عندما استخدم داهية السياسة الأميركية هنري كيسنجر سياسات الغموض البناء، كان يتبع استراتيجية متعددة الطبقات لإدارة النظام العالمي تفضي في نهاية المطاف إلى دفع الآخرين باتجاه التوصل بشكل تلقائي لما يفيد المصالح الأميركية التكتيكية والاستراتيجية، تماماً كما فعل مع الأطراف المتنازعة عقب ما عرف حينذاك بالنكسة، حينما تعامل مع نتائج حرب أكتوبر، التي قامت على قدر كبير من الخداع الاستراتيجي، بوصفها فرصة لإعادة تشكيل التوازنات ودفع أطراف الصراع إلى طاولة التفاوض

ولكن هذه السياسات نفسها، عندما حولها الرئيس ترامب من حيث لا يدري، من استراتيجية صُممت لخدمة المصالح العليا للإمبراطورية الأميركية، إلى أداة سياسية وإعلامية يمكن أن توفر له مخرجاً مقبولاً نتيجة الفشل الواضح في فرض شروط واشنطن على طهران إعلان استسلامها الكامل، ونجاح الأخيرة في تحويل المواجهة العسكرية إلى عملية سياسية تفاوضية؛ ما يعني أن الإشكال لم يكن في دفع إيران للتوقيع من عدمه، وإنما في الطريقة التي تُدار بها السياسة الخارجية الأميركية بمنطق الصفقات وردود الأفعال.

غير أن حصيلة السياسات الترامبية التي لا تميز بين "وسائل الأمم وغاياتها" بتعبير بول كيندي، تحديداً على الصعيدين السياسي والاقتصادي؛ ولّدت حافزاً للدول الكبرى في المعادلة الدولية، كما الصين وروسيا، لإخراج الحدث الإيراني من حيزه الجغرافي الإقليمي، إلي أفق جيوسياسي أوسع ومتفاعل مع مصالح عديد الأمم حول العالم بمن فيهم حلفاء الأطلسي، وهو ما وظفته طهران من خلال ورقة مضيق هرمز، بما يمثله من ضغط اقتصادي هائل على الاقتصاد العالمي، ليبدو خيار التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، ضرورة حتمية لا امتياز سياسي.

وهكذا، لم يعد الغموض البنّاء مجرد أداة دبلوماسية، قدر ما تحول إلى أحد أعراض أزمة القيادة الأميركيّة نفسها، الأمر الذي جعل العالم يتقدم بخطوات متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، لم يعد الحديث عنه مجرد توقعات نظرية، بل حقيقة بدأت بعض العواصم الغربية نفسها تتعامل معها باعتبارها واقعاً يتشكل أمام أعينها، ولعل دعوة رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن قبل أشهر لبناء نظام عالمي جديد قائم على القيم التي تمثلها أوروبا، وإقرارها الضمني بانتهاء اللحظة الأحادية التي قادتها واشنطن، يعكسان حجم التحولات الجارية.

في هذا السياق، يمكن فهم الطريقة غير التقليدية التي جرى بها توقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، وما رافقها من غموض حول البنود، وتباين في التصريحات بين ترامب وفانس وبعض الأجهزة الاستخبارية، بوصفها مؤشرات على حالة من التباين داخل مركز القرار الأميركي، أكثر منها تعبيراً عن استراتيجية واضحة المعالم.

في الأثناء، كانت أدوار الصين وروسيا المتعاظمة في خلفية المشهد، على حساب الحضور الأميركي، عاملاً أساسياً في توسيع الهوة الأطلسية، وتعميق فقدان الثقة بالولايات المتحدة لدى كثير من حلفائها، كما كانت عاملاً محورياً في تحول الشرق الأوسط إلى ساحة اختبار للتوازنات الجديدة، بما يؤكد أن العالم لم يعد مرهوناً للإرادة الأميركية.

وعليه، فبعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالولايات المتحدة عام 2008، والحروب الأميركية المكلفة بالمعنى الاستراتيجي في العراق وأفغانستان، فضلاً عن صعود المارد الصيني وغيرها من عوامل، فإن المفارقة التي قد يسجلها التاريخ هذه الأيام، تتمثل في أن الرئيس الذي رفع شعار "إعادة أميركا عظيمة مرة أخرى"، ربما يكون قد ساهم، من حيث لا يدري أو يريد، في تسريع الانتقال من عالم أحادي القطبية إلى عالم أكثر تعددية؛ وذلك لأنه حوّل في عهده سياسات الغموض البنّاء التي شكلت يوماً أحد أهم أدوات القوة الأميركية، إلى فوضى ارتجال دفعت الحلفاء والخصوم معاً إلى البحث عن توازنات جديدة، لا تدور بالضرورة في الفلك الأميركي، بقدر ما تؤشر إلى تراجع قدرة واشنطن على احتكار إدارة النظام الدولي، إيذاناً بتراجع اللحظة الإمبراطورية التي تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.