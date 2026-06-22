منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتحت صدمة حرب الإبادة على أهل غزة المحاصرين، تعيش الجماهير العربية الفلسطينية في مناطق 48 أزمة متعددة الأطراف. وحشية القمع في المعتقلات والسجون، التي وقع بين ضحاياها المئات من أبناء وبنات الداخل، جنبًا إلى جنب مع آلاف عديدة من أهالي القدس والضفة الغربية، وقمع حق التعبير، ومنع المظاهرات، وإرهاب عصابات الإجرام تحت رعاية الشرطة، كلها اجتمعت لفرض حالة من الذعر والشلل أمام مرحلة مصيرية في تاريخ الشعب الفلسطيني والمنطقة.

كانت مظاهرة الجبهة الديمقراطية و"شراكة السلام" يوم السبت الموافق السادس من حزيران/يونيو الجاري في حيفا، بمناسبة 59 عامًا على احتلال 1967، خطوة أخرى في محاولة كسر الشلل في الفعل الجماهيري، ولكن، وبالرغم من اعتبارها ناجحة على لسان المنظمين، اقتصرت المشاركة بها على العناصر الحزبية وأوساط النشطاء، ولم تباشر الصحوة الجماهيرية التي نسعى لها. وفي أثناء سير المظاهرة في شارع يافا، قام رجال الشرطة باعتقال أحد المتظاهرين، روبين طربيه، واقتياده إلى مركز الشرطة، حيث جرى التحقيق معه بتهم واهية، ومن ثم إرساله ليقضي الليل في الزنازين القذرة في معتقل الجلمة.

ولم تحظَ قصة اعتقال طربيه بالاهتمام المطلوب، ولم تُذكر في أغلب وسائل الإعلام الفلسطينية المحلية. وفي اليوم التالي، عندما قدمت ممثلة الشرطة في محكمة الصلح في حيفا طلبًا لتمديد اعتقاله، لم يحضر الجلسة ممثلون عن وسائل الإعلام.

وأرى أن هذه القضية تستحق اهتمامًا أكبر، ليس فقط لأنه إنسان خرج من بيته ليحتج على جرائم الاحتلال ووجد نفسه مسلوب الحرية، بل أيضًا لسبب الاعتقال: لم يشتم طربيه رجال الشرطة أو يتصارع معهم، كما لم يخرج عن مسار المظاهرة. السبب الوحيد لاعتقاله من بين مئات المتظاهرات والمتظاهرين كان لأنه حمل لافتة رُسم عليها علم فلسطين.

سياق تاريخي

من بين العواقب المأساوية لنكبة 1948 كان انقطاع الجماهير الفلسطينية التي بقيت على أرضها تحت الحكم العسكري عن شعبها وعن محيطها العربي، ومع توسيع حدود "الإمبراطورية"، وحّدت دولة الاحتلال قسرًا الفلسطينيين من النهر حتى البحر تحت قبضتها. لقد أثر نمو الثورة الفلسطينية في الشتات وفي الضفة الغربية وقطاع غزة على إعادة بناء الوعي والحركة الوطنية في الداخل، وفي بداية ثمانينيات القرن الماضي، ظهر العلم الفلسطيني على الجدران وعلى أعمدة الكهرباء وفي الأنشطة الجماهيرية كرمز لوحدة الشعب والمصير.

سارعت أجهزة القمع إلى حظر رفع العلم الفلسطيني من خلال اعتباره علم "منظمة التحرير الفلسطينية"، واتهام رافعيه بالتماثل مع "تنظيم إرهابي". واستمر رفع العلم بأيادي ملثمين خلال مظاهرات يوم الأرض السنوية. ومن كان يُشتبه به بحمل العلم، فقد كان يُلقى به في زنازين المخابرات ويُحقق معه باستخدام التعذيب الممنهج، ومن ثم، إن انتُزع منه اعتراف، تُجرى محاكمته وسجنه لعدة أشهر.

وانقلب الأمر بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو بين دولة الاحتلال وبين منظمة التحرير، حيث رُفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الإسرائيلي في المناسبات الرسمية، وصار رفعه شبه مسموح لعامة الشعب أيضًا، وصار يُرفع بكثافة في مناسبات عديدة. وأعرب بعض الذين رفعوا العلم عندما كان ممنوعًا عن خيبة أملهم لأن رفعه فقد معناه الثوري المتحدي. إلا أن الحركة الجماهيرية الوطنية قد استغلت الهوامش الديمقراطية التي انفتحت أمامها لتعزيز الهوية الفلسطينية وللمطالبة بالحقوق التي فشلت "عملية السلام" المزيّفة في تحقيقها، وخير دليل على ذلك مسيرات العودة الجماهيرية، تحت بحر من الأعلام الفلسطينية، التي تحولت إلى أهم نشاط في جدول النشاط السنوي.

من منع العلم إلى منع المظاهرات

في كانون الأول/ديسمبر 2022، بعد الانتخابات الأخيرة ولكن قبل استلام بن غفير وزارة الأمن القومي – الشرطة –، استُدعيت للحديث مع قائد شرطة حيفا، عشية تظاهرة دعا لها حراك حيفا في ساحة الأسير. بعد سنوات طويلة كان خلالها رفع الأعلام الفلسطينية جزءًا طبيعيًا من كل نشاطات الحراك، كان لدى القائد وضباطه طلب غريب: لا ترفعوا العلم. وكان الشعور كأنهم يترددون؛ قالوا إنهم بشكل عام غير منزعجين من العلم، ويمكن عكس ذلك، فقد يزيد حضور علم فلسطين في شوارع حيفا من تنوع وحيوية البلد، ولكن، قالوا، هذه المرة، نظرًا إلى حساسية الوضع خلال "عيد الأعياد"، لن يسمحوا به. وجرت التظاهرة، ورُفع العلم خلالها، وتم اختطافه باستخدام القوة واعتقالي مع شابين آخرين. وبين نهاية عام 2022 وصيف عام 2023، نظم الحراك في حيفا 13 مظاهرة لأسباب مختلفة وبشراكات متنوعة، وتم رفع العلم في جميعها، فقد اعتدت الشرطة على جميعها لإنزال الأعلام، وانتهى الأمر في معظم الحالات باعتقال عدد من المشاركات والمشاركين. كانت الشرطة تختطف الأعلام والمعتقلين، لكن المظاهرات كانت تستمر.

أما بعد السابع من أكتوبر 2023، فتحولت سياسة شرطة حيفا إلى منع المظاهرات الفلسطينية بشكل كلي. ومن حين إلى آخر، قامت حراكات مختلفة بتنظيم مظاهرات تضامن مع أهل غزة، وجرى تفريق المظاهرات باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات. وعلى الصعيد القُطري، وعلى خلفية اعتقالات عشوائية لكل من عبر عن رأي مناهض لحرب الإبادة، وباستثناء مظاهرة أم الفحم في التاسع عشر من أكتوبر 2023، مرت شهور طويلة قبل ظهور أي احتجاج يُلحظ.

فقد وقعت مظاهرتان استثنائيتان خلال عام 2024: مظاهرة يوم الأرض القُطرية في دير حنا، و"مسيرة العودة الـ27" في 14 أيار/مايو على أراضي قريتي هوشة والكساير المهجرتين، وكأنه للحظة غاب تأثير إرهاب النظام وتوحدت الجماهير وتحركت مرة أخرى تحت العلم الفلسطيني. إلا أنه في ما بعد شددت الشرطة من ضغوطاتها، وصار التهديد بقمع عنيف في حال رفع العلم الفلسطيني محورًا مركزيًا لإلغاء مسيرات العودة في السنتين الأخيرتين.

إلى أين وصلنا مع العلم ومع روبين؟

مع كل وحشية النظام والانفلات الفاشي والتشريعات المعادية لأسس الديمقراطية، لم يرجع الوضع القانوني بكل ما يخص العلم الفلسطيني إلى ما كان عليه في الثمانينيات، على الأقل حتى الآن.

فقد سألت الرفيقة ريم حزان، سكرتارية الجبهة الديمقراطية في حيفا، التي اهتمت بطلب الترخيص للمظاهرة، هل اشترطت الشرطة الترخيص بعدم رفع العلم. وقالت إنه لا يوجد مثل هذا البند. ولكن توجد في ورقة الترخيص، كما رأيتها، 24 بندًا، مع طلبات مفصلة من المنظمين، منها تعجيزية وبحدود المستحيلة، لكي تتراكم العراقيل أمام من يطلب حرية التعبير بـ"الطرق القانونية". كما يحتوي الترخيص على بنود ملغمة، وبالأخص البند الثالث المركزي:

"يُحظر على المشاركين في الاحتجاج عرض أي وسيلة تحتوي على رمز للتحريض، سواء كان ذلك رفع لافتات تحريضية و/أو عرض يحتوي على رمز تحريضي، أو قراءة شعارات تحريضية، أو ملصقات غير قانونية، أو إلقاء خطابات تحتوي على تحريض أو إثارة التمرد أو تحريض على الانخراط في نشاط عنيف أو غير قانوني".

وبذلك البند عيّنت الشرطة نفسها مسؤولة ليس عن مسار المظاهرة فقط، بل عن مضامينها أيضًا. وبهذه الروح تدخل ضباط الشرطة قبل انطلاق المظاهرة لمنع رفع عرض ضخم على شكل شريحة بطيخ، منحتها الطبيعة بأعجوبة ألوان العلم. فقد اضطر عضو الكنيست عوفير كسيف إلى استغلال حصانته وحمل شريحة البطيخ العملاقة طوال مسار المظاهرة لمنع مصادرتها.

هكذا تطورت الأمور التي أدت إلى اعتقال روبين طربيه، وعندما لاحظ أحد ضباط الشرطة العلم المرسوم على اللافتة، دعا زملاءه وقاموا بالقضاء على مصدر الخطر. بهذه الأكاذيب تبرر الشرطة تدخلها خلال المظاهرة، ولكنها تعلم أنه لا أساس قانونيًا لتدخلها، ولذلك لجأت إلى التهم الواهية وقت التحقيق مع طربيه.

وفي اليوم التالي، الأحد 7.6، وفي جلسة أمام القاضي بوريس شِرمان، القاضي المناوب للنظر في طلبات تمديد الاعتقال في محكمة الصلح في حيفا، طلبت ممثلة الشرطة تمديد اعتقال طربيه لاستكمال التحقيق بثلاث شبهات: مشاركته في تجمع محظور، وسلوك غير منضبط في مكان عام، وعرقلة ضابط شرطة أثناء تأديته لواجبه. وقد قدم محامي الدفاع أحمد خليفة وثيقة ترخيص المظاهرة، التي لم تُحظر أبدًا، وخير إثبات على ذلك أنها أكملت مسارها كما خُطط له. وردًا على ذلك، ادعت ممثلة الشرطة أنها لم تعلم بترخيص المظاهرة!

فقد استند طلب التمديد إلى "وثائق سرية" قدمتها ممثلة الشرطة للقاضي، ويُمنع محامي الدفاع من الاطلاع عليها. ولكن علمنا من الأسئلة التي طرحها القاضي على ممثلة الشرطة أن الوثيقة السرية تشير إلى وجود توجيه بعدم السماح برفع الأعلام الفلسطينية. ولم تستطع الشرطية تثبيت هذا الادعاء أو الإشارة إلى مصدر التعليمات. كما فنّد القاضي، من خلال مشاهدته فيديوهات من المظاهرة، كل الادعاءات بما يتعلق بسلوك غير لائق من قبل المعتقل.

ورغم نية القاضي إطلاق سراح طربيه، أصر خليفة على شرح القضية بتفاصيلها، وندد بلجوء الشرطة إلى الأكاذيب لتبرير اعتقالاتها غير القانونية، وأكد أنها ليست حالة فردية منعزلة، بل هي مثال واحد من بين العديد من سياسات الشرطة الممنهجة لقمع حرية التعبير والتظاهر.

وتم الإفراج عن روبين طربيه من دون شروط مقيِّدة.