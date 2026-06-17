تصدع الهيمنة وسقوط الأوهام وأسئلة الشعوب المؤجلة

عندما تستعر الحروب بين الدول، وتأخذ منحى الصراع على النفوذ وسلاسل التوريد والموارد، تتراجع آلام الناس وطموحاتهم وحقوقهم في سلم اهتمامات الزعماء، وحتى في التغطية الإعلامية لدى غالبية المنابر، وهذا هو الحال في الحروب الكلاسيكية قديما وحديثا.

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في الحرب الحالية في منطقتنا، تختلف الصورة، ولكن ليس كليا؛ فمن حيث طبيعة الحرب، لا تبدو شبيهة، مثلا، بالحربين العالميتين أو بحروب أخرى دارت رحاها بسبب التوسع أو الخلافات الحدودية. نحن أمام عدوان غربي إمبريالي على المنطقة، ليس لأنها اعتدت عليه، بل لأن الغرب الإمبريالي أرادها، وما زال يريدها، منطقة نفوذ خاضعة لمصالحه. وهذا الغرب يكنّ العداء للمنطقة منذ عقود طويلة، وهو عداء ازداد شراسة بعد إقامة إسرائيل، التي وقف وراءها الغرب الإمبريالي؛ ليس لإيجاد حل إنساني لمشكلة اللاسامية البغيضة ضد اليهود الأوروبيين، بل للتخلص منهم من جهة، وللإفادة من وجودهم في بسط نفوذه على المنطقة ومواردها من جهة أخرى، مدفوعا أيضا بنزعات التفوق الاستعماري والعداء التاريخي للإسلام ولشعوب الشرق.

لقد ساهم التدخل الإمبريالي المنهجي في المنطقة في تأخير نهضتها وتفتيت نسيجها الداخلي، ولا تزال شعوبها تدفع أثمان ذلك حتى اليوم. ومن بين الأسئلة الكبرى التي يُفترض أن تعود إلى الواجهة بعد انتهاء هذه الجولة العدوانية أو توقفها: هل يمكن أن تعود قضية الإنسان/ المواطن إلى صدارة الاهتمام في الدول المستهدفة، بل وفي المنطقة بأسرها؟

لكن قبل ذلك، يجدر بنا الوقوف عند ما تحقق وما لم يتحقق في هذه الجولة الصراعية، مع الاستفادة من النقاشات الدائرة داخل إسرائيل نفسها.

وعلى رغم أن الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة يحمل طابعا مؤقتا، ولا يزال يكتنفه الغموض بشأن إمكانية تحوله إلى تسوية أكثر استقرارا بعد انتهاء مهلة الستين يوما، فإن هناك قناعة متزايدة لدى العديد من مراكز الدراسات والدوائر السياسية بأن هذه الجولة أظهرت حدود القوة الأميركية والإسرائيلية في مواجهة إيران. وبينما يتصاعد القلق داخل الأوساط الإسرائيلية، تبدو المنطقة بأسرها أمام منعطف تاريخي يعيد رسم موازين القوى الإقليمية والدولية.

يمثّل هذا الاتفاق، أو مذكّرة التفاهم، اعترافا ضمنيا بمكانة إيران قوة إقليمية وازنة استطاعت عبر عقود من العقوبات والضغوط أن تحافظ على قدراتها، وتطوّر شبكات ردعها ونفوذها. وفي المقابل، فضّلت الولايات المتحدة اللجوء إلى التفاوض لتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة لا تخدم أولوياتها الإستراتيجية العالمية، خاصة في ظل تركيزها المتزايد على التنافس مع الصين، التي يُنظر إليها على أنّها التحدي الأكبر للهيمنة الأميركية في العقود المقبلة.

فقد وجد التحالف الأميركي - الإسرائيلي نفسه عاجزا عن كسر الإرادة الإيرانية، وكان يعتقد أن إضعاف حركتي حماس وحزب الله يمهد الطريق لإخضاع إيران أو تحطيم دورها الإقليمي، لكنه اكتشف أن المواجهة أكثر تعقيدا بكثير. بل إن حزب الله، على رغم الضربات التي تلقاها، استطاع أن يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها كاملة، وأن يفرض عليها استنزافا طويل الأمد، وفق ما أقر به عدد من المحللين الإسرائيليين.

وهنا يبرز سؤال يشتبك معه محللون كثيرون: من كان المحرك الأساسي لهذه التحولات، "طوفان الأقصى" أم الصمود الإيراني؟

الحقيقة أن ما جرى هو نتاج تفاعل العاملين معا؛ فـ"طوفان الأقصى" شكّل صدمة إستراتيجية هزّت أسس العقيدة الأمنية الإسرائيلية وأعادت القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام العالمي، فيما وفّر الصمود الإيراني وشبكة التحالفات الإقليمية عمقا إستراتيجيا حال دون الاستفراد بأي طرف من أطراف محور المواجهة.

المأزق الإسرائيلي... تصدع الداخل وانكشاف الإستراتيجية

بالنسبة إلى إسرائيل، مثّل هذا المنعطف اكتشافا صادما لحدود القوة. فعلى مدى عقود طويلة، عاشت إسرائيل على وهم "التفوق العسكري المطلق"، لكنها اصطدمت بحقيقة أن هذا التفوق، حتى مع الدعم الغربي الإمبريالي غير المحدود، لا يكفي لضمان الحسم أمام إستراتيجيات الاستنزاف والصمود.

ويتجلى المأزق الإسرائيلي على مستويين رئيسيين:

المأزق الإستراتيجي والعسكري: انكشف العجز الإسرائيلي عن حسم الصراع عسكريا، وتعرّضت عقيدة الردع التي قام عليها نظام الأبرتهايد الإسرائيلي إلى تآكل غير مسبوق. وهذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها إسرائيل في حسم المعركة على أرض الخصم، وفي مواجهة حركات مقاومة، لكنها المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الفشل بهذا الحجم في ظل انخراط أميركي مباشر ودعم غربي واسع. لقد سقطت عمليا نظرية "الحصن المنيع"، وثبت أن التفوق التكنولوجي والعسكري لا يكفي وحده لإخضاع الشعوب أو كسر إرادتها. ويضاف إلى ذلك ما هو أخطر من ذلك بالنسبة إلى إسرائيل، وهو هذا التباعد المتصاعد بين ترامب ونتانياهو، و تبلور رأي عام في أميركا بأن إسرائيل باتت عبئا اقتصاديا وأخلاقيا على المجتمع الأميركي.

المأزق الداخلي والمجتمعي: يعيش المجتمع الإسرائيلي حالة انقسام عمودي حادة، وأزمة ثقة غير مسبوقة. فقد تراجعت الثقة بقدرة المؤسسة العسكرية على توفير الأمن المطلق، وتصاعدت الصراعات بين التيارات الفاشية المتطرفة والصهيونية الليبرالية، بالتوازي مع أعباء اقتصادية متزايدة ناجمة عن الحرب الطويلة وتراجع الاستثمارات وتصاعد الهجرة العكسية. ويمكن النظر إلى حالة الهلع والوجوم السائدة بوصفها تعبيرا عن صدمة إستراتيجية عميقة، وشعور متزايد بانعدام اليقين الوجودي.

ويمثل هذا المأزق ضربة مباشرة للمشروع الإسرائيلي، القائم على التطبيع والهيمنة الإقليمية. فالتطبيع لم يكن مشروعا بريئا أو محايدا، بل كان يستهدف دمج إسرائيل في المنطقة باعتبارها القوة المهيمنة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، مع تهميش القضية الفلسطينية وتحويلها إلى مسألة ثانوية. أما اليوم، فقد أعادت هذه التحولات التأكيد على أن تجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية ليس طريقا إلى الاستقرار، بل وصفة لمزيد من الصراعات والانفجارات.

وفي السياق ذاته، تواجه أنظمة الخليج العربية بدورها أسئلة إستراتيجية عميقة. فقد كشفت هذه المواجهة حدود منظومة الحماية التي بُنيت لعقود على التحالف مع الولايات المتحدة، بعدما وجدت هذه الدول نفسها في قلب التداعيات الأمنية والاقتصادية للحرب من دون أن تحصل على ضمانات حاسمة أو حماية كاملة. ولذلك، يتعزّز اليوم اتجاه يدعو إلى إعادة تقييم الاعتماد شبه المطلق على المظلة الأميركية، والانفتاح على مقاربات أكثر تنوعا في إدارة الأمن الإقليمي، تقوم على بناء القدرات الذاتية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتعزيز التفاهمات الإقليمية المباشرة، بما ينسجم مع المصالح الوطنية لكل دولة ويقلّل من مخاطر الارتهان لقوة خارجية واحدة. إن أصواتا كثيرة داخل هذه الدول تشعر بالاحراج من تبعية أنظمتها للإمبراطورية الأميركية، التي تشكل السند الرئيسي لنظام الأبرتهايد الإبادي، وتدمر دولا عربية، وصولا إلى المحاولة الدموية الفاشلة لتدمير إيران.

البُعد الفلسطيني المعقد... التناقض الكامن ومعضلة القيادة

يقودنا كل ذلك إلى المشهد الفلسطيني بعد حدث "طوفان الأقصى"، حيث يرتسم تناقض صارخ ومعقد. فمن جهة، نجح هذا الحدث الزلزالي في كشف حدود القوة للتحالف الإمبراطوري وإعادة فرض القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، لكنه من جهة أخرى عمّق الأزمة البنيوية للقيادة الفلسطينية.

فبينما يسطّر الشعب الفلسطيني ملحمة صمود استثنائية، تبدو الخارطة السياسية الفلسطينية مأزومة وموزعة بين عدة مراكز قوى. فقيادة حركة حماس في غزة والخارج تواجه عزلة وضغوطا سياسية هائلة، فيما تعيش حركة فتح والسلطة الفلسطينية حالة تراجع سياسي وأخلاقي عميق، بعد أن بدت عاجزة عن مواكبة التحولات أو التعبير عن المزاج الشعبي العام. أما ما يُعرف بالبديل الثالث من القوى الوطنية والديمقراطية، فما زال عاجزا عن التبلور كقوة سياسية مؤثرة، بسبب تشتّت الرؤية وضعف البنية التنظيمية.

ونتيجة لهذا الفراغ، يتوزع الفعل الفلسطيني بين مراكز متعددة: غزة بوصفها مركز الصمود العسكري والعبء الإنساني الأكبر، والضفة الغربية والقدس حيث تتواصل أشكال المقاومة المحدودة في مواجهة الاستيطان والقمع، وفلسطينيو الداخل الذين يواجهون تصاعد السياسات الفاشية ومحاولات تقييد حركتهم السياسية والوطنية، إضافة إلى الشتات الفلسطيني الذي ما زالت طاقاته الكبيرة بحاجة إلى إطار سياسي جامع وفاعل.

لا شك أن المعاناة الإنسانية الهائلة التي خلّفها العدوان الإسرائيلي ستستمر لسنوات طويلة، وهو ما يفرض توجيه الجهود نحو معالجة آثار الدمار والتخفيف من معاناة الناس، بالتوازي مع إعادة بناء عناصر الصمود الوطني وتعزيزها، وإعادة صياغة الرؤية التحررية الشاملة في كامل فلسطين.

ومع ذلك، فقد أفرزت هذه التجربة فرصا سياسية مهمة، من أبرزها إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام العالمي، وتراجع صورة إسرائيل الأخلاقية والسياسية، وتآكل جزء مهم من قوة ردعها التقليدية.

غير أن الاستفادة من هذه التحولات تتطلب تجاوز الانقسامات التقليدية وصياغة إستراتيجية وطنية موحدة، تجمع بين النضال الشعبي والعمل السياسي والدبلوماسي، وتعيد بناء الجبهة الداخلية الفلسطينية على أسس الشراكة والديمقراطية والتمثيل الحقيقي، بما يمنع تحويل الإنجازات الميدانية إلى خسائر سياسية.

مطالب الشعوب والمواطنين... القضايا المؤجلة

وسط هذا الصخب الجيوسياسي وصراع الإرادات المسلّحة، تبقى هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها: شعوب المنطقة، بما فيها الشعب الإيراني، تنتظر حلولا حقيقية لأزماتها اليومية. فلو كانت الجبهات الداخلية أكثر تماسكا وعدالة، لكان من الأصعب على القوى الإمبريالية التدخل وشنّ الحروب وإعادة إنتاج الفوضى بصورة متكررة.

إنّ تجارب الصمود والانتصار السياسي تظل ناقصة ما لم تنعكس على حياة الناس وحقوقهم ومستقبلهم، ومن هنا تبرز أهم قضيتين من مجموعة القضايا الملحة:

الأولى، الديمقراطية والحريات: فما زالت شعوب المنطقة تتطلع إلى دولة المؤسسات والقانون، وإلى المشاركة السياسية الحقيقية، واحترام الحقوق والحريات العامة.

والثانية، التنمية والاقتصاد: إذ تعاني معظم دول المنطقة من البطالة المرتفعة، والتضخم، والفساد، وتراجع الخدمات العامة والبنى التحتية، وهي أزمات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

إنّ المنعطف التاريخي الراهن ينطوي على تراجع نسبي في الهيمنة الأميركية والإسرائيلية، ويفتح آفاقا جديدة أمام القضية الفلسطينية وشعوب المنطقة؛ يتحقّق بقدرة المجتمعات والدول على الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق بناء الإنسان والمؤسسات.

فالاختبار الحقيقي لا يكمن فقط في الصمود أمام العدوان، وهو أمر مطلوب و حاجة وجودية، بل أيضا في القدرة على ترجمة هذا الصمود إلى مشروع نهضوي يحقّق الحرية والكرامة والعدالة والتنمية. ومن دون ذلك، ستظل المنطقة عرضة لدورات متكررة من الحروب والانفجارات، لأنّ مواجهة التبعية الخارجية لا تنفصل عن الإصلاح الداخلي، ولا عن بناء مجتمع قوي ومتماسك وقادر على الدفاع عن نفسه ومصالحه.

ومن المهم الانتباه إلى أن الاتفاقات الحالية قد تكون نهاية لمرحلة من الحرب، لكنها ليست نهاية للصراع. فنحن على الأرجح سنظل أمام صراع طويل، قد تتراجع فيه المواجهات العسكرية المباشرة لصالح أشكال أخرى من الصراع السياسي والدبلوماسي والشعبي. كما أن الإخفاقات الإسرائيلية في إيران ولبنان قد تدفع المؤسسة الإسرائيلية إلى مزيد من الوحشية، في غزة والضفة الغربية.

ومن هنا، يبرز أمام الشعب الفلسطيني تحدّ مُلحّ يتمثّل في إعادة التفكير في مقارباته وإستراتيجياته الوطنية، بما يمكّنه من مواصلة الدفاع عن وجوده وحقوقه، ومعالجة الجراح العميقة التي خلّفتها الحرب، وبناء التحالفات الضرورية لتعزيز مساره التحرري في السنوات المقبلة.