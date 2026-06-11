مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، يتجدد الحديث عن وحدة الأحزاب العربية وعن الحاجة إلى بناء قائمة مشتركة قادرة على استنهاض الشارع العربي وزيادة التمثيل السياسي. لكن حتى هذه اللحظة، تبدو صورة الانقسام أقرب إلى الواقع من صورة الوحدة، وهو ما يفتح الباب أمام سؤال جوهري: من المستفيد الحقيقي من استمرار هذا الانقسام؟

قد يعتقد البعض أن المستفيد انتخابيًا هو هذا الحزب العربي أو ذاك، أو أن الخسارة ستقتصر على تراجع عدد المقاعد العربية في الكنيست. إلا أن الرابح الأكبر من هذا المشهد هو اليسار الصهيوني وأحزاب المعارضة الإسرائيلية التي تراقب الساحة العربية وهي تتشظى، وتستعد لاستقبال قسم من الناخبين العرب الباحثين عن التأثير السياسي.

لقد أثبتت التجارب السابقة أن وحدة الأحزاب العربية ترفع نسبة التصويت وتمنح الناخب شعورًا بأن صوته جزء من مشروع سياسي جامع وقادر على التعبير عنه وعن همومه وطموحاته. أما الانقسام فينتج حالة من الإحباط وفقدان الثقة، ويزرع الشكوك حول قدرة الأحزاب العربية على تحقيق إنجازات حقيقية أو حتى الحفاظ على قوتها التمثيلية.

في مثل هذا الواقع، يبدأ جزء من الناخبين العرب بالبحث عن بدائل. بعضهم يختار المقاطعة، لكن قسمًا آخر يتجه نحو الأحزاب الصهيونية التي ترفع شعار "التأثير" وتعد بالمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة. وهنا تحديدًا تكمن فرصة اليسار الصهيوني، وخصوصًا يائير غولان وحزبه، اللذين يحاولان تقديم نفسيهما كعنوان سياسي لمن يريد إسقاط اليمين والمشاركة في صناعة القرار، ويستثمران موارد وطاقات كبيرة في حملات موجهة باللغة العربية. وحتى أفيغدور ليبرمان يلوّح بإبراز شخصيات عربية في حملاته من أجل استقطاب أصوات عربية تبحث عن التأثير.

ولا يحتاج غولان إلى اختراق واسع للمجتمع العربي حتى يحقق مكاسب مهمة. فانتقال بضعة آلاف أو عشرات آلاف الأصوات العربية إلى حزبه وغيره من الأحزاب الصهيونية المعارضة قد يكون كافيًا لمنحه مقعدًا إضافيًا أو تعزيز قوة معسكره السياسي. ولذلك فإن الانقسام العربي يتحول عمليًا إلى فرصة انتخابية ثمينة بالنسبة لأحزاب اليسار الصهيوني وغيرها من الأحزاب.

لكن المفارقة الأهم أن الخاسر الأكبر من هذا الواقع قد لا يكون التجمع أو الجبهة، بل الموحدة ومنصور عباس تحديدًا.

فمنذ سنوات بنت الموحدة مشروعها السياسي على فكرة "التأثير من الداخل"، وأقنعت شريحة من الناخبين العرب بأن الإنجازات تتحقق عبر الشراكة في الائتلافات الحكومية ومراكز صنع القرار. وقد شكّلت هذه الرسالة، وما رافقها من تنازلات وطنية بحسب منتقديها، عنصر التميّز الأساسي للموحدة مقارنة ببقية الأحزاب العربية.

اليوم يجد هذا الخطاب نفسه أمام منافس جديد. فيائير غولان يخاطب الجمهور ذاته تقريبًا؛ جمهور البراغماتية السياسية، وجمهور التأثير، وجمهور الراغبين في المشاركة في الائتلافات الحكومية من خلال شراكات سياسية. وإذا كان الناخب العربي يبحث أصلًا عن التأثير من داخل الحكومة المقبلة، فقد يسأل نفسه: لماذا أصوّت لحزب عربي يعد بالشراكة مع الحكومة، بينما أستطيع التصويت مباشرة لحزب يطمح إلى قيادة تلك الحكومة؟

من هنا تصبح المنافسة بين الموحدة واليسار الصهيوني أكثر حدة من المنافسة بين اليسار الصهيوني وبقية الأحزاب العربية، في ظل الانقسام وتجاهل مطلب وحدة الصف العربي. فالطرفان يتحركان في المساحة نفسها التي يحاول يائير غولان احتلالها اليوم: مساحة التأثير والشراكة السياسية.

لهذا السبب فإن استمرار الانقسام العربي في هذه المرحلة، وعرقلة إقامة قائمة مشتركة، لا يهددان فقط عدد المقاعد العربية، بل يهددان أيضًا الأساس السياسي الذي قام عليه مشروع الموحدة خلال السنوات الأخيرة. وكلما ازدادت حالة الإحباط في الشارع العربي، وكلما تعمّق الشعور بأن الأحزاب العربية عاجزة عن التوحد، ازدادت فرص انتقال قسم من جمهور "التأثير" إلى أحزاب المعارضة الصهيونية.

وفي حال تشكلت عدة قوائم عربية متنافسة بدلًا من قائمة عربية مشتركة، فإن الناخب الذي يبحث عن التأثير المباشر قد لا يرى فارقًا كبيرًا بين التصويت للموحدة أو التصويت ليائير غولان، بل قد يفضّل التوجه مباشرة إلى الحزب الذي يعتقد أن فرصته أكبر في قيادة المعسكر المعارض والمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.

في النهاية، لا يتعلق الأمر بمقاعد إضافية هنا أو هناك، بل بمكانة التمثيل السياسي العربي كله. فالمجتمع العربي يواجه تحديات مصيرية تتعلق بالجريمة والعنف والأرض والمسكن والحقوق الجماعية والتمييز البنيوي. وهذه التحديات تحتاج إلى قوة سياسية متماسكة وقادرة على فرض حضورها في أي معادلة سياسية.

أما في ظل الانقسام، فإن الصورة تبدو مختلفة تمامًا: أحزاب عربية تتنافس فيما بينها، وناخبون يفقدون الثقة، ويسار صهيوني يستعد لحصد الثمار.

إنه موسم حصاد اليسار الصهيوني، وثمنه قد تدفعه الأحزاب العربية مجتمعة، لكن الخاسر الأكبر قد يكون ذلك التيار الذي راهن على "التأثير" وجعله عنوانًا لمشروعه السياسي، ليجد نفسه اليوم في مواجهة منافس صهيوني يخاطب الجمهور ذاته باللغة ذاتها والشعار ذاته.