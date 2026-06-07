أكتب أدناه احترامًا لجهد الصحافي سليمان أبو ارشيد، وهو بالتأكيد صحافي نقدي ومثابر على الجمع بين الكتابة والتقصي مع الالتزام بموقف سياسي معين. لكنه، كما كلنا، يقع في أخطاء نابعة من فهم خاطئ للسياق أو النص، أو أنه يقع في مصيدة الالتزام السياسي والأيديولوجي على حساب الحقيقة. كتب في موقع "عرب 48" (4/6/2026) مقالًا تحت عنوان "ملاحظات سريعة على مقال أسعد غانم ‘الحجر الذي رفضه البناؤون’"، وفهم النص باعتباره مديحًا لإميل حبيبي وتراثه. وهذا بالتأكيد لا يلتقي مع ما كتبته. فقد كتبت مقالًا بمناسبة ذكرى وفاة السياسي والكاتب والصحافي والأديب - وهذه كلها صفات لإميل حبيبي وليست مدحًا ولا تضخيمًا له - وقمت بوصف تأثير نشاط وكتابات إميل حبيبي، والحزب الشيوعي عمومًا، على ما حدث لدينا تاريخيًا وحتى يومنا هذا.

أفهم من النص أن الصحافي سليمان أبو ارشيد ما زال متعلقًا بخطابات ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهذا حقه، لكنني، بعكسه، تصالحت أو أحاول التصالح مع "تراثنا الوطني" بكل مركباته، وخصوصًا على ضوء الإبادة والتطهير العرقي وسحب المواطنة. واعتقادي يتعمق تدريجيًا بأن النقاش السياسي مهم وصحي، لكن تنظيم مجتمعنا ورص صفوفه هو مفتاح الصمود والبقاء وتحدي السياسات الإسرائيلية والتفوق العرقي تحديدًا. تصالحت، أو أحاول، مع تراث كل من - على سبيل المثال - ياسر عرفات وتوفيق زياد وصالح برانسي وعبد الله نمر درويش، وصولًا إلى مركبات القائمة المشتركة العتيدة، وأصبحت أقلل من شأن المماحكات السياسية وأركز على ضرورة أن ننظم أنفسنا كمجتمع وطني، ولدي استعداد للتنازل كثيرًا من أجل الوصول إلى ذلك.

ينشر أبو ارشيد مقالاته في موقع "عرب 48"، وهو نسبة إلى المجموعة العربية والفلسطينية التي تحمل المواطنة في إسرائيل، وهي الصفة المتعارف عليها سياسيًا ووطنيًا واجتماعيًا وثقافيًا كمجموعة تحمل مكانة خاصة داخل الشعب الفلسطيني، وهي صفة وحالة سياسية تتفق عليها كل مركبات الشعب الفلسطيني وكل التنظيمات السياسية والاجتماعية لدى الفلسطينيين في إسرائيل، بما يشمل حركة أبناء البلد، والحركتين الإسلاميتين، والجبهة، والتجمع، وغيرهم. إذا كان ذلك صحيحًا، فمن وضع الأساس السياسي والنظري والأيديولوجي لهذه الجماعة؟ مَن قَبِل قرار التقسيم واعتبره حاملًا لمشروع سلام أو تصالح بين الفلسطينيين والإسرائيليين وطالب بتنفيذ حق العودة في سياق ذلك؟ من كتب ونظّر عن النضال لأجل المساواة في سياق المواطنة؟ من دعا إلى تنظيم الناس منذ الحكم العسكري كحالة سياسية تنبع من المكانة الخاصة للفلسطينيين في إسرائيل؟ وكل ذلك صحيح لنشاط سليمان أبو ارشيد منذ تعرفت إليه. إميل حبيبي وعموم مثقفي الحزب الشيوعي هم من أهم من سعى إلى ذلك، ووفروا لسليمان أبو ارشيد السياق السياسي والثقافي الذي يكتب فيه.

تنافس مع حبيبي والحزب الشيوعي تياران مركزيان. الأول انخرط في السياسة الإسرائيلية والأحزاب اليهودية، والثاني نادى بفك الرباط مع إسرائيل والالتحام مع السياسة الفلسطينية العامة، وكلاهما فشل سياسيًا على ضوء الواقع. ولا نزال ننتظر نتائج ما أوصلنا إليه نتاج إميل حبيبي، وعن هذا كتبت، وليس عن تاريخ إميل حبيبي الآخر الذي يصر عليه أبو ارشيد، وهذا من حقه، لكن ما يريده ليس موضوع مقالي.

ربما هناك حاجة للتذكير بأن السياسة العربية في إسرائيل، بكل مركباتها، سلمت بالإطار السياسي الذي نظّر له حبيبي وآخرون من الحزب الشيوعي وغيره، لكن دور حبيبي هو الأهم والأكثر تأثيرًا، وهو الخطاب ذاته الذي اقتنعت به الحركة الوطنية الفلسطينية منذ حرب لبنان عام 1982، أو قبلها بقليل، وجزء من قناعات عرفات تأثر بلقاءاته بالحزب الشيوعي في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وفي كلها كان تراث حبيبي شاخصًا وموجودًا. كيف يمكن الوصول موضوعيًا إلى إنكار دور حبيبي وتأثيره؟ هل يمكن أن نتنكر للواقع بهذا القدر من التجاهل، أو على الأقل وصولًا إلى العداء مع تاريخ واضح ليس بحاجة إلى شرح لصحافي مثقف مثل أبو ارشيد؟

شخصيًا، كنت ولا زلت مؤيدًا لفكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية، لكنني لا أنكر أن فكر حبيبي هو المسيطر حتى الآن، ولا يوجد متنافس سياسي له، عاقل لدينا في الـ48. وهذا لا يلغي أهمية الاجتهادات الحزبية والفكرية الأخرى، ومنها ما كتبته أنا، لكن الفهم الحقيقي والحاجة إلى أن نضع أرجلنا على الأرض لأجل التغيير يتطلبان الاعتراف بالموجود. وطبعًا، فالتجمع الوطني أو الحركة الإسلامية أو غيرهما لهم رؤيتهم الخاصة في قضايا عينية، لكنهم جميعًا يسبحون في الفضاء السياسي الذي نظّر له حبيبي. وللتوضيح، فإن حزب التجمع ود. عزمي بشارة ليسا بحاجة إلى تفسير. فقد أُقيم التجمع كجزء من تداعيات فكرة التقسيم كما تبلورت في أوسلو (ولم تنجح)، وأدبيات التجمع، مثلًا، لا تترك مجالًا للشك. فالتجمع هو مشروع التصدي ليهودية الدولة والمطالبة بدولة المواطنين في سياق حل الدولتين، وكذلك التصورات المستقبلية، وليس كما يحاول أبو ارشيد الإشارة لأسباب تتعلق بفهمه هو وليس بحقيقة ما جرى ويجري. واليوم، عندما يتفق سامي أبو شحادة وقيادة التجمع مع رؤية الجبهة في سياق العمل على إقامة المشتركة، فإن ذلك هو الاستمرار الطبيعي لفكر التجمع، وفي مثل هذا الاتفاق لا يوجد أي شك في أن فكر إميل حبيبي والحزب الشيوعي حاضر وبقوة، شئنا أم أبينا.

وعودة إلى المشتركة، نعم أعتقد بأهمية المشتركة في هذه المرحلة، ومستعد أن أدفع ثمنًا سياسيًا وشخصيًا لذلك، وأعتقد بأنها مشروع سياسي وطني مهم. أولًا، لإقصاء اليمين الفاشي وفتح نافذة ممكنة لوقف الإبادة والتطهير العرقي وسحب المواطنة، ويهمني جدًا وقف، ولو محدود، لهذه السياسات. ثانيًا، كمشروع وطني فلسطيني مغاير لما يحدث في الضفة والقطاع من تفتت وانعدام مركز وطني. وثالثًا، كباعث للأمل بالتغيير لدى قوى يهودية مناوئة لسياسات الحكومة في إسرائيل، ولقوى عالمية تتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الإبادة والتطهير العرقي وسحب المواطنة، ولا تجد أي عنوان سياسي أو رمزي فلسطيني يشجعها على العمل من أجل محاصرة إسرائيل دوليًا وعربيًا. كما أنني أدافع عن المشتركة كخطوة سياسية تساهم في توفير مناخ للعمل المشترك ولتنظيم المجتمع في بلداتنا العربية في الداخل، ولو في سياق محاربة العنف والجريمة وخلق أجواء من التنظيم والعمل الجماعي ضد مظاهر الانفلات وحالات اللا حول ولا قوة. ويلخص إميل حبيبي كل ما ذُكر أعلاه في مقولته: "الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية".

أقترح على الصحافي أبو ارشيد أن يدرك أن كل ذلك هو نتاج تراث سياسي متواصل بدأ بعد عام 1948، واستمر بنشاط قوى سياسية، ومنها الحزب الشيوعي والجبهة بما يشمل حبيبي وغيره، كما أحزاب وقوى أخرى، ومنها الجبهة العربية الشعبية، وحركة الأرض، والحركة التقدمية، والحزب القومي العربي، وأبناء البلد، والحركة الإسلامية، والتجمع، وأن الحقيقة التي ألتزم بها كأكاديمي وكناشط وكمدافع عن حقنا في وطننا هي ما يهمني في هذا النقاش، أو غيره.