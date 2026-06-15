كرة القدم تحوّلت منذ زمن بعيد إلى سلعة، ككلّ السلع التي يُتاجر بها في السوق أو البورصة وعبر حدود الدول، كسلع مُعوْلَمة وشارات مُسجّلة. ومن هنا، فهي ككلّ السلع تخضع لقوانين السوق وللسياسات، خاصّة أنّ مستهلكيها لا حصر لهم. وقد نظّر كثيرون في علم الاجتماع والسياسة والاقتصاد للعلاقة بين كونها لعبة جماهيريّة وبين سعي الأنظمة السياسيّة إلى استثمارها في علاقتها مع الجماهير، وهو في العادة استثمار سيّئ النوايا. يُمكننا أن نرى لكرة القدم اليوم وظيفة المصارعات الكبرى في الكولوسيوم في تاريخ الإمبراطوريات القديمة؛ بين كبار المقاتلين حتى الموت، أو بين مقاتلين أشاوس وحيوانات مفترسة. نزالات يُسفك فيها الدم لغرض المتعة وسط صيحات النصر أو الهتاف.

كرة القدم هي ملهاة الناس في زمن المآسي الكبرى، كما يبدو. فهي تتحوّل في المونديالات إلى ستار دخان كثيف يحجب كلّ المآسي وحروب الإبادة وانتهاك حقوق الشعوب والمواطنين. أو هي الشقّ المضيء من الكرة الأرضية كما تسوّقه وسائل الإعلام والمؤسّسات المستفيدة من هذا الحدث، وعلى رأسها الاتحاد العالمي لكرة القدم، الذي يبدو في الأولمبياد الحالي متواطئًا مع الولايات المتّحدة، الدولة الرئيسة المنظّمة، مثلما تتواطأ الإدارة الأميركية وكبرى الشركات هناك في حرب الإبادة على غزّة.

لقد استغلّ هتلر أولمبياد برلين عام 1936 لتبييض صفحة حزبه النازي وعنصريّته. ومع هذا، فقد أصرّ على منع رياضيين يهود، سوى سيّافة واحدة تمثّل ألمانيا، ورياضيين غجر من المشاركة في الحدث. والآن، تمنع السلطات الأميركية لاعبين وحكّامًا من دخول أراضيها بحجج مختلفة، فيما تصمت كل وسائل الإعلام صمتًا معيبًا عن استغلال الحدث للتغطية على أسوأ الإدارات الأميركية في كلّ شيء، لا سيّما في تغطيتها حرب الإبادة ضد فلسطين وشنّها حربًا عدوانية ضد إيران. لكن التاريخ هو التاريخ حين يقول ما لا يُريد قوله الإعلام. فأولمبياد برلين حظي بمقاطعة دولتين هما إسبانيا، التي رأت أنّ الحدث سيكون بمثابة جائزة لنظام نازيّ عنصريّ عدوانيّ، والاتحاد السوفييتي لأسباب عقائدية. واليوم، لا أحد يُقاطع مونديال أميركا الشماليّة رغم عنصريّة الرئيس ترامب وعدوانيّته. أمّا أولمبياد موسكو عام 1980 فتمّت مقاطعته من عشرات الدول احتجاجًا على غزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان. وهذا طبيعيّ لأنّ الحرب الباردة كانت في عزّها، وكان الحدث ومقاطعته جزءًا من هذه الحرب ومفاعيلها.

صحيح أنّ الأصوات المُطالبة بفصل السياسة عن الرياضة أُسمعت في حينه أيضًا، علمًا بأنّ أصحاب الحلّ والربط من سياسيين يفعلون كلّ شيء سوى الفصل بينهما. كما فعلت أميركا، ومن ورائها الفيفا التي ظهرت كمؤسّسة عالميّة منبثقة عن المنظومة الدوليّة، ليس في تنظيم حقل المونديالات والدوريات هنا وهناك فحسب، بل في ترجمة توازنات القوى السياسيّة الكونيّة على الأرض. فهي تُجسّد المركزيّة الغربيّة البيضاء في مواقفها المعلنة والخفيّة من نزاعات وحروب وصراعات، وهي تجسّدها في الإدارة المالية لكرة القدم العالميّة. بل هي جزء من الوضع القائم الدوليّ الذي لا يُنصف القسم الجنوبي من القارّة أو تلك الشعوب على أطراف المركز الغربيّ. يكفي أن نتذكّر أنّ الفيفا استحدثت جائزة خصيصًا للرئيس ترامب، وهي جائزة سلام الفيفا، ومنحته إيّاها في مراسم إجراء القرعة على المباريات ومجموعات الفرق المشاركة، ربّما لتعويضه عن فشله في الحصول على جائزة نوبل للسلام! ويكفي أن نرى تواطؤها مرّة ثانية مع الإدارة الأميركية حينما قبلت الإملاءات الأميركية بشأن الإبقاء على أسعار تذاكر المباريات باهظة جدًّا قياسًا بكلّ مونديال سابق. ناهيك عن قبولها بمنشآت رياضيّة ذات عيوب، وبالإجراءات العنصريّة ضد لاعبين وحكّام ومنتخبات، كما أشرنا سابقًا. ربّما لأنّ في الخلفية مبالغ قدرها 12 مليار دولار سيتمّ تداولها في هذا المونديال، وهي مرشّحة للزيادة.