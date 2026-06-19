أفترض أن التعقيد الحاصل في تشكيل قائمة انتخابيّة وحدويّة ينبع من جملة أسباب أهمّها اثنان. الأوّل: ما أسمّيه محنة فلسطين الممتدّة وغياب مشروع وطنيّ متّفق عليه، والثاني: إرث ثقيل لثقافة سياسيّة تغرق في التفاصيل وتُهمل السيرورة والسياق. فلو أن هناك مشروعًا فلسطينيًا وطنيًّا يلمّ الجميع حوله لاشتققنا منه خطًّا انتخابيًّا ومشينا فيه. ولو إن الإرث الذي نحمله من ثقافتنا السياسيّة يتجاوز "الفصائليّة" وحدود الإيديولوجيا الضيّقة وحسابات اللحظة الراهنة، لكان من الأسهل أن نتوافق ونمشي معًا. لكن الأمر على ما هو من الوهن بحيث لا ينفع معه تفكير عقلاني ومنطق سياسيّ والدعوة إلى اعتماد بعض النُبل وبعض التواضع وبعض الكرَم في تعاملنا مع أنفسنا. وهو أكثر ما نحتاجه في منظومة استعماريّة تتعامل معنا بقسوة متناهية. يكفي أن نتأمّل هذا السعي المؤسّساتي المحموم لنزع إنسانيتنا وشرعيتنا كي ننعطف في أدائنا السياسيّ نحو التعاضد واللحمة وتعزيز البيت لحماية الساكنين فيه.

في حالنا، ينبغي أن يكون الشرط الذي نعيشه ـ على مرمى الإبادة والاقتلاع ونزع الإنسانية والشرعيّة ـ هو محور الفكر والأداء والتنظيم السياسيّ تحضيرًا للانتخابات، ولا شيء آخر. وهو ما أدركه الناس بحدسهم، وهو ما تعكسه استطلاعات الرأي. لاحظنا من زمن بعيد ظاهرة تقدّم الناس على النُخب السياسيّة في قراءتها للواقع، لكن المؤسّسة لا تترك لنا مجالًا للإبقاء على هذا الفارق أو قبوله كقدر محتوم. يُمكن للنُخب السياسية الفاعلة، باعتبارها "الوكيل" حامل فكر التغيير وآلياته، أن تُلغي المسافة في حال قرّرت قياس الأمور وأخذها من الخطر الوجودي الذي يُحيق بنا، وليس من ترتيب أعضاء الإطار الحزبي في القائمة الانتخابيّة. ليس هذا فحسب، بل أرى من واجب هذه النُخب الفاعلة أن تفكّر بمَن هم خارج الأحزاب. فئة الممتنعين أو الذين لا يصوّتون لأسباب عديدة وفئة الفاعلين غير الحزبيّين. وكلّ ادّعاء من قبيل "فليأتوا وينضمّوا إلى الأحزاب!" هو ادّعاء قد يصحّ في زمن الوساع والبحبوحة، ولا يصحّ في زمن الشدّة بينما السيف على الرقاب. قد يصحّ لو أن معدّلات المشاركة في الانتخابات تصل إلى 80%، ولا يصحّ عندما لا تتجاوز هذه المعدّلات 55%! حتّى يحصل الالتفاف الشعبي حول قائمة وحدويّة، على الفاعلين أن يُشركوا أناسًا من خارج الأحزاب في تأليف القائمة الوحدويّة، والساحة لا تخلو من وطنيين ومقتدرين لهذه الوظيفة من خارج الأطر الحزبيّة.

أيّ جولة انتخابات هي جولة فقط، لكن هناك مَن يتعامل معها كنهاية حياة أو نهاية مشواره هو، فيقصد أن يُحقّق كلّ أمانيه في ضربة واحدة. وهناك مَن يعتقد أن الانتخابات تختزل كلّ شيء علمًا بأن السياسة أوسع بكثير. من هنا يأتي هذا الضغط الهائل على القائمة الانتخابيّة باعتبارها المورد السياسيّ الوحيد الذي يُمكن للحزب أو المرشّح "الاستفادة" منه. وهذا جزء من الإرث الثقيل لثقافتنا السياسيّة، وهي عدم القُدرة على تخطيط الفعل السياسيّ أبعد من المسافة بين جولتي انتخابات، السابقة والوشيكة. وهذا ما يقلّل من حجم السياسة كمورد ومقدّرات. فماذا لو اتّفقنا مثلًا على أن رئاسة القائمة في هذه الانتخابات لفلان أو لهذا الحزب، وستكون في المرّة المقبلة لفلان أو لذاك الحزب؟

كان لفلسطين والفلسطينيين عمومًا على مدار عقود مشروع سياسيّ يقوده وكيل هو منظّمة التحرير الفلسطينيّة ـ دولتان لشعبين ـ وتمّ الاشتقاق منه في "الداخل" وأماكن أخرى والعمل بوحي منه. أمّا غياب مشروع وطنيّ مناوب والوكيل الذي يحمله، فيصعّب وجود وحدة حال ولُحمة لأن الهويّة من دون مشروع لا تكفي، كما يبدو، لإنتاج إرادة سياسيّة واحدة. المشاريع السياسيّة الوطنيّة هي التي تصقل الهويّة الجماعيّة وتعزّزها كمصدر شرعيّة وإلهام للسياسة وللبرامج السياسيّة، وأكثر، لشعور الجماعة بأنها كذلك، جماعة ذاهبة إلى مكان تبغيه في المستقبل. في ظلّ غياب المشروع والوكيل الذي يُديره ويحمله، ستظلّ السياسة اجتهادات و"نهج" هنا و"نهج" هناك و"شخصيّات" تفرض إيقاعها الفرديّ أو أوهامها أو ترهن شعبها لارتباطاتها وتفاهماتها مع جهات أجنبيّة أو في مجتمع القاهرين. ومع هذا نؤكّد أن الأمور بعد الإبادة والاقتلاع لا تحتمل تعدديّة ولا فيها مساحات واسعة للمناورة ـ فإمّا أنت مع شعبك ومجتمعك وإمّا أنت ضدّه تصطفّ مع القاهرين. فإمّا أن تقف منتصب القامة في وجه الريح أو أن تزحف على كرشِك من أجل مقابلة مع قناة تلفزيونيّة أو ربّ مستوطن يمنحك شهادة "كشير".

أمّا المسألة الأخيرة في هذا الباب فهي حاجتنا الماسّة في السياسة إلى نُبل وكرم. وهي ليست مسألة في اللغة فقط وفي المعاملة، بل في صلب العمل السياسيّ نفسه وخيارات الفاعلين فيه. وهي من مسؤوليّة "القوة الأكبر" كما يقولون في "الجبهة". فالانفتاح بمعنى الكرم ناحية التجمّع واجب سياسيّ وليس معروفًا، خاصة أنه حقّق نتيجة طيّبة في الانتخابات الماضية وأثبت أن له قاعدة وساعة. والكرم تجاه "التغيير" كذلك، وهو شريك للجبهة من زمن طويل. تتطلّب المرحلة الكرم والانفتاح والثقة. ليس في الأمر تضحية أو تنازل، بل هو مطلب الساعة أن يتمّ اعتماد القيَم كجزء من السياسة. فالكرم ليس موضوعًا في قصائد شعراء العرب فقط، ولا هو أسطورة من الأساطير، وكذلك النُبل في التعامل والإيثار في السياسة ـ وليس في الصحراء ـ قيَم في غاية الأهميّة في هذه المرحلة. قُلت، ستكون نهجًا بديلًا وتعاملًا صحّيًّا مع الذات الجمعيّة التي أنهكتها أساليب القاهرين وسياساتهم العدوانيّة التي جعلت من السياسة أداة قهر وإخضاع. فحذار من النسخ عنها.