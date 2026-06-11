تأتي العقوبات الغربية الأخيرة على الكيانات والمستوطنين الإسرائيليين، التي فرضتها كل من بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا والنرويج يوم أمس الثلاثاء، كخطوة متأخرة جدًا أمام المشروع الاستيطاني الإحلالي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي بدأ منذ عقود، ومتهاونة أمام الواقع الوحشي الجاثم على الأرض والجسد الفلسطيني.

كانت لتكون هذه العقوبات، التي شملت تجميد أصول ومنع سفر لستة كيانات وشخصيات متورطة في تمويل وتمكين عنف المستوطنين وبناء المستوطنات، مناسبة جدًا لو فُرضت قبل 20 عامًا وأكثر، حين كان المشروع الاستيطاني في بدايته، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي نما وتعاظم خلال فترات "الهدوء" ومحادثات السلام وأوسلو ومدريد وكامب ديفيد، التي تريدها هذه الدول أن تعود بشكل ما بمسمى جديد، وقبل وقت طويل من سطوع نجم سموتريتش وبن غفير.

ويبدو من العقوبات الحالية، التي تضمنت أيضًا تحديثًا لتوجيهات مخاطر الأعمال وتحذيرًا رسميًا للشركات في تلك الدول من الانخراط في أي أنشطة مالية أو تجارية داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، أنها تحمل رسالة للحكومة الإسرائيلية الحالية والقادمة بعد الانتخابات القريبة، بضرورة العودة إلى مسار المفاوضات مع الفلسطينيين؛ وهو المسار الذي تفضله الدول الغربية بوصفه طريقًا "لحل الصراع"، دون أن تتخذ خطوات فعلية بحق إسرائيل لردعها وإيقافها عن انتهاكاتها المستمرة والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كما تأتي العقوبات، التي سبقها أيضًا الشهر الماضي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مشابهة، بفعل ضغط الرأي العام في الدول الغربية المطالب بفرض عقوبات أكبر على إسرائيل، خصوصًا وقف تصدير السلاح وسحب الاستثمارات. ويلعب الحراك الشعبي المناصر للحقوق الفلسطينية، الذي أخذ زخمًا كبيرًا بعد حرب الإبادة على غزة، دورًا مهمًا في إمكانية تغيير السياسات الحكومية الغربية تجاه إسرائيل. ورغم تجاهل العديد من مطالب الحراك في الأعوام الأخيرة، إلا أنه من الواضح أن الموضوع الفلسطيني أصبح عاملًا مهمًا في الانتخابات البرلمانية للعديد من الدول، وحتى في الانتخابات المحلية، كما رأينا الشهر الماضي في انتخابات المجالس المحلية في بريطانيا، حيث تراجع حزب العمّال لأول مرة تاريخيًا، وكانت غزة عاملًا في تراجع شعبية حزب رئيس الوزراء كير ستارمر.

رغم أن العقوبات المُعلنة هذا الأسبوع أقل بكثير من حجم واقع الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، ويبدو أن الهدف منها الضغط للعودة إلى مسار المفاوضات وليس وقف مشروع الاستيطان، كونها تحصر الاستيطان بكيانات وشخصيات عينية، وليس بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تصادق وتموّل وتدعم المشروع، وتؤمّن غياب المحاسبة لعنف المستوطنين الذي أصبح عنفًا يوميًا مشتركًا مع جنود جيش الاحتلال، إلا أنه يمكن استغلالها للمطالبة بفرض عقوبات على صاحب المشروع الأصلي – الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها – وربط العقوبات الحالية بها.

تظل الفعالية الحقيقية لهذه القرارات رهنًا بمدى استجابة المنظومة المصرفية في الدول التي فرضت العقوبات، من خلال وقف التعامل مع البنوك الإسرائيلية التي تسهّل التعاملات البنكية لهذه الكيانات والأفراد الاستيطانيين. ويبقى السؤال ما إذا كانت البنوك الإسرائيلية والمؤسسات المالية الدولية ستلغي تعاملاتها مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، خوفًا من الملاحقة، ومع من يتعامل معها، وهو ما قد يؤدي، في حال حدوثه، إلى أثر أكبر، رغم إمكانية الالتفاف على ذلك.

أصبح واقع الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية جريمة يومية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل أمام مجموعات منفلتة من جنود ومستوطنين، تمارس الإرهاب والسرقة والقتل كهواية وحرفة في الوقت نفسه، وهي موثّقة بالصوت والصورة، وتُبث بشكل أصبح كأنه الواقع الطبيعي الذي يجب على الفلسطيني والعالم أن يعتادا عليه، لأنه يوجد "حق تاريخي" منذ 2000 عام.

من الواضح من ردة الفعل الرسمية الإسرائيلية منذ عقوبات الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، والعقوبات الحالية، أنها تتمثل في الاستمرار في دعم الاستيطان، كما أن ردة فعل المستوطنين تتمثل في زيادة العنف الموجّه للفلسطينيين. وإذا نظرنا، على سبيل المثال، إلى رمزية رد فعل المستوطنين على هذه العقوبات يوم أمس، من خلال استهداف قرية الطيبة بشكل متكرر سابقًا، وإحراق أراضيها يوم أمس، وهي القرية التي حظيت ببعض الاهتمام الدولي والدبلوماسي لدى بعض الدول، كونها قرية فلسطينية مسيحية، وزارها سابقًا السفير الأميركي الداعم للاستيطان مايك هاكابي، وأدان ما حصل فيها من اعتداءات، نجد أن رسالة المستوطنين واضحة في تحدّي هذه الدول "المسيحية" التي فرضت العقوبات عليهم.

لا جدوى من عقوبات دون أفعال حقيقية تربط الاستيطان الإسرائيلي بالدولة الإسرائيلية، مع ضرورة مواصلة الضغط بكل السبل الممكنة حتى إنهاء نظام الفصل العنصري الخارج على القوانين الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.