدمات التقنية، وهو ما يعزز موقع مصر ليس فقط كمشغّل رئيسي للطائرة، بل أيضًا كشريك صناعي داخل منظومة الإنتاج الفرنسية، الأمر الذي يمنح هذا الانتشار في الإمارات بعدًا مركبًا يجمع بين التكامل العملياتي والتداخل الصناعي، ويعكس مستوى متقدمًا من الترابط في القدرات الجوية بين القاهرة وأبو ظبي داخل بيئة إقليمية تتجه نحو نماذج تعاون عسكري أكثر اندماجًا.

يطرح البعد المصري في هذه القضية مستوى مرتفعًا من التعقيد نتيجة امتلاك القاهرة واحدة من أكبر المؤسسات العسكرية في المنطقة، وحضورًا جيوسياسيًّا يمتد من المتوسط إلى البحر الأحمر والقرن الإفريقي، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية وتحديات مرتبطة بتكاليف التحديث العسكري واسع النطاق. ويمثل برنامج "رافال" ذاته التزامًا ماليًّا ولوجستيًّا ضخمًا، الأمر الذي يدفع الأوساط الاستراتيجية المصرية إلى التعامل بحذر مع أي سيناريو يتضمن نشرًا خارجيًّا للمقاتلات أو دمجًا عملياتيًّا واسعًا قد ينعكس على الجاهزية والاستدامة وأولويات الدفاع الوطني. ويُنظر إلى "رافال" داخل العقيدة العسكرية المصرية باعتبارها أداة لتعزيز الردع الوطني في بيئة إقليمية شديدة التقلب، بما يشمل البحر المتوسط وليبيا والبحر الأحمر وسيناء، وهو ما يفسر الحساسية المرتبطة بأي ترتيبات قد تؤثر على دورات الصيانة، وتوافر الطيارين، وإدارة قطع الغيار، والإجهاد التشغيلي داخل أسطول ما يزال محدودًا نسبيًّا مقارنة بالاتساع الجغرافي للالتزامات الأمنية المصرية.

يدفع مؤيدو تعزيز التكامل العسكري المصري الإماراتي باتجاه رؤية مختلفة تعتبر أن التعاون المشترك في تشغيل وصيانة وتدريب منظومات "رافال" يساهم في تقليص الأعباء طويلة الأمد بدلًا من زيادتها، من خلال بناء مراكز صيانة مشتركة، وبرامج تدريب متكاملة، وشبكات لوجستية منسقة، وآليات شراء موحدة تسمح بتخفيض الكلفة التشغيلية وتعزيز الجاهزية في الوقت نفسه. وتعكس هذه الرؤية تحولًا أوسع في طبيعة الحروب الحديثة التي باتت تعتمد على إدارة منظومات تكنولوجية شديدة التعقيد تشمل البرمجيات، ومكتبات الحرب الإلكترونية، والذخائر الذكية، والبنية السيبرانية، وأنظمة الصيانة التنبؤية، وهي عناصر تجعل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية الكاملة أمرًا صعبًا على أي دولة منفردة مهما بلغت قدراتها المالية.

تفرض باريس، في المقابل، أهم القيود المرتبطة بأي صيغة للتعاون المصري الإماراتي في ملف "رافال"، نتيجة احتفاظ فرنسا بدرجة عالية من السيطرة على منظومة الطائرة من خلال الصيانة، وتحديث البرمجيات، والموافقة على دمج الأسلحة، وسلاسل توريد قطع الغيار، وقيود إعادة التصدير. وتعكس هذه المسألة واحدة من أكثر الحقائق حضورًا في النقاشات المتعلقة بالسيادة العسكرية المعاصرة، حيث يؤدي شراء الأسلحة الغربية المتقدمة إلى بناء أنماط جديدة من الاعتماد الاستراتيجي المرتبط بالدول الموردة للتكنولوجيا. وتبقى الطائرة مملوكة للدولة المشترية من الناحية القانونية، بينما تستمر عناصر حاسمة من السيادة العملياتية والتكنولوجية تحت تأثير خارجي مباشر.

تزداد حساسية هذا الملف نتيجة الطبيعة التكنولوجية المعقدة للمقاتلات الحديثة التي تحولت إلى منصات استخبارات وحرب إلكترونية متكاملة تحتوي على أنظمة رادارية فائقة الحساسية، ومكتبات إلكترونية، وروابط بيانات، وبيئات برمجية متقدمة، وأنظمة مهام ترتبط بأعلى مستويات التكنولوجيا العسكرية الغربية. وتتعامل الدول الموردة مع هذه الأنظمة باعتبارها أصولًا استراتيجية تخضع لرقابة سياسية دقيقة، وهو ما يفسر الحذر الفرنسي المستمر تجاه أي توسع في نقل التكنولوجيا أو منح صلاحيات أوسع للوصول إلى الأنظمة الحساسة، خاصة في منطقة ترتبط فيها الدول بعلاقات متشابكة مع الولايات المتحدة والصين وروسيا في آن واحد.

يحضر البعد الإسرائيلي أيضًا داخل هذا النقاش بوصفه عنصرًا مؤثرًا في التوازن العسكري الإقليمي، حيث تخضع صفقات التسليح الغربية مع الدول العربية لحسابات مرتبطة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، بما يشمل أنواع الذخائر، والقدرات الإلكترونية، والصلاحيات التشغيلية المرتبطة بالمنظومات المتقدمة. ويدفع هذا العامل أي تطور في التكامل المصري الإماراتي في ملف "رافال" إلى التقاطع مع حسابات أوسع تتعلق بتوازنات الردع وإدارة التصعيد وحدود التعاون العسكري العربي المقبول دوليًّا.

يعكس البعد الرمزي للنقاش طموحًا عربيًّا أوسع لتجاوز حالة التشرذم العسكري والسياسي التي رافقت المنطقة لعقود طويلة، وأضعفت فعالية الجيوش العربية رغم الإنفاق الدفاعي الضخم. ويمنح ظهور منظومات عسكرية متكاملة جزئيًّا قائمة على منصات متطورة مشتركة انطباعًا بإمكانية بناء هيكل ردع إقليمي أكثر تماسكًا، مع بقاء هذا الطموح محكومًا بقيود مرتبطة بغياب السيادة التكنولوجية الكاملة، وتباين الأولويات السياسية، واستمرار الاعتماد على الموردين الخارجيين.

تعكس قضية مقاتلات "رافال"، في أساسها، وبغض النظر عن الحاجة الملحّة لها من طرف أبو ظبي ومحددات اللعبة العسكرية وهندسة سلاح الجو، التناقض الأوسع الذي يحكم الشرق الأوسط المعاصر، حيث تمتلك القوى الإقليمية موارد مالية متزايدة وطموحات سياسية وخبرات عملياتية تؤهلها للعب دور قوى متوسطة مؤثرة، بالتزامن مع استمرار خضوعها للقيود المرتبطة بالتفوق التكنولوجي الغربي، وضوابط التصدير، وسياسات التحالفات، والبنية العالمية لسوق السلاح. وتتحول "رافال" في هذا السياق إلى رمز مزدوج يجسد الطموح نحو الاستقلال الاستراتيجي، ويكشف في الوقت نفسه حدود هذا الاستقلال وآليات ضبطه من قبل القوى الكبرى.

توضح النقطة المحورية الأكثر تداولًا في هذا الملف أن الإمارات لم تواجه أصلًا صعوبة في شراء "رافال" مباشرة من فرنسا، بعدما أبرمت أبو ظبي بالفعل واحدة من أكبر صفقات تصدير المقاتلات الفرنسية في التاريخ الحديث عبر شراء 80 طائرة "رافال إف-4"؛ ويتركز النقاش الحقيقي حول أسباب استمرار الحديث عن المقاتلات المصرية رغم امتلاك الإمارات برنامجًا ضخمًا خاصًا بها، وهو ما يرتبط بالفارق بين امتلاك المقاتلات على الورق وامتلاك منظومة عملياتية مكتملة الجاهزية قادرة على الانتشار الفوري خلال الأزمات الإقليمية التي تمر بها الإمارات بعد الاعتداءات الإيرانية المتكررة على منشآتها الحيوية. بالفعل، تحتاج هذه المقاتلات المتقدمة إلى سنوات طويلة من بناء البنية التحتية، وبناء شبكات الاتصال، وتطوير نماذج الرصد والتعقب، وتدريب الطيارين، ودمج الأسلحة، وإنشاء شبكات الصيانة والإسناد؛ بينما تمتلك مصر بالفعل منظومة تشغيلية جاهزة وقائمة تضم طيارين ذوي خبرة، وفنيين مدربين، وبنية عملياتية مستقرة تسمح بتوظيف المقاتلات بصورة فورية إذا استدعت الظروف الإقليمية ذلك.

ترتبط أهمية هذه المسألة بالبيئة الإقليمية شديدة التقلب التي تشهد تصاعدًا في التهديدات المرتبطة بإيران، والمقاتلات المسيّرة، والأمن البحري، والتوترات الممتدة من الخليج إلى البحر الأحمر. ويدفع هذا الواقع بعض المحللين إلى تصور سيناريوهات يمكن خلالها للتنسيق العملياتي أو الانتشار المؤقت للمقاتلات المصرية أن يوفر تعزيزًا سريعًا للقوة الجوية قبل اكتمال النضج العملياتي الكامل للمنظومة الإماراتية.

يعكس هذا النقاش أيضًا تحول العقيدة العسكرية الإماراتية خلال السنوات الأخيرة نحو نموذج يرتكز على التدخلات الخارجية، وبناء التحالفات وتنويع المصادر، والانتشار البحري، والتأثير الإقليمي عبر مسارح عمليات متعددة، وهو ما يمنح مصر أهمية استراتيجية خاصة بحكم ما تمتلكه من عمق جغرافي، وثقل ديموغرافي، وبنية تحتية جوية ضخمة، وخبرة عسكرية متراكمة، وموقع حاكم على البحر الأحمر.

وبهذا، يتجاوز النقاش حول مقاتلات "رافال" إطار التعاون الثنائي ليعكس اتجاهًا أوسع داخل الشرق الأوسط نحو إعادة توظيف التكنولوجيا العسكرية الغربية المتقدمة ضمن شبكات ردع إقليمية أكثر ترابطًا بدلًا من بقائها ضمن ترسانات وطنية منفصلة، إلا أن هذا المسار يظل مقيدًا بقيود الموردين الدوليين، والتنافسات الإقليمية، واستمرار الاعتماد التكنولوجي الخارجي، إضافة إلى غياب بنية دفاعية عربية موحدة قادرة على تحويل هذا التعاون إلى منظومة مؤسسية مستقرة ومستدامة.