"تجاهل العميد يائير غولان، القائد السابق لقوات الجيش في الضفة الغربية، حكمًا إلزاميًا صادرًا عن المحكمة العليا، وسمح لضباطه في عدة حالات بتطبيق ’إجراء الجار’ خلال عمليات اعتقال مطلوبين. وبناءً على ذلك، قرر رئيس الأركان توبيخ الضابط وتأخير ترقيته إلى رتبة لواء لفترة وجيزة.

ما الذي دفع غولان - وهو ضابط متفوق يُنظر إليه منذ سنوات كرئيس أركان محتمل في المستقبل، وحاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفرد الأميركية - إلى انتهاك أمر المحكمة عمدًا (والذي تم تضمينه أيضًا في أوامر القيادة)، دون إبلاغ قادته بذلك؟ أوضح الضابط أنه فعل ذلك لمنع الإضرار بالممتلكات وتعريض حياة البشر للخطر، وبالدرجة الأولى حياة الفلسطينيين. وبأثر رجعي، يعترف الضابط بأنه أخطأ، وأنه لم يكن ينبغي له اتخاذ مثل هذه القرارات بمفرده. وقد اقتنع المدعي العام العسكري بحجج قائد الفرقة، وقرر الاكتفاء بتقديمه إلى محاكمة تأديبية أمام رئيس الأركان، بدلًا من المحاكمة الجنائية".

هذه سيرة مقتضبة لزعيم حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، كما وردت في خبر كتبه المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

ففي أيار/مايو 2002، التمس مركز عدالة الحقوقي، بالتعاون مع مؤسسات حقوق إنسان أخرى، التماسًا إلى المحكمة العليا طالب من خلاله بمنع الجيش الإسرائيلي من استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن عند تنفيذ عمليات اعتقال. وذكر بيان عدالة حينها أن "الإجراء المعروف باسم إجراء الجار – وهو إجراء بموجبه يجبر الجيش أحد أقرباء أو جيران الشخص الذي يريد الجيش اعتقاله على السير أمام الجنود الذين يطوقون البيت، وأن يطرق الباب وأن يطلب من الشخص المطلوب تسليم نفسه لقوات الجيش، مفترضين أن الشخص ’المطلوب’ لن يطلق النار على قريبه أو جاره. إن استخدام المدنيين كدروع بشرية أو كرهائن يشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فهو يشكل جريمة حرب. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، قبلت المحكمة العليا التماس عدالة وأقرت أن "استخدام المدنيين الفلسطينيين مخالف للقانون الإنساني الدولي".

لم تكن هذه الجرائم تُمارَس من قبل جنود الجيش الإسرائيلي وضباطه في زمن حكومة سموتريتش وبن غفير، وليس الضابط المذكور من شبيبة المستوطنات المهووسين، بل هو ابن المؤسسة العسكرية الأشكنازية، ويُحسب اليوم يساريًا نسبيًا، وكان مرشحًا لرئاسة أركان الجيش، لكن يبدو أن سمات في شخصيته منعته من ذلك، مثل تصريحه، وهو نائب لرئيس الأركان قبل سنوات، بأن الخطاب السائد في إسرائيل يذكّر بألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي عشية صعود الحكم النازي، وكان هذا التصريح من الأمور التي أحبطت تقدمه لرئاسة الأركان، إذ اعتُبر حينها تصريحًا سياسيًا لضابط رفيع في الجيش، وهذا محظور.

والحقيقة هي أن الممارسات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تحت قيادة غولان حينها هي التي تذكّر بفترات مظلمة من التاريخ البشري، من حيث استخدام مدنيين كدروع بشرية، ما أدى إلى مقتلهم. بل إن "مزاج غولان" يبدو متمردًا ومندفعًا؛ فهو يتمرد على قرار أعلى هيئة قضائية في إسرائيل ويسمح باستخدام المدنيين دروعًا بشرية، ثم يدّعي أن ذلك كان حمايةً للسكان الفلسطينيين. لقد وصلت البلاهة في هذا التصريح حدًا يغني عن استعارة مصطلح حنّا أرندت، "تفاهة الشر" أو "بلاهة الشر"، وهي تتطرق إلى الفترة ذاتها في ألمانيا النازية التي تطرق إليها غولان في خطابه المذكور.

صار غولان اليوم كأنه المنافس الأكثر راديكالية في المعارضة الصهيونية لحكم بنيامين نتنياهو، وينظر إليه مصوتون عرب على أنه مرشحهم المفضل، وتمنحه استطلاعات الرأي نحو مقعد في الانتخابات المقبلة من أصوات العرب. وهؤلاء ليسوا من مصوتي حزبي العمل وميرتس التقليديين ("الديمقراطيون" هو تحالف حزبي العمل وميرتس الراحلين)، بل إنه استقطب مصوتين جددًا صوتوا في السابق للقائمة المشتركة وللأحزاب الوطنية؛ لكن حزبه يخلو من مرشحين عرب "عليهم قيمة"، بل يضم نكرات سياسية، ولا يطرحون برنامجًا سياسيًا.

قد يستدعي أحدهم تجربة يتسحاق رابين، رئيس أركان الجيش في حرب حزيران/يونيو 1967، الذي تحول إلى "حمامة سلام" في أوسلو؛ لكن تجربة رابين تختلف في زمانها عن تجربة غولان، فقد كان رابين قائدًا لحزب تاريخي مؤسس للدولة وله تمثيل سياسي واسع في البرلمان ومؤسسات الحكم، كما أن إسرائيل كانت مختلفة في تركيبتها الاجتماعية، ثم إن تجربة رابين انتهت باغتياله.

أما تجربة غولان اليوم، فإسرائيل ليست إسرائيل التسعينيات، وهو يمثل كتلة هامشية في الكنيست. وإذا كان هدف تصويت العرب له هو التأثير في كتلة المعارضة الصهيونية بقيادة نفتالي بينيت وزيادة قوتها بهدف إسقاط نتنياهو، فإن ذلك تكرار لتجربة التصويت للأحزاب الصهيونية في السابق لترجيح التيار المؤيد للسلام مع الفلسطينيين، وهذا ما قضى عليه زعيم العمل السابق، إيهود باراك، في مطلع الألفية بإعلانه عدم وجود شريك فلسطيني للتسوية، لينتقل الحكم إلى اليمين منذ ذلك العام، مرورًا بأريئيل شارون وصولًا إلى بنيامين نتنياهو.

يستخدم غولان العرب اليوم "إجراء الجار"، أو دروعًا بشرية، للوصول إلى الائتلاف الحاكم، لكنه يفضل أن يكونوا في المقاعد الخلفية في قائمته، في العشرية الثانية، فيما تمنحه الاستطلاعات نحو تسعة مقاعد، منها مقعد بأصوات عربية، لكن موقعهم غير مضمون.

إذن، هذه سيرة الجنرال يائير غولان الذي حوّل حياة مئات آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى جحيم في مطلع الألفية واستخدمهم دروعا بشرية، وهي جريمة حرب حظرتها المحكمة العليا الإسرائيلية، لكنه استمر بتطبيقها، أي أنه متورط بجرائم حرب عن سبق إصرار وتعمد، بل تفاخر في العام 2022 خلال مقابلة تلفزيونية بأنه أمر باستخدام الفلسطينيين بينهم سيدة في خمس حالات، كما أنه دعا في بداية الحرب الحالية على قطاع غزة إلى تجويع المدنيين حتى تحرير الأسرى الإسرائيليين، وهذه جريمة حرب أخرى لا ينكرها بل يتفاخر بها عن سبق إصرار وتعمد.