عودة العمليات العسكرية في الخليج لا تفاجئ أحدًا، وإن كانت عودة كارثية. كارثية خاصة على كارهي الحروب والمؤمنين بالدبلوماسية، وعلى الضحايا بوجه خاص، وهم في العادة شعوب لا أحد يأخذ مشورتها في أمر مصائرها، ومصائر بلادها، ومقدراتها. بل يمكننا أن نقول، بكثير من الثقة، إن اتفاق الهدنة الذي وُقّع كان الأمر المفاجئ في المنظومة الدولية الراهنة، وفيها من العوامل ما يكفي ويزيد لعودة الحرب على هذا النحو أو ذاك، أو لاستمرار الحرب، خاصة أنها لم تتوقف تمامًا، رغم اتفاق إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

لعل أهم عامل في إبقاء فتيل الحرب مشتعلًا هو نتيجة الجولة الأخيرة من هذه الحرب، وهي حقيقة خروج محور الولايات المتحدة خاسرًا على المستوى الاستراتيجي، وفي الميدان أيضًا. وهي خسارة تأتي على خلفية عقيدة هذا المحور بأنه يملك كل مقومات الانتصار، بينما تملك إيران كل مقومات الانكسار. إنها فجوة هائلة شوشت تمامًا التوازنات الاستراتيجية على مستوى العالم، والاصطفافات الكبرى بين المحاور الوازنة. وما حصل كان هزة خلخلت المنظومة الأمنية كما كانت قائمة في المنطقة والعالم، بما تعنيه من فرضيات هيمنة وسيطرة أميركية - غربية على طرق الإمدادات، والتحكم بموارد الطاقة، ومنافذ البحار. وقد رأينا ارتدادات هذه الهزة في أروقة دورة الـ"ناتو" المنعقدة في تركيا قبل أيام. فإذا شئنا أن نلخص نتائج هذه الدورة، لقلنا إنها حاولت الإجابة عن سؤال واحد: ماذا نحن فاعلون الآن في ضوء ما فعلته بنا إيران؟ وهو سؤال يفتح أسئلة أخرى، أهمها تلك المتعلقة بخطوط توريد الطاقة وإنتاجها، وبموقع روسيا بالنسبة إلى أوروبا، وبسياسات الصين ومخططاتها للمرحلة المقبلة. بمعنى ما، فإن إنجاز إيران في جولة القتال الأخيرة يؤشر إلى اتجاه الإجابات في المسائل الأخرى المذكورة. ومن هنا اهتمام الـ"ناتو" بترميم بيته من الداخل، واستعادة زمام الأمور فيما يتصل بتداعيات الجولة الفائتة من الحرب على إيران. ومن هنا الأخبار عن خطط أمنية جديدة للتسلح والإنتاج الأمني في بريطانيا وألمانيا وتركيا وبولندا. وتتماشى هذه النزعة مع دفع البيت الأبيض، بما يعنيه من بؤرة تتجسد فيها محصلة قوى السوق التي تدير المحور الأميركي، نحو جهد لترميم ما تهشم وما تحطم في الحرب على إيران. وهذا يعني وجود لوبي داخل البيت الأبيض، وفوقه، يسعى إلى استعادة زمام الأمور في مواجهة إيران، لأنه يعني استعادتها أمام الصين وروسيا، أو هو، في أقل تقدير، فرصة لاستعادة الهيبة بمعناها: الهيمنة على الشرق الأوسط، وموارده، ومنافذه البحرية، وشعوبه، كفعل مباشر للسيطرة والربح، وكفعل وقائي ضد إيران وروسيا.

في الخلفية منظومة دولية متحررة من ضوابط وقيود ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومدفوعة بقوة التحلل من المواثيق والمعاهدات، في إطار صراع شامل، ومفتوحة على الموارد وخطوط التوريد. بمعنى أنها منظومة "تعتاش" من الحروب والتوتير، وليس من الاتفاقيات والمعاهدات. وهو وضع نرجح أن يستمر إلى أن يتم التوافق على خرائط جديدة لتقاسم مناطق النفوذ بين الدول (بما فيها دول كاملة)، والموارد، والثروات، وخطوط الملاحة والتوريد. والحديث عن منظومة هنا يعني تلك القوى والجهات الظاهرة، كالدول والحكومات ومراكز التأثير في النظام المالي العالمي، ويعني أيضًا الجهات غير الظاهرة في الواجهة، ككارتلات النفط والغاز والسلاح، والشركات الناشطة في الإنتاج العسكري في الجو واليابسة والبحر، والفضاء الخارجي أيضًا، والشركات الأمنية العابرة للقارات. ولهذه الجهات تأثيرها في وجهة سير المنظومة وسياساتها في المدى المنظور، لجهة توسيع سوق منتجاتها في كل اتجاه، ولا أفضل من حرب إقليمية لتحقيق ذلك. وكلنا نقرأ أخبار الإنجازات التكنولوجية في مجال السلاح والأمن لدى هذه الشركات، بما يؤكد أنها استعادت كامل طاقتها الإنتاجية، وأن احتياطي الذخائر وماكينات الفتك أفضل بكثير مما كان، وأنها قادرة على "ضمان النصر للشجعان"!

سنجد في المحور الأميركي، الذي يضم دول "الناتو" وإسرائيل، قوى تدفع باتجاه استئناف الحرب الكاملة مع إيران، أو قضمها بالتدريج، كجزء من الرد على إنجاز إيران في الجولة الأخيرة من الحرب. بعض هذه القوى موجود على مرمى المدفعية الإيرانية ومسيّراتها، كالكويت والإمارات والبحرين، وبعضها أبعد قليلًا، كإسرائيل. وهي معنية بإضعاف إيران قدر الإمكان، إن لم يكن القضاء على نظامها واستبداله. أي إن قوى الدفع باتجاه استئناف الحرب في الإقليم تعمل ساعات إضافية، في إطار تخوفها من نتائج الجولة الفائتة، ومما حققته إيران فيها.

لقد شارف المونديال على الانتهاء، وستعود الحرب إلى الواجهة، ليس مادة إعلامية، بل مادة أساسية في السياسة الدولية. وأنا لست من المعتقدين بأن السياسة الداخلية في أميركا (الانتخابات النيابية والرئاسية) ستكون عاملًا يمنع استئناف الحرب، ولو لاعتقادي بأن حربًا كهذه لا تتقرر في مؤسسات الحكم، بل في تلك المحافل التي تحلق عادة فوق هذه المؤسسات، وتمتلك القرار الفعلي، وصلاحية الكبس على الأزرار. إنها القوى الممسكة بالقرار العميق، وشبكة المصالح، ومراكز البحث، ومقرات الشركات وتحالفاتها، التي تملي وجهات نظرها ومخططاتها على مؤسسات الحكم في أميركا وفي سواها. هناك، أكاد أجزم، يحفظون لإيران صمودها ومنجزها، ليس كي يحنوا لها قاماتهم، بل كي يحاولوا أن يتخلصوا من عنفوانها، ومن الدرس الذي سجلته في كتاب التاريخ الحديث، من أن العزة، والكرامة، والتاريخ، والجغرافيا، عوامل معادلة للقوة العسكرية والتوحش.