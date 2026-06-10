قدّم كلّ من الدكتور أسعد غانم والصحافي سليمان أبو ارشيد طروحات مهمة حول دور إميل حبيبي والحزب الشيوعيّ الإسرائيلي في تطوير الفكر السياسي للفلسطينيين الباقين منذ عام 1948 تحت الحكم العسكري والمواطنة الاستعمارية. إذ ذكر أسعد غانم في مقالته الأخيرة في "عرب 48" أن "فكرة القبول بالجنسية الإسرائيلية والدفاع عنها، وفكرة المواطنة، وأفكار النضال اليومي من أجل المساواة وتحقيق العدالة داخل ما أحدثته النكبة، وفي سياق القبول بفكرة الدولتين، التي بدأت مترددة في فكر حبيبي وأصبحت أكثر وضوحًا بعد النكسة عام 1967". وهو يرى أن حبيبي هو أساس تطوير هذه الأفكار، وهذا قول بالتأكيد فيه من الصحة، ولكنه غير كافٍ، حيث إنه، أولًا، لم يكن إميل حبيبي وحده، بل كان هناك إلى جانبه حنّا نقارة، الذي يُعتبر الركن الأساسي لفكر البقاء، خصوصًا بسبب قدرته على العمل القانوني وأيضًا الفكري قبل النكبة، ناهيك عن إميل توما، وهو مؤرخ قدير وماركسي وشيوعي لديه صلات واسعة، وهذا فقط من الحزب الشيوعيّ. ماذا عن صالح برانسي، وقد درس في أهم كليات فلسطين قبل النكبة في القدس، واعتُقل إبان النكبة، وكان من جيل المعلمين الأوائل الذين تعذبوا بين الاعتقالات والنفي، وصاحب فكر سياسي ومناضل من أجل البقاء، وهو أيضًا مع النضال من أجل مواطنة كاملة على أساس قومي، أو لنقل تحويل إسرائيل إلى ديمقراطية، والتركيز على الحقوق القومية؟ وأزعم أن القيادات القومية مثل برانسي وحبيب قهوجي، الذي نُفي إلى سورية وأدار "مركز أبحاث الأرض"، وساهم في الإنتاج المعرفي العربي حول إسرائيل، وأعتبر أنه سار في طريق مشابهة للطريق التي قادت إلى مشروع عزمي بشارة في العالم العربي في بناء مؤسسات ومراكز أبحاث، وغيرهم، هم الذين جعلوا الحزب الشيوعي مهتمًا بالقضايا القومية العربية، لأن النزعات الصهيونية كان من الممكن أن تغلب على الحزب. صحيح أن إميل حبيبي كان له دور مهم، ولكن الأفكار التي نادى بها هي نتاج ظروف اجتماعية وتاريخية ونقاشات عديدة بين المثقفين والمفكرين والأحزاب والقوائم.

كان شعراء المقاومة هم عماد الخطاب الجذري المناضل ضد الحكم العسكري والاستعماري، والتركيز على البعد القومي، وهذا نجده واضحًا في دراسات غسان كنفاني، وخالد فوراني، ومها نصار، وهنيدة غانم. ولولا شخصيات مثل حنا أبو حنا، وراشد حسين، وتوفيق زياد، ومحمود درويش، والإنتاج الشعري والأدبي والفكري، لما تبلور هذا الخطاب. وأزعم أن الحزب الشيوعيّ الإسرائيلي اندثر كما اندثرت العديد من أحزاب اليسار الصهيوني.

ولنكمل الاقتباس: "ومن ثم تعزيز هذا التوجه بعد انتقال منظمة التحرير نفسها إلى القبول عمليًا بهذه الأسس والعمل حسبها، كلها تأثرت بأفكار واجتهادات حبيبي، وغيره من القيادات الفاعلة في الحزب الشيوعي وباقي الأحزاب السياسية الفاعلة لدى الفلسطينيين، وكلها تأثرت بما عمله حبيبي وما أبداه من قدرة على الابتكار في توصيف الحالة وجعلها مرجعًا وطنيًا جماعيًا، ليس لدى الفلسطينيين في إسرائيل فحسب، بل لدى عموم الفلسطينيين". بالتالي، نستنتج أن التراث السياسي غني جدًا لدى الفلسطينيين الباقين في مجتمع الداخل، وأتفق مع أسعد غانم بأن تأثيرنا كان كبيرًا على منظمة التحرير الفلسطينية بشكل غير واعٍ وغير منظم، وهذا هو العطب. فلو أن التأثير كان ديمقراطيًا ومنفتحًا على جميع الطبقات الشعبية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، لما رأينا هذا النزوح السريع نحو "حل الدولتين" من دون ضمانات، ومن دون عمل جماهيري حقيقي مرافق؛ فقد كانت صفقة من دون أي رصيد. وهذا كان خطأ ياسر عرفات، وفقًا للعديد من المثقفين والمفكرين والكتاب الفلسطينيين.

ما هي مقولة أبو ارشيد؟

يرى أن إلصاق التراث السياسي الفلسطيني بأكمله باسم إميل حبيبي يُعدّ مجحفًا بحق مجموع المناضلين والفاعلين والأحزاب التي ساهمت في تشكيل هذا المسار. وأتفق مع هذا الطرح، إذ إن العامل القومي داخل الحزب الشيوعي لم يكن واضح المعالم بالمعنى المتماسك، بل ظل مرتبطًا بإطار لينيني يقوم على مفهوم "الاضطهاد القومي"، ما يعني غياب بناء نظري قومي مستقل ومتماسك. وعلى الرغم من بروز قيادات ذات توجه قومي لاحقًا، مثل "حركة الأرض"، فإن هذا التوجه لم يتبلور في إطار تنظيري واضح، بل اعتمد بدرجة كبيرة على الخطاب العروبي الناصري وسياقاته السياسية. أما حركة "أبناء البلد"، فهي تمثل تيارًا وطنيًا ذا نزعة ماركسية، لكنها حتى اليوم لم تنجح في الوصول إلى قطاعات شعبية واسعة، كما لم تُنتج أدبيات نظرية متكاملة تعكس تجربتها السياسية. مع ذلك، ومع بروز عزمي بشارة وطرح "التجمع الوطني الديمقراطي"، يمكن القول إن مرحلة جديدة من بلورة الفكر القومي - الوطني في الداخل الفلسطيني قد بدأت، حيث تم تأطير المشاركة السياسية في الانتخابات ضمن خطاب يقوم على الهوية القومية والمواطنة الكاملة، مع تطور في أدوات الخطاب السياسي، رغم ما قد يعانيه من انقطاع أو تجزؤ. وباختصار، فإن ملاحظة أبو ارشيد في محلها، إذ إن إميل حبيبي وحده لا يكفي لتمثيل هذا التراث السياسي، بل لا بد من إدراج تطور الفكر القومي والوطني منذ "حركة الأرض"، مرورًا بـ"أبناء البلد"، وصولًا إلى "التجمع الوطني الديمقراطي"، لفهم هذا المسار في كليته.

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