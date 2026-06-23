آيزنكوت يُسقِط مشروع منصور عباس... والطاولة المستديرة

ليست أحوال منصور عباس الانتخابية بخير؛ فتحالفه مع نفتالي بينيت ينهار أمام عينيه، وليس ذلك بسبب الجبهة أو التجمع، بل بسبب منافس نتنياهو الأقوى، غادي آيزنكوت، الذي منحته الاستطلاعات في الأسابيع الأخيرة تفوقا كبيرا على قائمة بينيت - لبيد، وبات يزاحم الليكود.

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أظهر آخر استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" (19.06.2026)، حصول قائمة "يشار" برئاسة آيزنكوت على 22 مقعدا، والليكود على 21 مقعدا، وقائمة بينيت - لبيد، "بياحد"، على 20 مقعدا.

أما استطلاع "القناة 12" الأخير (18.06.2026)، فيُظهر حصول آيزنكوت على 21 مقعدا مقابل 19 مقعدا لقائمة بينيت - لبيد، والليكود على 22 مقعدا.

ووفق استطلاع "القناة 13" (17.06.2026)، يحصل آيزنكوت على 20 مقعدا، وقائمة بينيت - لبيد على 17 مقعدا، والليكود على 22 مقعدا.

ويمنح استطلاع هيئة البث الإسرائيلية، "كان 11"، (16.06.2026) قائمة آيزنكوت 21 مقعدا، وقائمة بينيت - لبيد 17 مقعدا، والليكود 23 مقعدا. وظهر تراجع قوة قائمة بينيت - لبيد بوضوح منذ أعلن أيزنكوت تشكيل قائمة "يشار"، فقد حصلت قائمة الثنائي بينيت - لبيد على 23 مقعدا في استطلاع القناة ذاتها بداية الشهر الجاري (04.06.2026)، فيما حصل أيزنكوت على 17 مقعدا، والليكود على 24 مقعدا.

ووفق الاستطلاعات ووسائل الإعلام الإسرائيلية، صار آيزنكوت عمليا الأوفر حظا لتشكيل الحكومة إذا ما خسر نتنياهو الانتخابات المقبلة، بعدما كان بينيت خلال الأعوام الأخيرة هو المرشح لذلك، على اعتبار أنه قائد "معسكر التغيير"، بعدما كانت تمنحه الاستطلاعات تفوقا في عدد المقاعد بين أحزاب المعارضة.

وأسباب ازدياد قوة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، آيزنكوت، حديث آخر، وكذلك مواقفه السياسية والأمنية، وخصوصا ما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية كجزء من العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وتكفي الإشارة إلى أنه واضع "عقيدة الضاحية" (الجنوبية لبيروت) عام 2008 عندما كان قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في أعقاب حرب تموز 2006 مع حزب الله، والتي تنصّ على استخدام القوة التدميرية المفرطة جوا وبرا ضد أهداف مدنية بذريعة استخدامها من قِبَل حزب الله.

وقد أوضح آيزنكوت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (03.10.2008) ماذا يعني بعقيدة الضاحية، وذلك حين قال: "أنا أسمّي ذلك نهج الضاحية. إن ما حدث في الضاحية الجنوبية في بيروت، خلال حرب لبنان الثانية في سنة 2006 هو ما سيحدث في أي قرية (لبنانية) يتم إطلاق النار منها تجاه إسرائيل. سنفعّل ضدها قوة غير متكافئة (Disproportionate)، وسنتسبب بضرر ودمار بالغين. إن الحديث، من ناحيتنا، يدور حول قواعد عسكرية، لا قرى مدنية". أي أنه يعتبر أي قرية أو بنى تحتية مدنية هدفا للتدمير بذريعة استخدام حزب الله لها.

وعودا على بدء؛ فإن تراجع قائمة بينيت وتقدم آيزنكوت ليكون المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة تعني بالضرورة مصيبة انتخابية لمنصور عباس وقائمته "الموحدة"؛ فقد بنى مشروعه في السنوات الأخيرة على التحالف مع اليمين، لكنّ سموتريتش منعه من دخول الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو، فاستقر لذلك في أحضان بينيت وما يُعرف بـ"حكومة التغيير".

وبعد سقوط حكومة بينيت - لبيد، صار عباس جزءا من "طاولة مستديرة" يقودها بينيت تسعى إلى استبدال نتنياهو وتولي الحكم، تضم أفيغدور ليبرمان صاحب مشروع الـ"ترانسفير" للمواطنين العرب. وصارت طاولة بينيت المستديرة هي القاعدة التي ينطلق منها عباس، على أمل أن تحجز له مقعدا على طاولة الحكومة برئاسة بينيت، وقد أفشل تشكيل القائمة المشتركة مؤخرا بسبب الالتزامات التي قدمها لبينيت من على الطاولة المستديرة، كما قال خلال مفاوضات المشتركة الأخيرة، بأنه تعهد له بأن تدعم أي قائمة مشتركة محتملة خطواته السياسية نحو المشاركة بحكومة بينيت المحتملة.

تحولت القائمة الموحدة برئاسة عباس في العامين الأخيرين إلى ذراع سياسي - انتخابي لبينيت، الذي لم تمنحه الاستطلاعات أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة، ما قد يضطره إلى الحصول على شبكة أمان برلمانية عربية لتشكيل الحكومة، لكنه نفى عن نفسه هذه "التهمة"، وأعلن مرارا وتكرارا أنه لن يشكل حكومة تقوم على أصوات العرب. وهذا لم يمنع عباس من الاستمرار في الخضوع لحسابات بينيت الانتخابية، الذي يعتبر تشكيل قائمة عربية مشتركة تهديدا له، لأنها ستزيد من قوة التمثيل العربي وقد تضطره إلى الاعتماد على أصواتهم في ائتلافه القادم، وأن زيادة التمثيل العربي ستكون على حساب مقاعد أحزاب صهيونية من جماعة الطاولة المستديرة للتغيير.

لم يستطع منصور عباس تدوير الزوايا ولا تربيع الدوائر، وظل متمسكا بموقف بينيت الرافض لتشكيل قائمة عربية مشتركة، وقد عبر عن هذا الموقف الصحافي رفيف دروكر في مقال في "هآرتس" قبل أسابيع قليلة، وهو صحافي مقرب من جماعة طاولة بينيت - لبيد المستديرة.

إلا أن الطاولة المستديرة صارت مربعة، بعدما رفض آيزنكوت الانخراط في تحالف بينيت - لبيد، وبقي مصرّا على خوض الانتخابات على رأس قائمة "يشار" (يعني "دُغري")، فبقي ليبرمان وعباس إلى جانب الثنائي بينيت - لبيد على الطاولة إياها.

يعيش منصور عباس ويتنفس الاستطلاعات التي تجريها قائمته، وكذلك بينيت، ويتلاعب بنتائجها ويزور الوعي العام، فيصوّر الواقع وكأن العرب تصهينوا ويريدون الشراكة في الحكم بأي ثمن، بلا كرامة، لكن الاستطلاعات تنذر بكارثة هذه الأيام بالنسبة إليه، فقد شهدت قائمته تراجعا في الاستطلاعات حتى استقرت عند 4 مقاعد، بعدما وصلت إلى 5 و6 مقاعد في استطلاعات سابقة. إلا أن الكارثة الأكبر بالنسبة إليه هي تراجع فرص بينيت لرئاسة الحكومة، وتقدم آيزنكوت الذي صرح مرارا بأنه يريد تشكيل حكومة عريضة، غير ضيقة، أي لا تقوم على أصوات العرب أو اليمين المتطرف.

لم يكن سموتريتش هو الذي أحبط رغبة عباس بالتحالف مع اليمين هذه المرة، بل الزعيم الجديد لـ"معسكر التغيير"، آيزنكوت، هو الذي أسقط طموحات منصور عباس؛ بعدما تفوق على بينيت وبات المرشح الأوفر حظا في المعارضة لتشكيل الحكومة المقبلة، وصار يُعتبر المنافس الحقيقي والجدي لأول مرة لنتنياهو.

لذا، عادت فرص تشكيل القائمة المشتركة للارتفاع في الأيام الأخيرة بنظر العديد من المطّلعين، وليس ذلك بسبب حسن نية منصور عباس، بل لخيبته من تراجع فرص بينيت.