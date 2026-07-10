يشهد الفضاء الفلسطيني حراكًا وجدلًا متصاعدَين حول مسألة الانتخابات، سواء تلك المتعلقة بالكنيست الإسرائيلي أو بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وما يدور في فلكهما من تطلعات ومآلات. غير أن المفارقة البارزة هنا هي أن هذا النقاش يُدار في مسارات منفصلة تمامًا ومعزولة عن بعضها بعضًا. ومع أنني لا أنخرط في هذا الحراك الانتخابي، فإنني لست بمنأى عن تفاصيله ومضامينه، إذ بين الحين والآخر أُدعى للمشاركة في ندوات ونقاشات، وجاهية ورقمية، تتمحور حول طبيعة الانتخابات الفلسطينية ودوافعها، ومدى جدوى الانخراط في لعبة سياسية هندستها السلطة الفلسطينية في رام الله تحت وطأة الضغوط الخارجية. من هنا، أرى ضرورة ملحة لاستعراض هذا الجدل وتفكيك أبعاده، تلبيةً لحاجة المهتمين بكبح جماح تقوقع التجمعات الفلسطينية وانكفائها على خصوصياتها المحلية، لا سيما ونحن نواجه واقعًا مأزومًا ومربكًا، بل شديد التعقيد، تضاعفت تحدياته بما آلت إليه حرب الإبادة الراهنة.

ربما تحجب عنا الحالة العامة الراهنة في الإقليم، بما تمر به من أهوال الحرب الإبادية الوجودية وتداعياتها المادية والسياسية والنفسية الباهظة، فضلًا عن عقود التآكل التراكمي التي نهشت الفكرة التحررية الشاملة، إمكانية التأمل العميق في حالة انفصال الخصوصيات والمفارقات التي يظهرها هذا الجدل والفعل. وتتجلى هذه الحالة بوضوح في طبيعة الجدل السياسي الدائر حاليًا في الساحة الفلسطينية بين النهر والبحر، وهو جدل تتبدى مفارقاته الحادة في شقيه الأساسيين: فمن جهة، ينحصر الجدل في الضفة الغربية وقطاع غزة حول انتخابات المجلس التشريعي، ومن جهة أخرى، يتمحور في الداخل الفلسطيني (مناطق 1948) حول انتخابات الكنيست، في حين يبقى دور الشتات في العملية الانتخابية خاضعًا لرهانات وقرارات سلطة أوسلو.

تحت وطأة هذه الأهوال المتراكمة، وبتأثير مباشر من حالة التكيف والتطبيع القسري التي تولدها شروط العيش تحت وطأة النظام الاستعماري، وفي غمرة القمع الشرس ومخططات المحو الممنهج للذاكرة الجمعية والزحف الاستيطاني المتواصل، يغدو من الصعب رصد التناقضات العميقة التي تحكم المشهد في ظل محدودية الخيارات المتاحة. إن المأزق الأكبر هنا يكمن في استغراق كل جزء من الشعب الفلسطيني في جدله الانتخابي الموضعي المعزول، دون ربط هذه الأدوات الإجرائية بالمشروع الوطني الجامع، وفي ظل غياب تنظير سياسي وازن يربط هذه المعارك الجزئية بالغاية التحررية الكبرى.

في داخل الخط الأخضر، يحتدم نقاش سياسي وفكري مستمر بين ثلاثة تيارات أساسية تحاول صياغة طبيعة علاقتها مع المؤسسة الإسرائيلية:

تيار المعارضة البرلمانية البراغماتية: ويرى أصحابه ضرورة حصر التمثيل السياسي في البرلمان (الكنيست) التابع للدولة الكولونيالية، مع الحفاظ على سقف المعارضة دون الانخراط في منظومة الحكم التنفيذية. وداخل هذا التيار تباين في درجة تحدي البنية الصهيونية الكولونيالية.

تيار الأسرلة والاندماج السياسي: يذهب هذا التوجه إلى مدى أبعد، داعيًا إلى الانخراط الفعلي في حكومة الدولة الكولونيالية والتصرف كجزء من بنيتها التنفيذية، متخليًا عن القضية الوطنية وعن الالتزامات الأخلاقية. وتكمن المفارقة الصارخة هنا في أن هذا السعي يأتي في ذروة هيمنة أيديولوجية يمينية متطرفة تنبذ المواطنين الأصليين وتجردهم تمامًا من انتمائهم إلى وطنهم وقضيتهم الوطنية.

تيار المقاطعة المبدئية الصامتة: يتبنى هذا الفريق خيار مقاطعة الانتخابات من منطلقات مبدئية وعقائدية. ومع ذلك، فإنه يتحاشى قيادة حملة منظمة ومسيسة للمقاطعة؛ تفاديًا لخسارة الشريحة المجتمعية التي ترى في التصويت أداة دفاع مدني، وتجنبًا للصدام المباشر مع مؤسسة الأبارتهايد التي حظرت حركته (الحركة الإسلامية الشمالية).

إن النقد الأبرز الموجه لهذه التيارات مجتمعة يكمن في أن أحزاب الداخل تغفل تمامًا مناقشة خيارات تأزيم النظام الكولونيالي، الذي تكشفت حقيقته عالميًا اليوم بوصفه نظامًا مارقًا ومعاديًا للإنسانية. ويمكن لهذا التأزيم أن يتأتى عبر مسارين استراتيجيين مغيبين: إما عبر قيادة مقاطعة شعبية مسيسة، منظمة، وشاملة، تفضح الديمقراطية الزائفة لإسرائيل، أو في حالة المشاركة وحصد المقاعد، الاتفاق الجماعي المسبق والحاسم على رفض منح أي دعم، مباشر أو غير مباشر، لأي حكومة إسرائيلية بديلة، كون المنظومة بمجملها كولونيالية إقصائية.

فالحكومات البديلة في المنظومة الصهيونية ليست سوى وجه آخر لإسرائيل اليمينية المتطرفة والإبادية، ولا يمكن حاليا لأي معسكر صهيوني ليبرالي أو وسطي تشكيل حكومة دون الاتكاء على المقاعد العربية بوصفها شبكة أمان. ومن هنا، فإن حجب هذا الدعم ورفض الانخراط في ألاعيب التنافس الصهيوني من شأنه إحداث أزمة بنيوية مستمرة داخل نظام الحكم الإسرائيلي. وبهذا التوجه الاستراتيجي، يتحول فلسطينيو الـ48 إلى فاعل رئيسي في الجهد الوطني الجامع، ليلتقوا مع أدوات النضال العالمي الأخرى، كحركة المقاطعة الدولية، في محاصرة نظام الأبارتهايد وعزله ونزع الشرعية عنه.

معضلة الضفة وسلطة أوسلو المستلبة وتغييب مجتمع اللاجئين

بالانتقال إلى الضفة الغربية، تبرز مفارقة أشد عمقًا تتجسد في وجود سلطة فلسطينية نبتت تاريخيًا من رحم اتفاق أوسلو الكارثي، خيارًا إجباريًا، بحسب مسوغات موقعيه، على أمل تحولها إلى دولة مستقلة. غير أن هذه السلطة قبلت طواعية بتجريد ذاتها من كل أدوات التحرر الوطني وأوراق القوة الاستراتيجية، عبر إدانة المقاومة والاعتراف بحق نظام الأبارتهايد في الوجود، مقابل الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وليس بالشعب الفلسطيني وحقه المطلق في تقرير المصير والاستقلال.

تكتمل فصول هذه المعضلة في كيفية استجابة السلطة للضغوط الإقليمية والدولية لإجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة؛ فالهدف الجوهري من هذه الانتخابات ليس تعبيد الطريق نحو تحقيق حق تقرير المصير، بل رفع كفاءة السلطة في ضبط الأمن لصالح نظام الأبارتهايد الإبادي، مقابل استئناف الدعم المالي الخارجي. وهنا تبرز مفارقة التغييب الكبرى: ففي حين يدور النقاش حول انتخابات المجلس التشريعي المحدود بصلاحياته وجغرافيته، يسقط تمامًا من الأجندة السياسية الرسمية أي حديث عن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره برلمان المنفى والمظلة الشرعية الوحيدة القادرة على تمثيل الكل الفلسطيني، وفي مقدمتهم ملايين الفلسطينيين في الشتات ومجتمعات اللاجئين.

إن حصر العملية الانتخابية في إطار سلطة الحكم الذاتي يمثل تكريسًا عمليًا لتغييب وإقصاء كتل ديموغرافية ونضالية صلبة في الشتات، أسقطتها اتفاقيات أوسلو تاريخيًا من معادلة القرار السياسي، ليتحول اللاجئون، وهم جوهر القضية وأصلها، إلى مجرد متفرجين على عملية سياسية تُصاغ بمعزل عن تطلعاتهم وحقهم الأصيل في العودة.

جدل المعارضة الفلسطينية والمشاركة الاضطرارية

أمام هذا الواقع المأزوم، وجدت شريحة واسعة من القوى والشخصيات الوطنية ذات المصداقية والسجل النظيف المعارضة لنهج أوسلو نفسها مضطرة إلى خوض انتخابات المجلس التشريعي باعتبارها المنفذ الأخير للتأثير، وذلك بعد عجزها عن إحداث تغيير جذري عبر حراك شعبي منظم وواسع. وقد انقسم الشارع والنخب حيال هذه المشاركة إلى رؤيتين:

تيار المشاركة والتغيير من الداخل: ويرى في توظيف المنبر التشريعي فرصة لمواجهة التفرد السياسي والفساد المستشري، دون أن يمتلك إجابة حاسمة حول كيفية التصرف إذا فشل مسعى التغيير، مما يؤدي، بالنتيجة، إلى إسباغ الشرعية على منظومة صُممت أصلًا لتقويض الحق الفلسطيني. ويغدو الأمر أكثر سوءًا إذا عجزت هذه القوى عن تحصيل تمثيل وازن يفرمل التهافت ويؤسس لمرحلة وطنية جديدة.

تيار المقاطعة والتحذير من إعادة إنتاج أوسلو: ويرى أن المشاركة تحت إملاءات السلطة لن تقود إلا إلى تدوير شرعيتها، وتثبيت الهيمنة الأميركية الإسرائيلية في المنطقة.

إن هذا الإقصاء المفروض، بالتوازي، على فصائل وازنة كحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، يكرس حالة التشرذم، ويوحي بتواطؤ خارجي يهدف إلى حصد نتائج حرب الإبادة وترجمتها إلى تسويات تصفوية عاجلة.

الوظيفة السياسية لإعادة التأهيل والصراع على الزمن السياسي

إن إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية والمطالبة بإجراء انتخابات تحت سقفها ليست هدفًا بحد ذاتها من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض القوى الإقليمية، بل هي جزء من مشروع استراتيجي أوسع لإعادة ترتيب الإقليم في مرحلة ما بعد حرب الإبادة. وتكمن الوظيفة السياسية لهذا التأهيل في ضمان بقاء القضية الفلسطينية محشورة داخل السقف السياسي الضيق الذي هندسه أوسلو، والحيلولة دون انتقالها إلى مرحلة جديدة قد تفرضها التحولات الدولية المتسارعة، فضلًا عن صياغة قيادة مندمجة في النظام الإقليمي الجديد، تكون قادرة على إدارة الفلسطينيين عوضًا عن قيادتهم في مشروع تحرري حقيقي.

هنا يبرز بوضوح ما يمكن تسميته بـ"الصراع على الزمن السياسي"، فالقوى الخارجية الساعية إلى إنعاش السلطة وتجديد شرعيتها الانتخابية تخوض سباقًا محمومًا وحادًا مع الزمن. إنهم يدركون بدقة أن البيئة الدولية لم تعد كما كانت قبل عقد أو عقدين؛ فحرب الإبادة لم تعمق عزلة إسرائيل الأخلاقية والسياسية فحسب، بل سرعت تحولات بنيوية عميقة كانت تتبلور أصلًا داخل الجامعات والنقابات وحركات العدالة الاجتماعية، وتنامي الرأي العام المناهض للاستعمار في الغرب، ولا سيما بين الأجيال الشابة في الولايات المتحدة وأوروبا. ولذلك، فإن ثمة استعجالًا محمومًا لإغلاق الملف الفلسطيني واحتوائه ضمن بنية سياسية مألوفة، قبل أن تفضي تلك التحولات العالمية المتسارعة إلى نشوء موازين قوى جديدة تتيح صعود قيادة فلسطينية أكثر استقلالًا وتحررًا.

نهاية مرحلة تاريخية ونحو مرجعية وطنية جديدة

إن الحصيلة المترتبة على هذه المفارقات بأبعادها المختلفة تؤكد أننا لسنا بصدد أزمة انتخابات إجرائية أو تقنية هنا أو هناك، بل نحن أمام نهاية مرحلة تاريخية كاملة، وبداية مخاض شاق للبحث عن مرجعية وطنية جديدة.

وتظهر قراءة التاريخ السياسي الفلسطيني الحديث أن كل مرحلة تاريخية كانت تفرز، بالضرورة، إطارها القيادي والتمثيلي الملائم لشروطها؛ ففي أعقاب النكبة، برزت منظمة التحرير الفلسطينية إطارًا جبهويًا جامعًا للاجئين والشعب المغيب، وبعد اتفاق أوسلو، انتقل مركز الثقل، بشكل مشوه ومختزل، إلى سلطة الحكم الذاتي المحصورة. أما اليوم، في مرحلة ما بعد حرب الإبادة، فإن الواقع الموضوعي يفرض قسرًا ولادة إطار وطني جديد، أو إعادة تأسيس منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتمثيلية جذرية، تستعيد من خلالها دورها التاريخي كقيادة لحركة تحرر وطني شاملة، لا كغطاء لسلطة محدودة الصلاحيات وتحت الهيمنة.

بناءً على ذلك، فإن أي مدخل حقيقي لإصلاح وتجديد البنية الفلسطينية المأزومة لا يمكن أن يمر أبدًا عبر بوابات الهياكل المحلية التي صممها المستعمر؛ بل يجب أن يكون ممره الإجباري هو إحياء وتنظيم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره برلمان الشتات والداخل والمنفى. إن الضرورة الوطنية الملحة تقتضي اليوم تجاوز الوعي السياسي المتقولب، والانتقال نحو انخراط حقيقي في نقاش عام يربط النضال اليومي والمدني والبرلماني للفلسطينيين بين النهر والبحر وفي الشتات، يكون عنوانه تفكيك منظومة الأبارتهايد الكولونيالي.