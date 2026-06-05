يُمكننا مواصلة قراءة الأحداث كما نفعل. نتابع الإعلام بلغاته ونعقّب ونحلّل ونتّخذ موقفًا. نشاهد القنوات التلفزيونية ويُعجبنا موقف لهذه وتحليل لذاك. في هذا وتلك سنستعمل اللغة ذاتها للإحاطة بما يحدث. وسنكتب، إذا كتبنا، بهذه اللغة. ويذهب بعضنا أبعد فينتحل شخصية المحلّل، يقف أمام عدسة ويشبك يديه عند الأصابع علامة الموثوقية، ويُتحفنا بما في لغته من مفردات لامعة.

على العموم، سنتابع العمليات العسكرية ونتأرجح بين المنتصر وبين المنكسر فيها، على أن ذلك خلاصة كل شيء. ومن هنا تأتي هذه "التنظيرات" العربية حول "انتصار" إسرائيل وضرورة التعامل مع ذلك كواقع والتكيّف معه - اقرأ السجود له - كما يفعل قطاع من اللبنانيين وقطاع مثلهم من الفلسطينيين في الجبل وفي الساحل. بيد أنني سأقترح هنا قراءة أخرى تتعدّى هذه الثنائية التي عادة ما تأخذنا إلى تسطيح السياسة والجيوسياسة والعلاقات بين الكتل البشرية وحركة القوى الخفية وأثر التوازنات الكبرى في عالم اليوم.

إذا نظرنا من خلال موازين القوى العسكرية، سنكتشف دون عناء تفوّق إسرائيل في التكنولوجيا والعديد ومنظومات السلاح، لا سيّما سلاح الجو والسيطرة على الأجواء في الإقليم. لكننا سنكتشف، أيضًا، أن الأمور ليست مُطلقة كما يصفها بعض العرب ويُريدها آخرون لأسبابهم. فلا التفوق التكنولوجي مطلق ولا الهيمنة نهائية. فالأشهر الأخيرة طالعتنا بأخبار من حيث لم نزوّد عن وسائل معادلة تحيّد هذا التفوق أو تقلّصه، وأقصد قدرات إيران التي لم تظهر على مداها حتى الآن، وقدرات حزب الله التي تُربك الجيش الإسرائيلي تمامًا، وليس فقط بالطائرات المسيّرة. في إيران ولبنان عقيدة قتالية هي، أيضًا، معادل في المعركة. وهي عقيدة نعرفها من قبل من تجارب أخرى تقول بوضوح إنه عندما يتوفر طرف عربي أو سواه يؤمن بعقيدة قتالية مدروسة وبأنه قادر على القتال الندّي، فإن الوقائع على الأرض تكون مختلفة. لكن ما العمل أن البعض لا يزال يشتق رعشته من استقواء القوات البحرية الإسرائيلية على أناس مدنيين في أسطول كسر الحصار على غزة؟ وما العمل ما دام البعض يرى في الغطرسة خلاصة كل شيء؟

المشهد لا ينحصر هنا في ميدان القتال والأشرطة المصوّرة التي يُنتجها الأطراف عن "انتصاراتهم". فالمشهد في إسرائيل، الدولة والمجتمع، أكثر تدليلًا على الحالة الإسرائيلية من رفع العلم الإسرائيلي فوق قلعة الشقيف، خاصة وأنها لم تكن تقاتل هذه المرّة كما في حزيران/يونيو 1982. بل إن رفع العلم هنا، مثله مثل تمثيلات وصور أخرى، هدفه التستّر على الوضع الحقيقي. فإسرائيل، كثمرة المشروع الصهيوني ومكمّله، تبدو في ذروة غطرستها وفي ذروة ضعفها، أيضًا، في الداخل ونحو الخارج. فلا شيء فيها كما أراده المؤسسون وكما يصوّره الحاليون من مسؤولين. لا الاقتصاد وعملية الإنتاج، ولا الاجتماع، ولا الأمن، ولا الشرعية، ولا العلاقات مع العالم، ولا السياسة الداخلية، ولا أداء المؤسسات. وستتضح الأمور أكثر إذا ما تتبعنا الانقضاض على المؤسسات من الشعبويين الفاشيين وخطوط الفساد في كل ناحية ودائرة، وكيف استطاعت الحكومة تفتيت المجتمع وتحويل القوى الأمنية إلى ميليشيات. يبدو أن حياة الإسرائيليين وراءهم أكثر مما هي أمامهم. صحيح أنهم جزء فاعل في إمبراطورية كبيرة، لكنها هي، أيضًا، في أسوأ أوضاعها مقابل قوى عالمية أخرى وفي داخلها. وقد كشفت الحرب العدوانية على إيران أنها في النزع الأخير، وأن كلامها أكبر منها ومن أفعالها. وهذا صحيح إذا نظرنا إلى أميركا نفسها من الداخل، كيف ينخرها الفساد وينقض فيها الشعبويون على مؤسسات فيدرالية وفي الولايات، ويدمرون كل شيء، بما فيها صورة الوحش الكاسر نفسها. صحيح أننا في الحالتين سنرى المزيد من الحشرجات على شكل حروب وغارات هنا وجيوش هناك، لكنها في نظري هي علامات نهاية مرحلة في الحالتين، وليست علامات قوة وهيمنة.

لا أقول هذا من باب تربية الأمل أو إقناع الذات بزوال الشر. فأنا أعرف عناده وتجذّره في وجودنا هنا أو هناك. لكنّي أعرف أن كل الظواهر تاريخية وقابلة للتحوّل، ولو بقوة التناقض الداخلي فيها. لكني أرى، أيضًا، الضغوط الخارجية على هذه الظاهرة (الإمبراطورية) من الصين ومن روسيا ومن داخل أوروبا نفسها. وأرى أن دور الشعوب لم ينته كما يُريد أباطرة شركات الخوارزميات الذين اعتقدوا وهمًا أنهم يمتلكون مصائر الناس ومفاتيح حيواتهم وعقولهم. صحيح أنني أرى تأثير صناعة الرأي وكيّ الوعي والسيطرة، لكني لا أزال أحفظ عن غيب تقريبًا نصًّا لبرتولد بريشت عن قدرة الإنسان على تحييد قدر التكنولوجيا عندما يغلّب ضميره ومعناه. ولا أقصد ذلك حرفيًا، بل أقصد استعداد الكثير من الناس في كثير من المواقع في العالم للمواجهة والمقاومة والرفض؛ مقاومة الشر، ومواجهة عقلية التوحش، ورفض السياسات الناتجة عنها. فالصورة ليست انتصارًا أو هزيمة، بل سيرورة تحصل عبر العالم، وهي ليست في صالح إسرائيل ولا أميركا. وهما لا تمتلكان مفاتيح الجنة كما يُعتقد، وإن كانتا تمتلكان كل أسباب الموت لغيرهما ولنفسيهما، أيضًا.