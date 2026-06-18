يتكامل قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإلغاء "اتفاق الخليل"، الذي وُقّع عام 1997 من قبل رئيس الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو، واعتُبر جزءًا مكمّلًا لاتفاقية أوسلو ومؤشرًا على التزام حكومة اليمين بقيادته بهذه الاتفاقيات، مع قرار الحكومة الإسرائيلية السابق الذي أُعلن عنه منتصف عام 2024 والقاضي بإلغاء "اتفاقية فك الارتباط في شمال الضفة الغربية" التي نفّذها شارون عام 2005، وانسحبت بموجبها قوات الاحتلال من قطاع غزة، إضافة إلى مستوطنات "جانيم" و"كديم" و"حومش" و"سانور" الواقعة في شمال الضفة الغربية.

ويغلق هذا التكامل دائرة عودة الاستيطان إلى قلب التجمعات السكانية الفلسطينية، من جنين في شمال الضفة الغربية إلى الخليل الواقعة في أقصى جنوبها، بما في ذلك حرية البناء الاستيطاني في قلب مدينة الخليل بعد انتزاع صلاحيات التخطيط والبناء من بلديتها الشرعية ونقلها إلى المسؤولية والسيادة الإسرائيلية، وعودة مستوطنات شمال الضفة الأربع، والتخطيط لإقامة 14 مستوطنة إضافية في قلب التجمع السكاني الفلسطيني الممتد بين جنين ونابلس.

وكانت المستوطنات الأربع المذكورة، التي قرر شارون تفكيكها والانسحاب منها عام 2005 في إطار ما عُرف بخطة فك الارتباط، تشكّل جيوبًا تقطع التواصل السكاني الفلسطيني في قلب المنطقة "ج"، وما وُصف إسرائيليًا بأنه مصدر احتكاك دائم مع الفلسطينيين في هذه المنطقة. وقد بدأت عملية التخطيط للعودة إليها في آذار/مارس 2023 مع إقرار تعديل قانون إلغاء "فك الارتباط"، الذي كان يمنع الإسرائيليين من المكوث في مواقع المستوطنات التي أُخليت، وصدور الأمر العسكري المتعلق بإلغاء فك الارتباط لاحقًا.

وبحسب "تحقيق" صحيفة "هآرتس"، فإن المستوطنات الـ18 تلك بُنيت أو ستُبنى في مواقع استراتيجية في منطقة يسكنها 720 ألف فلسطيني، لم يروا، على حد قول الصحيفة، إسرائيليين منذ 20 سنة، فيما ستعني عودة الاستيطان تلك نقل وتعزيز قوات جيش الاحتلال في هذه المنطقة وإقامة قواعد عسكرية لحماية المستوطنات، يرافقها شق شوارع ومصادرة أراضٍ وفرض حالة من الإرهاب على الفلسطينيين.

وتشير افتتاحية الصحيفة إلى أن خمس قواعد عسكرية، على الأقل، أُقيمت في هذه المنطقة أو أنها في طريقها إلى ذلك، بينما يتمركز الجيش الإسرائيلي في ثلاثة مخيمات لاجئين، ضمن ما بدأ، على حد وصفها، نشاطًا ضد "الإرهاب"، وانتهى بتمركز قوات الجيش الإسرائيلي في المخيمات واقتلاع قسم كبير من أهلها.

ويبدو أن المستوطنين قد تسلقوا درجات أعلى في السلم القيادي في الجيش الإسرائيلي، وليس في الحكومة فقط، التي يحتلون أبرز وزاراتها والمواقع الحساسة فيها، إذ إن الجيش الإسرائيلي مرّ في السنوات الأخيرة بما يصفه "تحقيق هآرتس" بتحولات عميقة في عملية الاندماج مع حركة الاستيطان، التي بات خريجوها يحتلون المواقع المفتاحية في صفوفه. ومن أبرز هؤلاء قائد المنطقة الوسطى ذاته، وصاحب صلاحية السيادة على الضفة الغربية، الجنرال آفي بلوط، الذي نشأ في مستوطنة "نفيه تسوف" وتخرج من المدرسة الدينية العسكرية "عاليه"، إضافة إلى قائد فرقة "يهودا والسامرة" الجنرال كوبي هيلر، الذي نشأ هو الآخر في مستوطنة "كرني شومرون" ودرس في إحدى المدارس الدينية العسكرية التابعة لمستوطنات "غوش قطيف" في قطاع غزة.

والتطابق القائم إسرائيليًا بين قيادات الحكومة وقيادات الجيش يقابله توافق وتأييد جماهيري واسع بين الإسرائيليين للأهداف ذاتها، المتمثلة في رفض إقامة دولة فلسطينية وضم الضفة الغربية وحتى قطاع غزة إلى إسرائيل. ما يعني أن الخلاف بين سموتريتش، الذي يعتبر قرار الحكومة بخصوص نقل الصلاحيات الإدارية والتخطيطية على الخليل إلى أيدي الجيش الإسرائيلي إلغاءً لاتفاق الخليل وخطوة على طريق إلغاء اتفاق أوسلو وإصلاح خطأ تاريخي، وبين وزارة الخارجية التي اعتبرتها خطوة إجرائية، هو خلاف شكلي حول إخراج وتسويق عملية الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967 للإسرائيليين وللعالم، لا يغير من حقيقة أنها باتت تحظى بإجماع داخل الحكومة الإسرائيلية وخارجها، وبأغلبية الرأي العام الإسرائيلي.