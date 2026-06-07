طوبا الزنغرية: نموذج يحتذى

حين يُذكر اسم طوبا الزنغرية، لا يتبادر إلى الذهن فقط موقعها الجميل بين الجليل الأعلى ووادي الأردن، بل تتبادر أيضًا صورة الإنسان الطيّب الذي ما زال يحافظ على القيم العربية الأصيلة، الكرم، والاعتزاز بالكرامة، والحفاظ على التراث العربي الأصيل.

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يرتبط تاريخ البلدة بعشيرتين عربيتين عريقتين، هما الهيب والزنغرية. وقد استقرت عشيرة الهيب في منطقة عين طوبا منذ مطلع القرن العشرين، ثم انضم إليها قسم من عشيرة الزنغرية بعد نكبة عام 1948، فحملت البلدة اسمها الحالي.

ولم يكن أهل طوبا مجرد سكان لقرية على أطراف الجليل، بل كانوا جزءًا من تاريخ المنطقة. عاشوا حياة البادية بما فيها من ترحال ورعي، ثم انتقلوا تدريجيًا إلى الاستقرار وبناء البيوت الثابتة منذ عام 1905، حين بُنيت خمسة بيوت من حجر البازلت.

ومع التحولات التي شهدتها البلاد خلال القرن الماضي، حافظ أهالي القرية على هويتهم العربية وعلى منظومة القيم التي ورثوها عن الآباء والأجداد.

والكرم في طوبا الزنغرية ليس مجرد صفة عابرة، بل أسلوب حياة. فالضيف فيها لا يُسأل من أين أتى قبل أن تُقدَّم له القهوة ويوضع أمامه الطعام. والمجالس ما زالت تحافظ على تقاليد الضيافة العربية التي اشتهرت بها عشائر الجليل والبادية. وليس غريبًا أن يتنافس الناس في استقبال الضيوف وإكرامهم، فهذه القيم جزء من المكان والذاكرة الجماعية.

وأهالي طوبا الزنغرية يُفرّقون بين الضيف القادم بالمودة والاحترام، ومن يأتي محمّلًا بخطاب استفزازي أو بأجندة سياسية تستهدف أهل البلدة أو مؤسساتها التعليمية وغير التعليمية.

ولقد أثارت "الزيارات" السياسية الأخيرة التي قام بها نفر من اليمين المتطرف غضبًا واسعًا بين الأهالي، لأن الهدف من هذه الزيارات لم يكن التعرف على البلدة أو خدمة سكانها، بل لتحقيق مكاسب إعلامية وسياسية على حساب كرامة الناس وسمعة مدارس القرية وأبنائها. وقد عبّر مسؤولون محليون وأهالٍ عن رفضهم لهذه الزيارات التي اعتبروها استفزازية وغير مرحّب بها.

وإن تاريخ طوبا الزنغرية أطول بكثير من أي زيارة عابرة، وأعمق من أي استفزاز سياسي مؤقت. فالبلدة عاشت التحولات الكبرى في تاريخ منطقة الجليل، وحافظت على وجودها وهويتها رغم الصعوبات والضغوط الهائلة.

وأنا ألتقي منذ سنوات مع طلاب المدارس في طوبا الزنغرية من خلال المكتبة العامة في القرية، التي تديرها السيدة شادية الهيب. وما يميّز إدارات المدارس والمعلمين في المدارس التي زرتها جميعها هو الاحترام الكبير الذي يولونه للضيف الكاتب منذ لحظة دخوله المدرسة، من ضيافة واستقبال وترحيب، أما طلاب طوبا-الزنغرية فهم في غاية الذوق والكياسة والذكاء.

وهنالك قيمة عليا للأخلاق قبل أي موضوع تعليمي آخر، أما بعض السفهاء الذين يريدون أن يعلموا الأخلاق لأبناء طوبا فلا كلمة تليق بهم سوى "خسئتم".

والعشائر العربية حاضرة في تلك المنطقة منذ عام 1700، إذ كانت تعيش هناك قرب مجرى نهر الأردن، ثم استقرت حول نبع عين طوبا، الذي أطلقت عليه السلطات زورًا وبهتانًا اسم "عين هنسي".

وفي عام النكبة هُجّر عدد كبير من أهالي طوبا إلى سورية ولبنان، وبقي من عشيرة الهيب قسم تمكنوا من البقاء، ولهذا قصة طويلة وفيها آراء متناقضة. لكنّ المهم أن جزءًا كبيرًا من أهل طوبا والزّنغرية نجحوا في البقاء في أرضهم ووطنهم بعد قيام إسرائيل. ولم تتركهم الدولة في حالهم مذّاك؛ فقد صودر منذ قيام الدولة إلى اليوم آلاف الدونمات من الأرض لصالح المستوطنات المحيطة، مثل مستوطنتي "إيليفيلت" و"كفار هنسي".

وفي العام 2011 جرى الاعتداء على مسجد وعلى بناية المجلس المحلي للقرية من مجموعات "تدفيع الثمن"، التي خطّت شعارات منها "الموت للعرب".

ويبدو أن بقاء قرية عربية وحيدة في تلك المنطقة التي هُجّرت منها عشرات القرى العربية في عام النكبة لا يروق للمجموعات المتطرفة، التي ترى بمجرد وجود العرب هناك استفرازًا لها.

وفي العقدين الأخيرين يلاحظ نشاط ما يسمى "فتية التلال" في المنطقة، الذين يستفزون الأهالي الذين اعتادوا قضاء بعض الوقت بالقرب من ضفة النهر، بهدف إبعادهم وإشعارهم بالغربة عن الحيز الطبيعي المحيط بهم.

إلّا أنّ أهالي هذه البلدة قد سطّروا في الأسابيع الأخيرة تاريخًا بالذهب، عندما تصدوا للوزير الفاشي بن غفير ورفضوا استقباله، ووجهوا له ما يستحق من الإهانة. ثم تصدوا لعضو الكنيست الفاشي المدعو سوكوت من حزبه، حين حاول اقتحام إحدى مدارس القرية قبل صده وطرده من البلدة كما يليق به.

وإنه من المؤكد أن محاولات الفاشيين اقتحام قرانا سوف تتصاعد، ولن تقف عند طوبا الزنغرية، ولكنّ طوبا الزنغرية قدمت نموذجًا يحتذى في مواجهة فلول الفاشيين، الذين يستكثرون على شعبنا أن يعيش في وطنه بأمان.