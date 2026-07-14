لا يعكس صعود غادي آيزنكوت تحول المجتمع الإسرائيلي نحو اليسار أو التخلي عن اليمين، ولا تراجع مركزية العسكرة في الوعي السياسي الإسرائيلي؛ لأن الجمهور الذي بدأ يلتف حوله لم يغيّر نظرته إلى الحرب أو الفلسطينيين بقدر ما أعاد النظر في هوية القائد القادر على إدارة القوة وتحقيق التعافي من الحروب، وتحديد أهدافها، وتحويل نتائجها الميدانية إلى مكاسب سياسية قابلة للاستمرار.

نشأ هذا التحول داخل معسكر معارضي نتنياهو قبل أن يظهر في صورة منافسة مباشرة مع الليكود، فقد امتلكت المعارضة قاعدة انتخابية موزعة بين اليمين المعارض، والوسط الليبرالي، وأجزاء من بقايا اليسار الصهيوني، وافتقرت إلى قائد يستطيع جمع هذه الأطراف ومواجهة نتنياهو داخل المجال الأمني الذي صنع منه المصدر الأهم لشرعيته السياسية. ومن هذه الفجوة دخل آيزنكوت بوصفه رئيس أركان سابقًا، وعضوًا سابقًا في مجلس الحرب، وشخصية لا تنتمي إلى اليسار، ولا ترتبط في نظر الجمهور بالمناورات الحزبية الطويلة.

من الولاء الحزبي إلى التصويت الاستراتيجي

بدأ صعود آيزنكوت حين تحول سلوك قطاعات من المعارضة من التصويت الحزبي القائم على القرب الأيديولوجي إلى التصويت الاستراتيجي القائم على تقدير فرص الفوز، فأصبح سؤال: من يستطيع هزيمة نتنياهو؟ أكثر تأثيرًا من سؤال: من يمثل مواقف الناخب بصورة كاملة؟

عندما ارتفعت مكانة آيزنكوت بوصفه مرشحًا قابلًا للفوز، انتقل إليه مزيد من أصوات المعارضين لنتنياهو، ثم عزز انتقال هذه الأصوات صورته القيادية، وأصبح التقدم الانتخابي سببًا لمزيد من التقدم. إذ لم يحتج الناخب الذي انتقل من لبيد أو بينيت إلى تبني برنامجه كاملًا؛ لأن هدفه الأساسي أصبح منع تشتت المعارضة واختيار المرشح الذي يملك أفضل فرصة في مواجهة الليكود.

امتلك نفتالي بينيت في البداية الموقع الأقرب إلى منافسة نتنياهو؛ لأنه خاطب ناخبين ينتمون إلى اليمين ويعارضون رئيس الحكومة، وكان يستطيع تقديم نفسه جسرًا ينقل أصواتًا من الليكود إلى المعسكر الآخر. ثم ضعفت هذه الوظيفة عندما ارتبط بلبيد في إطار سياسي مشترك أعاد إليه صورة الحكومة السابقة، وأفقده جزءًا من استقلاله اليميني، ولم ينجح التحالف في توسيع قاعدة الرجلين أو إنتاج هوية سياسية واضحة.

دخل آيزنكوت إلى المساحة التي أخلاها بينيت، وقدم نسخة أكثر تماسكًا من البديل الأمني، فقد حمل خبرة عسكرية أعمق، واحتفظ بصورة شخصية أكثر استقرارًا. وهكذا هزم بينيت داخل المعارضة قبل أن يبدأ منافسة نتنياهو على قيادة إسرائيل.

الأمن من دون نتنياهو

بنى نتنياهو زعامته على ربط الأمن بشخصه، وقدم نفسه طوال عقود بوصفه القائد الأكثر قدرة على فهم البيئة الإقليمية، ومواجهة إيران، وإدارة العلاقة مع الولايات المتحدة، والصراع مع الفلسطينيين، وحولت هذه الصورة معظم الانتخابات الإسرائيلية إلى سؤال يتعلق بمن يملك الخبرة اللازمة لحماية الدولة.

أحدث السابع من أكتوبر شرخًا في هذا الاحتكار؛ لأن الهجوم وقع خلال حكم نتنياهو، وكشف عن إخفاقات واسعة في منظومة الأمن والقرار. ثم دخلت إسرائيل في حروب حققت خلالها إنجازات عسكرية، ولم تنتج نهاية سياسية مستقرة. ونتيجة ذلك لم يتراجع الميل الإسرائيلي إلى استخدام القوة بقدر ما تراجعت الثقة في قدرة القيادة السياسية على تحديد أهدافها وإدارة نتائجها.

استفاد آيزنكوت من هذه الفجوة؛ لأنه لم يهاجم استخدام القوة من منطلق سلمي، ولم يجعل التسوية مع الفلسطينيين محور مشروعه، وركز على الفارق بين الإنجاز العملياتي والنتيجة الاستراتيجية، وعلى مسؤولية القيادة في تحديد الغاية من الحرب والسياسة التي تأتي بعدها.

أتاحت له هذه المقاربة أن ينافس نتنياهو من داخل الإجماع الأمني الإسرائيلي، وأن يقول للناخب إن الإنجازات العسكرية لا تتحول تلقائيًا إلى أمن طويل الأمد من دون قيادة تربط الميدان بهدف سياسي واضح. وهنا انتقلت المنافسة من سؤال: من يستخدم قوة أكبر؟ إلى سؤال: من يفهم وظيفة القوة، ومن يستطيع منع تحول الحرب إلى مسار مفتوح يخدم بقاء الحكومة أكثر مما يخدم أمن الدولة؟

منحت مشاركة آيزنكوت في مجلس الحرب هذا النقد قوة إضافية؛ لأنه دخل غرفة القرار بعد السابع من أكتوبر، واطلع على الخلافات المتعلقة بالأهداف، وصفقات الأسرى، والعلاقة بين المستوى العسكري والقيادة السياسية، ثم غادر الحكومة عندما رأى أن الحرب تسير من دون استراتيجية قابلة للتحقق. وقد سمح له هذا المسار بتقديم نفسه شاهدًا من الداخل.

المسؤولية وشرعية الكلفة

جمع آيزنكوت القضايا التي توحد المعارضة تحت مفهوم المسؤولية، وربط التحقيق في إخفاق السابع من أكتوبر بتجنيد الحريديم، وترميم الجيش، وحماية مؤسسات الدولة. وتحتل قضية التجنيد مكانة خاصة؛ لأنها تنقل الصراع الداخلي من الانقسام إلى العلاقة بين المواطن والدولة. فقد تحمل جنود الاحتياط وعائلاتهم أعباء متزايدة خلال الحرب، واستمرت الأحزاب الحريدية في الدفاع عن الإعفاء من الخدمة.

يواجه نتنياهو قيدًا واضحًا في هذا الملف؛ بسبب اعتماده على الأحزاب الحريدية، بينما يستطيع آيزنكوت استخدام القضية لتقديم معسكره بوصفه معسكر الذين يخدمون ويطالبون بالمحاسبة، وتقديم الحكومة بوصفها تحالفًا يحمي الإعفاءات ويمنع التحقيق. وتساعده هذه الصيغة على مخاطبة ناخبين يمينيين يشعرون بأن الائتلاف القائم يحملهم كلفة غير متكافئة.

تزداد قوة خطاب آيزنكوت بسبب سيرته الشخصية، فقد أمضى حياته المهنية في الجيش، وفقد ابنه خلال الحرب في قطاع غزة، وفقد اثنين من أبناء إخوته أيضًا. وأصبح بذلك جزءًا مباشرًا من دائرة العائلات التي دفعت الثمن الشخصي للقتال، ولم يعد يتحدث عن الجنود والأسرى وأهداف الحرب بصفته قائدًا عسكريًا سابقًا فقط، لأنه يتحدث أيضًا بصفته أبًا فقد ابنه في المعركة.

يحمل هذا الفقد وزنًا كبيرًا داخل المجتمع الإسرائيلي الذي يمنح الخدمة العسكرية والتضحية العائلية موقعًا مركزيًا في بناء الشرعية العامة، ويستطيع آيزنكوت أن يطالب بتجنيد الحريديم، وأن ينتقد إطالة الحرب، وأن يناقش صفقة الأسرى من موقع شخص تحمل الكلفة داخل أسرته، ويصعب على خصومه تصويره بوصفه سياسيًا يطالب الآخرين بتضحيات لا يتحملها.

يحمل نتنياهو ذاكرة عائلية عسكرية ترتبط بمقتل شقيقه يوناتان في عملية عنتيبي، وأسهمت هذه الذاكرة في تشكيل صورته الأمنية على امتداد عقود، في حين وقع فقدان آيزنكوت داخل الحرب الحالية. ولم يفقد نتنياهو أحد أبنائه فيها، بينما فقد آيزنكوت ابنه، وهو فارق يمنح الأخير صلة مباشرة بتجربة العائلات التي أرسلت أبناءها إلى الجبهات وتطالب القيادة بتبرير قراراتها.

من قيادة المعارضة إلى معضلة الحكم

نجح آيزنكوت في حل أزمة القيادة داخل معسكر معارضي نتنياهو، ولم يحل حتى الآن مشكلة الأغلبية البرلمانية؛ لأن معظم نموه جاء من أصوات كانت موجودة أصلًا داخل المعارضة، وانتقلت من بينيت ولبيد وأحزاب أخرى، ولا يضمن تغيير توزيع المقاعد داخل المعسكر توسيع حجمه بالقدر المطلوب لتشكيل حكومة.

يحتاج آيزنكوت إلى اختراق ملموس داخل قاعدة الليكود، واليمين الاجتماعي، أو إلى دعم الأحزاب العربية، أو إلى انتقال حزب ديني أو يميني من معسكر نتنياهو إلى معسكره. ويحمل كل خيار كلفة سياسية قد تهدد التوازن الذي صنع صعوده، فقد يؤدي الاعتماد على الأحزاب العربية إلى إبعاد ناخبين يمينيين، ويرتبط التعاون مع الأحزاب الحريدية بتناقض مباشر مع خطابه حول الخدمة للجميع، وقد يفرض اجتذاب اليمين مواقف تضعف تأييد الوسط الليبرالي.

استفاد آيزنكوت من غموضه في القضايا التي تقسم المعارضة، فلم يضع مستقبل الضفة الغربية أو غزة أو العلاقة مع الأحزاب العربية في مركز حملته، وسمح لكل فئة بأن ترى فيه ما يناسب أولوياتها. وسيحتاج، مع اقتراب الانتخابات، إلى تحديد مواقفه من الاستيطان، والقضاء، والدين والدولة، واليوم التالي في غزة، وقد يؤدي هذا التحديد إلى تفكيك جزء من التحالف الذي تجمع حوله.

يمثل صعود آيزنكوت إعادة تنظيم عميقة للمعارضة تحت قيادة أمنية ومؤسساتية، ويكشف أن جزءًا من المجتمع الإسرائيلي لم يتخل عن القوة، وبدأ يشك في الشخص الذي يديرها. وانتقلت أصوات المعارضة إليه لأنه قدم لليمين المعتدل أمنًا من دون نتنياهو.

تنبع قوته من قدرته على جمع هذه الدوافع داخل إطار واحد، وتنبع هشاشته من أن أصحابها يتفقون على تغيير نتنياهو أكثر مما يتفقون على السياسات التي يجب أن تأتي بعده، وستتحدد فرصته في الوصول إلى الحكم وفق قدرته على توسيع المعسكر، وبناء برنامج وخطاب يحافظان على تماسكه.