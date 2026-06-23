"تجمّعنا قوّة": التجمع الوطني الديمقراطي نحو مؤتمره لانتخاب قائمة مرشحيه

خلف شعار "تجمّعنا قوة"، يقف حزب التجمع الوطني الديمقراطي على كلتي قدميه متجها السبت القادم، الموافق 27 حزيران/ يونيو 2026، إلى مؤتمره الداخلي في مدينة شفاعمرو لانتخاب قائمته التمثيلية لخوض انتخابات الكنيست القادمة.

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وليس المؤتمر على استثنائيته استثناءً بالنسبة إلى التجمع الوطني الديمقراطي، فطالما داوم الحزب على خوض انتخابات الكنيست بعد انتخابه لقائمته انتخابا ديمقراطيا جديا في كل مرة منذ ثلاثة عقود. ولا الاستثناء في الانتخابات القادمة نفسها على أهميتها، وإنما الاستثناء هذه المرة أن التجمع يستعد لخوض انتخابات الكنيست من خارجها لأول مرة أولا، ولأنها انتخابات في ظل إبادة مستمرة لأبناء شعبنا الفلسطيني في غزة ثانيا.

ولم تمنح انتخابات الكنيست الأخيرة التجمع، الذي دُفع به إلى خوضها وحده، تمثيلا في الكنيست، ولكنها منحته تمثيلا جماهيريا مكّن الحزب من الوقوف على قدميه كتيار مركزي في مجتمعنا العربي في البلاد، وذلك على طريقة القول الشعبي المأثور "الضربة الي ما بتكسر الظهر بتقوّيه"، والتجمع أقوى حضورا رغم وجوده خارج التمثيل في الكنيست، مما كان عليه حضوره في السنوات الأخيرة التي سبقت آخر انتخابات في ظل تمثيله في الكنيست.

يتجه التجمع الوطني الديمقراطي بكوادره وأنصاره، السبت، إلى مؤتمر انتخاب قائمة مرشحيه، وهو محمول بضرورة واجب وحدة الأحزاب العربية السياسية في قائمة مشتركة. ومن هنا حُمولة شعاره "تجمّعنا قوّة"، أي إن قوّة العرب في وحدتهم مجتمعين. ومع أنه لا وجود لرؤية سياسية وانتخابية للتجمع غير الوحدة في قائمة مشتركة لخوض الانتخابات القادمة، إلا أن الحزب مفتوح على خيارات مختلفة فيها في الوقت نفسه.

و"تجمّعنا قوّة" ليس شعارا لمؤتمر الحزب الانتخابي القادم، بقدر ما أنه إشعار من الحزب لكوادره ولأبناء وبنات شعبنا العربي في الداخل الفلسطيني معا، يريد التجمع منه التأكيد على متطلب المرحلة بضرورة تجمعنا بما يقتضيه الـ"تجمع"، من رصٍّ للصف والعمل كجماعة سياسية مستهدفة في ظل إسرائيل ما بعد الإبادة.

ولمّا بدا الإجماع على برنامج سياسي تُجمع الأحزاب والقوى السياسية عليه في الداخل متعثرا، كما ثبت مع إفشال مساعي إقامة القائمة المشتركة مؤخرا. خصوصا وأن التجمع أول المركبات الأربعة الذي قدّم، منذ أشهر، ورقة تتضمن برنامجا سياسيا يحدد وجه ووجهة القائمة المشتركة للمرحلة القادمة.

ولما تعثر بناء المشتركة حتى بمعناها "التقني"، أي بلا ضابط إيقاع للسياسي، إنما تجمع للأحزاب العربية في قائمة انتخابية واحدة بما يؤسس لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، وبما يمكّن من زيادة التمثيل العربي في الكنيست، ويعمل على قطع طريق عودة حكومة الإبادة الحالية، هذا أيضا جرى قطع الطريق عليه؛ ما بدّد أفق وحدة الصوت العربي في قائمة انتخابية موحدة، حتى اللحظة على الأقل، ومع ذلك ما يزال التجمع يقف بقوة خلف شعاره "تجمّعنا قوّة".

يشتق التجمع شعار مؤتمره القادم "تجمّعنا قوّة" من تصور مفاده: إن عدم تجمع الأحزاب العربية في قائمة مشتركة لا يعني انقسامها في قائمتين لخوض الانتخابات، بل يذهب إفشال إقامة القائمة المشتركة بنا إلى أبعد من ذلك، نحو شعور شريحة واسعة من ناخبيا العرب بالإحباط، وبالتالي مقاطعتها الانتخابات القادمة، هذا من جانب. ومن جانب آخر، شرعنة باب دخول الأحزاب الصهيونية وتسللها إلى المجتمع العربي مجددا، لاستمالة بعض ناخبيه إلى صفها.

وهذا ممكن في ظل نقمة ممكنة لشريحة عربية لا يستهان بها على إفشال إقامة القائمة المشتركة، أو في وجود شريحة انتهازية متأسرلة ستجد في غياب المشتركة تخريجة لتبرير الخروج على دعم التمثيل العربي لصالح التمثيل الصهيوني، أو تفريخ حالات محلية تدّعي أكثر مما تدعو إلى شراكة انتخابية عربية - يهودية كبديل سياسي عن العمل العربي الوطني. وليس صدفة أن تتجرأ بعض مبادرات الشراكة العربية - اليهودية مؤخرا وتقترح نفسها حزبا سياسيا لخوض الانتخابات القادمة، بعدما تعثّرت مساعي إقامة القائمة المشتركة.

ليس مؤتمر التجمع الوطني السبت القادم مجرد انتخابات داخلية، على أهمية هذه الأخيرة طالما يستعد الحزب للدفع بأسماء رفيقات ورفاق من خيرة أبناء وبنات مجتمعنا العربي، لتمثيله على المستويين الوطني والمدني معا. إنما يبعث مؤتمر السبت بشعاره وشعور أعضائه بالمسؤولية السياسية، ببريد رسائل متصلة بالتجمع الحزب، والتجمع الواجب لوحدة صف الأحزاب العربية، وضرورة إجماعهم على حق جماهيرهم عليهم في الوحدة انتخابيا على الأقل، إن لم يكن سياسيا.