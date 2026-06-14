في هذا المونديال حدث ما لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعه قبل عقود قليلة. ثمانية منتخبات عربية تشارك في كأس العالم دفعة واحدة. ثمانية أعلام عربية ترفرف في الملاعب، وثمانية أناشيد وطنية لدول عربية تُعزف أمام مئات ملايين المشاهدين حول العالم. ثمانية شعوب عربية تفتخر بإنجازها، ومعها أمة كبيرة تنتظر منها تمثيلًا مشرّفًا.

لا أحد يستطيع أن ينكر أن ما تحقق إنجاز عربي غير مسبوق. بل إن بعض المشجعين بدأوا يحلمون بما هو أبعد من المشاركة المشرّفة، ويراهنون على وصول منتخب عربي، مثل المغرب، إلى مراحل متقدمة، خصوصًا بعد بدايته المشجعة أمام البرازيل وتعادله مع أحد أكثر منتخبات العالم عراقة، وعلى ضوء إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022.

اللافت أن هذا الإنجاز لم تصنعه جامعة عربية، ولم تحتج إليه قمة طارئة، ولا لجنة متابعة، ولا بيانًا ختاميًا يؤكد على "أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك".

المدرب عندما يخسر مباراة يبحث أولًا عن أسباب الخسارة في فريقه، أما السياسي فيبحث عن المسؤول المتآمر المرتبط بدولة أخرى، أو عن حزب "إرهابي" يحمله المسؤولية، أو عن خيوط مؤامرة كونية تسعى لإفشاله.

اللاعب الذي يتوقف عن العطاء الجيد يجري إخراجه من المنتخب، وأحيانًا خلال المباراة، أما السياسي الفاشل فيستمر في مكانه، حتى ولو بلغ من العمر عتيًا.

المدرب إذا وجد مهاجمًا موهوبًا أشركه في التشكيلة الأساسية مهما كان اسمه أو منطقته أو قبيلته. أما السياسي فما زال يبحث عن أفضل طريقة لإبعاد أصحاب الكفاءات عن مواقع القرار ليستبدلهم بالمصفقين "لإنجازاته التاريخية".

من عجائب هذا المونديال أن بعض المنتخبات العربية تضم لاعبين وُلدوا في دول مختلفة، كفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، ويتحدثون لغات متعددة، لكنهم ينجحون في تشكيل فريق وطني واحد يسعى إلى هدف واحد. بينما تعجز قوى سياسية في البلد نفسه عن الجلوس إلى طاولة واحدة أو الاتفاق على بند واحد.

مع انطلاق المباريات جلس ملايين العرب أمام الشاشات. سيختلفون على أداء اللاعبين والمدربين والحكام، لكنهم سيتفقون على شيء واحد: أنهم يريدون رؤية المنتخبات العربية تحقق نتائج مشرّفة.

غير أن المشاعر لا تتوقف عند المنتخبات العربية الثمانية. فمن الصعب اليوم العثور على كرة قدم صافية خالية تمامًا من السياسة. والسياسة لا تتدخل في الملاعب العربية وحدها، بل في ملاعب العالم كله، خصوصًا في المباريات الدولية، وإن كانت تتسلل إلى قلوب الفلسطينيين بصورة أكثر وضوحًا.

هناك شعوب نسجت خلال السنوات الأخيرة علاقة عاطفية خاصة مع الفلسطينيين.

فعندما تلعب جنوب أفريقيا، يتذكر كثيرون تاريخها في مقاومة نظام الفصل العنصري، ومواقفها السياسية والقانونية الداعمة للفلسطينيين.

ولو كانت أيرلندا مشاركة في هذا المونديال لوجدنا تعاطفًا كبيرًا معها بسبب مواقفها الشعبية المتعاطفة مع فلسطين.

عندما تلعب إيران تختلط السياسة بالرياضة مرة أخرى. فهناك من ينظر إليها باعتبارها منتخبًا لكرة القدم لا أكثر، ولكن في هذا التوقيت، وفي خضم هذه المواجهة التاريخية مع أميركا، هناك مئات ملايين البشر حول العالم يرون منتخبها رمزًا سياسيًا يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

هكذا يجد المشجع الفلسطيني نفسه أحيانًا أمام أكثر من منتخب عربي أو دولي يريد له نتيجة مشرّفة في الوقت نفسه.

أما إذا التقى منتخبان عربيان في مواجهة مباشرة، فستبدأ الأسئلة المعتادة: مع من أنت؟ وكأن المطلوب من الإنسان أن يختار حتمًا هذا أم ذاك!

لذلك فإن المونديال، في كل دورة، وبالنسبة لكثير من الفلسطينيين والعرب، وربما بالنسبة لشعوب أخرى تعيش حروبًا أو صراعات أو حساسيات تاريخية، ليس مجرد بطولة رياضية، بل خريطة واسعة من المشاعر والرموز والانتماءات المتشابكة.

كانت هذه أكثر وضوحًا في القرن الماضي، قبل انهيار المعسكر الاشتراكي، فقد كان لمنتخبات أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي جماهيرها الكبيرة، كرد جميل على دعم تلك الدول للقضايا العربية.

قد تقودنا الأدوار الإقصائية إلى مباراة بين إيران والولايات المتحدة، وعندها سيتحول نصف خبراء السياسة في المقاهي إلى خبراء في الهجمات المرتدة، وسيتحول محللو العلاقات الدولية إلى محللي تسلل وضربات ركنية.

وربما تصبح مباراة كهذه، إذا حصلت، من أكثر مباريات البطولة مشاهدة، بسبب ما تحمله من رموز سياسية تتجاوز حدود الرياضة.

ومع ذلك، تبقى كرة القدم أكثر بساطة من السياسة. فالخطب الرنانة لا تفيد شيئًا، والنتائج لا تُحسم بالبيانات، ولا بإغلاق مضيق أو حصار طويل، والحكم لا يؤجل صافرة النهاية بانتظار جولة جديدة من المفاوضات، أو تصريحات ترامبية تناقض بعضها بعضًا بين ساعة وأخرى.